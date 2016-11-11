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كشف تفاصيل العثور على الفتاة الهاربة من والدتها بحي العتيبية بمكة

11 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
كشف تفاصيل العثور على الفتاة الهاربة من والدتها بحي العتيبية بمكة
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صحيفة المرصد:عثرت الجهات الأمنية على الفتاة الهاربة من والدتها في مكة المكرمة والتي ناشد والدها لمساعدته في العثور عليها حيث أنها تعاني من حالة نفسية سيئة.

ووفقاً لموقع”سبق”قال ذوو الطالبة إنه عُثر عليها قرابة الثالثة فجراً وهي بصحة جيدة، وبحمد الله، ولم تتعرَّض لسوءٍ قرب أحد الجوامع بالعزيزية؛ إذ أبلغ شخصٌ دوريات الأمن التي توجّهت للطالبة وهي ترتدي الزِّي المدرسي، وقامت بتسلُّمها ومن ثَم تسليمها إلى شرطة جرول التي تواصلت مع أهلها وسلّمت إليهم الطالبة.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    hima

    الله يشفيها ويعافيها.
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  2. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    علي

    نداء عاجل الى الجهات المعنيه السرعه في انشاء مستشفيات علاج نفسي كثيره وعلى مستوى كبير في جميع مناطق المملكه
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  3. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    الحمد لله على سلامتها أهلها المفروض ينتبهون لها الله يحفظها لهم يارب
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  4. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    رداد

    انتبهوا لحي العتيبية منازل عسوائية يسكنها***** انتبهووا
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  5. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    زائر

    هذا نتاج مايدعو له***** مثل مايسمى بقلم الحقيقة
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  6. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    أفريقي

    كثرن
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  7. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    اللهم امين

    الله يبتليك بما ابتلاها ياتعليق 9 ولايشفيك
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  8. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    النمرالذهبي

    الله يشفيها و ياليت والدها يراجع بها عند الشيخ مطاعن في ****
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  9. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    من ناحيتي انا

    احتمال ناس سحروها علشان يسرقون شيء من أعضائها زي الكبد مثلا ... انصح اهل البنت يكشفون على بنتهم في مستشفى حكومي فقط وليس خاص .. للاهمية .. اي احد بنتهم او ولدهم انخطفوا ورجعوا لهم اكشفوا عليهم .
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  10. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    النفسية هي شعار الأخونجية .
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  11. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    روان

    الله يكفينا شر خلقوا
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  12. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    ابوبنيان

    الحمدلله على سلامتها
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  13. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    ناصر

    هذا بسبب القنوات الفضائية****
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  14. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    المهاجر13

    ايش سالفه النفسيه اخ يقتل اخوة نفسيه ولد يقتل امه نفسيه ابن يقتل ابوة وامه نفسيه بنت تشرد نفسيه ....ممكن اهل الاختصاص يفسروا لنا اسباب هالحاله. بنت تشرد من امها يردوها لامها ...مو غريبه الله المستعان
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  15. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.

    الحمدالله ع سلامتها/سبحان الله وبحمده سبحان العظيم /الحمدلله الحمدالله/الله أكبر ألله أكبر-
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأألف حمدآ لله على سلامتها.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    احمد عسيري

    الحمد لله على سلامتها انتبهوا لها فالمرض النفسي يحتاج المريض متابعة دقيقة شافاها الله وعافاها وكل مريض نسال الله يشفيه ويعافيه
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  18. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    شيعي برونزي

    ممتاز الحمدلله الله يحفظك لاهلك انت والسيسي كمان
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