بالفيديو: عروس خليجية تستعرض مهرها من زوجها “عبدالهادي”!

صحيفة المرصد- خاص: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مهر عروس تٌدعى “ديما” مقدم من زوجها “عبدالهادي” كما يظهر في المقطع.
واستعرضت العروس عبر الفيديو كمية كبيرة من القطع الذهبية وساعات روليكس، إضافة لمقتنيات أخرى ومجوهرات وعطور، وهو ما استفز رواد مواقع التواصل الذين قدروا ثمنها بمئات الآلاف من الريالات.
تعليقات ( 74 )
أوركيد🌺في هذا الزمن الرابح هو الشخص الغير مرتبط سوا رجل اوامرأة ع المدرج يتفرج ويحمد ربه ع النعمة والراحة😀بينما غيره من المرتبطين يتجرع الألم والغصص بعض الزواجات نقمة وعذاب😩😭😤
ساميهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيه ذكرتني بجدتي ف الإجازات تمر على اسامي البزارين كلهم عشان تنادي واحد واحد فيهم.
أوركيد🌺اليوم مهر فلكي وحفل وبذخ وغداً .. إيجار شقة وأقساط سيارة وأثاث والتزامات وفواتير والإنتاج ف الطريق حليب وغيارات ومستشفيات ومدارس وأن لم يجد المال إحتمال يتجه للسرقة أو الترويج أو الخ من الجرائم.
موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريالالي يقول الفقر مو عيب والله أنه عيب وعار ومسبب رئيسي للأمراض النفسيه ولعضويه وتبغوني أتزوج علشان أجيب عيال شحادين بكره يدعون عليا يقولون الله لا يسامحك مثل ماعيشتنا في الجوع ولفقر ولقحط
شويت تركيزيبدوا انهم غير سعوديين العقد دقه البحرين وفيه قطع جلابيات اماراتيه بالاخير
أوركيد🌺(( عودوا للدين تضبط أموركم ))............👈قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { يا معشر الشباب ، من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء }
himaماشاء الله تبارك الله,تستاهل,ومدام عندو ليش لا,حتى لو يغطيها فلوس ودهب,اهم شي تحطها فبنك ولا تعطيه ولا قرش منها لو حب يستهبل ويشحت منها,حتى لو انسجن.
زائرقولو يارب في هذا اليوم الفضيل ان يضربها بعين لا تنجو منها مدى الحياه ،،،
أوركيد🌺أعظم مصيبة يبتلى بها المجتمع هو وجود رجال ونساء بدون "فكر" والبعض يفكر "متأخر بعد ماتطيح الفأس بالرأس طيب ي اللي تقول زوجتوا أخيك وراتبه قليل وذلحين تصرفون عليه وين فكركم قبل ماتزوجونه🤔هل الزواج نزهة
الله يحفظ لنا ملكناالمرأة اول شؤمها كثر صداقها واقلهن مهورا اكثرهم بركة يعني هذي بداية الشؤم ياعبد الهادي واستغفر الله العلي العظيم
اعزبالى ابو فارس. اربعه لايدخلون الجنه ومنهم المنان ؟اخوك تقول عنه كذا. لا تعليق ع شخصيتك
أبو فارسبصراحه أنا أستغرب من الفقير الي يبغى يتزوج ياخي منت قد الزواج خلك عزابي ولا تعذب الناس وبناتهم معاك أخوي الصغير راتبه 4 الاف زوجناه العام والله غير نصرف عليه وعلى زوجته وعلى بنته الصغيره
أوركيد🌺لورحت للمعارض تشتري سيارة🚘🚖راح تجربها وتشوف مواصفاتها ويمكن تعجبك وتدفع ماوراك ودونك عشان تمتلكها لكن تدفع مهر فلكي ف امرأة ماتعرف عن مواصفاتها شئ وين عقلك؟🤔
اعزبالفقر ليس عيب ولا تنسوا ان الرسول صل الله عليه وسلم مات لا يملك شيئا
عبداللهماشاء الله (اللهما لا حسد) واللهما وفقهم ولكنها أخطاءت بعرضها بهذة الطريقه
اعزبالى. 37_. اولا انت دخلت بالنوايا ؟يعني دخلت في باب اكبر منك ثانيا. ارتقي بالرد عليك
أوركيد🌺تزوجها وبعد فترة طلقها وعندما سألوه عن سبب الطلاق قال أنا معاشر "جماد" مافيه وسط ياتجيك "جماد" ولا ؟؟؟؟ قلما تجد المرأة المناسبة .. لذلك أركد وأدفع المهر المعقول البيوت مليانة.
ساميالله يحميك ويحفظك ويصونك .. ويقربلك الخير ويقربك منه .. ويبعد عنك الشر ويبعدك عنه اللصوص يا ديما . . آآمين يا رب.
مرسيدسالله يوفقها
أوركيد🌺تضيع فلوسك وتحمل نفسك مالاتطيق ع أمور مع مرور الوقت تنتهي صلاحيتها أوقد لاتكون صالحة من الأساس ... والله إنه لضرب من الجنون🤔
وطني الحبيباكيد انها موووووووووت لعنبو من لامك على كل حال الله يوفقك حلالك وانت حر بالتوفيق
عكاش ابوعجرهالانسان الحر لا يباع ولا يشترى بالمال.
أوركيد🌺بعض الرجال مامعه فكر ) فكره منصب ع شئ واحد؟؟؟؟ يرصونه بالشروط وهو "وديع" مايرفض لهم طلب اللي يشوفه تقل أنه بيتزوج امرأة تملك شئ مختلف عن النساء الآخريات🤔والرجل اللي هذي نقطة ضعفه سهل الإنقياد.
سعيدواخرتها بياكل من وسخ المطاعم ماهي طابخت له ولا حتى حبة بيض بتنام كل يوم لين العصر وتصحى نفس خايسه وبعدها طلاق وهلم جر..
1Naserيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم : اكثرهن بركة اقلهن مهر .. فهذا دليل انك قليلة البركة .
ابو صباعلى الفاضي وهيه في النهايه مطجن ماتعرف تسوي
بساااممساكين الفقراء سالة لعابهم يوم شافو الفلوس ولعز الي عايشين فيه عبد الهادي وديما كل واحد قام يدعي عليهم ويتمنى لهم الشر . الله يقطع الفقر ولحرمان ولحسد
الهمدانيالفلوس ماهي سعودية الحمدلله السعودي من وين له الشكوى لله
احمد عسيرياهم شيء *** يكون يستاهل التضحية بكل شيء ..
الحقواخرتها طلاق والسبب عين 👁
راكاااان2411 نوفمبر, 2016 , 15:09 م أوركيد //////////// كلامك من ذهب 100%
ام محمدتماماً مثل استعراض ( المهره البحرينيه ) .
أوركيد🌺خذوا جولة ع أي سوبرماركت وتلاحظون أغلب المتسوقين أغراضهم // نواشف و خبز و مجمدات و أندومي وكاتشاب وعصيرات واللي مايتسوق معتمد ع المطاعم والمصيبة دافع مهرها مبلغ فلكي وحفل وخرابيط🤔
الى اعزباعزب اصلح نيتك ينصلح حالك اعوذ بالله من دعوتك والحقد اللي بداخلك كلنا ماعجبنا التصرف بس مولدرجة تدعي عليهم خاف الله
خالد الزهرانييمكن اللي عندها🏈🏉
زائرمريض المرصد أنجلط . الله يعز أهل الخليج
عربي من أم واحدة!ت15 سدرة.... يبدو أن مصاب بحالة إنسجام تام بهذه العروس وهذا المهر، كان لازم تختار إسم آخر لأن الموقع الكريم فيه أخوات لنا، وشكرا
راكاااان1511 نوفمبر, 2016 , 14:56 م الى سدرة *** المهم في الصلاح ومخافة الله في الزوج في المحافظه على بيته وشرفه يالمنسمه
اسمرعبرالساعات الرولكس اصلية معروفة من علبتها وكذلك أساور الكاركتير قيمة الوحدة ١٥ الف والعطورات الماركة ولكن طقم الألماس غير حقيقي لأن مثل هذا قيمته اقل شي ١٠ مليون . شنطتين شانيل اصلية والفلوس سعودي واجنبي
أوركيد🌺طبعاً أي وحدة منتفة ماتسوى قشرة بصل لاعقل ولا أدب ولاتربية عاجبها الموضوع وهي ماتستاهل يكون مهرها حتى ذهب مطلي و5000 مهر وتخب عليها.
اللهم احفظ جنودنا البواسللا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا شر الزود المفروض تحمد الله على ما أعطاها من خير وش هوله التفاخر اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين واهدهم إلى إلى طريق الحق
💐وإن كانوا قطرين فيستاهلون كل خير ❤️
وبالله المستعانيستاهل طريخم كل ذل فديته
ابو فارسالمشكلة ان الرجل يدفع مبالغ طائلة في فتاه ما تعرف تسوي بيض عيون ولا يعتمد عليها في ابسط امور الحياة الزوجية. بنات اليوم انكشفن على حقيقتهن من خلال وسائل التواصل فالزواج لايدوم كثيرا المحاكم تشهد بذلك
راكاااانبالفعل الفلوس ماهي سعوديه بس الله يعوض عليك ياعبدالهادي في فلوسك طبيت في حقة سناب ونستقرام ههههههههههههه ياخسارة فلوسك ياعبدالهادي
أوركيد🌺[ بغض النظر عن الموضوع ] .....................أي واحد/ة يتعمد أنه يتباهى ويستعرض ب أشياء لايملكها الآخرين عشان يحرق قلوبهم اسأل الله أن يحرق قلبه🔥الله لايوفقه ولايسمح أمره.. آآآمين🙌
عفاف اللحيانيالفلوس عمله قطريه مو سعوديه يعني العريس ولعروسه قطريين الله يسعدهم ويحفظهم من عيون الحساد شياطين الإنس
4444أغلب الزواجات التي يقع فيها بذخ واسراف تفشل ..... بدل مايحمدوا الله على النعمه يتباهو بها أمام الفقراء .... نحن في وقت في العالم لايجد ما يأكل يموت من الجوع ... نذكر هؤلاء أن المال من الله فلا تسر
💐الفلوس واضح إنها من فئة ٥٠٠ ريال سعودي . عموما التبذير في بعض الأمور لا ينصح فيه ، ومادام العروس والعريس ❤️ سعوديين ❤️ يستاهلون كل خير .
و ان كانت موسعودية لكنانسانة سطحية تعشق المظاهر تبي هايط ع بنات جماعتها وبكرة تمتحنهم تقول جاتني عين
سالماول شي الفلوس ماهي سعودية يالحبيب
غسييييل اموالنعم وبدون ادنى شك انه غسيل الأموال المنتشر لدينا بشكل خطير.
سدرة الغرمولالغالي حقه فيه ورخيص بخيص . الي يبغى يتزوج لازم يدفع ولي مايقدر مو ضروري يتزوج العنوسه أرحم من الأرتباط في شخص فقير منتف
NO PROBLEMالفلوس ماهي سعوديه .... وكبوكم من الدجل
Ymni mahbobكبر ومكابره وفي الاخير ما تسوا ضفر امريكيه اعزكم الله.....
Ymni mahbobبعض الحريم خساره فيها رجال يعاشرها
الزهراني9512هذا وبعد ماعرف خيرة من شرها الله المستعان مهر يزوجك بأربع حريم ويزيد
الاحساءماشاء الله تبارك الله كل تلك زينه وكمليات نأمل لكم التوفيق من الله والحياة السعيده هذا والله هو الكنز نسأل الله لنا ولكم العافيه والتوفيق ....
Ymni mahbobاعتقد انها ما تسوا الذهب لو كانت الحرمه امريكيه لرخص لها الغالي وانتو تعلمون لكن ركبه سودا وبعد تستعرض الذهب .....بتقيبو لنفسيكم ليه.
2016اعزب الله يصلحك ويهديك ادعي لهم بالهداية والصلاح
ت😢ماشاء الله
ابو صالح5% من الفلوس والذهب والمخاسير ... تجيب لك اطلق وحدة من تركيا .. المشكلة تلقاه زوعة الضحى حسافة عليه سروال السنه ...هههههههههه
....الدراهم ماهي سعودية كل شي حطيتوة على السعودية يامال الحتسكة
موجودالله يوفقهم - ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة. رواه أحمد
اعزباسال الله ان تبيعيها انتي وزوجك لكي ترزقون بذريه. اتقو الله ايها المبذرين اقلهن مهرا اكثرهن بركه
خالد الزهرانييمكن اللي عندها ****
الحكمة يمانيةيبقى العالم الثالث متخلف في جميع احواله ، ينظر على ان الحياة استعراض بالمال والكماليات.