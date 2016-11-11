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فيديو:سائق سيارة كان يتسابق مع سيارة أخرى على طريق سريع وبعد دقائق وجدها بهذا الشكل!

11 نوفمبر, 2016 , 14:55 م
فيديو:سائق سيارة كان يتسابق مع سيارة أخرى على طريق سريع وبعد دقائق وجدها بهذا الشكل!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحادث مروع لسيارة من نوع كامري بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالاعلاف مما تسبب في حطام كبير.

وقد ذكر سائق السيارة الذي وثق الحادث بان سائق السيارة التي تعرضت لحادث كان يتسابق معه في جزء كبير من الطريق وبعد دقائق يتفاجأ بانه تعرض لهذا الحادث المروع.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    hima

    دا النوع من السيارات,هي اللي تسوق السواق مش هو اللي يسوقها,كان فيها جني.
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  2. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    الى wad

    تعلم ان تقرأ الخبر قبل ان تغبي الآخرين وتظهر انت الغبي. هذا السائق كان يقود بتهور بشهادة من صور المقطع هل تفهم؟
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  3. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    ؟؟ عالم غريب عجيب ؟؟

    لماذا السرعة الزائدة؟هل جاك اتصال من أهلك يخبرونك أنه يوجد حرامي طاب في بيتكم؟
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  4. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    سؤال؟

    اذا مات مثل هذا هل يكون نوع من الانتحار ؟
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  5. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    .. سعودي ..

    انت بشارع مزدحم وبشر الفاهم منهم والغشيم وتوقع المفاجئات تطلع لك بأي لحظه
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  6. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    wad

    بعض التعليقات غبيه وتدل على غباء ..واضح ان التريله يريد قطع الشارع بشكل متهور.يعني الخطاء على التريله
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  7. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    .. سعودي ..

    بعض الشباب سفهاء مجانين يفكر نفسه في حلبة سباق رالي؟الله يهديهم ويشفيهم
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  8. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 15:11 م
    عدد التعليقات:7877

    Alhrman

    الله يستر نشاهد ولا كننا نشاهد ونكرر الاخطاء
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  9. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    اسمرعبر

    هذي نهاية الاستهتار .. الحمدلله ان الحادث لم يقع مع سيارة تقل نساء واطفال وجت في شاحنه بعيداً حتى عن سائقها الذي أنقذته العناية الإلهية من حماقة هذا المراهق ..
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  10. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    يستاهل

    متهور على نفسه وعلى غيره.
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