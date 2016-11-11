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3 عقوبات تواجه الفتاة الراقصة وأصحابها الثلاثة.. الثانية أخطرها!

11 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
3 عقوبات تواجه الفتاة الراقصة وأصحابها الثلاثة.. الثانية أخطرها!
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صحيفة المرصد: أكد المستشار القانوني الشيخ خالد الحابوط، أن الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض، عقب تداول مقطع فيديو لهم يبين أنهم في حال خلوة ومجاهرة بالمعصية، سيواجهون ثلاثة عقوبات أولها الخلوة لكون الفتاة لا تحل لهم وثانيها المجاهرة بالمعصية وثالثها إقامة حد المسكر عليهم.

وفي تصريحات لـ”سبق” أضاف الحابوط، أن العقوبة الثانية وهي عقوبة المجاهرة بالمعصية تلزم التشديد في التعزيز، مبينًا أن العقوبة الثالثة هي “إقامة حد المسكر” حال إقرارهم بذلك أمام القاضي.

واستبعد الحابوط تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية التي تنطبق على هؤلاء جراء التصوير والتي حددها القانون بالسجن 5 سنوات أو الغرامة بثلاثة ملايين ريال، نظرًا لأن الفقرة الأولى من القانون تخص “إنتاج” وهي أن يقوم بتصوير وعمل مونتاج؛ أي أن هناك مهارات فنية حتى نحكم بأنها “إنتاج”، وما قام به هؤلاء الشباب التصوير، متسائلًا: هل هم قاموا بنشره؟ أم أحد أقاربهم؟، وحتى نسقط عليهم هذا النص القانوني نحتاج إلى أن نعي الواقعة جيدًا حتى نستطيع إسقاط النص النظامي عليهم، ونحتاج إلى معرفة وقائع القضية حتى نحكم عليهم بتطبيق هذه الفقرة عليهم أم لا.

وبين المستشار القانوني، أن العقوبات التعزيرية تعود في الحكم للقاضي نفسه؛ إذ إنها غير محددة في نظام أو لا يستطيع أحد توقعها فمرجعها للقاضي، فقضيتي الخلوة والمجاهرة بالمعصية لا توجد لهاتين القضيتين عقوبة تعزيرية مقننة وفق نظام، فمن المحتمل أن يحكم عليهم القاضي 6 أشهر أو 5 سنوات.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    من أبناء الرياض

    الهمداني متى اخر مره زارو ملالي معممي عملاء ايران بيتكم ....
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  2. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    مروان

    وقافي ع الطاير
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  3. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    يجب نص قانون تسجل سابقه على اي فتاه تقوم بعمل مخل وحتى من يقوم شخص باتزازه يجب تسجيل عليها سابقه طبعاً بسرط وجود مايثبت انها سلمت له صور او مقاطع طواعيه للممبتز يجب ان يتم هلامر حفظ لنا ولشبابنا
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  4. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    المشاهد

    القصة ذي تاخذ لها لفة بالاعلام وفي النهاية كلهم براءة والسيارة هي المذنبة
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  5. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    من أبناء الرياض

    الرياض تجمع من كل حدب وصوب فيها الصالحين وهم كثر وفيهم الطالحين الفاسدين
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  6. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    مخالف للنشر
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  7. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    ابو عرب

    مخالف للنشر
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  8. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    صبي غامد

    طيب حلو لكن وش صار على البنتين الي مع المفحط صاحب السياره ةالبيضاء الي راكبات على القزاز الخلفي.ويستعرض بهن أمام المفحطين وهن يعززن له...
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  9. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    طارق

    اشم رائحة تواطئ، لكن اتحدى لو كان غيرهم مثلا من الجنوب كان راحوا فيها، لكن كل شي بذمة القاضي. ما وصلوا اصلا لذي الدرجة من المجاهرة الا عارفين هناك واو قوية، وهذا شأن العالم الثالث
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  10. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    hima

    انا لأعتقد كل هذا التهويل في القضيه,ناس فحالهم ومكان معزول,وغلطهم كان على نفسهم,الله يكون فعونهم ويهديهم,والعقوبه المفروض تكون على الملقوف اللي صور ونشر.
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  11. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    - سعودي -

    أتمنى مضاعفة العقاب على اهل الفساد المجاهرين سواء كانو سعودي مجننس واافد
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  12. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    ابوفارس

    المشكله. مهرها ٨٠. الف . الله يقطع ذالاشكال
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  13. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    احسن مافيه قضية وخلصونا
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  14. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    طير شلوى

    ت٤ المفروض انك تدعي لهم بالهدايه العبره بالخواتيم ربما الله يهديهم ويكونون عند الله أحسن مني ومنك لسانك حصانك عشان الله لايبتليك فالعمر ايّام ولاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والنفس أماره بالسوء
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  15. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    محد قال لي

    ههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم
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  16. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    أتمنىٰ من المدعي العام المطالبة بمضاعفة وتغليظ العقاب على هؤلاء الفاسدين
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  17. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يعافيهم ولا يبلانا
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  18. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    احمد عسيري

    من نوع السيارة معروف مقدار العقوبة واللي مايفهم مشكلته !!!
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  19. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    Z

    المريض أهمل نفسه وكم مره نصحته يتعالج نفسياً بس مو راضي ، يالله أهم شي أن الأسباني مأثر عليه بشكل لايعقل وهذا المطلوب 😘
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  20. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    ذولي وراهم ظهر وواثقين انهم مابيصير لهم شي ... لذلك ريحوا انفسكم مابيصير لهم شي كلها تعهدات ويطلعون فلا تتحمسون يالمعلقين
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  21. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    الهمداني

    أكد المستشار القانوني الشيخ خالد الحابوط، أن الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض(((هم من الرياض فكرتهم من ايران)))
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  22. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    ابي اعرف شعور خواتهم وقريباتهم بعد ماعرفو ان عيالهم اصحاب المقطع ومراهقيهم ومراهقاتهم وامهاتهم ولو اخته بهذا الموقف وش شعوره بيتركها ويطنش مايخاف يتأثرون فيه وابي اعرف شعور اهل البنت وقرايبهم
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  23. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    صبحي

    مفروض يعلقونهم ويسونهم شورمه وبعطون لحمهم للكلاب.
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  24. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    اسمرعبر

    يا حبكم للشماته .. خلاص هم في أيدي العدالة اتركوا امرهم لله ثم للقضاء ولا تهيجوا المجتمع عليهم
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  25. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    أبو مصلفح الرياض

    مدري من وين جت لهم الفكرةفي إنهم يستعرضون كذا ماقدروا جنسيتهم اللي يحملوهااا واللي تخولهم في إنهم يكونوا قدوة للمسلمين الأحياء منهم والميتين لابد من إبراز طاقة السعودي الإيجابية في نشر الفضيلة والسلام
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  26. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    وهناك مخالفة نسيتها

    وهي ازالة لوحات السيارة والسير بها وهي تخضع لنظام المخالفات الجديد.
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