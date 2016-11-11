3 عقوبات تواجه الفتاة الراقصة وأصحابها الثلاثة.. الثانية أخطرها!

صحيفة المرصد: أكد المستشار القانوني الشيخ خالد الحابوط، أن الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض، عقب تداول مقطع فيديو لهم يبين أنهم في حال خلوة ومجاهرة بالمعصية، سيواجهون ثلاثة عقوبات أولها الخلوة لكون الفتاة لا تحل لهم وثانيها المجاهرة بالمعصية وثالثها إقامة حد المسكر عليهم.
وفي تصريحات لـ”سبق” أضاف الحابوط، أن العقوبة الثانية وهي عقوبة المجاهرة بالمعصية تلزم التشديد في التعزيز، مبينًا أن العقوبة الثالثة هي “إقامة حد المسكر” حال إقرارهم بذلك أمام القاضي.
واستبعد الحابوط تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية التي تنطبق على هؤلاء جراء التصوير والتي حددها القانون بالسجن 5 سنوات أو الغرامة بثلاثة ملايين ريال، نظرًا لأن الفقرة الأولى من القانون تخص “إنتاج” وهي أن يقوم بتصوير وعمل مونتاج؛ أي أن هناك مهارات فنية حتى نحكم بأنها “إنتاج”، وما قام به هؤلاء الشباب التصوير، متسائلًا: هل هم قاموا بنشره؟ أم أحد أقاربهم؟، وحتى نسقط عليهم هذا النص القانوني نحتاج إلى أن نعي الواقعة جيدًا حتى نستطيع إسقاط النص النظامي عليهم، ونحتاج إلى معرفة وقائع القضية حتى نحكم عليهم بتطبيق هذه الفقرة عليهم أم لا.
وبين المستشار القانوني، أن العقوبات التعزيرية تعود في الحكم للقاضي نفسه؛ إذ إنها غير محددة في نظام أو لا يستطيع أحد توقعها فمرجعها للقاضي، فقضيتي الخلوة والمجاهرة بالمعصية لا توجد لهاتين القضيتين عقوبة تعزيرية مقننة وفق نظام، فمن المحتمل أن يحكم عليهم القاضي 6 أشهر أو 5 سنوات.
تعليقات ( 26 )
من أبناء الرياضالهمداني متى اخر مره زارو ملالي معممي عملاء ايران بيتكم ....
مروانوقافي ع الطاير
المشاهدالقصة ذي تاخذ لها لفة بالاعلام وفي النهاية كلهم براءة والسيارة هي المذنبة
من أبناء الرياضالرياض تجمع من كل حدب وصوب فيها الصالحين وهم كثر وفيهم الطالحين الفاسدين
ابو عربمخالف للنشر
صبي غامدطيب حلو لكن وش صار على البنتين الي مع المفحط صاحب السياره ةالبيضاء الي راكبات على القزاز الخلفي.ويستعرض بهن أمام المفحطين وهن يعززن له...
طارقاشم رائحة تواطئ، لكن اتحدى لو كان غيرهم مثلا من الجنوب كان راحوا فيها، لكن كل شي بذمة القاضي. ما وصلوا اصلا لذي الدرجة من المجاهرة الا عارفين هناك واو قوية، وهذا شأن العالم الثالث
himaانا لأعتقد كل هذا التهويل في القضيه,ناس فحالهم ومكان معزول,وغلطهم كان على نفسهم,الله يكون فعونهم ويهديهم,والعقوبه المفروض تكون على الملقوف اللي صور ونشر.
- سعودي -أتمنى مضاعفة العقاب على اهل الفساد المجاهرين سواء كانو سعودي مجننس واافد
ابوفارسالمشكله. مهرها ٨٠. الف . الله يقطع ذالاشكال
طير شلوىت٤ المفروض انك تدعي لهم بالهدايه العبره بالخواتيم ربما الله يهديهم ويكونون عند الله أحسن مني ومنك لسانك حصانك عشان الله لايبتليك فالعمر ايّام ولاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والنفس أماره بالسوء
محد قال ليههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦أتمنىٰ من المدعي العام المطالبة بمضاعفة وتغليظ العقاب على هؤلاء الفاسدين
احمد عسيريمن نوع السيارة معروف مقدار العقوبة واللي مايفهم مشكلته !!!
Zالمريض أهمل نفسه وكم مره نصحته يتعالج نفسياً بس مو راضي ، يالله أهم شي أن الأسباني مأثر عليه بشكل لايعقل وهذا المطلوب 😘
الهمدانيأكد المستشار القانوني الشيخ خالد الحابوط، أن الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض(((هم من الرياض فكرتهم من ايران)))
صبحيمفروض يعلقونهم ويسونهم شورمه وبعطون لحمهم للكلاب.
اسمرعبريا حبكم للشماته .. خلاص هم في أيدي العدالة اتركوا امرهم لله ثم للقضاء ولا تهيجوا المجتمع عليهم
أبو مصلفح الرياضمدري من وين جت لهم الفكرةفي إنهم يستعرضون كذا ماقدروا جنسيتهم اللي يحملوهااا واللي تخولهم في إنهم يكونوا قدوة للمسلمين الأحياء منهم والميتين لابد من إبراز طاقة السعودي الإيجابية في نشر الفضيلة والسلام
وهناك مخالفة نسيتهاوهي ازالة لوحات السيارة والسير بها وهي تخضع لنظام المخالفات الجديد.