المديهيم :هناك 4 استثناءات في تطبيق نظام رسوم الأراضي.. وشخصيات اعتبارية بادرت بالتسجيل

صحيفة المرصد: أكد المشرف على برنامج الرسوم البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أنه لن يتم استثناء أحد من رسوم الأراضي، مشيرًا إلى أن النظام كفل للوزارة الحق بتعليق الرسوم وليس إلغائها إذا رأت أنه لا حاجة لها في منطقة معينة في ظل توافر المعروض بشكل جيد، قائلا: إن10 مدن تحت مجهر الوزارة حاليا تعاني من مشاكل إسكانية خلال الفترة الحالية.

وتوقع المديهيم بحسب صحيفة “الجزيرة ” تزايد التسجيل في نظام رسوم الأراضي خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة والتي لم يتبق منها إلى حوالي الشهر، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لفرض الرسوم والتي من المتوقع تطبيقها بدءا من 14 ربيع الأول المقبل.

وأوضح خلال مؤتمر”واقع ومستقبل التقييم العقاري” أمس أن شخصيات اعتبارية بادرت وسجلت أراضيها الخام في النظام الخاص بالتسجيل، مؤكدًا أن هناك استثناءات أربعة في تطبيق الرسوم وهي انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم السابقة، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأشار المشرف على برنامج الرسوم البيضاء إلي أن اللجوء للقضاء لن يكون ذريعة للتهرب من الرسوم. وأن الوزارة ستلزم صاحب الأرض البيضاء بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ إلى القضاء، كما أن قضايا الورثة لن يعفي أصحاب الأرض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها- حسب قوله- لافتًا إلى أن عمل تشكيل اللجان المرتبطة بالبرنامج قد أكتمل، وتضم لجان التقييم والاعتراضات والمخالفات والغرامات.