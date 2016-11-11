الإعلامية “أمل العنبري” ترد على تشبيه جسدها بكيم كارداشيان!- فيديو وصور

صحيفة المرصد:أكدت الاعلامية المغربية أمل العنبري أن“هناك شبه بينها وبين كيم كارداشيان”، مشيرةً الى أن“هذا هو الجسم العربي عموماً، هناك كميات من هذه الأجسام في الشارع.”
ولفتت الى أن “تعليقها على موضوع كيم قد يضايق. الكل يلبس لباسها في المجمعات”، مشددةً على أنها “تراعي اللباس عندما تخرج ولا تتعمد الظهور كنجمة تلفزيون الواقع.”وصرّحت أنني “عمري ما كنت لابسة لباس مغري.. أعرف متى ألبسه، بس ما ألبسه في الشارع.”
تعليقات ( 83 )
من الصحراء***من اﻻول اﻻخير
أوركيدومن يغتر ف جمال الإعلاميات غلطان وأكبر غلطان لإنه غالباً ماتشوفها ع الطبيعة الربانية جمالهن صناعي وسمكرة ( /*** ) مابين شد ونفخ والخ أما المرأة ع طبيعتها يختلف شكلها من مرحلة لمرحلة عمرية.
سعوديمخالف للنشر
أوركيد🌺كما قيل : سُكران : سكر هوى وسكر مدامة = فمتى إفاقة من به سكران ؟
عزتي في دينيجميلة او غير جميلة >> المسلم المؤمن بالله يحرص على غض البصر >> غضُوا أبصاركم لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا )
أوركيد🌺( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) فالنظرة كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك الشراب وسُكر العشق أعظم من سُكر الخمر فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات
ليآآآآآآآن ♡3311 نوفمبر, 2016 , 17:17 م محمد العنزي يالبا المغربيات جمال وحلا واناقه عكس غيرهم اللي جالسين على قلوبنا ماحد جالس ع قلوبنا غيرك تبغى المغربيات روحه بلا رجعه بس لاتزعجنا بتعليقاتك الغثيثه
ابو شلشلو فيه صور بالبنطلون والشورت والبيجامه كان ممكن نحكم
أوركيد🌺[ غض البصر ] ............. يُخَلِّص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة ، فإن إطلاق البصر يوجب إستحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق ، كما قال الله تعالى عن عشاق الصور :
ليآآآآآآآن ♡**توصلين زي كيم كارديشاان قارني نفسك بحليمه بولند من نفس عينتك ممكن نتقبل هاالشي بس كيم قوووويه تبغى تشتهر على حسااب كيم مشكلة المغربيات ***ماخلو احد ماتلزقوو فيه
عدد التعليقات:1228
نبرااسمافي اجمل من بنت بلادي بدون عمليات شفط ونفخ وترهيم وتعديل،،من الله خلقها فوق معدل الجمال لانها بكل بساطه جمال رباني.
غايتي رضى ربيمن أكثر ما يمرض القلب وتخبث به النفس : إطلاق البصر والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه. غض البصر: عباده وطاعه لله وخلق يجب أن نربي أولادنا عليه إمتثالاً لأمر الله تعالى:قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
أوركيد🌺ومتى أسَرَت الشهوة والهوى القلب❤️تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب😩😢 وصار : .............. 👈🏻كعصفورة في كف طفل يسومها = حياض الردى والطفل يلهو و يلعب🤔
معلم متقاعدمن يسوم ؟ كم نقول ؟ من يزود ؟ فين الكدادة فين طلابة الرزق ؟
أوركيد🌺والمرء ما دام ذا عين يقلبها👀 = في أعين الغيد ( موقوف على الخطر ) ؟؟ يسرّ مقلته ( ما ضرّ مهجته ) = ( لا مرحباً ) بسـرور عاد بالضرر !!
انشر التعليقخافوا الله فينا
أوركيد🌺( كل الحوادث ) مبدآها من النظر👀 = ومعظم النار🔥 من مستصغر الشرر ؟؟ كم نظرة ( فتكت ) في قلب صاحبها = فتك السهام🏹 بلا قوس ولا وتر !!
مواطنعاملين لك مقلب كله مكياج و بوتكس الحمد لله على نعمة العقل
أوركيد🌺والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم🏹 في الرمية ، فإن لم تقتله جرحته ، وهي بمنزلة الشرارة من النار 🔥تُرمى في الحشيش اليابس ، فإن لم يحرقه كله أحرقت بعضه كما قيل :
صريحوين الستر يابنت ضحكوا عليك وقالوا انك جميله
عفواً تصحيح-لولا الأمل لما بقي الأنسان ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارةأهم شيء فى المرأة التدين ثم الاخلاق ثم الجمال ولابس اذا كان لديها مال فتكون خيراً وبركه - واعلم اخي واختي فى الله ماهما شاف الأنسان من الجمال ماراح يأخذ الا نصيبه الذي كتبه الله له
عدد التعليقات:11229
إنسان منصفخدعوها يقولهم حسناء،،،،،وهي بعيده،،،،،،،كل البعد،،،،عن الجمال
زائروين جمال معه !!!!! لم تعجبني
أوركيد🌺وكنت متى (أرسلت طرفك) رائداً = لقلبك يوما (أتعبتك المناظـر) !! رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه = ولا عن بعضه أنت صابر ..!!
لولا الأمل لما بقي الأن ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارةجزاك الله خير - هذة اقولها لكل من قدم لي النصيحة أنا أحترم كل من قدم لي نصيحة سواءً أخذت بها او ضربت بها عرض الحائط لا اهم شي اني شكرتة ودعوت له وتقاسمت الأجر معه
وردمحمد العنزي ، منى ، أسماء 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي .
أوركيد🌺قال الأصمعي : رأيت جارية في الطواف كأنها مهاة فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها ، فقالت لي : يا هذا ما شأنك ؟ قلت : وما عليك من النظر فأنشأت تقول :
أوركيد🌺طلب من المؤمنين غض البصر وقال مثل ذلك في حق المؤمنات للتأكيد عليهن أيضا : لإن بعضهن ماتخجل تركز النظر ف الرجال والتساء ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن )
لولا الأمل لما بقي الأن ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارةهو لو سلم بعض الناس من بعض الناس الملاقيف تجد بعض الناس يعيش حياته بدون هم ونكد لكن بعض الناس يقتل الفرحة فى مهدها هذة لاشك مشكلة فكر لدى بعض الناس من بعض الناس
فارس نجدالوجه غير جميل
أسماءت31 منى أقسم بالله صااااادقه ذوقهم معدم ****ويمدحونها لأنها من جنسية معينة ونصرة لا لأنها سعودية مع أن فيها عرق مغربي مرررضضض الله لا يشيفهم ويبيدهم
أوركيد🌺قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني فقال : أصرف بصرك👀
أوركيد🌺ي36 الأخ دخل للصفحة وكتب آية ع سبيل النصيحة وراح يلاقيها ف صحائف أعماله ... مادخل الموضوع عشان يتمقل ويتفحص ويتغزل ويتأوه ويتحسر ع شئ مو طايله ولايجوز له من الأساس تقليب النظر يمنة ويسرة.
أوركيد🌺بعض النساء وحسب رؤية الآخرين وذوقهم يشوفونها تمتلك جمال وجه وجمال جسم وبعضهن تملك جمال جسم لكن لاتملك جمال وجه وبعضهن لاجمال وجه ولاجمال جسم وبالنهاية كلها خلقة رب العالمين.
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
22 العنزأولا هل يوجد أمر مضحك ؟ ثانيا من سبّب الحزازيات بينا وبين المغربيات غيركم وين الرجولة حاشرين نفسكم بشؤون نسوان من أحلى ومن أفضل ما عندكم دم ما تخجلون من كلامكم أنا والله بنت واستحي من **عيب
مواطنمقلب
زائرهذه مو إعلامية هذه خريجة ستار اكاديمي وعملت الف عملية بأنفها وشفايفها وخدودها شوفو صورها اول بالبرنامج كيف كانت وكيف أصبحت بعد ما امتهنت التمثيل بالكويت
راكاااانماكودت بهاذا التشبيه عشان تطلع تستعرض جسمها
استغفر الله العظيمااببووححمموودد _ Alhrman _ قال سبحانه وتعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ}
ظامي اليلويقولون.ليش الغلاء والفتن والحروب.وقلة الامطار.نقول مما نراه ونسمعه.من بعد عند الدين.وبذخ.واسراف.وتعري.وعراه.اللهم الطف بنا.
أوركيد🌺ي31 أنتِ ف وادي والعرب ف وادي الموضوع يتكلم عن جسدها مو عن جمالها وآغلب اللي يناظرون مركزين ع الجسم وهي مسألة أذواق ولولا إختلاف الأذواق لبارت السلع ف الأسواق.
عدد التعليقات:7884
Alhrmanسمكه 😤
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳خروج
محمد العنزييالبا المغربيات جمال وحلا واناقه عكس غيرهم اللي جالسين على قلوبنا
عدد التعليقات:7884
Alhrmanتصلح لي تهقون توافق
منى ~هذي تقولون عليها جميله ونصره الحربي وع !! دائماً أقوله ذكورنا ذوقه معدوم بكل شي
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳يشبهن بعض ايضا بمد شفايفهن عند الكلام اللي كله دلع وكل ما اسمع وحده تقول انا عفوية وطيبة ومن هذا الكلام😂
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳هن يقصدن اللبس المغري ال مايوه
أرزة 🌲 لبنانأكتر الفنانات والممثلات صارو بيشبهو بعض وكل وحدة بتؤل بدي هالشغلة متل فلانة
أوركيد🌺( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ....... )
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳ترا انتم ماتشوفون إلا المغربيات المشهورات لبس وغيره لكن هن حالهن حال بقيت النساء فيه اللي تتكشخ وفيه اللي لا
أرزة 🌲 لبنان((”وصرّحت أنني “عمري ما كنت لابسة لباس مغري )) صراحة صورك دليل مصداقية كلامك يا أم بزاف بزاف
محمد العنزيمايقهر **** الا المغربيات ههههههه
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳نسمع الكثير منهم يقول ابي الأخلاق واذا بحث عن زوجه قال أبيها حلوة ❗تناقض ❗
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳أمل العنبري بها شبه من وجه ذكرى الفنانة اللي قتلها زوجها
أوركيد🌺ي10 طبعاً كعادة "الخفاف" طرت ف عجة المظهر الخارجي .. ماذا عن العقل والأخلاق اللي هي الركيزة الأساسية بالإضافة للمشاعر ويش قيمة الشكل بدون عقل وأخلاق ومشاعر🤔
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳سمعت ان به وحده شافها زوجها وهي متجمله ويوم جاء الصبح وشاف وجهها بدون مكياج يقول بغيت اهرب عاد والله مدري صدق هذه السالفة لكن هذه خلقت الله يخلق مايشاء جميل وغير جميل
موجودويل للعرب من شر قد اقترب
مرسيدست10 / تكفى لا تتغزل *** هههههههههههه
الضووظيفة صعبة الرد على التعلقيات
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳المرأة التي تكون جميلة أو وبها وسامه صدق هي اللي تكون جميلة أو بها وسامة بدون مكياج وجمالها خلقه من الله
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳قال تفهمني وش افهمك عليه انت تكلمت عن موضوع ورديت كالعادة ارد دائم على التعليقات
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳وحده مذيعة شفتها بسكوب تقول بأنها نفخت شفايفها وأنها ارتاحت وتحب التغيير ووجهها مامن حلا اول اهون
الضوريما تفهمني
ااببووححممووددلولا خوفي من الله .. لولا اني ولد ناس .. لتغزلت فيها بجنون .. حتى اسمع بكاء مليحات العرب ونحيبهم .. و يقولون: كفاية على رسلك يا فتى !!
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳اكيد لازم الشخص يتروش باليوم عدة مرات واحسن شيء كل مايدخل لدورة المياه
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳يبرزن اجسامهن ويكبن المكياج واستشوار اذا خرجن وعند أزواجهن لاتجمل ولالبس ولا استشوار ❗
الضوءلازم اتروش ثاني مره
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳حتى الجسم يكون مركب مثل الرموش والعدسات الآصقة
كونان 2016وأسفا على اعلامنا .. قسم يندى له الجبين ويخجل منه العقلاء ..اصبحت الشهرة لمن هب ودب ........
007مش مليانه زيها
محد قال لي😆😆
himaماشاء الله تبارك الله,انسانه حكيمه وجميله,وفقها الله.