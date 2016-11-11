«الخطوط السعودية» في منزل ترامب – صورة

صحيفة المرصد : قام ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة من صحيفة صادرة باللغة الانجليزية، تعود إلى عام 1992 يظهر فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعدد من مسؤولي الخطوط السعودية.

وكشفت الصورة المتداولة عن حفل افتتاح مكتب الخطوط السعودية في نيويورك والكائن في عمارة ترامب تاور.

وكان الحفل شهد حضور الملياردير ترامب إلى جانب الأستاذ إبراهيم الدغيثر نائب مدير عام الخطوط السعودية آنذاك و الأستاذ عبدالحميد الجحدلي.