كشف تفاصيل العثور على الفتاة الهاربة من والدتها بحي العتيبية بمكة

صحيفة المرصد:عثرت الجهات الأمنية على الفتاة الهاربة من والدتها في مكة المكرمة والتي ناشد والدها لمساعدته في العثور عليها حيث أنها تعاني من حالة نفسية سيئة.
ووفقاً لموقع”سبق”قال ذوو الطالبة إنه عُثر عليها قرابة الثالثة فجراً وهي بصحة جيدة، وبحمد الله، ولم تتعرَّض لسوءٍ قرب أحد الجوامع بالعزيزية؛ إذ أبلغ شخصٌ دوريات الأمن التي توجّهت للطالبة وهي ترتدي الزِّي المدرسي، وقامت بتسلُّمها ومن ثَم تسليمها إلى شرطة جرول التي تواصلت مع أهلها وسلّمت إليهم الطالبة.
تعليقات ( 18 )
himaالله يشفيها ويعافيها.
علينداء عاجل الى الجهات المعنيه السرعه في انشاء مستشفيات علاج نفسي كثيره وعلى مستوى كبير في جميع مناطق المملكه
ردادانتبهوا لحي العتيبية منازل عسوائية يسكنها***** انتبهووا
زائرهذا نتاج مايدعو له***** مثل مايسمى بقلم الحقيقة
أفريقيكثرن
اللهم امينالله يبتليك بما ابتلاها ياتعليق 9 ولايشفيك
النمرالذهبيالله يشفيها و ياليت والدها يراجع بها عند الشيخ مطاعن في ****
من ناحيتي انااحتمال ناس سحروها علشان يسرقون شيء من أعضائها زي الكبد مثلا ... انصح اهل البنت يكشفون على بنتهم في مستشفى حكومي فقط وليس خاص .. للاهمية .. اي احد بنتهم او ولدهم انخطفوا ورجعوا لهم اكشفوا عليهم .
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهالنفسية هي شعار الأخونجية .
روانالله يكفينا شر خلقوا
ابوبنيانالحمدلله على سلامتها
ناصرهذا بسبب القنوات الفضائية****
المهاجر13ايش سالفه النفسيه اخ يقتل اخوة نفسيه ولد يقتل امه نفسيه ابن يقتل ابوة وامه نفسيه بنت تشرد نفسيه ....ممكن اهل الاختصاص يفسروا لنا اسباب هالحاله. بنت تشرد من امها يردوها لامها ...مو غريبه الله المستعان
اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.الحمدالله ع سلامتها/سبحان الله وبحمده سبحان العظيم /الحمدلله الحمدالله/الله أكبر ألله أكبر-
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهأأأأأأأألف حمدآ لله على سلامتها.
احمد عسيريالحمد لله على سلامتها انتبهوا لها فالمرض النفسي يحتاج المريض متابعة دقيقة شافاها الله وعافاها وكل مريض نسال الله يشفيه ويعافيه
شيعي برونزيممتاز الحمدلله الله يحفظك لاهلك انت والسيسي كمان