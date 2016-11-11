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«الخطوط السعودية» في منزل ترامب – صورة

11 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص
«الخطوط السعودية» في منزل ترامب – صورة
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صحيفة المرصد : قام ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة من صحيفة صادرة باللغة الانجليزية، تعود إلى عام 1992 يظهر فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعدد من مسؤولي الخطوط السعودية.
وكشفت الصورة المتداولة عن حفل افتتاح مكتب الخطوط السعودية في نيويورك والكائن في عمارة ترامب تاور.
وكان الحفل شهد حضور الملياردير ترامب إلى جانب الأستاذ إبراهيم الدغيثر نائب مدير عام الخطوط السعودية آنذاك و الأستاذ عبدالحميد الجحدلي.

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تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    Nasser7777

    بدينا بالتميلح بدا الخنوع والهوان اللهم اعز الاسلام والمسلمين
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  2. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أكره الخنوع
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  3. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    خالد 677

    نفسي أعرف من وين جاب مسئول الخطوط السعودية( الذي يظهر بالصور بجوار الدغيثر بلحية كثة) من وين جاب بدلته المزركشة التي بينها وبين الموضة مسافات ومسافات!!
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  4. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    فهد العرماني

    صديق قديم لنا، الله يعطينا من خيرة ىيكفينا شرة
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  5. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    حسين900

    لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يصبح دونالد ترامب رئيساً لأميركا،
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  6. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    حسين900

    تحدث ترامب عن طموحاته التجارية ولم يدر بخلده أنه في 2016 سينتخبه الشعب الأميركي ليكون رئيساً لهم.
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  7. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    حسين900

    ترامب رجل أعمال لافت للأنظار، لم يدخل السياسة ولم يعرفها إلا عبر الانتخابات الأميركية، وحينها أراد يخوض المعترك الانتخابي وينتصر متحدياً جميع استطلاعات الرأي والإعلام الأميركي.
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  8. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    hima

    رجل كريم ومتواضع.
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  9. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    عزام

    احس الرجال مهايطي
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  10. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:748

    سامية

    دائما أَنْظُر للأمام .
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  11. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    زائره

    طيب وعساكم تتوقعون مقاطعه بعد
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  12. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    الذين استقدموهم
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  13. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    هل تعلمون من يتظاهر في امريكا هم من اقارب الامريكيون من اصل افريقي واوربي
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  14. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    تغيرت الأراء 360 درجه .... حكمتك يارب
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  15. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    اللهم لاشماته

    مخالف للنشر
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  16. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    متفضي

    هناك فرق بين ******عندما يستلم الرئاسه ويعرف الحقائق والوقائع وإين موقعه من الإعراب سيتغير ألف درجه لأنه يقول كلام كثير لايعرف تبعاته وإذا واجه الأمر الواقع سيرضخ ويتدرب
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  17. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    اللهم سلط هذا ال**** على إيران والشيعة والمجوس والروس وعلى كل ظالم ملحد اللهم اجعل شره وجبروته عليهم ياكريم
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  18. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    علي

    لو تصور في مكتبها مليون صوره ماحد جاب له خبر لو ماكان رئيس سيبونا من حركات البكش ..ويعني تصور في مكتب الخطوط ليش هو مو انسان بشر
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  19. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    من تحت الماء

    ابوعمر ترمب سيدمر ايران
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  20. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    وطوط

    نازي امريكا
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  21. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    وخير ياطير

    مرجوج ويبي يجلد العرب وخل صورة الخطوط تفزع لهم
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  22. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    منصور الزهراني

    الله يستر من ترامب هذا اللي اشغل الناس لا يزيد يقلب عاليها سافلها .
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  23. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    عزام

    صاحب المليارات والبطران العاده والمعهود انه لايعرف الحقد والحسد ...
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  24. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    الهمداني

    هههههههههههههه البحث عن اي شي يجمع ترامب بغيره ههههههههههه نصيحة اقرب شي لترامب هو السيسي
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  25. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    كتلبلر

    نشوف توقعاتي زينه العاده
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