الجوازات تكتشف مسافرين لبلدان محظورة بلا أختام دخول

صحيفة المرصد : رغم خلو جوازات مواطنين من أختام دخول بلدان يحظر عليهم السفر لها دون تصاريح خاصة، فوجئ بعضهم بصدور قرارات بمنعهم من السفر أثناء محاولتهم عبور المنافذ المحلية، نظير مخالفتهم التعليمات وزيارة دول من المفترض حصولهم على تصاريح خاصة قبل السفر لها.
وذكرت مصادر مطلعة أن أغلب الحالات لمواطنين من المنطقة الشرقية، ممن يسافرون للعراق وإيران، وتم اكتشاف أمر سفرهم رغم أن جوازاتهم سارية المفعول ولم يضطروا لمراجعة الجوازات لتجديدها، حيث ظن هؤلاء أن استخدام ورقة خارجية للدخول إلى البلدان المحظورة بدلا من الختم سيجنبهم العقوبة وفقا لصحيفة “مكة”.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب للصحيفة أن لديهم طرقا لكشف المسافرين للدول المحظورة، حتى وإن لم تختم جوازاتهم بختم دخولها، وهؤلاء يعاملون بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويترتب عليهم إما غرامة مالية، أو منع من السفر، أو بهما معها.
تعليقات ( 130 )
عربي من أم واحدة!بما أن الزيارات الدينية مستحبة وليست واجبة عند كل المذاهب، فالأولى بالمواطن إحترام قوانين وطنه.وإلى الذين يشتمون طالع نازل فلا تنسوا أنكم ترتكبون مخالفة أعظم وأشد ضرر على وحدة الأوطان.
الى قلم الحقدلم نتكلم عن الشيعه فنحن نكن لهم كل التقدير والاحترام ، كلامنا على الروافض اصحاب الهوى الخميني ، الذي يحملون حقدا على بلدنا ،وهم قلة من الشواذ كما حصل من موظف البنك وقدفه لجنودنا وهؤلاء هم روافض ايران
عربي من أم واحدة!بما أن قانون الدولة يمنع زيارة دول معينة وقد علم المواطن المخالف ذلك فعليه تحمل العقوبة دون إعتراض.أما زيارة الأماكن التي تعتبر مقدسة عند بعض لمواطنين فليصبروا وعذرهم معهم لأن إحترام القانون أوجب.
عبد اللهتغليض العقوبات واقرار الغرامات هي الكفيلة بمنع من يزور المراقد الشركية ليطوف بها ويطلب الغوث والمدد ممن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ثم يدفع خمس ماله للكاهن المجوسي فأي عقول يحملها هؤلاء الناس
طير شلوىياخوان لغة الخطاب لأي شخص لازم ان يكون بالأدب والإحترام وأن تحاور بكل إنسانيه بعيدا عن التجريح والإهانات ، لو أي إنسان شيعي يفكر أن يغير مذهبه وشاف كلامكم راح يتراجع في قراره، قليلا من الذوق في الطرح
طير شلوىالحين انا ودي افهم وش دخلكم في معتقدهم لهم الله يحاسبهم ، اما انت خلك في نفسك وانتبه لأمور دينك ولاتعتقد انك منزه من الخطأ وكأنك إنسان ملائكي الكمال لرب العالمين ،عليكم بأنفسكم
الى قلم الحقدتقريبا 122 تعليق كلها تتكلم عن السفر لايران والعراق الا خنبوقه يحاول يغير الموضوع وهذا هو نهج الروافض ابعاد الشبهات عن اسيادهم ومحاولته لجذب الردود له وابعادهم عن الموضوع الرئيسي وهذا في جميع تعليقاته
عفاف اللحيانيلا يشد الرحال إلا لثلاث المسجد الحرام و لمسجد النبوي و لمسجد الأقصى . ولمتخلفين أحفاد أبو لؤلؤه الماجوسي يزورون كربلاء ويطوفون على قبر الهالك الخميني في قم شياطين أخزاهم الله أعداء الأسلام ولمسلمين
مجبر رجل القعسيدفوهم غرامه بدل مايدفعون الخمس لابو لهب الخامنئي ولفرعون السستاني وامنعوهم من السفر اقل شي 15 سنه
جبال سديرالمشكلة ان الايرانيين يرونهم ******ولا يحبونهم ويهينونهم ويقولون لهم عرب كرب والعام الماضي مسممينهم ودبشنا متمسكين بحب المجوس ويقدمون لهم الولاء والطاعة ومعلقين صور ايات الشياطين في بيوتهم
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهوأنتم يأخوان الشر الخونة العملاء لطمكم عند الأتراك يلطمكم تركي ويأمر عليكم ويسرحكم آخر. ومن قبلها البطل الرئيسي المصري السيسي دعس على أطيب طيبكم وطردكم من بلاده جعلكم لاجئين خائبين في تركيا هههههههه.
MABفقط لتذكير البعض يسافر من دول خليجيه وعربيه فيه تنسيق اجل ممنوع الدخول الا بحاله ترخيص مسبق من الدوله. الدول المانحه تحصل على مبالغ ل اعطاء المسافر ورقه دخول وخروج ولا يختم على جوازه بعيد عن المسائله
دعباديالحين مخلي مكة والمدينه والقدس ورايح كربلاء تلطم لابارك الله فيك الرسول قال اتممت لكم دينكم مافي تاليف بعد الرسول كربلاء قم
عدد التعليقات:748
عاشق وطنهمافيه الا **
شبابيسفروهم ايران واسحبو جنسايتهم خلوها تنفعهم العتبات المقدسه
مراقب المرصداليوم الجمعة أكثروا من الصلاة و السلام على سيد ولد أدم عليه و على آله أفضل الصلاة و التسليم و لا تنسوا الإكثار من لعن الخميني المجوسي و محبيه من الروافض المجوس و الحوثيين و النصيريين
جاسمللتصحيح ايران كادت تقتل 35 سعوديا قبل سنة باحد فنادق ايران
جاسمالمشكلة انو ايران قبل سنة كادت تقتل سعودي من القطيف باحد الفنادق الايرانية بقم او مشهد ماني فاكر وذلك عن طريق تسميمهم بالاكل الموجود بمطعم الفندق وكانت مقصودة وهؤلاء الاغبياء ما زال ولائهم لايران
زيادهذولا ****.خلوهم يسافرون
حسينياليت الدوله ترحلهم لايران والعراق يعيشوا هناك على الذله ولانبطاح للمعممين واللطم والحزن طول العام عيشوا في كئابه تشبه وجه الخميني الذي لم لم يحج اويعتمر في حياته
محمدعاش خنبوقة قلم الكيكة ومعرفاته هههههههه
محمدYmni mahbob . اليوم جمعه اكثرو من سب الدواعش والصلاه على محمد.... ههههه وعلى ال محمد وعلى خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي والعبادي وبشار ههههههههخنبوقة قلم الكيكة هههههه الطم وادعي هههه
حسينحتى اللفاظ الروافض قبيحه مثل اشكالهم ناكرين النعمه لم يتربوا على ذكر الله وعلى التسبيح والتهليل والاستغفار ماعندهم الا الكلام والسلوك الفاحش وهذا ليس بغريب على من****
داعس رقبة الزيدي الحوثيالخوف يدك اركان دارك في كل لحظه
حسيناحفاد ابو للؤللؤه المجوسي ماعندهم الى اللعن الذي تربوا عليه في حسينياتهم التي اخترعت حديثا ابادكم الله جميعا يامشركين تاريخكم اسود من جدكم الخسيس الى القرامطه والصفويين وابن العلقمي ثم الخميني الكئيب
مرور الكراملم ترقط عيني قط من نجاسة انجس من خامني واتباعه ممن يدعون المظلومية للافساد في الارض
Ymni mahbobالدواعش اخنث البشريه ولكن علاج هذا الفيروس المنتشر له علاج باْذن واحد احد الا وهو الدعاء لترامب ونصره على اعدائه وسب محبيهم وصدقوني سيزيل هذا المرض الفتاك....
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله الحوثي خائن العروبه
Ymni mahbobاليوم جمعه اكثرو من سب الدواعش والصلاه على محمد....
Ymni mahbobاٍُلسّلاٍْمّےُعًلٍّيكْمٍےُ ابي أشارك اللحين توي صاحي وشفت مبغضين ال بيت يتطاولون على الصالحين عليهم لعنه الله والنَّاس اجمعين الحقيقه اني انصدمت يوم شفت اهل الفجور والكفور يتكلمون بكلام منافي للشرع.
محمدتعرف خنبوقة قلم الكيكة ما وداك بداهية الا لطمك وخنبقتك وكذبك وكثرت معرفاتك ههههههههه شد حيلك بالمعرفات اليوم السيسي باي باي خنبوقة هههه
داعس رقبة الزيدي الحوثيهااااااي هههههههه اصابك ارتجاج بالذاكره و خوف****
محمدههههه اللطم خنبوقة قلم الكيكة يدعي لترامب بيوم الجمعة بعد اللطم ههههههه
تذكيرالحمدلله على نعمة الاسلام
تذكيراليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار لانفسكم وللمؤمنين والمؤمنات
محمدههه خنبوقه مفقود لا اعتقد كل شي وبطل اللطم اقصد ذكاءك الخارق ههههههههه
كارررررره الدوووووواعشهل تعلم اخي المسلم عندما تلعن الدواعش في يوم الجمعه فإن الحسنات تتضاعف بالالف قالعنهم ولك الاجر والثواب حسنات ونت جالس.... خررررررروج
صاحب شجرة الصنوبرعادي انا مواطن سعودي ودخلت فلسطين اكثر من ثلاث مرات وصليت في المسجد الأقصى. وكل هذا بأختام على ورقة خارجية. مع العلم السفر لازم يكون من دول غير الخليج
تذكيراليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار لانفسكم وللمؤمنين والمؤمنات
مفقودلا اعتقد ان هذا صحيح فلا يمكن معرفة ذلك الا بالختم, والخبر له مغزى اخر, ولكن لماذا لم تذكر تايلاند؟
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
كارررررره الدوووووواعشيارب بحق محمد واله الاطهار والمنزهين من الادناس ان تنصر ترامب على الدواعش وان تعينه على الحمل الثقيل اللهم أبد الدواعش عن بكره ابيهم فانهم لا يعجزونك ولعن الله من سمى ياسمائهم الى يوم الدين....
محمداخ متفضي هههه دقيت حنبوقة على اللطم اقصد الوتر الحساس ههههههههههه
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي ؟؟؟؟؟؟؟خنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
همساتاللهم آمين اللهم آمين واقطع نسلهم يارب وفرق شملهم
محمدزغرطي يام صلاح دول انكشفو بالطلوع واللطم راح ههههههه
كارررررره الدوووووواعشالى منفي او منضفي ***** المهم ابيك تجاوبني من اللي فجر مساجد المسلمين عطني أسمائهم انت تقول ايران خلاص عطني اسم واحد منهم لانكم تعرفون من هم لكن قلوبكم السوداء لا تجرو على قول الحق انقلع.....
محب الهيئةالسيسي رايح الآن يغسل إيده من الرئاسه يا خمبوقة. وساحة التحرير الآن تضج بألاف المتظاهرين. راح رايسك ***
داعس رقبة الزيدي الحوثيههههه مساكين بعض المشردين
كارررررره الدوووووواعشفرعون وإبليس يسولفون في النار☻! فرعون : الله يلعنك يا ابليس مَحد دخلنا النار غيرك .. كلها بسببك !! إبليس : يارجال ***!! انت يوم تقول ( أنا ربكم الإعلى ) أنا بنفسي انصدمت قلت خربها ولد المصريه 😂
متفضيختام الكلام اللهم أهلك الدواعش والرافضه اللهم إجعل كيدهم بينهم وأجعل دائرتك تحيطهم وأجعلهم آيه للناس اللهم شتت شملهم وفرق شعبهم وأرسل عليهم جندك اللهم أرهم عذاب الدنيا قبل الآخره ، يـــــارب
داعس رقبة الزيدي الحوثيكاره الدواعش ههههه انتهاء تاريخ التقيه حرر ارضك من الفرس لامكان لك في بلاد الحرمين
متفضيكل من يرفع يالثارات الحسين ويتبع ملالي قم وكربلاء والخليج خطرهأشد من خطر القنبله الذريه فهؤلاء مغيبون عقلهم فارغ يقول المعمم القران محرف ويقول أيات محرفه ويسب الصحابه ويقولون اللهم صل على محمد وآله
محمدخنبوقة هههههههههههه
محمداللطم في قم او كربلاء او صعدة ما راح يدخلك الجنة راح يدخلك جهنم مع خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي وفي اسفل جهنم معاهم عبدة الشيطان ههههههههههه
متفضياليهود أستحلوا فلسطين ، أما إيران والرافضه أستحلوا" العراق،جزر الإمارات،سوريا،لبنان،الأهواز،ويريدون اليمن إلى أن يصلون لحدود أمهم اسرائيل ثم يلعقون حائط المبكى ويقولون إن الحسين دفن هنا ويحجون له
كارررررره الدوووووواعشوالله ثم والله ان اهل الضلاله والخرابه ما تنضف قلوبهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها.....
محمدخنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
متفضيكاره الدواعش نحن نقول إن داعش هي إبن إيران بالتبني كالرافضه العرب تستخدمهم كالبهائم ، والسؤال لك ياكاره هل فجرت داعش بإيران وإسرائيل؟ داعش هي إبن إيران المدلل الذي يرضع الذهب في العراق وسوريا ودولنا
كارررررره الدوووووواعشوالله ان الامريكي والهندوسي والمسيحي اخير عند الله من الداعشي الكافر الارهابي .سبحان الله اسماء الدواعش وكنيتهم تليق بهم لعنهم الله....
كارررررره الدوووووواعشال سعود حفضهم الله واطال الله في أعمارهم وجعلهم ذخر للمسلمين والإسلام ****
الهمدانيمدري ليش في تعليقات السب والشتم تلاقي معلقين بالكوم وفي تعلقات الفكر والعقل والاخلاق لا تلاقي الكثير يبدو ان (ماني قايل) لا يجيدوا غير السب والشتم الخالي من العقل والمنطق والاخلاق حقيقة شي مضحك
متفضيالأخوان لم يفجروا في المدينه المنوره وفي مكه ويقتلون الحجاج ولم يقتلوا رجال الأمن ولم يسبوا الصحابه ويطعنون في عرض النبي عليه السلام ولم يحرفوا القرآن ويتبعون المهدي "الأعور الدجال" عند الرافضه
متفضيبعض الأقلام لهم راتب مخصص فقط ليلمعوا الرافضه ويدافعون عنهم مثل اللي يتصلون على قناه وصال وصفا يستلمون راتب من إيران فقط لتشويش الناس وإضاعه الوقت ياقلم الرافضه حججهم واهيه وحتى الحمار لايصدق مايقولون
محمداللطم في قم او كربلاء او صعدة ما راح يدخلك الجنة راح يدخلك جهنم مع خامنئي والخميني والسستاني وعبدالملك الحوثي وفي اسفل جهنم معاهم عبدة الشيطان ههههههههههه
كارررررره الدوووووواعشمن الذي فجر مساجد المسلمين تكلموا وعطوني أسمائهم خساره انهم عاشو في هذا الوطن الغالي.من اللي منع المسلمين دخول امريكا هل هو ترامب ام فعله يديكم ي خونه ي محبي البغدادي....
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهوالأخوان الخونة تحت الخضوع التركي وعملاء لهم.
متفضيقلم الحقيقه هذا مايفهم بالأحداث الإقليميه في ****مظاهرات وقتل لرجال الأمن فمن ألد اعداء السعوديه والإسلام الرافضه أشد عداء من اليهود والنصارى وأخطر منهم وهم داء من ثوره الهالك الخميني فتك بالأمه
كارررررره الدوووووواعشمحبي الدواعش لعنهم الله زعلو من منع السفر الى أحبائهم لكن سلمان الحزم وقف في وجيهم ....
متفضينحن لانفرق بين الداعشي والرافضي كلهم خاضعون لإيران وينفذون أجندتها في المنطقه،داعش فجرت في مدينه الرسول عليه السلام وفي العراق يهددون السعوديه وتركيا ولم يهددوا إيران ولا امريكا التي تحاربهم ههه مضحك
كارررررره الدوووووواعشفيه طريقه سهله للقبض على اللي يبون يسافرون الى العراق او سوريا او او شوف اسمه وتعرف انه من محبي الضلاله والخرابه .....
محمدخنبوقة الصراخ على قدر الالم ههههههههه
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقههؤلاء خونة ضد وطنهم وحكومتهم وبالتالي من هلك منهم لارحمه الله النارمثواه وتسقط جنسيته.ومن ظل يجب ترقبه في حال عودته الى أرض الوطن والتحقيق معه أين ذهب مع من تحدث واجتمع .ثم سجنه ومنعه من السفر نهائيآ.
متفضيلو أنهم سحبوا الجنسيه من هالرعاع الموالين لإيران والمذهب الرافضي وأرسلوهم للعيش هناك اقسم بالله أن كل متشيع في الخليج سيترك التشيع عندما يصله نبأ مافعله الرافضه بمن تم طردهم يحسبون أنهم موالين وهم عدو
محمدولع ولع ولع خنبوقة ههههههه شعللها شعللها ولعها ولعها ههههههه
متفضيلن يستقيم الأمر إلا إذا أخذت الجوازات منهم وسحبت الجنسيه وأرسلتهم ليعيشوا بإيران والله العظيم سيذبحونهم الصفويين ذبح الشاه بهائم يركضون خلف وهم إيران وهي أول من يسعى لتدمير العرب كافه والمسلمين خاصه
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي ههههه نعم صدقت يا استاذنا الفاضل نجم المرصد ربي يسعد أيامك ي قلم الحقيقة ههههههه خنبوقة يمدح نفسه هههههه
محمدقلم الحقيقه خنبوقة دخولك بكثرة الاسماء ما راح ينفعك خصوصا انو اغلب المعلقين كاشفينك وصايدينك هههههه
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهنتمنى أن تكون هناك اجراءآت مماثلة بل أشد على كل أخونجي ارهابي أخواني أو داعشي يتم القبض عليه أو المعرفة عنه أنه ذهب لسوريا بداعي مايسمى بالجهاد وكذلك على كل أخواني سردادي مردادي على تركيا.فهؤلاء خونة.
داعس رقبة الزيدي الحوثيههههه نعم صدقت يا استاذنا الفاضل نجم المرصد ربي يسعد أيامك ي قلم الحقيقة
محمدقلم الحقيقه ههههه اخيرا تركت المعرفات ودخلت بمعرفك الاصلي هههههه انكشفت ههههه خلاص ههههه سمعت المثل الي يفول كثر اللطم يفك اللحام هههههخنبوقة هههههه
محمدزغرطي ياخنبوقة مفيش لطم خلاص والي راح راح ههههههه
محمدضيتو صدر خنبوقة بالخبر هاذا على الصباح هههههههههههه
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهوالأخونجية الارهابيين كل الطرق لهم مشرعة للذهاب الى العراق سوريا وكل مكان تتجمع فيه قطعانهم الملعونة الخبيثة.ولولا أن العراقيين أصبحو يصطادونهم كالجرابيع وقتلهم ماشاهدنا نسلهم تم قطعه هناك لعنهم الله.
محمدخنبوقة هههههه
محمدكوكب زحل
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي لعن الله أحفاد ابرهه خنازير الأرض ههههه ياترى مين احفاد ابرهه ههه اكيد الفلبينيين ههه او يمكن الايرانيين ههه او يمكن الحوثيين او الخمينيين او السستانيين او اللطميين ويمكن سكان
مهندس قوقلمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي الحوثيأعرف شعارك
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
محمدمخالف للنشر
كارررررره الدوووووواعشاسماء الدواعش لعنهم الله كريها اسال الله في هذا اليوم الفضيل ان ينصر ترامب على الدواعش وان يعينه على صبرهم وان يقويه على اعدائه انه ولي ذالك والقادر....
محمدخنبوقه هههههههه
كارررررره الدوووووواعشلعنه الله على من أراد ببلاد الحرمين بسوء.
محمدالجعيدهذولي هم العملاء . بالله وش الفايدة من السفر الى ايران او العراق
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي؟؟؟ ههههههه ممنوع اللطم بصعدة الحوثي وايران الخامنئي والعراق السستاني
كارررررره الدوووووواعشلعنه الله على من سمى بأسماء الدواعش قولو امين.....اللهم احفض خادم الحرمين سلمان تاج روس العرب على الدواعش ***الملاحده.....
محمديلا خنبوقه ادخل بمعرفات اكثر اكثر ههههههه
كارررررره الدوووووواعشبعض الورعان تتطاول على الاشراف وفي الحقيقه ما يقدرون يواجهونهم الا كلام وهذه من شيم آبائهم وأجدادهم .....
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله أحفاد ابرهه خنازير الأرض
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي دقينا و تر صعده ههههه روح حرر ارض من احتلال الفرس و بعدين يكون لك وجه؟؟؟؟ههههه عاش خنبوقة الي دق وهو قاعد ور الكيبورد يلطم على صعدة وعلى قم وعلى كربلا ههههه دقني ودقني ودقني
كارررررره الدوووووواعشمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي الحوثيهههههه التقيه مكشوفه كاره الدواعش و مبغض الدواعش»»»» هنأ ممكلة الحزم لا مكان لتقيه««««
كارررررره الدوووووواعشمخالف للنشر
كارررررره الدوووووواعشمخالف للنشر
محب الهيئةهذولا هم العملاء المندسين للمجوس.
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي مخالف للنشر ههههههههههه الصراخ على قدر الالم ههههههه
داعس رقبة الزيدي الحوثيدقينا و تر صعده ههههه روح حرر ارض من احتلال الفرس و بعدين يكون لك وجه
داعس رقبة الزيدي الحوثيعلى و تر مفقوده
حزينخروجهم بلا رجوع خلوهم يخسون في ايران والعراق
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي ههه المفروض ختبوقة تقول داعس رقبة الزيدي الحوثي الخميني الخامنئي السستاني المسستن هههههه
داعس رقبة الزيدي الحوثيالان يوجد ماسح بصر مركب بتجاه صعده يعني يمسح بصر اي شخص يحاول النظر شمال صعده او التسلل
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي الدعس على متسللي صعده هههههههه على الوتر الحساس خنبوقة هههههه
شايموليعلم الجميع ان مصلحة الوطن وامنه فوق كل شي اما المسردبون والطامون فالمغارات في البلد كثيرة يمكن صاحبهم غير سردابه
محمدداعس رقبة الزيدي الحوثي خنبوقة هههههه يقولك ايران موش صعدة هههه يقولك ممنعوع تروح عند الخميني وخامنئي ابو لحية خايسة ههههه
ابو سعدالله يقويكم و يجب الضرب بيد من حديد اذا كان انتمائه الى تلك الدوله فل يأخذ جنسيتها وتردك بلد الاسلام
داعس رقبة الزيدي الحوثيالدعس على متسللي صعده
الهمدانيحتى الاكل والشرب هناك شي مسموح وشي غير مسموح وحتى الملابس فيها المسموح وغير المسموح والزواج فيه المسموح وهو الداخلي والخارجي غير مسموح لكن حيرتني تلبية دعوى العزايم هل مسموح فيها ام لا .. لا ادري؟!!؟
داعس رقبة الزيدي الحوثيههههه توكم تدرون هؤلاء من زوار مصائف اصفهان
محمدخنبوقه راح فيها هههههه انسان منصف هههههه
اللهم احفظنا بحفظكلا يكون قلم الخربطه منهم؟؟
غييييووووررررهؤلاء العملاء الخونه المندسين بين اظهرنا يسافرون لاسيادهم يعطونهم الاخماس لمحاربة السنه يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء فهم خطر على أمننا واماننا ياكلون من خيرات البلد وولائهم لإيران والعراق
همساتالله يقوي حكومتنا والمثير يسافروا لتايلند وايضا من الدول الممنوعه
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفاللي ماعنده ولاء لبلده ،،،، هذا لازم تغلظ عليه العقوبه،،،،، طاعة ولي الامر واجبه ،،، في المنشط والمكره