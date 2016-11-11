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واقعة مأساوية..سقوط فتاتين مصريتين من الدور الرابع بسبب صورة!

11 نوفمبر, 2016 , 14:35 م
واقعة مأساوية..سقوط فتاتين مصريتين من الدور الرابع بسبب صورة!
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صحيفة المرصد:شهدت محافظة بورسعيد شمال مصر واقعة مأساوية حيث سقطت فتاتان في عمر الزهور من الطابق الرابع بسبب صورة “سيلفي”، ما أدى لتعرضهما لإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى حيث يصارعان الموت.

ووفقاً لموقع”العربية نت” روى” أحمد سامي” أحد شهود العيان من سكان المنطقة:أن المارة بشارع محمد علي وأمام مدرسة التيمورية ببورسعيد فوجئوا بصوت ارتطام قوي على الأرض أعقبه صوت ارتطام آخر وصراخ، وعندما هرعوا لموقع الارتطام شاهدوا فتاتين ملقاتين على الأرض والدماء تنزف منهما بغزارة، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى بورسعيد العام، حيث أكد الأطباء خطورة حالتهما، ولذلك تم نقل إحداهما لمستشفى النزهة الدولي في القاهرة، والأخرى لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أن الفتاتين كانتا تحاولان التقاط صورة “سيلفي” من شرفة شقة إحداهما الكائنة بالطابق الرابع ببرج التوحيد بشارع محمد علي، فاختل توازنهما وسقطتا على الأرض.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأولى تدعى روان السيد حسن، والثانية تدعى سارة لطيف، وتبلغان من العمر 15 عاماً.وقالت إحدى صديقات الفتاتين وتدعى أميرة الشامي على صفحتها على “فيسبوك” إن صديقتيها مصابتان بكسور في العمود الفقري وشبه ارتجاج في المخ ونزيف وكسور في الحوض، طالبة الدعاء لهما.

من جانبه، ذكر مصدر طبي بمستشفى بورسعيد أن حالة الفتاتين خطيرة، وأنهما وصلتا المستشفى مصابتين بكسور في الوجه والفك والأسنان والعمود الفقري والحوض ونزيف في المخ، مؤكداً أن حالتهما صعبة وحرجة.

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تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    صريح جدا

    قلم الحقيقه الله يهلك ان شاء الله
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  2. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    منال

    الغريب انهن ماماتن وش ياكلن ذولي! لو عندنا ماتن من الدور الاول
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  3. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    الله يصلح الحال

    صغار الله يشفيهم شفاء تاما عاجلا غير اجل
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  4. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    أبو فلان

    قلم الحقيقه كلامك كلام واحد جاهل متخلف البنين سقطوا وأصيبوا وان تشمت فيهم الدنيا دواره تحمدا الله واشكره
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  5. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يشفيهم ويحفظهم لأهلهم
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  6. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    عربي من أم واحدة!

    إذا حضر القدر عمي الجوال والبصر، أصعب الموت ما كان مضحكا مبكيا!!
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  7. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    المعلم

    إذا وصلت مكان الخطر لازم تخاف المغامره نهايتها مواساويه
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  8. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    موجود

    يجب التأكد أن لايكون خلف سقوط الفتاتين ليبرالي من فصيل العلمانيه ا***** بالفتيات المراهقات ****
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  9. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    كل شيء يشع بالجمال والحياة الأخونجية أعداء له . شعارهم مرحبآ بالتفجيرات والأحزمة الناسفة لامرحبآ بالسلام ولا الأمان. وبما أن العصافير الناعمة رمز للجمال والسلام فهم يكرهونهم كره العمى لذلك يحاربونهم.
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  10. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:15321

    قلم الحقيقه

    يجب التأكد أن لايكون خلف سقوط القمرين المصريين أخونجي من فصيل الأخوان.حيث معروف أن الأخونجية يشقيهم الداعشي والأخواني عدو لدود لحواء السعودية على الوجه الخاص والمرأة العربية على الوجه العام.
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  11. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    هبوب

    الله يقومهم بالسلامه وياخذ فتاح السيسي
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