3 عقوبات تواجه الفتاة الراقصة وأصحابها الثلاثة.. الثانية أخطرها!

صحيفة المرصد: أكد المستشار القانوني الشيخ خالد الحابوط، أن الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض، عقب تداول مقطع فيديو لهم يبين أنهم في حال خلوة ومجاهرة بالمعصية، سيواجهون ثلاثة عقوبات أولها الخلوة لكون الفتاة لا تحل لهم وثانيها المجاهرة بالمعصية وثالثها إقامة حد المسكر عليهم.

وفي تصريحات لـ”سبق” أضاف الحابوط، أن العقوبة الثانية وهي عقوبة المجاهرة بالمعصية تلزم التشديد في التعزيز، مبينًا أن العقوبة الثالثة هي “إقامة حد المسكر” حال إقرارهم بذلك أمام القاضي.

واستبعد الحابوط تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية التي تنطبق على هؤلاء جراء التصوير والتي حددها القانون بالسجن 5 سنوات أو الغرامة بثلاثة ملايين ريال، نظرًا لأن الفقرة الأولى من القانون تخص “إنتاج” وهي أن يقوم بتصوير وعمل مونتاج؛ أي أن هناك مهارات فنية حتى نحكم بأنها “إنتاج”، وما قام به هؤلاء الشباب التصوير، متسائلًا: هل هم قاموا بنشره؟ أم أحد أقاربهم؟، وحتى نسقط عليهم هذا النص القانوني نحتاج إلى أن نعي الواقعة جيدًا حتى نستطيع إسقاط النص النظامي عليهم، ونحتاج إلى معرفة وقائع القضية حتى نحكم عليهم بتطبيق هذه الفقرة عليهم أم لا.

وبين المستشار القانوني، أن العقوبات التعزيرية تعود في الحكم للقاضي نفسه؛ إذ إنها غير محددة في نظام أو لا يستطيع أحد توقعها فمرجعها للقاضي، فقضيتي الخلوة والمجاهرة بالمعصية لا توجد لهاتين القضيتين عقوبة تعزيرية مقننة وفق نظام، فمن المحتمل أن يحكم عليهم القاضي 6 أشهر أو 5 سنوات.