انستغرام تضيف ميزة الروابط إلى قصصها

صحيفة المرصد-متابعات:أدخلت انستغرام تحديثا ًجديداً على ميزة القصص الخاصة بها. ويقدم التحديث مزايا جديدة من المتوقع أن تساهم في زيادة التركيز على قصص انستغرام التي تملك اكثر من 100 مليون مستخدم حالياً.

الميزة الأولى هي إضافة رابط للقصص وهذا سيساهم في مزيد من التركيز على المحتوى فمثلاً بات بإمكان التاجر بعد عرض السلعة من خلال القصص وضع رابط الذهاب لمتجر الشراء كما أن الكاتب يمكنه الحديث عن مقدمة لمقالة ثم يضع رابط المقال لمن يرغب في القراءة وهكذا .

الميزة الثانية هي إمكانية عمل إشارة @ إلى حساب أو إلى موقع وهذا يعني بالعامية يمكنك عمل تاق او منشن للإشارة لحساب الشخص الذي يظهر معك في القصة أو لحساب المطعم الذي تناولت فيه طعام الغداء. كما يمكن الرجوع بسهولة إلى ميزة القصص على انستغرام مباشرة .