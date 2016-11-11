أمير مكة يمنع التحاكم بـ”المعاديل”والأعراف القديمة بين القبائل

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أصدر قراراً بمنع التحاكم بالأعراف القديمة و”المعاديل” المعمول بها في حل الخلافات والنزاعات بين قبائل المنطقة.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ” طالب الأمير خالد الفيصل المحافظين و رؤساء المراكز بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على «المعاديل» والأعراف القديمة في حل المشكلات والخلافات والمضاربات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية لا تتساوى مع الحدث. كما تفضل بعض القبائل تلك الأعراف على الاحتكام للشرع.
تعليقات ( 61 )
تعليق 50اكيد انك تشتغل عسكري
الشنفرهيعني مافيه معاديل= يعني مافي صلح = يعني كل واحد ياخذ حقه بايده
راكاااان5211 نوفمبر, 2016 , 14:15 م خالد الجعيد يستفتى فيه مفتي عام المملكة ان كان حسب الشرع فيعمل به وان كان يتنافى مع الشرع فيضرب بعرض الحائط .
سوسومخالف للنشر
مكة المكرمةمخالف للنشر
ردادطالب وتحدث بها صالح بن سليمان قبل سنين عديده وتسييد حكم الشرع والبعد عن الاحكام القبلية .... الخ .
ابومحمدقرار جميل وايضاً نتمنى ايضا ان نرى حل يتم القضاء على مشاكل مجهولي الهويه ومخالفي نظام الاقامه والتستر التجاري ًفي المنًًطقه
تأبط شراًيجب دراسة القرار جيدا من جميع النواحي..فعندما يجرح الوجه باله حادة فا الحكم القبلي اقوى مما وضعه المشرع ..وفيه رادع للمشاكل كما هو في الغرب ..فا التعويضات في امريكا واوربا تصل الى ملايين الدولارات
قعقوعتعليق 52 كلام سليم ... بس العلم عند اهل شقصان غير الهضاب يجيبونها دواهي
خالد الجعيديستفتى فيه مفتي عام المملكة ان كان حسب الشرع فيعمل به وان كان يتنافى مع الشرع فيضرب بعرض الحائط
وااااااسطةقول تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}
خالد الجعيدالاعراف مستمدة من الشريعة الاسلامية وقد انهت خلافات كثيرة بحمد الله ويندرج تحت الصلح القبلي المعدال وهو نوعان معدال سدة ومعدال فتشة وكليهما يتماشى مع الشريعة الاسلامية اما قصور فهم البعض فهذا شانهم
ابببببااااايوالصلح خير.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحربي 1111هالقرار عشان اسعار الديات العالية اللي بالملايين ... ماهو كل الاحكام العرفية اللي ماشين عليها القبايل .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانماء المؤمنون اخوة
وشك وشكبيزيد الضعظ على المحاكم وشف للشيوخ متى يداومون.....الخ
من ناحيتي اناعندنا في السعودية بكبرها فقط الف 1000 قاضي موزعين على المدن والمحافظات ومراكز الشرط قليلة العدد والسجون أيضا قليلة طيب كيف الحل اذا اعراف القبائل ماتساعد في حلول المشاكل بين الناس ؟ الحل في السودان .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهماتقوا الله واصلحوا بين اخويكم )
ذو الفقاربيض الله وجه الامير فقد نهى عن منكر تعاظم على يد شيوخ القبائل وفرض احكام جائرة ونتمنى ان يعمم في بقية المناطق
راكاااانالزبده يبون يشغلون الناس في انفسهم بين المحاكم والشرط ... اقسم بالله ثلاثآ قبل يومين شخص ضرب شخص وتم طلب الجاني عن طريق الشرطه واخبروه الشرطه باخذه جاهه للمضروب وبالفعل تم ذلك ونتهت القضيه في 24 ساعه
راكاااانوسوف تنطفئ نار الفتنه في وقت قياسي بدلآ من الجرجره في المحاكم لأشهر وسنين مما يزيد هذا الأمر الحقد والشحناء والضغينه بين المتخاصمين والصحيح من هذا الشيئ هو الى اشغال الناس في انفسهم في مشكله بسيطه
احمد عسيريتطبيق شرع الله هو الاولى ... قبل كل شيء
ميساءعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
راكاااانالقيم والشيم والصلح القبلي بين الشيخ وافراد قبيلته سيظل ويبقى الا ان يرث الله الأرض ومن عليها فاالصح دائمآ ما يولد المحبه وصفاء الأنفس قبل استفحال المشكله ووصولها لأبواب المحاكم // يتيع
عدد التعليقات:7877
Alhrmanمدامت تناسبهم وتحل مشكلتهم وين المشكله
سالمكيف ستمنع وهي اصلا تعتبر أمور داخليه بين القبايل ليست فيها أوراق رسميه للدوله بل هيا عباره عن تفاهمات شفهيه بين المتخاصميين ومكتوبه باأوراق تخص القبايل وموقعها بأسمائهم وشهودهم
محب الهيئةجزاك الله خير كلام حقيقي والله هذا عين الصواب وارجع لما حدث في أحد الاستراحات بطايف لحضور صلح وأنتهى بمقتل 6 رقاب تقريباً. نقول ونكرر المبالغ حتى في الديات تصل إلى 30 مليون بسبب السماسرة.
عدد التعليقات:4343
العنيدإذا تم انها القضايا إلى تأخذ سنين في أروقة المحاكم حتى لو كان موضوع القضية لا يستحق إلا وقت يسير فلا بأس بهذا المنع .!!
عدد التعليقات:4343
العنيدالتحاكم القبلي باالعادة مطابق للشريعه الاسلاميه والناس احرار في حل مشاكلهم ولايوجد شي بالقوه لو شخص طلب المحاكم الشرعيه ماحد يقدر يمنعه يمكن التحاكم القبلي يمنع جريمه قتل ( لانه سريع وينهى القضيه !!
أجامل أياميمخالف للنشر
مواطنياطويل العمر هدم حوشي في عمق مكلفني تقريبا ٨٠٠٠٠ المشكلة جنبي حوشين لصيقة لي لم تهدم لماذا لا تعمم الإزالة او السماح *****
ميساءطلب لايجاب ولكن الشدة في هذه الامور مطلوب يا امير خالد الفيصل بارك الله فيك وفينا
عوال الشايبتعليق 14 القبيلة وشيخ القبيلة يعتبر بعد الله سبب كبير من أسباب الترابط الاجتماعي . والمفروض عدم منع حل بعض المشاكل القبلية . بعض المشاكل تنحل بالصلح القبلي . موضوع القتل نعم تحكم فيه المحكمة والشرع
أجامل أياميمخالف
عاموميهمخالف
ع الشمريالأعراف والمعاديل لدى شيوخ القبائل هي الحل للكثير من المشكلات.ولما تكون للشرع فلماذا الشفاعه لمن حكم عليهم بالقصاص؟الأعراف هي السبيل الأول وكتاب الله دل على ذلك.
الزعيم الهلاليهذا الأمر حاطئ لأن أكثر 90% من سكان المملكة قبائل يصلحون بينهم بمثل هذه الأعراف القبلية وتنهي مشاكل كثيرة بسرعة فائقة بينهما تجلس أشهر وسنوات في المحاكم لذا ترى هذه الأعراف قليلة كثرة الشكاوي في المحا
ابو معاذبأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين شيخ ياخذون عليه تعهد ههههههه ضاعت المشيخة
أجامل أياميمخالف
عدد التعليقات:72
فولاذصاحب الرد رقم ٤ كلامك متناقض...ارجع له معرف سقها....كيف حالك....عقليتك مغبرة
مشــعلالاعراف مافيها محاباة - وقاضيها يرد السلام على المسلمين ويسمع منهم كلهم
فارس نحدترك الاعراف والتحاكم للشرع لا يمنع التسامح والمودة وترك المشكلات من اساسها
NO PROBLEMكلام سليم واحسنت يابو فيصل ... فعلاً هياط ومبالغ خياليه واستغلال على امور تافهه ولاتسوى ...
العرفعندما يوجد يكون تحت مظلة القانون والنظام وماهو كل من ايدو ايلو 🤔
سقهاالعرف مورود في القران
عدد التعليقات:72
فولاذخطوة طيبة والمفروض في جميع مناطق المملكة يتم إلغاء شيء اسمه قبيلة كلنا مجتمع واحد....التعصب القبلي انتهى قبل الاسلام يعني لاتحط شيخ قبيلة ولاغيره ...يصير مثل عامة الناس
عدد التعليقات:748
ساميةخطوه ممتازه .
الوقع غيرخطأ جسيم فادح نم اتخاذه
شكراً لسمو الاميروياليت يمنع التقاضي بعدم تكافؤ النسب لانه خطر جسيم على المجتمعات!
بخن بخنالسؤال الذي يجب التمعن به. لماذا رجعت القبائل الى هذه الاعراف والمعاديل ؟
زائر؟؟؟؟؟؟؟؟الأعراف يمثلها أناس مشهود لهم بالثقة والخير ويستطعون حل المشكلة قبل تطورها وتشعبها وهذا يعبتر حل عاجل ووأد سريع للمشاكل... عجباً لإلغائها!!!!!!!!!!!!!!!
عليقرار رائع وحكيم لان الخلافات التي تحل بهذه الطرق قد لا تسلم فيها النية وتعود بكوارث وثأر لذلك مافيه احسن من الشرع ومن يريد التنازل ففي المحكمة ويطبق عليه النظام لو تغير فيما بعد وسلامة الجميع .
الهمدانيمواطن ابو خالد افضل شي الرجوع للشرع والمحاكم. القبايل و الي يرفعون اسعار الديه. مبالغ خياليه((هذه ماهي دية للمقتول ... هذه عتق راس من القصاص العادل لهذا اشوف مبلغ 50 مليون قليلة جدا))
خالد الزهرانيالفيصل رجل حكيم وكلامه الله يحفظه في محله الشرع هو الفيصل بين المتخاصمين وهذا الصح صلت الديات الا مبالغ غير معقوله
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهعلى العكس من ذلك تمامآ المعاديل تقضي وقضت على الكثير من الأحقاد والكراهية والأخذ بمبدأ الثأر بين أفراد القبايل التي بين أفراد خصومه أوخلافات ونزاعات.المعدال يعتبر شرف ووجه القبيلة لماذا يتم منعها؟؟؟.
قلم من ذهببعض النزاعات لا تحل إلا عن طريق الأعراف والمعاديل ولو تركت هذة الأعراف والتقاليد سوف يكون الثأر والعصبية القبيلة حاضرة لكن على الناس تحكيم شرع الله الذي يكفل العدل للجميع
مواطن ابو خالدافضل شي الرجوع للشرع والمحاكم. القبايل و الي يرفعون اسعار الديه. مبالغ خياليه لهم ماراب اخر وطلع منهم ناس كانو فقراء ولحين من اعيان القبايل من تبراعت الديه والعتق الله يوفق حكومتنا
عدد التعليقات:1928
عاشق الجورريوهذا المأكل منه ،، حجروا على المرتزقة الذين يتاجرون بالدم بالملايين ،،، هناء شرع الله المنزل يطبق على الكل ،، يا عفوا بدون مال يا قصاص من الجاني ،
كائن فضائيشكرا لك خالد الفيصل قرار حكيم تطبيق شرع الله هو الاولى