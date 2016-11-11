الجوازات تكتشف مسافرين لبلدان محظورة بلا أختام دخول

صحيفة المرصد : رغم خلو جوازات مواطنين من أختام دخول بلدان يحظر عليهم السفر لها دون تصاريح خاصة، فوجئ بعضهم بصدور قرارات بمنعهم من السفر أثناء محاولتهم عبور المنافذ المحلية، نظير مخالفتهم التعليمات وزيارة دول من المفترض حصولهم على تصاريح خاصة قبل السفر لها.

وذكرت مصادر مطلعة أن أغلب الحالات لمواطنين من المنطقة الشرقية، ممن يسافرون للعراق وإيران، وتم اكتشاف أمر سفرهم رغم أن جوازاتهم سارية المفعول ولم يضطروا لمراجعة الجوازات لتجديدها، حيث ظن هؤلاء أن استخدام ورقة خارجية للدخول إلى البلدان المحظورة بدلا من الختم سيجنبهم العقوبة وفقا لصحيفة “مكة”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب للصحيفة أن لديهم طرقا لكشف المسافرين للدول المحظورة، حتى وإن لم تختم جوازاتهم بختم دخولها، وهؤلاء يعاملون بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويترتب عليهم إما غرامة مالية، أو منع من السفر، أو بهما معها.