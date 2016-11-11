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بالفيديو: شاهد كيف تعامل جندي سعودي مع متمرد “حوثي” عثر عليه وهو يصارع الموت

11 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
بالفيديو: شاهد كيف تعامل جندي سعودي مع متمرد “حوثي” عثر عليه وهو يصارع الموت
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صحيفة المرصد: في مشهد مثير تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لأحد الجنود السعوديين، اثناء قيامهم بتلقين أحد المتمردين الحوثيين الشهادة قبل مقتله في إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مواقع الحوثيين خلال الأيام الماضية؟

وبين الفيديو، التفاف الجنود السعوديين حول المتمرد، عقب إصابته في إحدى الغارات التي استهدفت الوكر الذي يختبئون فيه، وقاموا بتلقينه الشهادة في مشهد حظى بإعجاب المغردين الذين تداوله بطريقة كبيرة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بجنودهم البواسل لما يحملونه من عقيدة سليمة وأخلاق إسلامية كريمة يتحلون بها، نابعة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    رهين الحياة

    في الحروب لامكان لشفقه اوالرحمه اوالعاطفه لانك ان لم تقتل عدوك قتلك مهما كانت الظروف واليمن ارض خصبه لااستغلال عقول البشر من قبل ضعاف النفوس مهماكانت افكارهم وتوجهاتهم الشيطانيه نسئل الله السلامه
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  2. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    مرااد

    الحمد لله على نعمة الاسلام وقلم البهتان الآن يقدم قربان لمعممه تلاحظون انه ما يكتب في الأمور البطولية اللي يقدمونها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي لكن دائما مع علوم ا***
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  3. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    مُحقّق جنائي

    وكم استثار هذا المشهد من حفيظة(: كبهتانِ القلـم و أتباعه
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  4. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    متميز

    هذا الشخص لا تنفعه الشهاده لأنه كافر ويلعن الصحابه الروافض خبثاء
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  5. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    ماجد

    حوثي الله لايرحمه حتى مكه رموها بصاروخ
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  6. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    بوعلي

    هذا احد نعاج ايران من اليمنيه الحوثيه باع عرضه وشرفه ووطنه للفرس الجبان بس شكله ناسى حبوب منع الحمل لانهم ياكلونها علشان مايكون فيه حمل من الايرانى ههههههههه
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  7. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    بوعلي

    الى جهنهم وبئس المصير يا زيدى يمنى حوثي المفروض كم رصاصه على جبهته هذا الحيوان الجبان لعنة الله على كل من يؤيد عملهم من الخونه المندسين بيننا اغلبهم حوثيه ابناء عمهم فى اليمن بس جبناء شكله ماخذ مانع
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  8. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    ريم

    نعاج ايران
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  9. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    الزهراني9512

    وش يتشهد خلص علية عليهم لعنه الله والملائكة والنَّاس اجمعين اذناب ايران والحشد السني جاهز بس إشارة من ابو فهد يجون من كل مكان وحرب الخليج خير شاهد
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  10. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    بوصفاء

    وين غلم الخنبقة مانشوفة يكتب الا في انتقاد الدين وأهله اللهم سدد رمي جيشنا المسلم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا
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  11. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    عبدالرحمن الشهري

    كيف ينطقها الحوثي ودينه كله مبني على ضلال ايران المشركين المجوس
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  12. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    ارايت مااجمل الجهاد فرصة عظيمة
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  13. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    متميز

    شكرا لكم ياجيشنا ولكن ينبغي أن يكون هناك حشد شعبي سني يساعد الجيش
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  14. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    متميز

    مخالف للنشر
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  15. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    مواطن

    هؤلاء الأبطال متربين على سنه الله ورسوله وأخلاق المؤمن المحتسب نصركم الله.
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  16. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:4347

    العنيد

    لن ننسى صواريخهم لقبلة المسلمين قبحهم الله منتهكي الحرمات احفاد ابرهة الاشرم !!
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  17. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله ينصر جندنا ويعز دولتنا. والله إنه يحز في النفس قتال المسلمين فيما بينهم. اللهم اهد ضال المسلمين ووحد صف الأمة ضد عدوهم الحقيقي.
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  18. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:4347

    العنيد

    يلقنونه الشهادة , فيصده عنها الشيطان الذي أغواه باتباع الحوثي والمخلوع !!! , اللهم أحسن خاتمتي .!!
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  19. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:4347

    العنيد

    هدولا يحاربون الاسلام واهل السنه والجماعه واستهداف الحرمين ولكن في الاخره يعذبون على حسب اعمالهم ولم يخلد في النار واي مسلم يقول لااله الالله محمد رسول الله لم يخلد في النار بعكس الكفار فانهم بالنار !
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  20. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    زينب....

    هؤلاء أحفاد الصحابه. وليس غريبا عليهم الأخلاق الساميه. .تخيلوا لو كان القتيل سني ودخل عليه الشيعي أبن الجحش الشعبي هل كان سيلقنه الشهاده أم أنه سيقوم بالتمثيل بجثته وسحله. وهو يردد يالثارات الحسين ؟ ؟
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  21. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:4347

    العنيد

    هذا عدو الله وعدو المسلمين !! لاوالله ماقوله تشهد ،،
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  22. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    رحمه

    اين انت يا كلب الاخوان انزل !!
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  23. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    جنودنا قلوبهم رحيمة الدليل ماقتلو الحوثي اللي يصارع الموت وقالو له أنطق الشهادة
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  24. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳

    الله يهديكم وشلون تقولون تشهد وهو حوثي مشرك يقتل المسلمين
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  25. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم احفظ جنودنا البواسل في كل مكان اللهم سدد رميهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم اللهم من أراد بهذا البلد وأهله شرا اللهم اكشف ستره وافضحه وأرنا فيه عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز اللهم آمين
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  26. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    مشهد مؤثر

    مخالف للنشر
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  27. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    مفتاح 23 للتصحيح قصدك اليهودي الذي كان يؤذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزاره النبي حين مرض اليهودي وطلب النبي من أبن اليهودي أن ينطق الشهاده فنظر الولد لأبيه فقال له أبيه اليهودي أطع أبا القاسم ..
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  28. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    الحقباني

    علم هذا ؟؟؟ فخر لكل سعودي يحيب واطنه ؟؟ الحمدلله اللهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم
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  29. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    الى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياخدم وعملاء ومرتزقة ايران ياروافض يامشررركين
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  30. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    مفتاح علبه تونه

    سنة المصطفى صلى الله علية وسلم لما احتظر اليهودي دعاه للاسلام والشهادة ونطق بها اليهودي وقال المصطفى الحمد لله الذي انقذه بي من النار
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  31. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    الحوثيين روافض مشررركين .. الله يهديهم للحق
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  32. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    عاشوا جنودنا الأبطال حفظهم الله ونصرهم الله على عصابة الحوثي الارهابية المجرمه
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  33. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    زياد

    مخالف للنشر
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  34. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    شافي

    اللهم رد كيد الحوثيين و اعواهم في نحورهم اللهم اجعل موتهم في النار و حيهم طيار و شتت شملهم و فرق جمعهم يا كريم ياحليم
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  35. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:7884

    Alhrman

    هو مات
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  36. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    سعود

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  37. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  38. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  39. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:9057

    اللامي10

    ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )
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  40. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    عفاف اللحياني

    كلي فخر في رجال بلدي السعوديه أحفاد الصحابه حفظكم رب العزه ولجلاله يا أبطال
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  41. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:9057

    اللامي10

    ليست بغريبه على جنود التوحيد
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  42. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    رحمه

    ثوره كلاب الاخوان لم ينزل احد ....... الاخوان في زباله
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  43. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    مرسي الزهراني

    الله يرحمه ويتقبله شهيد.
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  44. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    في المشمش

    الحوثيين يشتمون الصحابة ويهدمون المساجد الله ينتقم منهم
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  45. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    الى داعش والروافض وأبناء عمومتهم اللبرالية

    هذا ديننا وهذا ماتربينا عليه سنة الله ورسوله ........نحب وطننا نضحي بالغالي من اجله ...نردد دوما الله ثم المليك والوطن ... وهدفنا واحد حماية الحرمين .... اما انتم يا أعداء الله أهدافكم واضحة فخسئتم...
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  46. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    Ymni mahbob

    استغفر الله....
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  47. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    جزاه الله خير الله يحفظ جنودنا وينصرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    محب ارامكوا

    الله اكبر عدو لنا ويحرص عليه اخواننا الابطال وتذكيره الشهاده يدل على صدق مع الله وحمايه للدين والوطن والمليك كفوا هذا معتقد اهل السنه الصحيح
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  49. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    خالد الزهراني

    ايش تكبير ذكرتونا الله ب يصلحكم بس
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  50. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    سعد1

    نصركم الله ياايطال السنه والتوحيد..ياحماة الدين والوطن قبلة المسلمين..نعم هنا التكبير ﻻنامت اعين الجبناء والله اكبر
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  51. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    المفروض تخلونه. ولا تلقنونه الشهاده الكافر الزيدي يطلق على المدنيين صواريخ و قذائف. من داخل اليمن
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  52. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ليه كيذا

    ماشاء الله هذا طبع السعوديين
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