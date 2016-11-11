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بالفيديو: عروس خليجية تستعرض مهرها من زوجها “عبدالهادي”!

11 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
بالفيديو: عروس خليجية تستعرض مهرها من زوجها “عبدالهادي”!
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صحيفة المرصد- خاص: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مهر عروس تٌدعى “ديما” مقدم من زوجها “عبدالهادي” كما يظهر في المقطع.

واستعرضت العروس عبر الفيديو كمية كبيرة من القطع الذهبية وساعات روليكس، إضافة لمقتنيات أخرى ومجوهرات وعطور، وهو ما استفز رواد مواقع التواصل الذين قدروا ثمنها بمئات الآلاف من الريالات.



تعليقات ( 74 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 74
    11 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    أوركيد🌺

    في هذا الزمن الرابح هو الشخص الغير مرتبط سوا رجل اوامرأة ع المدرج يتفرج ويحمد ربه ع النعمة والراحة😀بينما غيره من المرتبطين يتجرع الألم والغصص بعض الزواجات نقمة وعذاب😩😭😤
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  2. 73
    11 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    سامي

    هيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيه ذكرتني بجدتي ف الإجازات تمر على اسامي البزارين كلهم عشان تنادي واحد واحد فيهم.
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  3. 72
    11 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    أوركيد🌺

    اليوم مهر فلكي وحفل وبذخ وغداً .. إيجار شقة وأقساط سيارة وأثاث والتزامات وفواتير والإنتاج ف الطريق حليب وغيارات ومستشفيات ومدارس وأن لم يجد المال إحتمال يتجه للسرقة أو الترويج أو الخ من الجرائم.
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  4. 71
    11 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريال

    الي يقول الفقر مو عيب والله أنه عيب وعار ومسبب رئيسي للأمراض النفسيه ولعضويه وتبغوني أتزوج علشان أجيب عيال شحادين بكره يدعون عليا يقولون الله لا يسامحك مثل ماعيشتنا في الجوع ولفقر ولقحط
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  5. 70
    11 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    شويت تركيز

    يبدوا انهم غير سعوديين العقد دقه البحرين وفيه قطع جلابيات اماراتيه بالاخير
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  6. 69
    11 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    أوركيد🌺

    (( عودوا للدين تضبط أموركم ))............👈قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { يا معشر الشباب ، من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء }
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  7. 68
    11 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    hima

    ماشاء الله تبارك الله,تستاهل,ومدام عندو ليش لا,حتى لو يغطيها فلوس ودهب,اهم شي تحطها فبنك ولا تعطيه ولا قرش منها لو حب يستهبل ويشحت منها,حتى لو انسجن.
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  8. 67
    11 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    الى ٣٥الرزق عند الله ا. ان يكونو فقراء يغنيهم الله من فضله الايه وبعدين لاتشوفي الناس الي فوق تتعبي نحمد الله على كل شي
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  9. 66
    11 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    زائر

    قولو يارب في هذا اليوم الفضيل ان يضربها بعين لا تنجو منها مدى الحياه ،،،
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  10. 65
    11 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    أوركيد🌺

    أعظم مصيبة يبتلى بها المجتمع هو وجود رجال ونساء بدون "فكر" والبعض يفكر "متأخر بعد ماتطيح الفأس بالرأس طيب ي اللي تقول زوجتوا أخيك وراتبه قليل وذلحين تصرفون عليه وين فكركم قبل ماتزوجونه🤔هل الزواج نزهة
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  11. 64
    11 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    المرأة اول شؤمها كثر صداقها واقلهن مهورا اكثرهم بركة يعني هذي بداية الشؤم ياعبد الهادي واستغفر الله العلي العظيم
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  12. 63
    11 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    اعزب

    الى ابو فارس. اربعه لايدخلون الجنه ومنهم المنان ؟اخوك تقول عنه كذا. لا تعليق ع شخصيتك
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  13. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    أبو فارس

    بصراحه أنا أستغرب من الفقير الي يبغى يتزوج ياخي منت قد الزواج خلك عزابي ولا تعذب الناس وبناتهم معاك أخوي الصغير راتبه 4 الاف زوجناه العام والله غير نصرف عليه وعلى زوجته وعلى بنته الصغيره
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  14. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    أوركيد🌺

    لورحت للمعارض تشتري سيارة🚘🚖راح تجربها وتشوف مواصفاتها ويمكن تعجبك وتدفع ماوراك ودونك عشان تمتلكها لكن تدفع مهر فلكي ف امرأة ماتعرف عن مواصفاتها شئ وين عقلك؟🤔
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  15. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    اعزب

    الفقر ليس عيب ولا تنسوا ان الرسول صل الله عليه وسلم مات لا يملك شيئا
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  16. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    ماله وهي حلاله وبكيفهم وماشاء الله تبارك الله
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  17. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    عبدالله

    ماشاء الله (اللهما لا حسد) واللهما وفقهم ولكنها أخطاءت بعرضها بهذة الطريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    اعزب

    الى. 37_. اولا انت دخلت بالنوايا ؟يعني دخلت في باب اكبر منك ثانيا. ارتقي بالرد عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    أوركيد🌺

    تزوجها وبعد فترة طلقها وعندما سألوه عن سبب الطلاق قال أنا معاشر "جماد" مافيه وسط ياتجيك "جماد" ولا ؟؟؟؟ قلما تجد المرأة المناسبة .. لذلك أركد وأدفع المهر المعقول البيوت مليانة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    سامي

    الله يحميك ويحفظك ويصونك .. ويقربلك الخير ويقربك منه .. ويبعد عنك الشر ويبعدك عنه اللصوص يا ديما . . آآمين يا رب.
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  21. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    مرسيدس

    الله يوفقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    أي بنت تتزوج واحد فقير والله ثم والله أنها غير تذوق طعم القهر ولحرمان ونكد ولهم ولغم نصيحة من وحده مجربه الزواج من واحد منتف خليكم في بيت أهاليكم أبركلكم من حياة الجحيم مع واحد مسوي رجال وجيبه فاضي !!
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  23. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    أوركيد🌺

    تضيع فلوسك وتحمل نفسك مالاتطيق ع أمور مع مرور الوقت تنتهي صلاحيتها أوقد لاتكون صالحة من الأساس ... والله إنه لضرب من الجنون🤔
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  24. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    وطني الحبيب

    اكيد انها موووووووووت لعنبو من لامك على كل حال الله يوفقك حلالك وانت حر بالتوفيق
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  25. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    عكاش ابوعجره

    الانسان الحر لا يباع ولا يشترى بالمال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    أوركيد🌺

    بعض الرجال مامعه فكر ) فكره منصب ع شئ واحد؟؟؟؟ يرصونه بالشروط وهو "وديع" مايرفض لهم طلب اللي يشوفه تقل أنه بيتزوج امرأة تملك شئ مختلف عن النساء الآخريات🤔والرجل اللي هذي نقطة ضعفه سهل الإنقياد.
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  27. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    سعيد

    واخرتها بياكل من وسخ المطاعم ماهي طابخت له ولا حتى حبة بيض بتنام كل يوم لين العصر وتصحى نفس خايسه وبعدها طلاق وهلم جر..
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  28. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    1Naser

    يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم : اكثرهن بركة اقلهن مهر .. فهذا دليل انك قليلة البركة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    ابو صبا

    على الفاضي وهيه في النهايه مطجن ماتعرف تسوي
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  30. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    بسااام

    مساكين الفقراء سالة لعابهم يوم شافو الفلوس ولعز الي عايشين فيه عبد الهادي وديما كل واحد قام يدعي عليهم ويتمنى لهم الشر . الله يقطع الفقر ولحرمان ولحسد
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  31. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    الهمداني

    الفلوس ماهي سعودية الحمدلله السعودي من وين له الشكوى لله
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  32. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    احمد عسيري

    اهم شيء *** يكون يستاهل التضحية بكل شيء ..
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  33. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    الحق

    واخرتها طلاق والسبب عين 👁
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  34. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    من خلقت الدنيا والناس درجات المال ماهو مقياس للسعادة الزوجية اوقات يكون فتنه ويتسبب بمشاكل اسرية تنتهي بجرائم او محاكم وقطيعة رحم الثري مشغول عن اسرتة اغلب وقته
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  35. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    راكاااان

    2411 نوفمبر, 2016 , 15:09 م أوركيد //////////// كلامك من ذهب 100%
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  36. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    ام محمد

    تماماً مثل استعراض ( المهره البحرينيه ) .
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  37. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    أوركيد🌺

    خذوا جولة ع أي سوبرماركت وتلاحظون أغلب المتسوقين أغراضهم // نواشف و خبز و مجمدات و أندومي وكاتشاب وعصيرات واللي مايتسوق معتمد ع المطاعم والمصيبة دافع مهرها مبلغ فلكي وحفل وخرابيط🤔
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  38. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الى اعزب

    اعزب اصلح نيتك ينصلح حالك اعوذ بالله من دعوتك والحقد اللي بداخلك كلنا ماعجبنا التصرف بس مولدرجة تدعي عليهم خاف الله
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  39. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    خالد الزهراني

    يمكن اللي عندها🏈🏉
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  40. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    زائر

    مريض المرصد أنجلط . الله يعز أهل الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    عربي من أم واحدة!

    ت15 سدرة.... يبدو أن مصاب بحالة إنسجام تام بهذه العروس وهذا المهر، كان لازم تختار إسم آخر لأن الموقع الكريم فيه أخوات لنا، وشكرا
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  42. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    راكاااان

    1511 نوفمبر, 2016 , 14:56 م الى سدرة *** المهم في الصلاح ومخافة الله في الزوج في المحافظه على بيته وشرفه يالمنسمه
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  43. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    اسمرعبر

    الساعات الرولكس اصلية معروفة من علبتها وكذلك أساور الكاركتير قيمة الوحدة ١٥ الف والعطورات الماركة ولكن طقم الألماس غير حقيقي لأن مثل هذا قيمته اقل شي ١٠ مليون . شنطتين شانيل اصلية والفلوس سعودي واجنبي
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  44. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    أوركيد🌺

    طبعاً أي وحدة منتفة ماتسوى قشرة بصل لاعقل ولا أدب ولاتربية عاجبها الموضوع وهي ماتستاهل يكون مهرها حتى ذهب مطلي و5000 مهر وتخب عليها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  45. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    احتمال من *** مافيه شي يدوم ومايبقى غير العمل الصالح
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  46. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا شر الزود المفروض تحمد الله على ما أعطاها من خير وش هوله التفاخر اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين واهدهم إلى إلى طريق الحق
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  47. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    💐

    وإن كانوا قطرين فيستاهلون كل خير ❤️
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  48. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    وبالله المستعان

    يستاهل طريخم كل ذل فديته
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  49. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    ابو فارس

    المشكلة ان الرجل يدفع مبالغ طائلة في فتاه ما تعرف تسوي بيض عيون ولا يعتمد عليها في ابسط امور الحياة الزوجية. بنات اليوم انكشفن على حقيقتهن من خلال وسائل التواصل فالزواج لايدوم كثيرا المحاكم تشهد بذلك
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  50. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    راكاااان

    بالفعل الفلوس ماهي سعوديه بس الله يعوض عليك ياعبدالهادي في فلوسك طبيت في حقة سناب ونستقرام ههههههههههههه ياخسارة فلوسك ياعبدالهادي
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  51. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    أوركيد🌺

    [ بغض النظر عن الموضوع ] .....................أي واحد/ة يتعمد أنه يتباهى ويستعرض ب أشياء لايملكها الآخرين عشان يحرق قلوبهم اسأل الله أن يحرق قلبه🔥الله لايوفقه ولايسمح أمره.. آآآمين🙌
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  52. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    متزوجة اترامب
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  53. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    عفاف اللحياني

    الفلوس عمله قطريه مو سعوديه يعني العريس ولعروسه قطريين الله يسعدهم ويحفظهم من عيون الحساد شياطين الإنس
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  54. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    ولا شي من الي خذاه السيس مقطع مفبرك يدل على عقده النقص يعوض بالاستعراض مافيه مهر بهذا الشكل المبلغ فوق المليون مستحيل يكون مهر حتى السفيه مايسويها وحتى شرعا غير جائزة ولا اعتقد فيه انثى تستقحق اليوم
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  55. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    4444

    أغلب الزواجات التي يقع فيها بذخ واسراف تفشل ..... بدل مايحمدوا الله على النعمه يتباهو بها أمام الفقراء .... نحن في وقت في العالم لايجد ما يأكل يموت من الجوع ... نذكر هؤلاء أن المال من الله فلا تسر
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  56. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    💐

    الفلوس واضح إنها من فئة ٥٠٠ ريال سعودي . عموما التبذير في بعض الأمور لا ينصح فيه ، ومادام العروس والعريس ❤️ سعوديين ❤️ يستاهلون كل خير .
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  57. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    و ان كانت موسعودية لكن

    انسانة سطحية تعشق المظاهر تبي هايط ع بنات جماعتها وبكرة تمتحنهم تقول جاتني عين
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  58. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    سالم

    اول شي الفلوس ماهي سعودية يالحبيب
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  59. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    غسييييل اموال

    نعم وبدون ادنى شك انه غسيل الأموال المنتشر لدينا بشكل خطير.
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  60. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    سدرة الغرمول

    الغالي حقه فيه ورخيص بخيص . الي يبغى يتزوج لازم يدفع ولي مايقدر مو ضروري يتزوج العنوسه أرحم من الأرتباط في شخص فقير منتف
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  61. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    NO PROBLEM

    الفلوس ماهي سعوديه .... وكبوكم من الدجل
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  62. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    Ymni mahbob

    كبر ومكابره وفي الاخير ما تسوا ضفر امريكيه اعزكم الله.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    Ymni mahbob

    بعض الحريم خساره فيها رجال يعاشرها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  64. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    الزهراني9512

    هذا وبعد ماعرف خيرة من شرها الله المستعان مهر يزوجك بأربع حريم ويزيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    الاحساء

    ماشاء الله تبارك الله كل تلك زينه وكمليات نأمل لكم التوفيق من الله والحياة السعيده هذا والله هو الكنز نسأل الله لنا ولكم العافيه والتوفيق ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    Ymni mahbob

    اعتقد انها ما تسوا الذهب لو كانت الحرمه امريكيه لرخص لها الغالي وانتو تعلمون لكن ركبه سودا وبعد تستعرض الذهب .....بتقيبو لنفسيكم ليه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  67. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    2016

    اعزب الله يصلحك ويهديك ادعي لهم بالهداية والصلاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    ت😢

    ماشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    ابو صالح

    5% من الفلوس والذهب والمخاسير ... تجيب لك اطلق وحدة من تركيا .. المشكلة تلقاه زوعة الضحى حسافة عليه سروال السنه ...هههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  70. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    ....

    الدراهم ماهي سعودية كل شي حطيتوة على السعودية يامال الحتسكة
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  71. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    موجود

    الله يوفقهم - ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة. رواه أحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    اعزب

    اسال الله ان تبيعيها انتي وزوجك لكي ترزقون بذريه. اتقو الله ايها المبذرين اقلهن مهرا اكثرهن بركه
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  73. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    خالد الزهراني

    يمكن اللي عندها ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الحكمة يمانية

    يبقى العالم الثالث متخلف في جميع احواله ، ينظر على ان الحياة استعراض بالمال والكماليات.
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