الإعلامية “أمل العنبري” ترد على تشبيه جسدها بكيم كارداشيان!- فيديو وصور

صحيفة المرصد:أكدت الاعلامية المغربية ‏‫‏أمل العنبري أن“هناك شبه بينها وبين كيم كارداشيان”، مشيرةً الى أن“هذا هو الجسم العربي عموماً، هناك كميات من هذه الأجسام في الشارع.”

ولفتت الى أن “تعليقها على موضوع كيم قد يضايق. الكل يلبس لباسها في المجمعات”، مشددةً على أنها “تراعي اللباس عندما تخرج ولا تتعمد الظهور كنجمة تلفزيون الواقع.”وصرّحت أنني “عمري ما كنت لابسة لباس مغري.. أعرف متى ألبسه، بس ما ألبسه في الشارع.”



