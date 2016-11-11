بالفيديو: عروس خليجية تستعرض مهرها من زوجها “عبدالهادي”!

صحيفة المرصد- خاص: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مهر عروس تٌدعى “ديما” مقدم من زوجها “عبدالهادي” كما يظهر في المقطع.

واستعرضت العروس عبر الفيديو كمية كبيرة من القطع الذهبية وساعات روليكس، إضافة لمقتنيات أخرى ومجوهرات وعطور، وهو ما استفز رواد مواقع التواصل الذين قدروا ثمنها بمئات الآلاف من الريالات.