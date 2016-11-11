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المديهيم :هناك 4 استثناءات في تطبيق نظام رسوم الأراضي.. وشخصيات اعتبارية بادرت بالتسجيل

11 نوفمبر, 2016 , 15:20 م
المديهيم :هناك 4 استثناءات في تطبيق نظام رسوم الأراضي.. وشخصيات اعتبارية بادرت بالتسجيل
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صحيفة المرصد: أكد المشرف على برنامج الرسوم البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أنه لن يتم استثناء أحد من رسوم الأراضي، مشيرًا إلى أن النظام كفل للوزارة الحق بتعليق الرسوم وليس إلغائها إذا رأت أنه لا حاجة لها في منطقة معينة في ظل توافر المعروض بشكل جيد، قائلا: إن10 مدن تحت مجهر الوزارة حاليا تعاني من مشاكل إسكانية خلال الفترة الحالية.

وتوقع المديهيم بحسب صحيفة “الجزيرة ” تزايد التسجيل في نظام رسوم الأراضي خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة والتي لم يتبق منها إلى حوالي الشهر، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لفرض الرسوم والتي من المتوقع تطبيقها بدءا من 14 ربيع الأول المقبل.

وأوضح خلال مؤتمر”واقع ومستقبل التقييم العقاري” أمس أن شخصيات اعتبارية بادرت وسجلت أراضيها الخام في النظام الخاص بالتسجيل، مؤكدًا أن هناك استثناءات أربعة في تطبيق الرسوم وهي انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم السابقة، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأشار المشرف على برنامج الرسوم البيضاء إلي أن اللجوء للقضاء لن يكون ذريعة للتهرب من الرسوم. وأن الوزارة ستلزم صاحب الأرض البيضاء بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ إلى القضاء، كما أن قضايا الورثة لن يعفي أصحاب الأرض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها- حسب قوله- لافتًا إلى أن عمل تشكيل اللجان المرتبطة بالبرنامج قد أكتمل، وتضم لجان التقييم والاعتراضات والمخالفات والغرامات.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    سامي

    أنت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد
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  2. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    رسوم اراضي تحلمووووون
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  3. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    hima

    حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  4. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    مواطن

    كلها مخارج لعدم تطبيق النظام وخصوصا المخرج الرئيسي اذا توفرت اراضي معروضة للبيع لا يطبق النظام وهو معيار مطاطي نخاف من تفصيله على البعض
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  5. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    ابو شلش

    رسوم الاراضي تخص وزارة الاسكان والا وزارة المالية والا وزارة الشؤون البلدية والقروية
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  6. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    جبال سدير

    كلمتين فقط تعفية من الرسوم \ يعفى من الرسوم \
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  7. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    قاضي سابق.

    على الجهات الرسميه تبليغ جميع الورثه بحصصهم قبلأخذ منهم ريال واحد. والمحاكم عليها أن تعالج قضايا الورثه. بشكل عاجل وأخذ رسوم على الورثه دون علمهم أو تبليغهم يعد هذا ظلمآ صريحآ تتحملها الدوله.
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  8. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    نحن في القرن الرابع عشر زمن الغزو الفضائي
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  9. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    الآن في القرن الواحد والعشرين,وهذا ما حققناه: عائلاتنا أكبر ومازلنا أصغر وقيمنا أكبر ومقتنيانتا أصغر سياراتنا أخرب وعلاقتنا أطيب وعقليتنا أعلى شهاداتنا ادنى تعلمنا متعة العيش ونسينا كسب معيشتنا
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  10. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    عكاش ابوعجره

    وغداً لناظره قريب، نشوف تطبق ام تتحول الى استثنائات.
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  11. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    نبوكى

    وينكم عن تبوك
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  12. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    علي القحطااااااني

    من اولها تصنيفات واعتباريه ودرجه اولى ودرجه ثانيه نفذوا النظام عالكبير قبل الصغير ولا توكلوا
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  13. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    كلمة اعتبارية لا تطلق على اشخاص مهما علا شأنهم وإنما كيانات ومؤسسات تعتبر عند كتابة العقود شخص أو طرف ولذلك سميت شخصيات اعتبارية
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