«الخطوط السعودية» في منزل ترامب – صورة

صحيفة المرصد : قام ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة من صحيفة صادرة باللغة الانجليزية، تعود إلى عام 1992 يظهر فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعدد من مسؤولي الخطوط السعودية.
وكشفت الصورة المتداولة عن حفل افتتاح مكتب الخطوط السعودية في نيويورك والكائن في عمارة ترامب تاور.
وكان الحفل شهد حضور الملياردير ترامب إلى جانب الأستاذ إبراهيم الدغيثر نائب مدير عام الخطوط السعودية آنذاك و الأستاذ عبدالحميد الجحدلي.
تعليقات ( 25 )
Nasser7777بدينا بالتميلح بدا الخنوع والهوان اللهم اعز الاسلام والمسلمين
💎💛عــــهــــــود💛💎أكره الخنوع
خالد 677نفسي أعرف من وين جاب مسئول الخطوط السعودية( الذي يظهر بالصور بجوار الدغيثر بلحية كثة) من وين جاب بدلته المزركشة التي بينها وبين الموضة مسافات ومسافات!!
فهد العرمانيصديق قديم لنا، الله يعطينا من خيرة ىيكفينا شرة
حسين900لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يصبح دونالد ترامب رئيساً لأميركا،
حسين900تحدث ترامب عن طموحاته التجارية ولم يدر بخلده أنه في 2016 سينتخبه الشعب الأميركي ليكون رئيساً لهم.
حسين900ترامب رجل أعمال لافت للأنظار، لم يدخل السياسة ولم يعرفها إلا عبر الانتخابات الأميركية، وحينها أراد يخوض المعترك الانتخابي وينتصر متحدياً جميع استطلاعات الرأي والإعلام الأميركي.
himaرجل كريم ومتواضع.
عزاماحس الرجال مهايطي
عدد التعليقات:748
ساميةدائما أَنْظُر للأمام .
زائرهطيب وعساكم تتوقعون مقاطعه بعد
اللهم لاشماتهمخالف للنشر
متفضيهناك فرق بين ******عندما يستلم الرئاسه ويعرف الحقائق والوقائع وإين موقعه من الإعراب سيتغير ألف درجه لأنه يقول كلام كثير لايعرف تبعاته وإذا واجه الأمر الواقع سيرضخ ويتدرب
عليلو تصور في مكتبها مليون صوره ماحد جاب له خبر لو ماكان رئيس سيبونا من حركات البكش ..ويعني تصور في مكتب الخطوط ليش هو مو انسان بشر
من تحت الماءابوعمر ترمب سيدمر ايران
وطوطنازي امريكا
وخير ياطيرمرجوج ويبي يجلد العرب وخل صورة الخطوط تفزع لهم
منصور الزهرانيالله يستر من ترامب هذا اللي اشغل الناس لا يزيد يقلب عاليها سافلها .
عزامصاحب المليارات والبطران العاده والمعهود انه لايعرف الحقد والحسد ...
الهمدانيهههههههههههههه البحث عن اي شي يجمع ترامب بغيره ههههههههههه نصيحة اقرب شي لترامب هو السيسي
كتلبلرنشوف توقعاتي زينه العاده