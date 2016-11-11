شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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تعليقات ( 140 )
🎀💫يقولون اللي -يلاحق النسوان -ويركض وراءهم -يطفشون منه -ويصير وجوده ملل -نصيحة لبعض الناس-
القناص2تعب حاول الوصول لهم عجز عن إيصاله كلامه مباشره قال// اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها// عاقل ومجنون يحوي كل الاشكالي
القناص2مافادني حسن تأديبى مع امثالي/ لكن حظي ردي والروح متعبها//
أوركيد🌺😊آعزائي آحبائي المشاهدين - صدقتوني ذلحين شفتوا كيف هالمُعد😎جامد🍦ويفرس ويرفع الضغط ولافيه حيلة😡😩😭😤
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳دعنا تلتهي في البحث عن دواء عيوني تحت السدرة 🌳 .
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳ما زالت القلوب تحمل بغضاء من البعض للأخرين ليه مادري ، يا زمن البشر تغيرو للأسواء !
أوركيد🌺تدري إنهم كم تمنوا ( بس صعبـة يوصلون )../ لاحدونّي صوب غيرك قلت : مآبي غير ذآك!
عدد التعليقات:7877
Alhrmanسبحان الله حتي الي يبي ينقد يتلفظ وهذا مادري وش تقولون عنه
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳لاإله إلا الله 〰〰〰〰〰〰خروج
أوركيد🌺أعشقني💗دام حُبي يوص للـ ( ج ن و ن)../ وأملكني دام إني ما فكرت😴في سوآك!
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أذكر يوم انا ادرس كانت معنا طالبة نامت فجأة والمعلمة تشرح الدرس 😴💤نامت بدون أن تضع رأسها على الطاولة وراسها اتجه يسار من النوم ❗
🎀💫تعليق 118/جزاك الله خير-على النصيحة-الحمد لله قرأتها قبل -صلاة الظهر -ونأخذ نصيحتك واستراحة ☺️
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳عندنا نحن العرب لويغمض فجأة بالعمل فصلوه وحطوا بداله وافد😂
أوركيد🌺آحبآئي المشاهدين😊نعود الآن للفقرة الدينية حسب تعليمات المُعد😎المزاجي اللي سياسته تدوخ وتحوس المرير😇🤕😩😢كان الله ف عوني ع النفسيات😋
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريالببسي و الكولا على مستوى العالم ،، المواد الأساسيه تأتي من امركا مركبه ، والدول الأخرى تحلها بالماء و السكر و تضيف الغاز اليها فيخرج إلينا هذا المنتج ،،، المعلومه فقط
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳النوم داخل العمل😴💤في اليابان سلوك مسموح به ويدل على الإرهاق من كثرة العمل 〰〰أحيانا الموظفين ينعسون وينامون😮😴💤داخل العمل لكي يثبتوا انهم يعملون ب إجتهاد 😂〰يمكن نام بسبب سهره باليل ببرا أوبموقع ت
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريالحرمان ابو الكلمات المتقاطعة عليك أسلوب يبط الكبد ، مثل ، فيما مضاء تقول فلانه ( بدون ذكر اسم ) أفهم مني وعلى الملاء احس بأنه لا زلت طفل مراهق أو لك نوايا الله العالم بها ،، استرجل يا خروف ،، // مان
🎀💫قصدك الكولا -ممكن صدق -لان اللي صنعها أمريكا-وكوبا وكوريا الشماليه -شيوعية اعتقد -ويكرهون امريكا
أوركيد🌺فقدت جوالي📲مرتين ولم يصبني الهلع بل أخذت الموضوع بكل هدوء😌لايصاب بالهلع من فقدان جواله📲إلا شخص مايملك المال عشان يشتري غيره أو يكون جواله "ملغم" بلاوي😂لذلك لاتقيس الآخرين ع نفسك😂
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳⬆أما إذا كانت أرجل الحصان🏇كلها على الأرض فيكون الرجل مات بأسباب طبيعية 🏇〰〰〰〰〰〰〰〰
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳⬆تسطيع التعرف على سبب وفاة رجل يمتطي حصانا🏇من النظر للحصان فإذا كانت أرجل الحصان الأمامية مرفوعة فيكون بسبب أن الرجل مات بالمعركة"وإذا كانت وحده من الأرجل فقط مرفوعة فإنه يكون الرجل مات بتأثره بجراحه
🎀💫أوركيد -جميل لقيتي مواضيع -اخرى عن الزواج -ومشاكل الازواج -النظام -تظنين مايعرفونه -يعرفون-بس متربين على الفوضى
🎀💫يارب -في هذا اليوم الجمعه -أفرح قلب أحبه-اغسل حزنه وهمه-واغفر بالدعاء ذنبه -
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳معلومة مدري صدق ⬆⬆⬆
أوركيد🌺ولكن قبل أن ندلف إلى عالم القطط الجميلة😻دعونا نتناول معاكم أهم موضوع ف الحياة ألا وهو ( النظام ) من أجل بناء مجتمع حضاري🌼
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳دولتين تحظر بيع مشروب🍷الكوكا كولا هما كوريا وكوبا🍷🍷🍷
عدد التعليقات:7877
Alhrmanعاشق الجورري رميت لك ورده ، وطفيّت لك شمع ،،، شعرت بصدري للغيابك ونصيته ،،، لقيت لك بـ عيوني البارحه ، دمع ،،، واقف على باب الحنين ، وهليته 🔨مالك ومال الكلمات اتعبت الاحرف
القناص2لايوجد اصعب من حالة العشاق ومعاناتهم وعشقهم للشقى والعذاب عنتر قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي// مع الجرح والألم يذكرها كتبو على نفوسهم الشقى اعتقد انه ادمان لتعذيب القلب
🎀💫ريما انالوقدامي -شخص معجبه فيه-ماراح اتكلم وأضيع الوقت -ابتأمل واستمع -وجهة نظر
🎀💫ماعندك سالفه ياريما-انسرق جوالي وزعلت-لكن تعرضنالاصطدام -بغى يوقف قلبي من الروعه-وجلست أسبوع مختل توازني - مافيه مقارنه أبداً .
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أغلب الأشخاص لايستطيعون التكلم 🙊إذا كانوا ينظرون ةة إلي شخص معجبين فيه
🎀💫أسامح لأرتاح- وأتناسى لأبتسم☺️- وأصمت لاأريد أن أجادل - وأتغاضى لأن لاشيء يستحق-أن ترفع ضغطك عشانه -وفي النهاية -أصبر لأن ثقتي بالله -ليس لها حدود أبداً أبداً أبداً .
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳ان حالة الهلع التي تصيبك عند فقدان جوالك 📱تشبه حالة الهلع التي تصيبك عند تعرضك لحادث كاد أن يؤدي بحياتك 🚗
عدد التعليقات:1928
عاشق الجوررييا حظك يا سبع البروم ،، يا كثر الخرفان من ع شاكلتك 🐏 باء ،،،،
أوركيد🌺☺️آحبآئي المشاهدين_ مارأيكم أن نأخذكم لجولة ف عالم القطط الجميلة😻
🎀💫اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريرميت لك ورده ، وطفيّت لك شمع ،،، شعرت بصدري للغيابك ونصيته ،،، لقيت لك بـ عيوني البارحه ، دمع ،،، واقف على باب الحنين ، وهليته
أوركيد🌺قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله،وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أسرع طريق لأنتشار موضوع ((المرأة ))
أوركيد🌺قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال:
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳بعض الأحيان تعلق بذهنك أنشودة🎶🎤 وتقوم بترديدها😮 طوال اليوم〰
شيعي برونزيابي اشارككم ممكن بليز
أوركيد🌺أغلب الابناء من أولاد وبنات يدعون ع والديهم لإنهم أصبحوا ف حال يرثى لها جميع حقوقهم مهضومة وهم صغار وإذا كبروا لابيوت ولاوظائف ولازواج والسبب أنهم كانوا "ضحايا" لزواج أي كلام وإنجاب عشوائي.
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أحيانا يكون هناك شخص ترغب بضربه😳👋بدون سبب مقنع 😂
القناص2عش حلمك الجميل بماتراه اجمل شرط ان يكون لك ولمن تحب فقط دون النظر للآخرين انت حلم جميل اصعب شيء ان يوقضك احد يقطع عليك ذالك الحلم الرائع لن ترجع تنام لتستعيده لايمكن حاول ان يكون حلمك بعيد عن الازعاج
عدد التعليقات:7877
Alhrmanعاشق اعرف انها متواجده بالصفحات الاخري ما اطالب به عودتها لصفحه الكاركتير
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳قلة النوم😴💤تفتح الشهية للأكل
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳افضل نوم للقيلولة 😴مابين 2 ظهرا إلي 4 عصرا 😴💤💤
أوركيد🌺إذا أنتِ ماتربيتي ع الدين وتعلمتي النظام وشلون تنتجين هذا الكم الهائل وتربينهم انتِ اصلاً مو عارفة تختارين زوج كفؤ ويمكن أنتِ تخطبينه أهم شئ قدم الناس متزوجة ف الظاهر ومن داخلك تتجرعين الألم والغصص😩
عدد التعليقات:1928
عاشق الجوررييا عزتي لمن تأخذها يا سبع البرم ، و كأني أراك في عنقك حبل و تنقاد لمذبحك .
عدد التعليقات:7877
Alhrmanاهم شي لا تقهر او تكسر ادخل بسلام وانسحب بسلام تبات مرتاح الضمير
القناص2احيانا يكون الحرف رساله تجدفيها عالم اخر ومجلدات عن كل مايدور في نفسك عن الآخر اجمل الرسائل التى لاتحتمل التأويل واضحه وصريحه يفهما الانسان بحبها وعتبها
عدد التعليقات:7877
Alhrmanتشكون من الحب الحب ممتع وسهل رقم وعيش جوك وجدد مع جو اخر متي مامليت عادي انبسط بلا اخلاص هذا طبعا اذا مليت او وجد انك بحاجه لجو جديد ولامانع من اجواء عده استمتع اخرته قطنه
أوركيد🌺بعض النساء عايشة ع الكفاف ومايمديها تنفض فراش النفاس إلاهي حامل بالثاني ومبدأها تكثير النسل ع أساس راح تربيهم تربية صالحة وينفعون المجتمع مايدري أنها تفكهم بالشوارع وأنواع الجرائم.
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريبسمه تبحث عنك هناك يا من أشغل الهشتاقات لها ،
عدد التعليقات:7877
Alhrmanعاشق الجوري مشكلتك او مشكلتنا ننظر لمهاتير ومترك انفسنا كم تاجر اندونيسي شق طريق الثراء داخل المملكه وانا وانت محلك راوح
عدد التعليقات:14436
عمر السميري9 Alhrman يسعد مساك اخ عمر // ويسعد مساك ومساء الجميع
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريمادام بيننا من يغلي ويرفع أثمان الناشئه فنحن سوف لن نتحرك نحو المجد قيد انمله ،، فما بالك في دول مثل العرب لديها ثروات و يستوردون غذائهم دوائهم سلعهم الخ من الخارج ،،، اذا نضب الثروات ماذا نفعل نموت
القناص2عندما يحب الانسان لايمكن ان يرى اجمل ولا افضل ممن يحب قيس قال/ لقد فضلت ليلى على الناس كلهم //كما فضلت ليلة القدر عن الف ليله// لم يشهد لك ياقيس احد سواء جبل التوباد كان شاهد عصرك وربما يرددصوتك
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريمتخلفين عن الركب الصناعي و التطور و الأعتماد على النفس ،،، لننظر الى ماليزيا و نفكر فيما فعل محمد مهاتير لها ،،، هل لديهم بترول ثروات طبيعيه لا لكن دوله شقت طريقها نحو النجاح و أصبحت تنافس دول صناعيه
عدد التعليقات:7877
Alhrmanيسعد مساك اخ عمر
أوركيد🌺أضبطوا أنفسكم ف جميع أمور حياتكم ابتداء من الزواج ب إتباع تعاليم الكتاب والسنة ومن ثم تعالوا القوا اللوم ع الدولة ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )
عدد التعليقات:14436
عمر السميرياللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابرااهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳ماكتبت خروج
عدد التعليقات:7877
Alhrmanالحرمان # هشتاق المطالبه بعوده الجميله بسمه #
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳هو حر إن شاء الله يكونوا اطفاله كثار□ مافيه تحديد نسل محرم □بل تنظيم النسل □أيضا أهداف الماسونية تحديد نسل المسلمين لكي يكونو قليلين ليحتلون أوطاننا
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريأتمنى أن نصبح ك مثل اليابان خلية نحل ليل نهار في أعمالنها نكد نجتهد في طلب أرزاقنا ،،، لكن ما أحنا فيه يا الدول العربية من كسل و ننظر بما في ايدي الأخرين و نتمنى الرزق ،، هو ما جعلنا دول عالم مو ثالثة
عدد التعليقات:14436
عمر السميريفاكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:14436
عمر السميرياليوم الجمعه افضل ايام الاسبوع
عدد التعليقات:14436
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳خروج
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳اهل السنة يزكون أموالهم وتذهب للفقراء والمحتاجين والأيتام والمعاقين واللي ماتزوجن ___اما عند الشيعة الكل فقير وغير فقير يدفع الخمس وتذهب للمعمم 😴
أوركيد🌺الدولة ليست مسؤولة عن الزواجات اللي ع البركة ومن ثم الإنجاب العشوائي -- الشرع قال يامعشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج....)
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳مايقول عاله على الدوله إلا اللي شبعان عنده وضيفة أو أهله أغنياء
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريالحق من يجني رزقه بذراعه و عرق جبينه غير ذلك يصبح مرتزق متطفل عديم النفع للدوله و لنفسه .
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريإجبار المؤسسات توضيف سعوديين براتب حسب مؤله العلمي و يكون رئيسه في العمل سعودي أو الأغلاق و سحب الرخصة ، لماذ كل هذا الدلال لصحاب المؤسسات و الشركات و كذلك المصانع التي تقدر رأس مالها يفوق ٣ ترليون SR
أوركيد🌺أحياناً ، يكون " الصمت "😐، رسالة "📩 صوتها مرتفع " يسمعها العقلاء فقط 😴!
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳الضمان الاجتماعي هذا زكاة مو من الدولة
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳مافيه شيء اسمه عاله على الدولة هذه خيرات الشعب وله حق تمشيله الدوله راتب حتى يجد وضيفة _به شباب ماخلو مكان مابحثو به عن وضيفه ولم يجدو حتى بعضهم راح عمره ماتزوجوا لأن ماعنده وضيفة تغنيه عن الحاجة
أوركيد🌺ي قلبي❤️......؟أعشَقُ فيكِ كُلَماتكِ العذبةَ، وهي تحدّثُني عن الحُبِّ، وعنكِ، وعن تقلُّباتِكِ الجنونيّةِ.
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورري👈 أصحاء مقيدين لديهم عايشين عاله ع الدوله ،، هذه وضعت للأرامل و كبار السن و المعاقين وليست لشباب العاطل الباطل الأصحاء . 😡
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريلنصبح خلال خمس سنوات مواطنين فعالين منتجين في بلدنا و بسواعدهم نبني مستقبل الأجيال وكذلك نقضي على البطالة و الأتكال على الشئون الأجتماعية ،، لما تذهب وترى عند صرف الجمعيات الخيرية شباب وناس أصحاء 👈
أوركيد🌺أشرق الصبح☀️ي قلبي💗يا حبيبي، وعانقت روحي "نبضاتك"، وهمست💋 "أحبّك"، صباحك حُــبّ يا أروع صباحاتي😘
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريكذلك الأستقبال في المراكز الصحية الأهلية اقتصر ع السعودي .
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أغلى قطة🐈بالعالم تسمى 〰توماسو〰وتمتلك 13 مليون دولار ورثتها من صاحبتها الإيطالية ماريا〰 ❗😂
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريكذلك قطع غيار السيارات و محلات القهوة و الأمور اقتصر ع السعوديين ،،
أوركيد🌺أسعد الله صباحك، ي قلبي💗وكساك من حلل السعادة والعافية إن شاء الله تعالى🌼🌱
القناص2الحمد لله وحده أشكره وأثني عليه الخير كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريمن المفترض أن السوبرماركات و بيع الخضار وكذلك المحطات ( الوقود ) و محلات الذهب ( الصياغة ) و الصيدليات ،، تتسعود
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳بعض الأبناء إذا شاف أبوه يدخن راح يسوي مثله ويدخن وبعضهم حتى لو ابوه يدخن تجده مايدخن😤🚬
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريلكن الين الشباب العصامي الذين يكدحو لطلب الرزق الحلال ،،، بدل التسكع في الأسواق و الشوارع ،،
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳نظام تستخدمه بعض الجيوش (( في تدريب جيوشها)) وهو بعد كل 4 ساعات ينامون 20 دقيقة فقط😍
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريفي الأسبوع الفائت على الهافمون 🌜 شاب سعودي يترزق الله ببيع الشاي ع الجمر تجاذبنا أطراف الحديث في المهنه فقال لي فقط الجمه و السبت دخلي يتجاوز ٧٠٠ مائه من بيع الشاي ،، البلد يوجد فيه خير لكن أين الشباب
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريمحمود الهمزاني ،،، صح عليك ، هو ماضيع الوظائف ع شباب الوطن غير السعودة الوهمية و التستر الجائر في البلد من أصحاب الشركات ، الذين يقفون ضد المواطن ولقمة عيشة في بلدة .
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳قال الرسول صلى الله عليه وسلم( ماجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ))
أوركيد🌺آحبائي المشاهدين😩أقسم برب العجزة والجلال إن هذا المُعد😎القاسي 😡ماعاد ينطاق تصرفاته تجاوزت الخطوط الحمراء وحطمني وكرهني ف القناة وكل ماطلبت إجازة رفض مدري ويش الحل معاه🤔أخاف أقتله🔫وأروح فيها قصاص.
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳سمعت مفسرة احلام تقول إذا الشخص حلم بأنه أكل قطعه من رغيف معناته إن الشخص عمره قصير سيموت 💔
أوركيد🌺آحبآئي المشاهدين😩😭😤يرضيكم اللي قاعد يسويه هالمُعد😎القاسي😡متحكم ف كل شئ والكل يشتكي منه خصوصاً الجنس الناعم مكسورات الجناح🦂🦂🦂 اللي لاحول لهن ولاقوة إلابالله☺️
أوركيد🌺آحبآئي☺️وعدتكم بالفقرة الدينية ولكن يبدو لي أن الأستاذ المُعد😎نكبني وبدأها غزل ورحت أهاوشه وكلمة مني وكلمة منه قال مايخصك هذي سياسة البرنامج وأنتِ هنا مذيعة🙎عاجبك ولانجيب غيرك بخشم الريال💵😩😥
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳خروج
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳الله يمسيك بالنور والسرور يا أرزة 🌲 بوسيلي طفلتك 😘
عدد التعليقات:9055
اللامي10لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
عدد التعليقات:9055
اللامي10سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:9055
اللامي10سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
عدد التعليقات:9055
اللامي10اللهم صَلِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:9055
اللامي10﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ﴾ صلو على الحبيب ﷺ
عدد التعليقات:9055
اللامي10لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
أوركيد🌺✍جتني وشافتها عيونٍ👀 حايرات ؛* ذا شعاع الشمس☀️أو هذا سناها🤔 ( ضاعوا ) اللي جو معاها مسيرات ؛* وآقبلت تمشي ( تقل محد(ن) معاها ) ...!
عدد التعليقات:7877
Alhrmanالصلاه افلحو 🔨
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفمخالف للنشر
○°(ريما Rima)○°هلا والله ب أرزة 🌲 لبنان الله يمسيك بالنور والسرور *****😘
عدد التعليقات:7877
الحرماننتروش ونروح نطلب الي مايخلي وعلي امل ارجع احصل الاخت بسمه منوره الصفحه سلام سلام لمن يعي معني السلام
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳تم اختيار اللون الأزرق للجنز 👖لأنه يخفي التراب والغبار 😍
أرزة 🌲 لبنانبسم الله___ دخول 🏃🏃 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ____خروووج 🏃🏃 هيدي من بركات ريما الله يسعدا يارب
عدد التعليقات:7877
الحرمان# هشتاق المطالبه بعوده الجميله بسمه #
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳وضعت الموسيقى بالصالآت الرياضية 🎻🎺🎸🎹🎶لأجل أن تشعر بالخمول والمزيد من السبات العميق _هذا اللي يبونه من صناعتها ولكي تفوتهم الصلاة❗
أوركيد🌺آحبائي☺️خير بداية لگل بداية الفقرة الدينية نترككم الآن مع هذه الباقة💐المنوعة من الأحاديث والعبارات الدينية🕌واسأل الله أن ينفع بها گل لبيب 😴يعقلها ويستفيد ويفيد غيره🌱🍃
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفيا الحرمان ،،***،،غير معرفك ،،،،علشان (( الحرمان)) ،،،مرض يعدي
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفيا هل تعلم ،،،تدخلين ***بشي مايخصك،،،،ليش،،خخخخخخخخ
عدد التعليقات:7877
الحرماننداء للاخت العزيزه والذوق بسمه انطفت شمعه وبريق صفح الكاركتير بغيابك نرجو العوده سريعا
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفتزوجي،،،، يا هل تعلم،،،،و انثبري،،،،،بدل الهذره،،،،،خخخخخخخخخ
أوركيد🌺😊عزيزي المشآهدين -آسعععد الله صبآآحي بالخير وآلمسرآت🌸🌷 آرحب بنفسي ف حلقة جديدة من البرنامج اليومي منوعآت ولا آحححلى💗😘
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفهل تعلم،،،،،ان هل تعلم،،،،لا تعلم،،،،،خخخخخخخخخ
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳معلومة 🍃لاتستطيع القطط🐈🐈🐈 أن تتذوق حلاوة الطعام 🍮
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳بعض الذكور مدري هي طيبة وإلا خوف من زوجته بس ينفذ كل اوامرها😂لو تقول لبسني الجزمة أو النعال لبسها😂__لاتعودها على تنفيذ كل اوامرها من البداية لأن ستعاني من المشاكل اذا لم تنفذ اوامرها اوطلاق _خلك وسط
عدد التعليقات:7877
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه ريما ونداء للاخت بسمه طال الهجران نتمني عودتك سريعا
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳السلام عليكم..🌹...🌹