فيديو:سائق سيارة كان يتسابق مع سيارة أخرى على طريق سريع وبعد دقائق وجدها بهذا الشكل!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحادث مروع لسيارة من نوع كامري بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالاعلاف مما تسبب في حطام كبير.
وقد ذكر سائق السيارة الذي وثق الحادث بان سائق السيارة التي تعرضت لحادث كان يتسابق معه في جزء كبير من الطريق وبعد دقائق يتفاجأ بانه تعرض لهذا الحادث المروع.
تعليقات ( 10 )
himaدا النوع من السيارات,هي اللي تسوق السواق مش هو اللي يسوقها,كان فيها جني.
الى wadتعلم ان تقرأ الخبر قبل ان تغبي الآخرين وتظهر انت الغبي. هذا السائق كان يقود بتهور بشهادة من صور المقطع هل تفهم؟
؟؟ عالم غريب عجيب ؟؟لماذا السرعة الزائدة؟هل جاك اتصال من أهلك يخبرونك أنه يوجد حرامي طاب في بيتكم؟
سؤال؟اذا مات مثل هذا هل يكون نوع من الانتحار ؟
.. سعودي ..انت بشارع مزدحم وبشر الفاهم منهم والغشيم وتوقع المفاجئات تطلع لك بأي لحظه
wadبعض التعليقات غبيه وتدل على غباء ..واضح ان التريله يريد قطع الشارع بشكل متهور.يعني الخطاء على التريله
.. سعودي ..بعض الشباب سفهاء مجانين يفكر نفسه في حلبة سباق رالي؟الله يهديهم ويشفيهم
عدد التعليقات:7877
Alhrmanالله يستر نشاهد ولا كننا نشاهد ونكرر الاخطاء
اسمرعبرهذي نهاية الاستهتار .. الحمدلله ان الحادث لم يقع مع سيارة تقل نساء واطفال وجت في شاحنه بعيداً حتى عن سائقها الذي أنقذته العناية الإلهية من حماقة هذا المراهق ..
يستاهلمتهور على نفسه وعلى غيره.