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الجوازات تكتشف مسافرين لبلدان محظورة بلا أختام دخول

11 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص
الجوازات تكتشف مسافرين لبلدان محظورة بلا أختام دخول
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صحيفة المرصد : رغم خلو جوازات مواطنين من أختام دخول بلدان يحظر عليهم السفر لها دون تصاريح خاصة، فوجئ بعضهم بصدور قرارات بمنعهم من السفر أثناء محاولتهم عبور المنافذ المحلية، نظير مخالفتهم التعليمات وزيارة دول من المفترض حصولهم على تصاريح خاصة قبل السفر لها.

وذكرت مصادر مطلعة أن أغلب الحالات لمواطنين من المنطقة الشرقية، ممن يسافرون للعراق وإيران، وتم اكتشاف أمر سفرهم رغم أن جوازاتهم سارية المفعول ولم يضطروا لمراجعة الجوازات لتجديدها، حيث ظن هؤلاء أن استخدام ورقة خارجية للدخول إلى البلدان المحظورة بدلا من الختم سيجنبهم العقوبة وفقا لصحيفة “مكة”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب للصحيفة أن لديهم طرقا لكشف المسافرين للدول المحظورة، حتى وإن لم تختم جوازاتهم بختم دخولها، وهؤلاء يعاملون بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويترتب عليهم إما غرامة مالية، أو منع من السفر، أو بهما معها.

 



تعليقات ( 130 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 130
    11 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    عربي من أم واحدة!

    بما أن الزيارات الدينية مستحبة وليست واجبة عند كل المذاهب، فالأولى بالمواطن إحترام قوانين وطنه.وإلى الذين يشتمون طالع نازل فلا تنسوا أنكم ترتكبون مخالفة أعظم وأشد ضرر على وحدة الأوطان.
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  2. 129
    11 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    الى قلم الحقد

    لم نتكلم عن الشيعه فنحن نكن لهم كل التقدير والاحترام ، كلامنا على الروافض اصحاب الهوى الخميني ، الذي يحملون حقدا على بلدنا ،وهم قلة من الشواذ كما حصل من موظف البنك وقدفه لجنودنا وهؤلاء هم روافض ايران
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  3. 128
    11 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    عربي من أم واحدة!

    بما أن قانون الدولة يمنع زيارة دول معينة وقد علم المواطن المخالف ذلك فعليه تحمل العقوبة دون إعتراض.أما زيارة الأماكن التي تعتبر مقدسة عند بعض لمواطنين فليصبروا وعذرهم معهم لأن إحترام القانون أوجب.
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  4. 127
    11 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    عبد الله

    تغليض العقوبات واقرار الغرامات هي الكفيلة بمنع من يزور المراقد الشركية ليطوف بها ويطلب الغوث والمدد ممن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ثم يدفع خمس ماله للكاهن المجوسي فأي عقول يحملها هؤلاء الناس
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  5. 126
    11 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    طير شلوى

    ياخوان لغة الخطاب لأي شخص لازم ان يكون بالأدب والإحترام وأن تحاور بكل إنسانيه بعيدا عن التجريح والإهانات ، لو أي إنسان شيعي يفكر أن يغير مذهبه وشاف كلامكم راح يتراجع في قراره، قليلا من الذوق في الطرح
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  6. 125
    11 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    طير شلوى

    الحين انا ودي افهم وش دخلكم في معتقدهم لهم الله يحاسبهم ، اما انت خلك في نفسك وانتبه لأمور دينك ولاتعتقد انك منزه من الخطأ وكأنك إنسان ملائكي الكمال لرب العالمين ،عليكم بأنفسكم
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  7. 124
    11 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    الى قلم الحقد

    تقريبا 122 تعليق كلها تتكلم عن السفر لايران والعراق الا خنبوقه يحاول يغير الموضوع وهذا هو نهج الروافض ابعاد الشبهات عن اسيادهم ومحاولته لجذب الردود له وابعادهم عن الموضوع الرئيسي وهذا في جميع تعليقاته
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  8. 123
    11 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    عفاف اللحياني

    لا يشد الرحال إلا لثلاث المسجد الحرام و لمسجد النبوي و لمسجد الأقصى . ولمتخلفين أحفاد أبو لؤلؤه الماجوسي يزورون كربلاء ويطوفون على قبر الهالك الخميني في قم شياطين أخزاهم الله أعداء الأسلام ولمسلمين
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  9. 122
    11 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    مجبر رجل القعسي

    دفوهم غرامه بدل مايدفعون الخمس لابو لهب الخامنئي ولفرعون السستاني وامنعوهم من السفر اقل شي 15 سنه
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  10. 121
    11 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    جبال سدير

    المشكلة ان الايرانيين يرونهم ******ولا يحبونهم ويهينونهم ويقولون لهم عرب كرب والعام الماضي مسممينهم ودبشنا متمسكين بحب المجوس ويقدمون لهم الولاء والطاعة ومعلقين صور ايات الشياطين في بيوتهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  11. 120
    11 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    زوار قم وكربلاء يذهبون للكويت وهناك يسافرون بدون جواز
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  12. 119
    11 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    وأنتم يأخوان الشر الخونة العملاء لطمكم عند الأتراك يلطمكم تركي ويأمر عليكم ويسرحكم آخر. ومن قبلها البطل الرئيسي المصري السيسي دعس على أطيب طيبكم وطردكم من بلاده جعلكم لاجئين خائبين في تركيا هههههههه.
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  13. 118
    11 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    MAB

    فقط لتذكير البعض يسافر من دول خليجيه وعربيه فيه تنسيق اجل ممنوع الدخول الا بحاله ترخيص مسبق من الدوله. الدول المانحه تحصل على مبالغ ل اعطاء المسافر ورقه دخول وخروج ولا يختم على جوازه بعيد عن المسائله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 117
    11 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    دعبادي

    الحين مخلي مكة والمدينه والقدس ورايح كربلاء تلطم لابارك الله فيك الرسول قال اتممت لكم دينكم مافي تاليف بعد الرسول كربلاء قم
    لا يعجبني(12) اعجبني(5)
  15. 116
    11 نوفمبر, 2016 , 12:29 م
    عدد التعليقات:748

    عاشق وطنه

    مافيه الا **
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 115
    11 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    شبابي

    سفروهم ايران واسحبو جنسايتهم خلوها تنفعهم العتبات المقدسه
    لا يعجبني(15) اعجبني(8)
  17. 114
    11 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    مراقب المرصد

    اليوم الجمعة أكثروا من الصلاة و السلام على سيد ولد أدم عليه و على آله أفضل الصلاة و التسليم و لا تنسوا الإكثار من لعن الخميني المجوسي و محبيه من الروافض المجوس و الحوثيين و النصيريين
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  18. 113
    11 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    جاسم

    للتصحيح ايران كادت تقتل 35 سعوديا قبل سنة باحد فنادق ايران
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  19. 112
    11 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    جاسم

    المشكلة انو ايران قبل سنة كادت تقتل سعودي من القطيف باحد الفنادق الايرانية بقم او مشهد ماني فاكر وذلك عن طريق تسميمهم بالاكل الموجود بمطعم الفندق وكانت مقصودة وهؤلاء الاغبياء ما زال ولائهم لايران
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  20. 111
    11 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    زياد

    هذولا ****.خلوهم يسافرون
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  21. 110
    11 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    حسين

    ياليت الدوله ترحلهم لايران والعراق يعيشوا هناك على الذله ولانبطاح للمعممين واللطم والحزن طول العام عيشوا في كئابه تشبه وجه الخميني الذي لم لم يحج اويعتمر في حياته
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  22. 109
    11 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    محمد

    عاش خنبوقة قلم الكيكة ومعرفاته هههههههه
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  23. 108
    11 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    محمد

    Ymni mahbob . اليوم جمعه اكثرو من سب الدواعش والصلاه على محمد.... ههههه وعلى ال محمد وعلى خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي والعبادي وبشار ههههههههخنبوقة قلم الكيكة هههههه الطم وادعي هههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  24. 107
    11 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    حسين

    حتى اللفاظ الروافض قبيحه مثل اشكالهم ناكرين النعمه لم يتربوا على ذكر الله وعلى التسبيح والتهليل والاستغفار ماعندهم الا الكلام والسلوك الفاحش وهذا ليس بغريب على من****
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  25. 106
    11 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الخوف يدك اركان دارك في كل لحظه
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  26. 105
    11 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    حسين

    احفاد ابو للؤللؤه المجوسي ماعندهم الى اللعن الذي تربوا عليه في حسينياتهم التي اخترعت حديثا ابادكم الله جميعا يامشركين تاريخكم اسود من جدكم الخسيس الى القرامطه والصفويين وابن العلقمي ثم الخميني الكئيب
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  27. 104
    11 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    مرور الكرام

    لم ترقط عيني قط من نجاسة انجس من خامني واتباعه ممن يدعون المظلومية للافساد في الارض
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  28. 103
    11 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    Ymni mahbob

    الدواعش اخنث البشريه ولكن علاج هذا الفيروس المنتشر له علاج باْذن واحد احد الا وهو الدعاء لترامب ونصره على اعدائه وسب محبيهم وصدقوني سيزيل هذا المرض الفتاك....
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  29. 102
    11 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله الحوثي خائن العروبه
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  30. 101
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    Ymni mahbob

    اليوم جمعه اكثرو من سب الدواعش والصلاه على محمد....
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  31. 100
    11 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بذيء اللسان ^^ خامني ايران واتباعه نجاسات فيهم هذه الصفة
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  32. 99
    11 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    Ymni mahbob

    اٍُلسّلاٍْمّےُعًلٍّيكْمٍےُ ابي أشارك اللحين توي صاحي وشفت مبغضين ال بيت يتطاولون على الصالحين عليهم لعنه الله والنَّاس اجمعين الحقيقه اني انصدمت يوم شفت اهل الفجور والكفور يتكلمون بكلام منافي للشرع.
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  33. 98
    11 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    محمد

    تعرف خنبوقة قلم الكيكة ما وداك بداهية الا لطمك وخنبقتك وكذبك وكثرت معرفاتك ههههههههه شد حيلك بالمعرفات اليوم السيسي باي باي خنبوقة هههه
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  34. 97
    11 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هااااااي هههههههه اصابك ارتجاج بالذاكره و خوف****
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  35. 96
    11 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بذيء اللسان
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  36. 95
    11 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    محمد

    ههههه اللطم خنبوقة قلم الكيكة يدعي لترامب بيوم الجمعة بعد اللطم ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 94
    11 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    تذكير

    الحمدلله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 93
    11 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    تذكير

    اليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار لانفسكم وللمؤمنين والمؤمنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 92
    11 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    محمد

    ههه خنبوقه مفقود لا اعتقد كل شي وبطل اللطم اقصد ذكاءك الخارق ههههههههه
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  40. 91
    11 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    هل تعلم اخي المسلم عندما تلعن الدواعش في يوم الجمعه فإن الحسنات تتضاعف بالالف قالعنهم ولك الاجر والثواب حسنات ونت جالس.... خررررررروج
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  41. 90
    11 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    صاحب شجرة الصنوبر

    عادي انا مواطن سعودي ودخلت فلسطين اكثر من ثلاث مرات وصليت في المسجد الأقصى. وكل هذا بأختام على ورقة خارجية. مع العلم السفر لازم يكون من دول غير الخليج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 89
    11 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    تذكير

    اليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار لانفسكم وللمؤمنين والمؤمنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 88
    11 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    مفقود

    لا اعتقد ان هذا صحيح فلا يمكن معرفة ذلك الا بالختم, والخبر له مغزى اخر, ولكن لماذا لم تذكر تايلاند؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  44. 87
    11 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
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  45. 86
    11 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    فلم الجنبقه وابن الوطن كبار في السن في جيل القواعد من النسا يفاهمو علموضوع يعلقون
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  46. 85
    11 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    يارب بحق محمد واله الاطهار والمنزهين من الادناس ان تنصر ترامب على الدواعش وان تعينه على الحمل الثقيل اللهم أبد الدواعش عن بكره ابيهم فانهم لا يعجزونك ولعن الله من سمى ياسمائهم الى يوم الدين....
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  47. 84
    11 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    محمد

    اخ متفضي هههه دقيت حنبوقة على اللطم اقصد الوتر الحساس ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 83
    11 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي ؟؟؟؟؟؟؟خنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 82
    11 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    همسات

    اللهم آمين اللهم آمين واقطع نسلهم يارب وفرق شملهم
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  50. 81
    11 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    محمد

    زغرطي يام صلاح دول انكشفو بالطلوع واللطم راح ههههههه
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  51. 80
    11 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    الى منفي او منضفي ***** المهم ابيك تجاوبني من اللي فجر مساجد المسلمين عطني أسمائهم انت تقول ايران خلاص عطني اسم واحد منهم لانكم تعرفون من هم لكن قلوبكم السوداء لا تجرو على قول الحق انقلع.....
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  52. 79
    11 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    محب الهيئة

    السيسي رايح الآن يغسل إيده من الرئاسه يا خمبوقة. وساحة التحرير الآن تضج بألاف المتظاهرين. راح رايسك ***
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  53. 78
    11 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ههههه مساكين بعض المشردين
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  54. 77
    11 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    فرعون وإبليس يسولفون في النار☻! فرعون : الله يلعنك يا ابليس مَحد دخلنا النار غيرك .. كلها بسببك !! إبليس : يارجال ***!! انت يوم تقول ( أنا ربكم الإعلى ) أنا بنفسي انصدمت قلت خربها ولد المصريه 😂
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  55. 76
    11 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    متفضي

    ختام الكلام اللهم أهلك الدواعش والرافضه اللهم إجعل كيدهم بينهم وأجعل دائرتك تحيطهم وأجعلهم آيه للناس اللهم شتت شملهم وفرق شعبهم وأرسل عليهم جندك اللهم أرهم عذاب الدنيا قبل الآخره ، يـــــارب
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  56. 75
    11 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    كاره الدواعش ههههه انتهاء تاريخ التقيه حرر ارضك من الفرس لامكان لك في بلاد الحرمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 74
    11 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    متفضي

    كل من يرفع يالثارات الحسين ويتبع ملالي قم وكربلاء والخليج خطرهأشد من خطر القنبله الذريه فهؤلاء مغيبون عقلهم فارغ يقول المعمم القران محرف ويقول أيات محرفه ويسب الصحابه ويقولون اللهم صل على محمد وآله
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  58. 73
    11 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    محمد

    خنبوقة هههههههههههه
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  59. 72
    11 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    محمد

    اللطم في قم او كربلاء او صعدة ما راح يدخلك الجنة راح يدخلك جهنم مع خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي وفي اسفل جهنم معاهم عبدة الشيطان ههههههههههه
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  60. 71
    11 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    متفضي

    اليهود أستحلوا فلسطين ، أما إيران والرافضه أستحلوا" العراق،جزر الإمارات،سوريا،لبنان،الأهواز،ويريدون اليمن إلى أن يصلون لحدود أمهم اسرائيل ثم يلعقون حائط المبكى ويقولون إن الحسين دفن هنا ويحجون له
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  61. 70
    11 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    والله ثم والله ان اهل الضلاله والخرابه ما تنضف قلوبهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها.....
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  62. 69
    11 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    محمد

    خنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 68
    11 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    متفضي

    كاره الدواعش نحن نقول إن داعش هي إبن إيران بالتبني كالرافضه العرب تستخدمهم كالبهائم ، والسؤال لك ياكاره هل فجرت داعش بإيران وإسرائيل؟ داعش هي إبن إيران المدلل الذي يرضع الذهب في العراق وسوريا ودولنا
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  64. 67
    11 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    والله ان الامريكي والهندوسي والمسيحي اخير عند الله من الداعشي الكافر الارهابي .سبحان الله اسماء الدواعش وكنيتهم تليق بهم لعنهم الله....
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  65. 66
    11 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    ال سعود حفضهم الله واطال الله في أعمارهم وجعلهم ذخر للمسلمين والإسلام ****
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  66. 65
    11 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    الهمداني

    مدري ليش في تعليقات السب والشتم تلاقي معلقين بالكوم وفي تعلقات الفكر والعقل والاخلاق لا تلاقي الكثير يبدو ان (ماني قايل) لا يجيدوا غير السب والشتم الخالي من العقل والمنطق والاخلاق حقيقة شي مضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 64
    11 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    متفضي

    الأخوان لم يفجروا في المدينه المنوره وفي مكه ويقتلون الحجاج ولم يقتلوا رجال الأمن ولم يسبوا الصحابه ويطعنون في عرض النبي عليه السلام ولم يحرفوا القرآن ويتبعون المهدي "الأعور الدجال" عند الرافضه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  68. 63
    11 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    متفضي

    بعض الأقلام لهم راتب مخصص فقط ليلمعوا الرافضه ويدافعون عنهم مثل اللي يتصلون على قناه وصال وصفا يستلمون راتب من إيران فقط لتشويش الناس وإضاعه الوقت ياقلم الرافضه حججهم واهيه وحتى الحمار لايصدق مايقولون
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  69. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    محمد

    اللطم في قم او كربلاء او صعدة ما راح يدخلك الجنة راح يدخلك جهنم مع خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي وفي اسفل جهنم معاهم عبدة الشيطان ههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  70. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    من الذي فجر مساجد المسلمين تكلموا وعطوني أسمائهم خساره انهم عاشو في هذا الوطن الغالي.من اللي منع المسلمين دخول امريكا هل هو ترامب ام فعله يديكم ي خونه ي محبي البغدادي....
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  71. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    والأخوان الخونة تحت الخضوع التركي وعملاء لهم.
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  72. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    متفضي

    قلم الحقيقه هذا مايفهم بالأحداث الإقليميه في ****مظاهرات وقتل لرجال الأمن فمن ألد اعداء السعوديه والإسلام الرافضه أشد عداء من اليهود والنصارى وأخطر منهم وهم داء من ثوره الهالك الخميني فتك بالأمه
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  73. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    محبي الدواعش لعنهم الله زعلو من منع السفر الى أحبائهم لكن سلمان الحزم وقف في وجيهم ....
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  74. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    متفضي

    نحن لانفرق بين الداعشي والرافضي كلهم خاضعون لإيران وينفذون أجندتها في المنطقه،داعش فجرت في مدينه الرسول عليه السلام وفي العراق يهددون السعوديه وتركيا ولم يهددوا إيران ولا امريكا التي تحاربهم ههه مضحك
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  75. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    فيه طريقه سهله للقبض على اللي يبون يسافرون الى العراق او سوريا او او شوف اسمه وتعرف انه من محبي الضلاله والخرابه .....
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  76. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    محمد

    خنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    هؤلاء خونة ضد وطنهم وحكومتهم وبالتالي من هلك منهم لارحمه الله النارمثواه وتسقط جنسيته.ومن ظل يجب ترقبه في حال عودته الى أرض الوطن والتحقيق معه أين ذهب مع من تحدث واجتمع .ثم سجنه ومنعه من السفر نهائيآ.
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  78. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    متفضي

    لو أنهم سحبوا الجنسيه من هالرعاع الموالين لإيران والمذهب الرافضي وأرسلوهم للعيش هناك اقسم بالله أن كل متشيع في الخليج سيترك التشيع عندما يصله نبأ مافعله الرافضه بمن تم طردهم يحسبون أنهم موالين وهم عدو
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  79. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    محمد

    ولع ولع ولع خنبوقة ههههههه شعللها شعللها ولعها ولعها ههههههه
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  80. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    متفضي

    لن يستقيم الأمر إلا إذا أخذت الجوازات منهم وسحبت الجنسيه وأرسلتهم ليعيشوا بإيران والله العظيم سيذبحونهم الصفويين ذبح الشاه بهائم يركضون خلف وهم إيران وهي أول من يسعى لتدمير العرب كافه والمسلمين خاصه
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  81. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي ههههه نعم صدقت يا استاذنا الفاضل نجم المرصد ربي يسعد أيامك ي قلم الحقيقة ههههههه خنبوقة يمدح نفسه هههههه
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  82. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    محمد

    قلم الحقيقه خنبوقة دخولك بكثرة الاسماء ما راح ينفعك خصوصا انو اغلب المعلقين كاشفينك وصايدينك هههههه
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  83. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    نتمنى أن تكون هناك اجراءآت مماثلة بل أشد على كل أخونجي ارهابي أخواني أو داعشي يتم القبض عليه أو المعرفة عنه أنه ذهب لسوريا بداعي مايسمى بالجهاد وكذلك على كل أخواني سردادي مردادي على تركيا.فهؤلاء خونة.
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  84. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ههههه نعم صدقت يا استاذنا الفاضل نجم المرصد ربي يسعد أيامك ي قلم الحقيقة
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  85. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    محمد

    قلم الحقيقه ههههه اخيرا تركت المعرفات ودخلت بمعرفك الاصلي هههههه انكشفت ههههه خلاص ههههه سمعت المثل الي يفول كثر اللطم يفك اللحام هههههخنبوقة هههههه
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  86. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    محمد

    زغرطي ياخنبوقة مفيش لطم خلاص والي راح راح ههههههه
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  87. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    محمد

    ضيتو صدر خنبوقة بالخبر هاذا على الصباح هههههههههههه
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  88. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    والأخونجية الارهابيين كل الطرق لهم مشرعة للذهاب الى العراق سوريا وكل مكان تتجمع فيه قطعانهم الملعونة الخبيثة.ولولا أن العراقيين أصبحو يصطادونهم كالجرابيع وقتلهم ماشاهدنا نسلهم تم قطعه هناك لعنهم الله.
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  89. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    محمد

    خنبوقة هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    محمد

    كوكب زحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي لعن الله أحفاد ابرهه خنازير الأرض ههههه ياترى مين احفاد ابرهه ههه اكيد الفلبينيين ههه او يمكن الايرانيين ههه او يمكن الحوثيين او الخمينيين او السستانيين او اللطميين ويمكن سكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    مهندس قوقل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    أعرف شعارك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    اسماء الدواعش لعنهم الله كريها اسال الله في هذا اليوم الفضيل ان ينصر ترامب على الدواعش وان يعينه على صبرهم وان يقويه على اعدائه انه ولي ذالك والقادر....
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  98. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    محمد

    خنبوقه هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  99. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    لعنه الله على من أراد ببلاد الحرمين بسوء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  100. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    محمدالجعيد

    هذولي هم العملاء . بالله وش الفايدة من السفر الى ايران او العراق
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  101. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي؟؟؟ ههههههه ممنوع اللطم بصعدة الحوثي وايران الخامنئي والعراق السستاني
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  102. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    لعنه الله على من سمى بأسماء الدواعش قولو امين.....اللهم احفض خادم الحرمين سلمان تاج روس العرب على الدواعش ***الملاحده.....
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  103. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    محمد

    يلا خنبوقه ادخل بمعرفات اكثر اكثر ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  104. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    بعض الورعان تتطاول على الاشراف وفي الحقيقه ما يقدرون يواجهونهم الا كلام وهذه من شيم آبائهم وأجدادهم .....
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  105. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله أحفاد ابرهه خنازير الأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  106. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي دقينا و تر صعده ههههه روح حرر ارض من احتلال الفرس و بعدين يكون لك وجه؟؟؟؟ههههه عاش خنبوقة الي دق وهو قاعد ور الكيبورد يلطم على صعدة وعلى قم وعلى كربلا ههههه دقني ودقني ودقني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  107. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هههههه التقيه مكشوفه كاره الدواعش و مبغض الدواعش»»»» هنأ ممكلة الحزم لا مكان لتقيه««««
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  109. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    محب الهيئة

    هذولا هم العملاء المندسين للمجوس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي مخالف للنشر ههههههههههه الصراخ على قدر الالم ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    دقينا و تر صعده ههههه روح حرر ارض من احتلال الفرس و بعدين يكون لك وجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  114. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    على و تر مفقوده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    حزين

    خروجهم بلا رجوع خلوهم يخسون في ايران والعراق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  116. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي ههه المفروض ختبوقة تقول داعس رقبة الزيدي الحوثي الخميني الخامنئي السستاني المسستن هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  118. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الان يوجد ماسح بصر مركب بتجاه صعده يعني يمسح بصر اي شخص يحاول النظر شمال صعده او التسلل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  119. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي الدعس على متسللي صعده هههههههه على الوتر الحساس خنبوقة هههههه
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  120. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    شايم

    وليعلم الجميع ان مصلحة الوطن وامنه فوق كل شي اما المسردبون والطامون فالمغارات في البلد كثيرة يمكن صاحبهم غير سردابه
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  121. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    محمد

    داعس رقبة الزيدي الحوثي خنبوقة هههههه يقولك ايران موش صعدة هههه يقولك ممنعوع تروح عند الخميني وخامنئي ابو لحية خايسة ههههه
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  122. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    ابو سعد

    الله يقويكم و يجب الضرب بيد من حديد اذا كان انتمائه الى تلك الدوله فل يأخذ جنسيتها وتردك بلد الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الدعس على متسللي صعده
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  124. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    الهمداني

    حتى الاكل والشرب هناك شي مسموح وشي غير مسموح وحتى الملابس فيها المسموح وغير المسموح والزواج فيه المسموح وهو الداخلي والخارجي غير مسموح لكن حيرتني تلبية دعوى العزايم هل مسموح فيها ام لا .. لا ادري؟!!؟
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  125. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ههههه توكم تدرون هؤلاء من زوار مصائف اصفهان
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  126. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    محمد

    خنبوقه راح فيها هههههه انسان منصف هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  127. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    اللهم احفظنا بحفظك

    لا يكون قلم الخربطه منهم؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  128. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    غييييوووورررر

    هؤلاء العملاء الخونه المندسين بين اظهرنا يسافرون لاسيادهم يعطونهم الاخماس لمحاربة السنه يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء فهم خطر على أمننا واماننا ياكلون من خيرات البلد وولائهم لإيران والعراق
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  129. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    همسات

    الله يقوي حكومتنا والمثير يسافروا لتايلند وايضا من الدول الممنوعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  130. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    اللي ماعنده ولاء لبلده ،،،، هذا لازم تغلظ عليه العقوبه،،،،، طاعة ولي الامر واجبه ،،، في المنشط والمكره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)

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