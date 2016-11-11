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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

11 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
  • 2٬092
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-منال محمد

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-الكاريكاتير

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 140 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 140
    11 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    حرمان وش رايك نزوجك بسمة
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  2. 139
    11 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    🎀💫

    يقولون اللي -يلاحق النسوان -ويركض وراءهم -يطفشون منه -ويصير وجوده ملل -نصيحة لبعض الناس-
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  3. 138
    11 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    #تستاهل البسمه🌹🌹لكن خف يالحرمان فديتك وش جاك اليوم 😂
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  4. 137
    11 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    القناص2

    تعب حاول الوصول لهم عجز عن إيصاله كلامه مباشره قال// اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها// عاقل ومجنون يحوي كل الاشكالي
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  5. 136
    11 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    القناص2

    مافادني حسن تأديبى مع امثالي/ لكن حظي ردي والروح متعبها//
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  6. 135
    11 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    أوركيد🌺

    😊آعزائي آحبائي المشاهدين - صدقتوني ذلحين شفتوا كيف هالمُعد😎جامد🍦ويفرس ويرفع الضغط ولافيه حيلة😡😩😭😤
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  7. 134
    11 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    دعنا تلتهي في البحث عن دواء عيوني تحت السدرة 🌳 .
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  8. 133
    11 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    ما زالت القلوب تحمل بغضاء من البعض للأخرين ليه مادري ، يا زمن البشر تغيرو للأسواء !
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  9. 132
    11 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    أوركيد🌺

    تدري إنهم كم تمنوا ( بس صعبـة يوصلون )../ لاحدونّي صوب غيرك قلت : مآبي غير ذآك!
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  10. 131
    11 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    سبحان الله حتي الي يبي ينقد يتلفظ وهذا مادري وش تقولون عنه
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  11. 130
    11 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    لاإله إلا الله 〰〰〰〰〰〰خروج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 129
    11 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    أوركيد🌺

    أعشقني💗دام حُبي يوص للـ ( ج ن و ن)../ وأملكني دام إني ما فكرت😴في سوآك!
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  13. 128
    11 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أذكر يوم انا ادرس كانت معنا طالبة نامت فجأة والمعلمة تشرح الدرس 😴💤نامت بدون أن تضع رأسها على الطاولة وراسها اتجه يسار من النوم ❗
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  14. 127
    11 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    🎀💫

    تعليق 118/جزاك الله خير-على النصيحة-الحمد لله قرأتها قبل -صلاة الظهر -ونأخذ نصيحتك واستراحة ☺️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 126
    11 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    عندنا نحن العرب لويغمض فجأة بالعمل فصلوه وحطوا بداله وافد😂
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  16. 125
    11 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    أوركيد🌺

    آحبآئي المشاهدين😊نعود الآن للفقرة الدينية حسب تعليمات المُعد😎المزاجي اللي سياسته تدوخ وتحوس المرير😇🤕😩😢كان الله ف عوني ع النفسيات😋
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  17. 124
    11 نوفمبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    الببسي و الكولا على مستوى العالم ،، المواد الأساسيه تأتي من امركا مركبه ، والدول الأخرى تحلها بالماء و السكر و تضيف الغاز اليها فيخرج إلينا هذا المنتج ،،، المعلومه فقط
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  18. 123
    11 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    بسمه😢😢😢
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  19. 122
    11 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    النوم داخل العمل😴💤في اليابان سلوك مسموح به ويدل على الإرهاق من كثرة العمل 〰〰أحيانا الموظفين ينعسون وينامون😮😴💤داخل العمل لكي يثبتوا انهم يعملون ب إجتهاد 😂〰يمكن نام بسبب سهره باليل ببرا أوبموقع ت
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  20. 121
    11 نوفمبر, 2016 , 14:22 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    الحرمان ابو الكلمات المتقاطعة عليك أسلوب يبط الكبد ، مثل ، فيما مضاء تقول فلانه ( بدون ذكر اسم ) أفهم مني وعلى الملاء احس بأنه لا زلت طفل مراهق أو لك نوايا الله العالم بها ،، استرجل يا خروف ،، // مان
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  21. 120
    11 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    🎀💫

    قصدك الكولا -ممكن صدق -لان اللي صنعها أمريكا-وكوبا وكوريا الشماليه -شيوعية اعتقد -ويكرهون امريكا
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  22. 119
    11 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    أوركيد🌺

    فقدت جوالي📲مرتين ولم يصبني الهلع بل أخذت الموضوع بكل هدوء😌لايصاب بالهلع من فقدان جواله📲إلا شخص مايملك المال عشان يشتري غيره أو يكون جواله "ملغم" بلاوي😂لذلك لاتقيس الآخرين ع نفسك😂
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  23. 118
    11 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    أتمنى من البنات والشباب أخذ راحة من التعليق واﻹتجاه لكتاب رب العالمين وقراءة سورة الكهف وماتيسر من القرآن الكريم
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  24. 117
    11 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    ⬆أما إذا كانت أرجل الحصان🏇كلها على الأرض فيكون الرجل مات بأسباب طبيعية 🏇〰〰〰〰〰〰〰〰
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  25. 116
    11 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    ⬆تسطيع التعرف على سبب وفاة رجل يمتطي حصانا🏇من النظر للحصان فإذا كانت أرجل الحصان الأمامية مرفوعة فيكون بسبب أن الرجل مات بالمعركة"وإذا كانت وحده من الأرجل فقط مرفوعة فإنه يكون الرجل مات بتأثره بجراحه
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  26. 115
    11 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    🎀💫

    أوركيد -جميل لقيتي مواضيع -اخرى عن الزواج -ومشاكل الازواج -النظام -تظنين مايعرفونه -يعرفون-بس متربين على الفوضى
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  27. 114
    11 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    🎀💫

    يارب -في هذا اليوم الجمعه -أفرح قلب أحبه-اغسل حزنه وهمه-واغفر بالدعاء ذنبه -
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 113
    11 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    معلومة مدري صدق ⬆⬆⬆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 112
    11 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    أوركيد🌺

    ولكن قبل أن ندلف إلى عالم القطط الجميلة😻دعونا نتناول معاكم أهم موضوع ف الحياة ألا وهو ( النظام ) من أجل بناء مجتمع حضاري🌼
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  30. 111
    11 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    دولتين تحظر بيع مشروب🍷الكوكا كولا هما كوريا وكوبا🍷🍷🍷
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  31. 110
    11 نوفمبر, 2016 , 14:05 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    عاشق الجورري ‏رميت لك ورده ، وطفيّت لك شمع ،،، شعرت بصدري للغيابك ونصيته ‏،،، ‏لقيت لك بـ عيوني البارحه ، دمع ،،، ‏واقف على باب الحنين ، وهليته 🔨مالك ومال الكلمات اتعبت الاحرف
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  32. 109
    11 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    القناص2

    لايوجد اصعب من حالة العشاق ومعاناتهم وعشقهم للشقى والعذاب عنتر قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي// مع الجرح والألم يذكرها كتبو على نفوسهم الشقى اعتقد انه ادمان لتعذيب القلب
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  33. 108
    11 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    🎀💫

    ريما انالوقدامي -شخص معجبه فيه-ماراح اتكلم وأضيع الوقت -ابتأمل واستمع -وجهة نظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 107
    11 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    🎀💫

    ماعندك سالفه ياريما-انسرق جوالي وزعلت-لكن تعرضنالاصطدام -بغى يوقف قلبي من الروعه-وجلست أسبوع مختل توازني - مافيه مقارنه أبداً .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 106
    11 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أغلب الأشخاص لايستطيعون التكلم 🙊إذا كانوا ينظرون ةة إلي شخص معجبين فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 105
    11 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    🎀💫

    أسامح لأرتاح- وأتناسى لأبتسم☺️- وأصمت لاأريد أن أجادل - وأتغاضى لأن لاشيء يستحق-أن ترفع ضغطك عشانه -وفي النهاية -أصبر لأن ثقتي بالله -ليس لها حدود أبداً أبداً أبداً .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 104
    11 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    ان حالة الهلع التي تصيبك عند فقدان جوالك 📱تشبه حالة الهلع التي تصيبك عند تعرضك لحادث كاد أن يؤدي بحياتك 🚗
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  38. 103
    11 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    شيعي برنزي يااخي شارك اترك المذهبيه واسفزاز مشاعر القراء من يعرفك اذا شاركت اي سخف واي كراهيه تزرعها بين الناس انت شيطان لفكر منحرف عن واقع الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 102
    11 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    شيعي برنزي يااخي شارك اترك المذهبيه واسفزاز مشاعر القراء من يعرفك اذا شاركت اي سخف واي كراهيه تزرعها بين الناس انت شيطان لفكر منحرف عن واقع الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 101
    11 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    يا حظك يا سبع البروم ،، يا كثر الخرفان من ع شاكلتك 🐏 باء ،،،،
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  41. 100
    11 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    أوركيد🌺

    ☺️آحبآئي المشاهدين_ مارأيكم أن نأخذكم لجولة ف عالم القطط الجميلة😻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 99
    11 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    🎀💫

    اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 98
    11 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    هرمان من متى بسمة ترابط هنا غلطان رح رابط انت في صفحات الرياضة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 97
    11 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    ‏رميت لك ورده ، وطفيّت لك شمع ،،، شعرت بصدري للغيابك ونصيته ‏،،، ‏لقيت لك بـ عيوني البارحه ، دمع ،،، ‏واقف على باب الحنين ، وهليته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 96
    11 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    أوركيد🌺

    قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله،وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت
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  46. 95
    11 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أسرع طريق لأنتشار موضوع ((المرأة ))
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  47. 94
    11 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    أوركيد🌺

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال:
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  48. 93
    11 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    بعض الأحيان تعلق بذهنك أنشودة🎶🎤 وتقوم بترديدها😮 طوال اليوم〰
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  49. 92
    11 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    شيعي برونزي

    ابي اشارككم ممكن بليز
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  50. 91
    11 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    أوركيد🌺

    أغلب الابناء من أولاد وبنات يدعون ع والديهم لإنهم أصبحوا ف حال يرثى لها جميع حقوقهم مهضومة وهم صغار وإذا كبروا لابيوت ولاوظائف ولازواج والسبب أنهم كانوا "ضحايا" لزواج أي كلام وإنجاب عشوائي.
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  51. 90
    11 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أحيانا يكون هناك شخص ترغب بضربه😳👋بدون سبب مقنع 😂
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  52. 89
    11 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    القناص2

    عش حلمك الجميل بماتراه اجمل شرط ان يكون لك ولمن تحب فقط دون النظر للآخرين انت حلم جميل اصعب شيء ان يوقضك احد يقطع عليك ذالك الحلم الرائع لن ترجع تنام لتستعيده لايمكن حاول ان يكون حلمك بعيد عن الازعاج
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  53. 88
    11 نوفمبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    عاشق اعرف انها متواجده بالصفحات الاخري ما اطالب به عودتها لصفحه الكاركتير
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  54. 87
    11 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    قلة النوم😴💤تفتح الشهية للأكل
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  55. 86
    11 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    افضل نوم للقيلولة 😴مابين 2 ظهرا إلي 4 عصرا 😴💤💤
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  56. 85
    11 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    أوركيد🌺

    إذا أنتِ ماتربيتي ع الدين وتعلمتي النظام وشلون تنتجين هذا الكم الهائل وتربينهم انتِ اصلاً مو عارفة تختارين زوج كفؤ ويمكن أنتِ تخطبينه أهم شئ قدم الناس متزوجة ف الظاهر ومن داخلك تتجرعين الألم والغصص😩
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  57. 84
    11 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    يا عزتي لمن تأخذها يا سبع البرم ، و كأني أراك في عنقك حبل و تنقاد لمذبحك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 83
    11 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    اهم شي لا تقهر او تكسر ادخل بسلام وانسحب بسلام تبات مرتاح الضمير
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  59. 82
    11 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    القناص2

    احيانا يكون الحرف رساله تجدفيها عالم اخر ومجلدات عن كل مايدور في نفسك عن الآخر اجمل الرسائل التى لاتحتمل التأويل واضحه وصريحه يفهما الانسان بحبها وعتبها
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  60. 81
    11 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    تشكون من الحب الحب ممتع وسهل رقم وعيش جوك وجدد مع جو اخر متي مامليت عادي انبسط بلا اخلاص هذا طبعا اذا مليت او وجد انك بحاجه لجو جديد ولامانع من اجواء عده استمتع اخرته قطنه
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  61. 80
    11 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    أوركيد🌺

    بعض النساء عايشة ع الكفاف ومايمديها تنفض فراش النفاس إلاهي حامل بالثاني ومبدأها تكثير النسل ع أساس راح تربيهم تربية صالحة وينفعون المجتمع مايدري أنها تفكهم بالشوارع وأنواع الجرائم.
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  62. 79
    11 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    بسمه تبحث عنك هناك يا من أشغل الهشتاقات لها ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 78
    11 نوفمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    عاشق الجوري مشكلتك او مشكلتنا ننظر لمهاتير ومترك انفسنا كم تاجر اندونيسي شق طريق الثراء داخل المملكه وانا وانت محلك راوح
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  64. 77
    11 نوفمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    9 Alhrman يسعد مساك اخ عمر // ويسعد مساك ومساء الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 76
    11 نوفمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    مادام بيننا من يغلي ويرفع أثمان الناشئه فنحن سوف لن نتحرك نحو المجد قيد انمله ،، فما بالك في دول مثل العرب لديها ثروات و يستوردون غذائهم دوائهم سلعهم الخ من الخارج ،،، اذا نضب الثروات ماذا نفعل نموت
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  66. 75
    11 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    القناص2

    عندما يحب الانسان لايمكن ان يرى اجمل ولا افضل ممن يحب قيس قال/ لقد فضلت ليلى على الناس كلهم //كما فضلت ليلة القدر عن الف ليله// لم يشهد لك ياقيس احد سواء جبل التوباد كان شاهد عصرك وربما يرددصوتك
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  67. 74
    11 نوفمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    متخلفين عن الركب الصناعي و التطور و الأعتماد على النفس ،،، لننظر الى ماليزيا و نفكر فيما فعل محمد مهاتير لها ،،، هل لديهم بترول ثروات طبيعيه لا لكن دوله شقت طريقها نحو النجاح و أصبحت تنافس دول صناعيه
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  68. 73
    11 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    يسعد مساك اخ عمر
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  69. 72
    11 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    أوركيد🌺

    أضبطوا أنفسكم ف جميع أمور حياتكم ابتداء من الزواج ب إتباع تعاليم الكتاب والسنة ومن ثم تعالوا القوا اللوم ع الدولة ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 71
    11 نوفمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابرااهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
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  71. 70
    11 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    ماكتبت خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 69
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    الحرمان # هشتاق المطالبه بعوده الجميله بسمه #
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  73. 68
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    هو حر إن شاء الله يكونوا اطفاله كثار□ مافيه تحديد نسل محرم □بل تنظيم النسل □أيضا أهداف الماسونية تحديد نسل المسلمين لكي يكونو قليلين ليحتلون أوطاننا
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  74. 67
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    أتمنى أن نصبح ك مثل اليابان خلية نحل ليل نهار في أعمالنها نكد نجتهد في طلب أرزاقنا ،،، لكن ما أحنا فيه يا الدول العربية من كسل و ننظر بما في ايدي الأخرين و نتمنى الرزق ،، هو ما جعلنا دول عالم مو ثالثة
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  75. 66
    11 نوفمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    فاكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
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  76. 65
    11 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    اليوم الجمعه افضل ايام الاسبوع
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  77. 64
    11 نوفمبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:14436

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  78. 63
    11 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    خروج
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  79. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    اهل السنة يزكون أموالهم وتذهب للفقراء والمحتاجين والأيتام والمعاقين واللي ماتزوجن ___اما عند الشيعة الكل فقير وغير فقير يدفع الخمس وتذهب للمعمم 😴
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  80. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    أوركيد🌺

    الدولة ليست مسؤولة عن الزواجات اللي ع البركة ومن ثم الإنجاب العشوائي -- الشرع قال يامعشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج....)
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  81. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    مايقول عاله على الدوله إلا اللي شبعان عنده وضيفة أو أهله أغنياء
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  82. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    الحق من يجني رزقه بذراعه و عرق جبينه غير ذلك يصبح مرتزق متطفل عديم النفع للدوله و لنفسه .
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  83. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    إجبار المؤسسات توضيف سعوديين براتب حسب مؤله العلمي و يكون رئيسه في العمل سعودي أو الأغلاق و سحب الرخصة ، لماذ كل هذا الدلال لصحاب المؤسسات و الشركات و كذلك المصانع التي تقدر رأس مالها يفوق ٣ ترليون SR
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  84. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    أوركيد🌺

    أحياناً ، يكون " الصمت "😐، رسالة "📩 صوتها مرتفع " يسمعها العقلاء فقط 😴!
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  85. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    الضمان الاجتماعي هذا زكاة مو من الدولة
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  86. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    مافيه شيء اسمه عاله على الدولة هذه خيرات الشعب وله حق تمشيله الدوله راتب حتى يجد وضيفة _به شباب ماخلو مكان مابحثو به عن وضيفه ولم يجدو حتى بعضهم راح عمره ماتزوجوا لأن ماعنده وضيفة تغنيه عن الحاجة
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  87. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    أوركيد🌺

    ي قلبي❤️......؟أعشَقُ فيكِ كُلَماتكِ العذبةَ، وهي تحدّثُني عن الحُبِّ، وعنكِ، وعن تقلُّباتِكِ الجنونيّةِ.
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  88. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    👈 أصحاء مقيدين لديهم عايشين عاله ع الدوله ،، هذه وضعت للأرامل و كبار السن و المعاقين وليست لشباب العاطل الباطل الأصحاء . 😡
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  89. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    لنصبح خلال خمس سنوات مواطنين فعالين منتجين في بلدنا و بسواعدهم نبني مستقبل الأجيال وكذلك نقضي على البطالة و الأتكال على الشئون الأجتماعية ،، لما تذهب وترى عند صرف الجمعيات الخيرية شباب وناس أصحاء 👈
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  90. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    أوركيد🌺

    أشرق الصبح☀️ي قلبي💗يا حبيبي، وعانقت روحي "نبضاتك"، وهمست💋 "أحبّك"، صباحك حُــبّ يا أروع صباحاتي😘
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  91. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 12:38 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    كذلك الأستقبال في المراكز الصحية الأهلية اقتصر ع السعودي .
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  92. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أغلى قطة🐈بالعالم تسمى 〰توماسو〰وتمتلك 13 مليون دولار ورثتها من صاحبتها الإيطالية ماريا〰 ❗😂
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  93. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 12:35 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    كذلك قطع غيار السيارات و محلات القهوة و الأمور اقتصر ع السعوديين ،،
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  94. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    أوركيد🌺

    أسعد الله صباحك، ي قلبي💗وكساك من حلل السعادة والعافية إن شاء الله تعالى🌼🌱
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  95. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    القناص2

    الحمد لله وحده أشكره وأثني عليه الخير كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين
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  96. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 12:33 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    من المفترض أن السوبرماركات و بيع الخضار وكذلك المحطات ( الوقود ) و محلات الذهب ( الصياغة ) و الصيدليات ،، تتسعود
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  97. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    بعض الأبناء إذا شاف أبوه يدخن راح يسوي مثله ويدخن وبعضهم حتى لو ابوه يدخن تجده مايدخن😤🚬
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  98. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 12:29 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    لكن الين الشباب العصامي الذين يكدحو لطلب الرزق الحلال ،،، بدل التسكع في الأسواق و الشوارع ،،
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  99. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    نظام تستخدمه بعض الجيوش (( في تدريب جيوشها)) وهو بعد كل 4 ساعات ينامون 20 دقيقة فقط😍
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  100. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    في الأسبوع الفائت على الهافمون 🌜 شاب سعودي يترزق الله ببيع الشاي ع الجمر تجاذبنا أطراف الحديث في المهنه فقال لي فقط الجمه و السبت دخلي يتجاوز ٧٠٠ مائه من بيع الشاي ،، البلد يوجد فيه خير لكن أين الشباب
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  101. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    محمود الهمزاني ،،، صح عليك ، هو ماضيع الوظائف ع شباب الوطن غير السعودة الوهمية و التستر الجائر في البلد من أصحاب الشركات ، الذين يقفون ضد المواطن ولقمة عيشة في بلدة .
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  102. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم( ماجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ))
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  103. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    أوركيد🌺

    آحبائي المشاهدين😩أقسم برب العجزة والجلال إن هذا المُعد😎القاسي 😡ماعاد ينطاق تصرفاته تجاوزت الخطوط الحمراء وحطمني وكرهني ف القناة وكل ماطلبت إجازة رفض مدري ويش الحل معاه🤔أخاف أقتله🔫وأروح فيها قصاص.
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  104. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    سمعت مفسرة احلام تقول إذا الشخص حلم بأنه أكل قطعه من رغيف معناته إن الشخص عمره قصير سيموت 💔
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  105. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    مخالف للنشر
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  106. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    أوركيد🌺

    آحبآئي المشاهدين😩😭😤يرضيكم اللي قاعد يسويه هالمُعد😎القاسي😡متحكم ف كل شئ والكل يشتكي منه خصوصاً الجنس الناعم مكسورات الجناح🦂🦂🦂 اللي لاحول لهن ولاقوة إلابالله☺️
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  107. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    مصالة مابعدها مصالة يالحرمان ياالبعض كلامك يجيب ****انتبه تتهم احد من اللي علقوااليوم وبالذات انسان منصف والله مهو انسانمنصف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    أوركيد🌺

    آحبآئي☺️وعدتكم بالفقرة الدينية ولكن يبدو لي أن الأستاذ المُعد😎نكبني وبدأها غزل ورحت أهاوشه وكلمة مني وكلمة منه قال مايخصك هذي سياسة البرنامج وأنتِ هنا مذيعة🙎عاجبك ولانجيب غيرك بخشم الريال💵😩😥
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  109. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    الله يمسيك بالنور والسرور يا أرزة 🌲 بوسيلي طفلتك 😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  113. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  114. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    اللهم صَلِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  115. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    ريما كيف حالك حنا فى الصبح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    هشتاق #نطالب_بعدم_عودة_ا***🐈 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  117. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    ﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ﴾ صلو على الحبيب ﷺ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  118. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  119. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    أوركيد🌺

    ✍جتني وشافتها عيونٍ👀 حايرات ؛* ذا شعاع الشمس☀️أو هذا سناها🤔 ( ضاعوا ) اللي جو معاها مسيرات ؛* وآقبلت تمشي ( تقل محد(ن) معاها ) ...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    اور كيد ابديها بحكمه وحديث وبعد الظهر انشاء الله نبداها نوع الشعر والنصحيه مافيك حيله ياشيهانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    الصلاه افلحو 🔨
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  122. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  123. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    ○°(ريما Rima)○°

    هلا والله ب أرزة 🌲 لبنان الله يمسيك بالنور والسرور *****😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:7877

    الحرمان

    نتروش ونروح نطلب الي مايخلي وعلي امل ارجع احصل الاخت بسمه منوره الصفحه سلام سلام لمن يعي معني السلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  125. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    تم اختيار اللون الأزرق للجنز 👖لأنه يخفي التراب والغبار 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  126. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    بسم الله___ دخول 🏃🏃 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ____خروووج 🏃🏃 هيدي من بركات ريما الله يسعدا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:7877

    الحرمان

    # هشتاق المطالبه بعوده الجميله بسمه #
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  128. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    وضعت الموسيقى بالصالآت الرياضية 🎻🎺🎸🎹🎶لأجل أن تشعر بالخمول والمزيد من السبات العميق _هذا اللي يبونه من صناعتها ولكي تفوتهم الصلاة❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    أوركيد🌺

    آحبائي☺️خير بداية لگل بداية الفقرة الدينية نترككم الآن مع هذه الباقة💐المنوعة من الأحاديث والعبارات الدينية🕌واسأل الله أن ينفع بها گل لبيب 😴يعقلها ويستفيد ويفيد غيره🌱🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  130. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    يا الحرمان ،،***،،غير معرفك ،،،،علشان (( الحرمان)) ،،،مرض يعدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  131. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    يا هل تعلم ،،،تدخلين ***بشي مايخصك،،،،ليش،،خخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:7877

    الحرمان

    نداء للاخت العزيزه والذوق بسمه انطفت شمعه وبريق صفح الكاركتير بغيابك نرجو العوده سريعا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  133. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    تزوجي،،،، يا هل تعلم،،،،و انثبري،،،،،بدل الهذره،،،،،خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  134. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    أوركيد🌺

    😊عزيزي المشآهدين -آسعععد الله صبآآحي بالخير وآلمسرآت🌸🌷 آرحب بنفسي ف حلقة جديدة من البرنامج اليومي منوعآت ولا آحححلى💗😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    هل تعلم،،،،،ان هل تعلم،،،،لا تعلم،،،،،خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  136. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    معلومة 🍃لاتستطيع القطط🐈🐈🐈 أن تتذوق حلاوة الطعام 🍮
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  137. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    بعض الذكور مدري هي طيبة وإلا خوف من زوجته بس ينفذ كل اوامرها😂لو تقول لبسني الجزمة أو النعال لبسها😂__لاتعودها على تنفيذ كل اوامرها من البداية لأن ستعاني من المشاكل اذا لم تنفذ اوامرها اوطلاق _خلك وسط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  138. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:7877

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه ريما ونداء للاخت بسمه طال الهجران نتمني عودتك سريعا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  139. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    السلام عليكم..🌹...🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  140. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد🌾
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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