فيديو:سائق سيارة كان يتسابق مع سيارة أخرى على طريق سريع وبعد دقائق وجدها بهذا الشكل!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحادث مروع لسيارة من نوع كامري بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالاعلاف مما تسبب في حطام كبير.

وقد ذكر سائق السيارة الذي وثق الحادث بان سائق السيارة التي تعرضت لحادث كان يتسابق معه في جزء كبير من الطريق وبعد دقائق يتفاجأ بانه تعرض لهذا الحادث المروع.