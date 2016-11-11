بالفيديو: شاهد كيف تعامل جندي سعودي مع متمرد “حوثي” عثر عليه وهو يصارع الموت

صحيفة المرصد: في مشهد مثير تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لأحد الجنود السعوديين، اثناء قيامهم بتلقين أحد المتمردين الحوثيين الشهادة قبل مقتله في إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مواقع الحوثيين خلال الأيام الماضية؟

وبين الفيديو، التفاف الجنود السعوديين حول المتمرد، عقب إصابته في إحدى الغارات التي استهدفت الوكر الذي يختبئون فيه، وقاموا بتلقينه الشهادة في مشهد حظى بإعجاب المغردين الذين تداوله بطريقة كبيرة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بجنودهم البواسل لما يحملونه من عقيدة سليمة وأخلاق إسلامية كريمة يتحلون بها، نابعة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف.