كشف تفاصيل العثور على الفتاة الهاربة من والدتها بحي العتيبية بمكة

صحيفة المرصد:عثرت الجهات الأمنية على الفتاة الهاربة من والدتها في مكة المكرمة والتي ناشد والدها لمساعدته في العثور عليها حيث أنها تعاني من حالة نفسية سيئة.

ووفقاً لموقع”سبق”قال ذوو الطالبة إنه عُثر عليها قرابة الثالثة فجراً وهي بصحة جيدة، وبحمد الله، ولم تتعرَّض لسوءٍ قرب أحد الجوامع بالعزيزية؛ إذ أبلغ شخصٌ دوريات الأمن التي توجّهت للطالبة وهي ترتدي الزِّي المدرسي، وقامت بتسلُّمها ومن ثَم تسليمها إلى شرطة جرول التي تواصلت مع أهلها وسلّمت إليهم الطالبة.