صحيفة المرصد : تشهد السوق العقارية حالة من الركود العقاري، بعد وصولها إلى أسعار وصفها الأغلب بالمبالغ فيها أو الجنونية، فقد انخفضت أسعار الأراضي إلى نسبةٍ تصل إلى 25% عن الأسعار السابقة، مما ولد حالة من التقرب لدى المشتري مع كثرة المعروض وقلة الطلب.
وأوضح العقاري عبدالله آل شهاب حسب صحيفة «الشرق» أن السوق العقارية في جميع المدن والقرى، تتعرض لحالة من الركود في عمليات البيع مشوبة بشيء من حالة الترقب والتردد والخوف، كما هو الحال في باقي مدن المملكة، على الرغم من الثقل السكاني الكبير والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في بعض المدن والقرى كمدن سيهات وصفوى والقطيف والقديح والعوامية وسلسلة قرى المحيط المتصلة.
وعزا هذا الركود لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي العام للمملكة، وانعكاس أسعار البترول عليه بصورة جلية، بالإضافة إلى صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوقف الدفعات الجديدة للبنك العقاري، وضمانات التمويل العقاري، كما أن إيقاف بعض البدلات والمزايا الوظيفية زاد من ذلك.
وذكر أن أكثر المخططات انخفاضاً هي ضاحية الملك فهد، والخزامي، وأبو معن، وكذلك بعض المخططات الحكومية غير المنماة أو غير المطورة، أما أسعار الأحياء والمخططات السكنية الأخرى المطورة والمزودة بخدمات جزئية أو كلية فإنها تشهد حركة عمرانية مثل: الشاطي، المجيدية، الشاطئ، الهادي، الغدير الناصرة، التركية، المزروع، الفيحاء والكوثر، وكذلك المخططات الحكومية غرب الجش وأم الحمام والجارودية فهي شبه متماسكة إلى حد كبير من حيث السعر رغم قلة الطلبات المنفذة.
وتوقع آل شهاب أن تشهد جزيرة تاروت، انخفاضاً في الأسعار العقارية المستقبلية، نتيجة توفر عددٍ كبير من الأراضي السكنية، آخرها المخطط المعتمد «تاروت نيوبيش» والواقع شمال الجزيرة، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين ملاكه ووزارة الإسكان قبل نحو شهر تقريباً، إضافة إلى وجود مخططات خاصة وحكومية حظيت بوفرة في العرض، وبعضها تحت التطوير وستدخل السوق خلال الفترة المقبلة».
ركود يضرب الأراضي ..و العقارات تتهاوى!
صحيفة المرصد : تشهد السوق العقارية حالة من الركود العقاري، بعد وصولها إلى أسعار وصفها الأغلب بالمبالغ فيها أو الجنونية، فقد انخفضت أسعار الأراضي إلى نسبةٍ تصل إلى 25% عن الأسعار السابقة، مما ولد حالة من التقرب لدى المشتري مع كثرة المعروض وقلة الطلب.
تعليقات ( 42 )
عميد المستاجرينمن عام 2006 ارتفع العقار اكثر من 2000% ويجب ان ينزل بالنسبة نفسها نزول 2000% ،اما نزوله الان 25% فاهذا من الارباح الخيالية ولايعتبر نزول اطلاقا بل مكسب مرتفع وسعر فاحش ، انتظروا التصحيح الحقيقي
محمد الحمرانيالحاصل حاليا هو تصحيح . فاسعار العقارات ارتفعت بنسب غير معقولة فالارض التي كانت ب ٢٠٠الف ريال وصلت قيمتها ٢-٣ ملايين خلال ١٥ سنة . ودخل العمائر والفلل كان ٣_٤٪,فقط وهذا غير مبرر او مجدي
ابن الوطننزل قيمة العقار ات , انخفضت قيمة السيارات , نزل قيمة الشقق التمليك , هوي الذهب , انخفض سعر العمله الفلانيه , عروض مشجعه علي المواد الاستهلاكيه , السؤال عندك فلوس او قلب عشان تشتري هيا تعال ورينا خرطك
مجرة التبانةارتفاع 2000% وينزل 25% ماهو مخيف فالمخيف لتجار التراب قادم ومن لم يتنازل ويبيع الان بعد سنه سيبحث عن ثلث ما يعرض عليه اليوم ولايجده فالمليون سيصبح 300 الف والايام حبلى ، الشعب فقد بعضهم قدرته الماليه
ابن الوطنشعب لا يري سوي ما امامه , تمنيتم هبوط و انهيار العقار لكن الذي فعلا هبط هو رواتبكم و مداخيلكم الماديه , كنتم تتمنون المصيبه لغيركم لكن الله ابتلاكم في رزقكم , تعلموا كيف تباركوا و تهنوا ولا تتشمتوا .
عدد التعليقات:14436
عمر السميريالعقار يمرض ولا يموت
عدد التعليقات:14436
عمر السميريالهدوء الذي يسبق العاصفه
himaالحمدلله,الله يزيدها انخفاض ونشوف يوم اسود في هوامير الاراضي والعقار والفيز بأذن الله.
ابو معاذهذا التقرير يتكلم عن اراضي القطيف وحنا وش نبي بالقطيف ؟؟ جعلها ماتنخفض القطيف
ظامي اليلنسمع جعجعه.ولا نرى طحين.
زائرنزول الاراضي ولكن الايدي العامله ومواد البناءوالسباكه والحديد كلها اسعاره نار بالعلالي ولم تنزل بل زادت دون رقابه اوتحرك بسبب اسعار البناء ومواده
زائراسعار الاراضي نزلت كثير عن اول وهي الفرصه للشراء وكذلك للبناء
ابن السعوديهالقضاء على الوسطاء والمكاتب العقاريه الوهميه وسمسار الاراضي يعود السعر الى وضعه الطبيعي
عاد اللي يسمعوكأن الرواتب عالية بالاساس هي واطية وبعد الخصم مجرد اسوأ
بوحمد_2222طيب حتى في نزول الأراضي قابلها نزول في الرواتب يعني الدعوه تفرق إذا الراتب مثل ماهو وقابلها نزول في الأرضي، موظفين نزلت رواتبهم حدود ٤٠ في الميه ويمكن أكثر
كليشة الرسومالوضع الاقتصادي ماهو بحالة طبيعية فجميع السلع الغير استهلاكية وكمالية فستنزل قيمتها وهذا هو الواقع ان لم يكن هناك ضخ اموال جديدة فالنزول بالاسعار سبب اقتصادي بحت لعدم توفر السيولة او عدم التفريط بها!
محمدحتى لو نزلت مافي فلوس نشتري
فهد العرمانيالبنوك والشركات تورطت باراضي اعدادها بالالاف والخسائر تتكابد ، ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
ياتركيهذا دليل عدم تدفق السيولة فلن يكون هناك عرض مجدي للبيع!
تركيلي صديق اشترى ارض بمكه ب 700 الف قبل 4 سنوات عرضها للبيع قبل اسبوع جابت 300 الف فقط
ابو شلشالعقار سيعود لسعره الحقيقي عندما تتخلص البنوك من الاصول العقارية بعد ان ثبت بانه استثمار فاشل وغير مجدي
بندر وخالد بن سلطانخلا السنتين القادمه لالا تشترووون
والسببعدم تدفق السيولة الكافية من الانفاق الحكومي يحتوي الكثير ان لا يفرطوا بالسيولة اللتي لديهم فيؤزم الانفاق فيعم الركود الاقتصادي بالبلد!
وأحد طش.عندما تأتي المواعيد التي ستؤخذ الظرائب من تجار العقار سيتأكد لنا تطبيقها بالشكل الصحيح ونعرف خسايرهم وينعكس ذالك على الأنخفاظ في الأسعار . بقوه لأنه تبدأ حسبة الظريبه. ويتبين لنا كذب من صدقهم
وأحد طش.علموا جميع المعلمين والعسكرين وموظفين الشركات والقطاع الخاص والعام. بأن لا يشتروا لا من قريب ولا من بعيد. وأن 3/13 ستبدأ الحسبة في الظرايب. ومثلها العام القادم ستؤخذ الأموال. وسينهار العقار بقوه.
ابوانس 07بالنسبة لي ماشفت شي نزل مريت استعلم عن فلة للبيع لقيتها بنفس سعرها المعروض مليون واربع ميه . ولاجارات نفسها ويمكن ترتفع ..الكلام اللي نسمعه غير الواقع والناس ماعندها فلوس تشتري .كلام اعلام فقط وتوقعات
كيفركود عالمي لا حدود له
معلم متقاعدجيد ولكن الانخفاض أكثر بكثير من 25 % وسيستمر في الانخفاض إلى أن يصل إلى الاسعار الحقيقة لهذه الأرضي الكالحة وقد يصل ل 80% من أعلى سعر وصلت له
تركي2مخالف للنشر
حسين900اهل هذه المناطق ذهبو لكي يشترون املاك في ضواحي الدمام وداخلها من حي الخليج وغيرها
الجنوووووووووووووبيتذكرووو كلامي في شهر رمضان القادم سوف تنزل الأراضي 50 بالمائة واكبر دليل انا مالك ثلاث اراي والله مالقيت احد يشتري ونزلت من سعرها 30 في المائة ولا احد اشترى ومكتب العقار يقول لازم انزلها محتاج سيوله
حسين900التقرير هذا عن في بعض المدن والقرى كمدن سيهات وصفوى والقطيف والقديح والعوامية وسلسلة قرى المحيط المتصلة. هل تكلم عن الدمام الخبر المناطق المذكور من هم
ابو شلشالواحد ما هو قادر يغير شقته لان ما عنده حق العفش
داعس رقبة الزيدي الحوثيهههههههههاي متسعوده مفقودة ***
داعس رقبة الزيدي الحوثيانت حياتك كلها ***
زائرالاشياء في السعوديه اذا ارتفعات لا تزل ابد سواء عقار اومواد غذائيه اوسيارات ا اي سلعه ترتفع ماتنزل ابدا بس عروض واهميه فقط لاغير
مفقودخرطي وش يعني نزول الف او الفين من مليون
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفأحسن ،،،،لاتشترون،،،،،خلوها تنزل اكثر،،،، وأكثر ،،،،يارب ترجع زي اول
فارس الزهرانيوالسبب اصلا هو المبالغه في الاسعار الخياليه والتي كان وراها الهوامير مصاصين دماء المواطنين ذوي الدخل المتوسط والبسيط وايضا هناك نواحي اقتصاديه اخرى ولذا فالعقار نازله وستكون كما كامت قلا 30 سنه .
خلك بعيد حبك يزيد 😊أبركها من ساعة .
فارس الزهرانيالعقار واقف رغم نزوله 30 في المئه تقريبا وهناك عرض انما لا يوجد طلب وان اقول لكم العقار في نزول وقد يصل الى 80 في المئه وايضا بدون طلب يعني الناس ما تشتري