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ركود يضرب الأراضي ..و العقارات تتهاوى!

11 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص
ركود يضرب الأراضي ..و العقارات تتهاوى!
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صحيفة المرصد : تشهد السوق العقارية حالة من الركود العقاري، بعد وصولها إلى أسعار وصفها الأغلب بالمبالغ فيها أو الجنونية، فقد انخفضت أسعار الأراضي إلى نسبةٍ تصل إلى 25% عن الأسعار السابقة، مما ولد حالة من التقرب لدى المشتري مع كثرة المعروض وقلة الطلب.
وأوضح العقاري عبدالله آل شهاب حسب صحيفة «الشرق» أن السوق العقارية في جميع المدن والقرى، تتعرض لحالة من الركود في عمليات البيع مشوبة بشيء من حالة الترقب والتردد والخوف، كما هو الحال في باقي مدن المملكة، على الرغم من الثقل السكاني الكبير والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في بعض المدن والقرى كمدن سيهات وصفوى والقطيف والقديح والعوامية وسلسلة قرى المحيط المتصلة.
وعزا هذا الركود لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي العام للمملكة، وانعكاس أسعار البترول عليه بصورة جلية، بالإضافة إلى صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوقف الدفعات الجديدة للبنك العقاري، وضمانات التمويل العقاري، كما أن إيقاف بعض البدلات والمزايا الوظيفية زاد من ذلك.
وذكر أن أكثر المخططات انخفاضاً هي ضاحية الملك فهد، والخزامي، وأبو معن، وكذلك بعض المخططات الحكومية غير المنماة أو غير المطورة، أما أسعار الأحياء والمخططات السكنية الأخرى المطورة والمزودة بخدمات جزئية أو كلية فإنها تشهد حركة عمرانية مثل: الشاطي، المجيدية، الشاطئ، الهادي، الغدير الناصرة، التركية، المزروع، الفيحاء والكوثر، وكذلك المخططات الحكومية غرب الجش وأم الحمام والجارودية فهي شبه متماسكة إلى حد كبير من حيث السعر رغم قلة الطلبات المنفذة.
وتوقع آل شهاب أن تشهد جزيرة تاروت، انخفاضاً في الأسعار العقارية المستقبلية، نتيجة توفر عددٍ كبير من الأراضي السكنية، آخرها المخطط المعتمد «تاروت نيوبيش» والواقع شمال الجزيرة، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين ملاكه ووزارة الإسكان قبل نحو شهر تقريباً، إضافة إلى وجود مخططات خاصة وحكومية حظيت بوفرة في العرض، وبعضها تحت التطوير وستدخل السوق خلال الفترة المقبلة».



تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    عميد المستاجرين

    من عام 2006 ارتفع العقار اكثر من 2000% ويجب ان ينزل بالنسبة نفسها نزول 2000% ،اما نزوله الان 25% فاهذا من الارباح الخيالية ولايعتبر نزول اطلاقا بل مكسب مرتفع وسعر فاحش ، انتظروا التصحيح الحقيقي
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  2. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    محمد الحمراني

    الحاصل حاليا هو تصحيح . فاسعار العقارات ارتفعت بنسب غير معقولة فالارض التي كانت ب ٢٠٠الف ريال وصلت قيمتها ٢-٣ ملايين خلال ١٥ سنة . ودخل العمائر والفلل كان ٣_٤٪‏,فقط وهذا غير مبرر او مجدي
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  3. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    ابن الوطن

    نزل قيمة العقار ات , انخفضت قيمة السيارات , نزل قيمة الشقق التمليك , هوي الذهب , انخفض سعر العمله الفلانيه , عروض مشجعه علي المواد الاستهلاكيه , السؤال عندك فلوس او قلب عشان تشتري هيا تعال ورينا خرطك
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  4. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    مجرة التبانة

    ارتفاع 2000% وينزل 25% ماهو مخيف فالمخيف لتجار التراب قادم ومن لم يتنازل ويبيع الان بعد سنه سيبحث عن ثلث ما يعرض عليه اليوم ولايجده فالمليون سيصبح 300 الف والايام حبلى ، الشعب فقد بعضهم قدرته الماليه
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  5. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    ابن الوطن

    شعب لا يري سوي ما امامه , تمنيتم هبوط و انهيار العقار لكن الذي فعلا هبط هو رواتبكم و مداخيلكم الماديه , كنتم تتمنون المصيبه لغيركم لكن الله ابتلاكم في رزقكم , تعلموا كيف تباركوا و تهنوا ولا تتشمتوا .
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  6. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    العقار يمرض ولا يموت
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  7. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    الهدوء الذي يسبق العاصفه
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  8. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    hima

    الحمدلله,الله يزيدها انخفاض ونشوف يوم اسود في هوامير الاراضي والعقار والفيز بأذن الله.
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  9. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ابو معاذ

    هذا التقرير يتكلم عن اراضي القطيف وحنا وش نبي بالقطيف ؟؟ جعلها ماتنخفض القطيف
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  10. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ظامي اليل

    نسمع جعجعه.ولا نرى طحين.
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  11. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    زائر

    نزول الاراضي ولكن الايدي العامله ومواد البناءوالسباكه والحديد كلها اسعاره نار بالعلالي ولم تنزل بل زادت دون رقابه اوتحرك بسبب اسعار البناء ومواده
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  12. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    زائر

    اسعار الاراضي نزلت كثير عن اول وهي الفرصه للشراء وكذلك للبناء
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  13. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    ابن السعوديه

    القضاء على الوسطاء والمكاتب العقاريه الوهميه وسمسار الاراضي يعود السعر الى وضعه الطبيعي
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  14. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    عاد اللي يسمع

    وكأن الرواتب عالية بالاساس هي واطية وبعد الخصم مجرد اسوأ
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  15. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    بوحمد_2222

    طيب حتى في نزول الأراضي قابلها نزول في الرواتب يعني الدعوه تفرق إذا الراتب مثل ماهو وقابلها نزول في الأرضي، موظفين نزلت رواتبهم حدود ٤٠ في الميه ويمكن أكثر
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  16. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    كليشة الرسوم

    الوضع الاقتصادي ماهو بحالة طبيعية فجميع السلع الغير استهلاكية وكمالية فستنزل قيمتها وهذا هو الواقع ان لم يكن هناك ضخ اموال جديدة فالنزول بالاسعار سبب اقتصادي بحت لعدم توفر السيولة او عدم التفريط بها!
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  17. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    محمد

    حتى لو نزلت مافي فلوس نشتري
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  18. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    فهد العرماني

    البنوك والشركات تورطت باراضي اعدادها بالالاف والخسائر تتكابد ، ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
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  19. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    ياتركي

    هذا دليل عدم تدفق السيولة فلن يكون هناك عرض مجدي للبيع!
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  20. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    تركي

    لي صديق اشترى ارض بمكه ب 700 الف قبل 4 سنوات عرضها للبيع قبل اسبوع جابت 300 الف فقط
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  21. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    ابو شلش

    العقار سيعود لسعره الحقيقي عندما تتخلص البنوك من الاصول العقارية بعد ان ثبت بانه استثمار فاشل وغير مجدي
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  22. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    بندر وخالد بن سلطان

    خلا السنتين القادمه لالا تشترووون
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  23. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    والسبب

    عدم تدفق السيولة الكافية من الانفاق الحكومي يحتوي الكثير ان لا يفرطوا بالسيولة اللتي لديهم فيؤزم الانفاق فيعم الركود الاقتصادي بالبلد!
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  24. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    وأحد طش.

    عندما تأتي المواعيد التي ستؤخذ الظرائب من تجار العقار سيتأكد لنا تطبيقها بالشكل الصحيح ونعرف خسايرهم وينعكس ذالك على الأنخفاظ في الأسعار . بقوه لأنه تبدأ حسبة الظريبه. ويتبين لنا كذب من صدقهم
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  25. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    وأحد طش.

    علموا جميع المعلمين والعسكرين وموظفين الشركات والقطاع الخاص والعام. بأن لا يشتروا لا من قريب ولا من بعيد. وأن 3/13 ستبدأ الحسبة في الظرايب. ومثلها العام القادم ستؤخذ الأموال. وسينهار العقار بقوه.
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  26. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    ابوانس 07

    بالنسبة لي ماشفت شي نزل مريت استعلم عن فلة للبيع لقيتها بنفس سعرها المعروض مليون واربع ميه . ولاجارات نفسها ويمكن ترتفع ..الكلام اللي نسمعه غير الواقع والناس ماعندها فلوس تشتري .كلام اعلام فقط وتوقعات
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  27. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    كيف

    ركود عالمي لا حدود له
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  28. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    معلم متقاعد

    جيد ولكن الانخفاض أكثر بكثير من 25 % وسيستمر في الانخفاض إلى أن يصل إلى الاسعار الحقيقة لهذه الأرضي الكالحة وقد يصل ل 80% من أعلى سعر وصلت له
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  29. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    تركي2

    مخالف للنشر
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  30. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    حسين900

    اهل هذه المناطق ذهبو لكي يشترون املاك في ضواحي الدمام وداخلها من حي الخليج وغيرها
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  31. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    الجنوووووووووووووبي

    تذكرووو كلامي في شهر رمضان القادم سوف تنزل الأراضي 50 بالمائة واكبر دليل انا مالك ثلاث اراي والله مالقيت احد يشتري ونزلت من سعرها 30 في المائة ولا احد اشترى ومكتب العقار يقول لازم انزلها محتاج سيوله
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  32. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    حسين900

    التقرير هذا عن في بعض المدن والقرى كمدن سيهات وصفوى والقطيف والقديح والعوامية وسلسلة قرى المحيط المتصلة. هل تكلم عن الدمام الخبر المناطق المذكور من هم
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  33. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    ابو شلش

    الواحد ما هو قادر يغير شقته لان ما عنده حق العفش
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  34. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    مخالف للنشر
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  35. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هههههههههاي متسعوده مفقودة ***
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  36. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    انت حياتك كلها ***
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  37. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    زائر

    الاشياء في السعوديه اذا ارتفعات لا تزل ابد سواء عقار اومواد غذائيه اوسيارات ا اي سلعه ترتفع ماتنزل ابدا بس عروض واهميه فقط لاغير
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  38. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    مفقود

    خرطي وش يعني نزول الف او الفين من مليون
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  39. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    أحسن ،،،،لاتشترون،،،،،خلوها تنزل اكثر،،،، وأكثر ،،،،يارب ترجع زي اول
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  40. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    فارس الزهراني

    والسبب اصلا هو المبالغه في الاسعار الخياليه والتي كان وراها الهوامير مصاصين دماء المواطنين ذوي الدخل المتوسط والبسيط وايضا هناك نواحي اقتصاديه اخرى ولذا فالعقار نازله وستكون كما كامت قلا 30 سنه .
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  41. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أبركها من ساعة .
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  42. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    فارس الزهراني

    العقار واقف رغم نزوله 30 في المئه تقريبا وهناك عرض انما لا يوجد طلب وان اقول لكم العقار في نزول وقد يصل الى 80 في المئه وايضا بدون طلب يعني الناس ما تشتري
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