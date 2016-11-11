أمير مكة يمنع التحاكم بـ”المعاديل”والأعراف القديمة بين القبائل

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أصدر قراراً بمنع التحاكم بالأعراف القديمة و”المعاديل” المعمول بها في حل الخلافات والنزاعات بين قبائل المنطقة.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ” طالب الأمير خالد الفيصل المحافظين و رؤساء المراكز بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على «المعاديل» والأعراف القديمة في حل المشكلات والخلافات والمضاربات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية لا تتساوى مع الحدث. كما تفضل بعض القبائل تلك الأعراف على الاحتكام للشرع.