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أمير مكة يمنع التحاكم بـ”المعاديل”والأعراف القديمة بين القبائل

11 نوفمبر, 2016 , 12:10 م
أمير مكة يمنع التحاكم بـ”المعاديل”والأعراف القديمة بين القبائل
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أصدر قراراً بمنع التحاكم بالأعراف القديمة و”المعاديل” المعمول بها في حل الخلافات والنزاعات بين قبائل المنطقة.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ” طالب الأمير خالد الفيصل المحافظين و رؤساء المراكز بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على «المعاديل» والأعراف القديمة في حل المشكلات والخلافات والمضاربات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية لا تتساوى مع الحدث. كما تفضل بعض القبائل تلك الأعراف على الاحتكام للشرع.



تعليقات ( 61 )

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  1. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    تعليق 50

    اكيد انك تشتغل عسكري
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  2. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    الشنفره

    يعني مافيه معاديل= يعني مافي صلح = يعني كل واحد ياخذ حقه بايده
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  3. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    راكاااان

    5211 نوفمبر, 2016 , 14:15 م خالد الجعيد يستفتى فيه مفتي عام المملكة ان كان حسب الشرع فيعمل به وان كان يتنافى مع الشرع فيضرب بعرض الحائط .
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  4. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    سوسو

    مخالف للنشر
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  5. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    مكة المكرمة

    مخالف للنشر
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  6. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    رداد

    طالب وتحدث بها صالح بن سليمان قبل سنين عديده وتسييد حكم الشرع والبعد عن الاحكام القبلية .... الخ .
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  7. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ابومحمد

    قرار جميل وايضاً نتمنى ايضا ان نرى حل يتم القضاء على مشاكل مجهولي الهويه ومخالفي نظام الاقامه والتستر التجاري ًفي المنًًطقه
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  8. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    تأبط شراً

    يجب دراسة القرار جيدا من جميع النواحي..فعندما يجرح الوجه باله حادة فا الحكم القبلي اقوى مما وضعه المشرع ..وفيه رادع للمشاكل كما هو في الغرب ..فا التعويضات في امريكا واوربا تصل الى ملايين الدولارات
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  9. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    قعقوع

    تعليق 52 كلام سليم ... بس العلم عند اهل شقصان غير الهضاب يجيبونها دواهي
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  10. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    خالد الجعيد

    يستفتى فيه مفتي عام المملكة ان كان حسب الشرع فيعمل به وان كان يتنافى مع الشرع فيضرب بعرض الحائط
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  11. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    وااااااسطة

    قول تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}
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  12. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    يعني بتوح علوم القبايل و العربان وصندوق الديرة و و و و .......
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  13. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    خالد الجعيد

    الاعراف مستمدة من الشريعة الاسلامية وقد انهت خلافات كثيرة بحمد الله ويندرج تحت الصلح القبلي المعدال وهو نوعان معدال سدة ومعدال فتشة وكليهما يتماشى مع الشريعة الاسلامية اما قصور فهم البعض فهذا شانهم
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  14. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    اببببباااااي

    والصلح خير.
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  15. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  16. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الحربي 1111

    هالقرار عشان اسعار الديات العالية اللي بالملايين ... ماهو كل الاحكام العرفية اللي ماشين عليها القبايل .
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  17. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    انماء المؤمنون اخوة
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  18. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    وشك وشك

    بيزيد الضعظ على المحاكم وشف للشيوخ متى يداومون.....الخ
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  19. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    من ناحيتي انا

    عندنا في السعودية بكبرها فقط الف 1000 قاضي موزعين على المدن والمحافظات ومراكز الشرط قليلة العدد والسجون أيضا قليلة طيب كيف الحل اذا اعراف القبائل ماتساعد في حلول المشاكل بين الناس ؟ الحل في السودان .
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  20. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    اتقوا الله واصلحوا بين اخويكم )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ذو الفقار

    بيض الله وجه الامير فقد نهى عن منكر تعاظم على يد شيوخ القبائل وفرض احكام جائرة ونتمنى ان يعمم في بقية المناطق
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  22. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    راكاااان

    الزبده يبون يشغلون الناس في انفسهم بين المحاكم والشرط ... اقسم بالله ثلاثآ قبل يومين شخص ضرب شخص وتم طلب الجاني عن طريق الشرطه واخبروه الشرطه باخذه جاهه للمضروب وبالفعل تم ذلك ونتهت القضيه في 24 ساعه
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  23. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    راكاااان

    وسوف تنطفئ نار الفتنه في وقت قياسي بدلآ من الجرجره في المحاكم لأشهر وسنين مما يزيد هذا الأمر الحقد والشحناء والضغينه بين المتخاصمين والصحيح من هذا الشيئ هو الى اشغال الناس في انفسهم في مشكله بسيطه
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  24. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    احمد عسيري

    تطبيق شرع الله هو الاولى ... قبل كل شيء
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  25. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    ميساء

    عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
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  26. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    راكاااان

    القيم والشيم والصلح القبلي بين الشيخ وافراد قبيلته سيظل ويبقى الا ان يرث الله الأرض ومن عليها فاالصح دائمآ ما يولد المحبه وصفاء الأنفس قبل استفحال المشكله ووصولها لأبواب المحاكم // يتيع
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  27. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    مدامت تناسبهم وتحل مشكلتهم وين المشكله
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  28. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سالم

    كيف ستمنع وهي اصلا تعتبر أمور داخليه بين القبايل ليست فيها أوراق رسميه للدوله بل هيا عباره عن تفاهمات شفهيه بين المتخاصميين ومكتوبه باأوراق تخص القبايل وموقعها بأسمائهم وشهودهم
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  29. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    محب الهيئة

    جزاك الله خير كلام حقيقي والله هذا عين الصواب وارجع لما حدث في أحد الاستراحات بطايف لحضور صلح وأنتهى بمقتل 6 رقاب تقريباً. نقول ونكرر المبالغ حتى في الديات تصل إلى 30 مليون بسبب السماسرة.
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  30. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:4343

    العنيد

    إذا تم انها القضايا إلى تأخذ سنين في أروقة المحاكم حتى لو كان موضوع القضية لا يستحق إلا وقت يسير فلا بأس بهذا المنع .!!
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  31. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:4343

    العنيد

    التحاكم القبلي باالعادة مطابق للشريعه الاسلاميه والناس احرار في حل مشاكلهم ولايوجد شي بالقوه لو شخص طلب المحاكم الشرعيه ماحد يقدر يمنعه يمكن التحاكم القبلي يمنع جريمه قتل ( لانه سريع وينهى القضيه !!
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  32. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    أجامل أيامي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    مواطن

    ياطويل العمر هدم حوشي في عمق مكلفني تقريبا ٨٠٠٠٠ المشكلة جنبي حوشين لصيقة لي لم تهدم لماذا لا تعمم الإزالة او السماح *****
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  34. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ميساء

    طلب لايجاب ولكن الشدة في هذه الامور مطلوب يا امير خالد الفيصل بارك الله فيك وفينا
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  35. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    عوال الشايب

    تعليق 14 القبيلة وشيخ القبيلة يعتبر بعد الله سبب كبير من أسباب الترابط الاجتماعي . والمفروض عدم منع حل بعض المشاكل القبلية . بعض المشاكل تنحل بالصلح القبلي . موضوع القتل نعم تحكم فيه المحكمة والشرع
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  36. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    أجامل أيامي

    مخالف
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  37. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    عاموميه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    ع الشمري

    الأعراف والمعاديل لدى شيوخ القبائل هي الحل للكثير من المشكلات.ولما تكون للشرع فلماذا الشفاعه لمن حكم عليهم بالقصاص؟الأعراف هي السبيل الأول وكتاب الله دل على ذلك.
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  39. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    الزعيم الهلالي

    هذا الأمر حاطئ لأن أكثر 90% من سكان المملكة قبائل يصلحون بينهم بمثل هذه الأعراف القبلية وتنهي مشاكل كثيرة بسرعة فائقة بينهما تجلس أشهر وسنوات في المحاكم لذا ترى هذه الأعراف قليلة كثرة الشكاوي في المحا
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  40. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    ابو معاذ

    بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين شيخ ياخذون عليه تعهد ههههههه ضاعت المشيخة
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  41. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    أجامل أيامي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:72

    فولاذ

    صاحب الرد رقم ٤ كلامك متناقض...ارجع له معرف سقها....كيف حالك....عقليتك مغبرة
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  43. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    مشــعل

    الاعراف مافيها محاباة - وقاضيها يرد السلام على المسلمين ويسمع منهم كلهم
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  44. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    فارس نحد

    ترك الاعراف والتحاكم للشرع لا يمنع التسامح والمودة وترك المشكلات من اساسها
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  45. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    NO PROBLEM

    كلام سليم واحسنت يابو فيصل ... فعلاً هياط ومبالغ خياليه واستغلال على امور تافهه ولاتسوى ...
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  46. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    العرف

    عندما يوجد يكون تحت مظلة القانون والنظام وماهو كل من ايدو ايلو 🤔
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  47. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    سقها

    العرف مورود في القران
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  48. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:72

    فولاذ

    خطوة طيبة والمفروض في جميع مناطق المملكة يتم إلغاء شيء اسمه قبيلة كلنا مجتمع واحد....التعصب القبلي انتهى قبل الاسلام يعني لاتحط شيخ قبيلة ولاغيره ...يصير مثل عامة الناس
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  49. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:748

    سامية

    خطوه ممتازه .
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  50. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    الوقع غير

    خطأ جسيم فادح نم اتخاذه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  51. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    شكراً لسمو الامير

    وياليت يمنع التقاضي بعدم تكافؤ النسب لانه خطر جسيم على المجتمعات!
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  52. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    بخن بخن

    السؤال الذي يجب التمعن به. لماذا رجعت القبائل الى هذه الاعراف والمعاديل ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  53. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    زائر؟؟؟؟؟؟؟؟

    الأعراف يمثلها أناس مشهود لهم بالثقة والخير ويستطعون حل المشكلة قبل تطورها وتشعبها وهذا يعبتر حل عاجل ووأد سريع للمشاكل... عجباً لإلغائها!!!!!!!!!!!!!!!
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  54. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    علي

    قرار رائع وحكيم لان الخلافات التي تحل بهذه الطرق قد لا تسلم فيها النية وتعود بكوارث وثأر لذلك مافيه احسن من الشرع ومن يريد التنازل ففي المحكمة ويطبق عليه النظام لو تغير فيما بعد وسلامة الجميع .
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  55. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    الهمداني

    مواطن ابو خالد افضل شي الرجوع للشرع والمحاكم. القبايل و الي يرفعون اسعار الديه. مبالغ خياليه((هذه ماهي دية للمقتول ... هذه عتق راس من القصاص العادل لهذا اشوف مبلغ 50 مليون قليلة جدا))
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  56. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    خالد الزهراني

    الفيصل رجل حكيم وكلامه الله يحفظه في محله الشرع هو الفيصل بين المتخاصمين وهذا الصح صلت الديات الا مبالغ غير معقوله
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  57. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    على العكس من ذلك تمامآ المعاديل تقضي وقضت على الكثير من الأحقاد والكراهية والأخذ بمبدأ الثأر بين أفراد القبايل التي بين أفراد خصومه أوخلافات ونزاعات.المعدال يعتبر شرف ووجه القبيلة لماذا يتم منعها؟؟؟.
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  58. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    قلم من ذهب

    بعض النزاعات لا تحل إلا عن طريق الأعراف والمعاديل ولو تركت هذة الأعراف والتقاليد سوف يكون الثأر والعصبية القبيلة حاضرة لكن على الناس تحكيم شرع الله الذي يكفل العدل للجميع
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  59. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    مواطن ابو خالد

    افضل شي الرجوع للشرع والمحاكم. القبايل و الي يرفعون اسعار الديه. مبالغ خياليه لهم ماراب اخر وطلع منهم ناس كانو فقراء ولحين من اعيان القبايل من تبراعت الديه والعتق الله يوفق حكومتنا
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  60. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 12:17 م
    عدد التعليقات:1928

    عاشق الجورري

    وهذا المأكل منه ،، حجروا على المرتزقة الذين يتاجرون بالدم بالملايين ،،، هناء شرع الله المنزل يطبق على الكل ،، يا عفوا بدون مال يا قصاص من الجاني ،
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  61. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    كائن فضائي

    شكرا لك خالد الفيصل قرار حكيم تطبيق شرع الله هو الاولى
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