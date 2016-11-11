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الإعلامية “أمل العنبري” ترد على تشبيه جسدها بكيم كارداشيان!- فيديو وصور

11 نوفمبر, 2016 , 16:17 م
الإعلامية “أمل العنبري” ترد على تشبيه جسدها بكيم كارداشيان!- فيديو وصور
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صحيفة المرصد:أكدت الاعلامية المغربية ‏‫‏أمل العنبري أن“هناك شبه بينها وبين كيم كارداشيان”، مشيرةً الى أن“هذا هو الجسم العربي عموماً، هناك كميات من هذه الأجسام في الشارع.”

ولفتت الى أن “تعليقها على موضوع كيم قد يضايق. الكل يلبس لباسها في المجمعات”، مشددةً على أنها “تراعي اللباس عندما تخرج ولا تتعمد الظهور كنجمة تلفزيون الواقع.”وصرّحت أنني “عمري ما كنت لابسة لباس مغري.. أعرف متى ألبسه، بس ما ألبسه في الشارع.”

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تعليقات ( 83 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 83
    11 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    من الصحراء

    ***من اﻻول اﻻخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 82
    11 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    أوركيد

    ومن يغتر ف جمال الإعلاميات غلطان وأكبر غلطان لإنه غالباً ماتشوفها ع الطبيعة الربانية جمالهن صناعي وسمكرة ( /*** ) مابين شد ونفخ والخ أما المرأة ع طبيعتها يختلف شكلها من مرحلة لمرحلة عمرية.
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  3. 81
    11 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    سعودي

    مخالف للنشر
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  4. 80
    11 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    أوركيد🌺

    كما قيل : سُكران : سكر هوى وسكر مدامة = فمتى إفاقة من به سكران ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 79
    11 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    عزتي في ديني

    جميلة او غير جميلة >> المسلم المؤمن بالله يحرص على غض البصر >> غضُوا أبصاركم لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا )
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  6. 78
    11 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    أوركيد🌺

    ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) فالنظرة كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك الشراب وسُكر العشق أعظم من سُكر الخمر فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات
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  7. 77
    11 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    ليآآآآآآآن ♡

    3311 نوفمبر, 2016 , 17:17 م محمد العنزي يالبا المغربيات جمال وحلا واناقه عكس غيرهم اللي جالسين على قلوبنا ماحد جالس ع قلوبنا غيرك تبغى المغربيات روحه بلا رجعه بس لاتزعجنا بتعليقاتك الغثيثه
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  8. 76
    11 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    ابو شلش

    لو فيه صور بالبنطلون والشورت والبيجامه كان ممكن نحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 75
    11 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    أوركيد🌺

    [ غض البصر ] ............. يُخَلِّص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة ، فإن إطلاق البصر يوجب إستحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق ، كما قال الله تعالى عن عشاق الصور :
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  10. 74
    11 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    ليآآآآآآآن ♡

    **توصلين زي كيم كارديشاان قارني نفسك بحليمه بولند من نفس عينتك ممكن نتقبل هاالشي بس كيم قوووويه تبغى تشتهر على حسااب كيم مشكلة المغربيات ***ماخلو احد ماتلزقوو فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  11. 73
    11 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:1228

    نبرااس

    مافي اجمل من بنت بلادي بدون عمليات شفط ونفخ وترهيم وتعديل،،من الله خلقها فوق معدل الجمال لانها بكل بساطه جمال رباني.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 72
    11 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    غايتي رضى ربي

    من أكثر ما يمرض القلب وتخبث به النفس : إطلاق البصر والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه. غض البصر: عباده وطاعه لله وخلق يجب أن نربي أولادنا عليه إمتثالاً لأمر الله تعالى:قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 71
    11 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    اقول والله ان فيه اجمل منك مليووووون مرة الا اركدي ونثبري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 70
    11 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    أوركيد🌺

    ومتى أسَرَت الشهوة والهوى القلب❤️تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب😩😢 وصار : .............. 👈🏻كعصفورة في كف طفل يسومها = حياض الردى والطفل يلهو و يلعب🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 69
    11 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    معلم متقاعد

    من يسوم ؟ كم نقول ؟ من يزود ؟ فين الكدادة فين طلابة الرزق ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 68
    11 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    اختلف معك - كل الحوادث سبب عدم الأنتباه واليقظة مثال واحد يسوق ومنشغل بالجوال وفجأه الأ وانه صادم فى عمود او سيارة أمامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  17. 67
    11 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    أوركيد🌺

    والمرء ما دام ذا عين يقلبها👀 = في أعين الغيد ( موقوف على الخطر ) ؟؟ يسرّ مقلته ( ما ضرّ مهجته ) = ( لا مرحباً ) بسـرور عاد بالضرر !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 66
    11 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    انشر التعليق

    خافوا الله فينا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 65
    11 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    أوركيد🌺

    ( كل الحوادث ) مبدآها من النظر👀 = ومعظم النار🔥 من مستصغر الشرر ؟؟ كم نظرة ( فتكت ) في قلب صاحبها = فتك السهام🏹 بلا قوس ولا وتر !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 64
    11 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    مواطن

    عاملين لك مقلب كله مكياج و بوتكس الحمد لله على نعمة العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 63
    11 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    أوركيد🌺

    والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم🏹 في الرمية ، فإن لم تقتله جرحته ، وهي بمنزلة الشرارة من النار 🔥تُرمى في الحشيش اليابس ، فإن لم يحرقه كله أحرقت بعضه كما قيل :
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    صريح

    وين الستر يابنت ضحكوا عليك وقالوا انك جميله
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  23. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    عفواً تصحيح-لولا الأمل لما بقي الأنسان ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارة

    أهم شيء فى المرأة التدين ثم الاخلاق ثم الجمال ولابس اذا كان لديها مال فتكون خيراً وبركه - واعلم اخي واختي فى الله ماهما شاف الأنسان من الجمال ماراح يأخذ الا نصيبه الذي كتبه الله له
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  24. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:11229

    إنسان منصف

    خدعوها يقولهم حسناء،،،،،وهي بعيده،،،،،،،كل البعد،،،،عن الجمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    زائر

    وين جمال معه !!!!! لم تعجبني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    أوركيد🌺

    وكنت متى (أرسلت طرفك) رائداً = لقلبك يوما (أتعبتك المناظـر) !! رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه = ولا عن بعضه أنت صابر ..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    لولا الأمل لما بقي الأن ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارة

    جزاك الله خير - هذة اقولها لكل من قدم لي النصيحة أنا أحترم كل من قدم لي نصيحة سواءً أخذت بها او ضربت بها عرض الحائط لا اهم شي اني شكرتة ودعوت له وتقاسمت الأجر معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  28. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    ورد

    محمد العنزي ، منى ، أسماء 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  29. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    أوركيد🌺

    قال الأصمعي : رأيت جارية في الطواف كأنها مهاة فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها ، فقالت لي : يا هذا ما شأنك ؟ قلت : وما عليك من النظر فأنشأت تقول :
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  30. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    أوركيد🌺

    طلب من المؤمنين غض البصر وقال مثل ذلك في حق المؤمنات للتأكيد عليهن أيضا : لإن بعضهن ماتخجل تركز النظر ف الرجال والتساء ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن )
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    لولا الأمل لما بقي الأن ينتظر الحظ السعيد والمفاجأت السارة

    هو لو سلم بعض الناس من بعض الناس الملاقيف تجد بعض الناس يعيش حياته بدون هم ونكد لكن بعض الناس يقتل الفرحة فى مهدها هذة لاشك مشكلة فكر لدى بعض الناس من بعض الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    فارس نجد

    الوجه غير جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    أسماء

    ت31 منى أقسم بالله صااااادقه ذوقهم معدم ****ويمدحونها لأنها من جنسية معينة ونصرة لا لأنها سعودية مع أن فيها عرق مغربي مرررضضض الله لا يشيفهم ويبيدهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  34. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    أوركيد🌺

    قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني فقال : أصرف بصرك👀
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    أوركيد🌺

    ي36 الأخ دخل للصفحة وكتب آية ع سبيل النصيحة وراح يلاقيها ف صحائف أعماله ... مادخل الموضوع عشان يتمقل ويتفحص ويتغزل ويتأوه ويتحسر ع شئ مو طايله ولايجوز له من الأساس تقليب النظر يمنة ويسرة.
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  36. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    أوركيد🌺

    بعض النساء وحسب رؤية الآخرين وذوقهم يشوفونها تمتلك جمال وجه وجمال جسم وبعضهن تملك جمال جسم لكن لاتملك جمال وجه وبعضهن لاجمال وجه ولاجمال جسم وبالنهاية كلها خلقة رب العالمين.
    لا يعجبني(6) اعجبني(8)
  38. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ

    والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  39. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    ماعلينا من كلام بعض الناس بصراحة جميلة الحق يقال
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  40. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    22 العنز

    أولا هل يوجد أمر مضحك ؟ ثانيا من سبّب الحزازيات بينا وبين المغربيات غيركم وين الرجولة حاشرين نفسكم بشؤون نسوان من أحلى ومن أفضل ما عندكم دم ما تخجلون من كلامكم أنا والله بنت واستحي من **عيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    مواطن

    مقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    زائر

    هذه مو إعلامية هذه خريجة ستار اكاديمي وعملت الف عملية بأنفها وشفايفها وخدودها شوفو صورها اول بالبرنامج كيف كانت وكيف أصبحت بعد ما امتهنت التمثيل بالكويت
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  43. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    اللهم لاحسد بصراحة جميلة ولا جات عندها هذيك جميلة الله يحفظها من العين
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  44. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    راكاااان

    ماكودت بهاذا التشبيه عشان تطلع تستعرض جسمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    استغفر الله العظيم

    ااببووححمموودد _ Alhrman _ قال سبحانه وتعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ}
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    ظامي اليل

    ويقولون.ليش الغلاء والفتن والحروب.وقلة الامطار.نقول مما نراه ونسمعه.من بعد عند الدين.وبذخ.واسراف.وتعري.وعراه.اللهم الطف بنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    أوركيد🌺

    ي31 أنتِ ف وادي والعرب ف وادي الموضوع يتكلم عن جسدها مو عن جمالها وآغلب اللي يناظرون مركزين ع الجسم وهي مسألة أذواق ولولا إختلاف الأذواق لبارت السلع ف الأسواق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    اللي يقول غضوا ابصاركم انت وشلون دخلت للصفحة ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:7884

    Alhrman

    سمكه 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    محمد العنزي

    يالبا المغربيات جمال وحلا واناقه عكس غيرهم اللي جالسين على قلوبنا
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  52. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:7884

    Alhrman

    تصلح لي تهقون توافق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    منى ~

    هذي تقولون عليها جميله ونصره الحربي وع !! دائماً أقوله ذكورنا ذوقه معدوم بكل شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    يشبهن بعض ايضا بمد شفايفهن عند الكلام اللي كله دلع وكل ما اسمع وحده تقول انا عفوية وطيبة ومن هذا الكلام😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    أستغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    هن يقصدن اللبس المغري ال مايوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أكتر الفنانات والممثلات صارو بيشبهو بعض وكل وحدة بتؤل بدي هالشغلة متل فلانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    أوركيد🌺

    ( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ....... )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    ترا انتم ماتشوفون إلا المغربيات المشهورات لبس وغيره لكن هن حالهن حال بقيت النساء فيه اللي تتكشخ وفيه اللي لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ((”وصرّحت أنني “عمري ما كنت لابسة لباس مغري )) صراحة صورك دليل مصداقية كلامك يا أم بزاف بزاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    محمد العنزي

    مايقهر **** الا المغربيات ههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  63. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    نسمع الكثير منهم يقول ابي الأخلاق واذا بحث عن زوجه قال أبيها حلوة ❗تناقض ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    أمل العنبري بها شبه من وجه ذكرى الفنانة اللي قتلها زوجها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  65. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    أوركيد🌺

    ي10 طبعاً كعادة "الخفاف" طرت ف عجة المظهر الخارجي .. ماذا عن العقل والأخلاق اللي هي الركيزة الأساسية بالإضافة للمشاعر ويش قيمة الشكل بدون عقل وأخلاق ومشاعر🤔
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  66. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    سمعت ان به وحده شافها زوجها وهي متجمله ويوم جاء الصبح وشاف وجهها بدون مكياج يقول بغيت اهرب عاد والله مدري صدق هذه السالفة لكن هذه خلقت الله يخلق مايشاء جميل وغير جميل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    موجود

    ويل للعرب من شر قد اقترب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    مرسيدس

    ت10 / تكفى لا تتغزل *** هههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    الضو

    وظيفة صعبة الرد على التعلقيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    المرأة التي تكون جميلة أو وبها وسامه صدق هي اللي تكون جميلة أو بها وسامة بدون مكياج وجمالها خلقه من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    قال تفهمني وش افهمك عليه انت تكلمت عن موضوع ورديت كالعادة ارد دائم على التعليقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    وحده مذيعة شفتها بسكوب تقول بأنها نفخت شفايفها وأنها ارتاحت وتحب التغيير ووجهها مامن حلا اول اهون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    الضو

    ريما تفهمني
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  74. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    ااببووححمموودد

    لولا خوفي من الله .. لولا اني ولد ناس .. لتغزلت فيها بجنون .. حتى اسمع بكاء مليحات العرب ونحيبهم .. و يقولون: كفاية على رسلك يا فتى !!
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  75. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    اكيد لازم الشخص يتروش باليوم عدة مرات واحسن شيء كل مايدخل لدورة المياه
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  76. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    يبرزن اجسامهن ويكبن المكياج واستشوار اذا خرجن وعند أزواجهن لاتجمل ولالبس ولا استشوار ❗
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  77. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    الضوء

    لازم اتروش ثاني مره
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  78. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    الله يهديها
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  79. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    حتى الجسم يكون مركب مثل الرموش والعدسات الآصقة
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  80. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    كونان 2016

    وأسفا على اعلامنا .. قسم يندى له الجبين ويخجل منه العقلاء ..اصبحت الشهرة لمن هب ودب ........
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  81. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    007

    مش مليانه زيها
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  82. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    محد قال لي

    😆😆
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  83. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    hima

    ماشاء الله تبارك الله,انسانه حكيمه وجميله,وفقها الله.
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