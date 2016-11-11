بالفيديو: شاهد كيف تعامل جندي سعودي مع متمرد “حوثي” عثر عليه وهو يصارع الموت

صحيفة المرصد: في مشهد مثير تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لأحد الجنود السعوديين، اثناء قيامهم بتلقين أحد المتمردين الحوثيين الشهادة قبل مقتله في إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مواقع الحوثيين خلال الأيام الماضية؟
وبين الفيديو، التفاف الجنود السعوديين حول المتمرد، عقب إصابته في إحدى الغارات التي استهدفت الوكر الذي يختبئون فيه، وقاموا بتلقينه الشهادة في مشهد حظى بإعجاب المغردين الذين تداوله بطريقة كبيرة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بجنودهم البواسل لما يحملونه من عقيدة سليمة وأخلاق إسلامية كريمة يتحلون بها، نابعة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف.
تعليقات ( 52 )
رهين الحياةفي الحروب لامكان لشفقه اوالرحمه اوالعاطفه لانك ان لم تقتل عدوك قتلك مهما كانت الظروف واليمن ارض خصبه لااستغلال عقول البشر من قبل ضعاف النفوس مهماكانت افكارهم وتوجهاتهم الشيطانيه نسئل الله السلامه
مراادالحمد لله على نعمة الاسلام وقلم البهتان الآن يقدم قربان لمعممه تلاحظون انه ما يكتب في الأمور البطولية اللي يقدمونها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي لكن دائما مع علوم ا***
مُحقّق جنائيوكم استثار هذا المشهد من حفيظة(: كبهتانِ القلـم و أتباعه
متميزهذا الشخص لا تنفعه الشهاده لأنه كافر ويلعن الصحابه الروافض خبثاء
ماجدحوثي الله لايرحمه حتى مكه رموها بصاروخ
بوعليهذا احد نعاج ايران من اليمنيه الحوثيه باع عرضه وشرفه ووطنه للفرس الجبان بس شكله ناسى حبوب منع الحمل لانهم ياكلونها علشان مايكون فيه حمل من الايرانى ههههههههه
بوعليالى جهنهم وبئس المصير يا زيدى يمنى حوثي المفروض كم رصاصه على جبهته هذا الحيوان الجبان لعنة الله على كل من يؤيد عملهم من الخونه المندسين بيننا اغلبهم حوثيه ابناء عمهم فى اليمن بس جبناء شكله ماخذ مانع
ريمنعاج ايران
الزهراني9512وش يتشهد خلص علية عليهم لعنه الله والملائكة والنَّاس اجمعين اذناب ايران والحشد السني جاهز بس إشارة من ابو فهد يجون من كل مكان وحرب الخليج خير شاهد
بوصفاءوين غلم الخنبقة مانشوفة يكتب الا في انتقاد الدين وأهله اللهم سدد رمي جيشنا المسلم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا
عبدالرحمن الشهريكيف ينطقها الحوثي ودينه كله مبني على ضلال ايران المشركين المجوس
متميزشكرا لكم ياجيشنا ولكن ينبغي أن يكون هناك حشد شعبي سني يساعد الجيش
متميزمخالف للنشر
مواطنهؤلاء الأبطال متربين على سنه الله ورسوله وأخلاق المؤمن المحتسب نصركم الله.
عدد التعليقات:4347
العنيدلن ننسى صواريخهم لقبلة المسلمين قبحهم الله منتهكي الحرمات احفاد ابرهة الاشرم !!
شاآآآايب من جبل عسيرالله ينصر جندنا ويعز دولتنا. والله إنه يحز في النفس قتال المسلمين فيما بينهم. اللهم اهد ضال المسلمين ووحد صف الأمة ضد عدوهم الحقيقي.
عدد التعليقات:4347
العنيديلقنونه الشهادة , فيصده عنها الشيطان الذي أغواه باتباع الحوثي والمخلوع !!! , اللهم أحسن خاتمتي .!!
عدد التعليقات:4347
العنيدهدولا يحاربون الاسلام واهل السنه والجماعه واستهداف الحرمين ولكن في الاخره يعذبون على حسب اعمالهم ولم يخلد في النار واي مسلم يقول لااله الالله محمد رسول الله لم يخلد في النار بعكس الكفار فانهم بالنار !
زينب....هؤلاء أحفاد الصحابه. وليس غريبا عليهم الأخلاق الساميه. .تخيلوا لو كان القتيل سني ودخل عليه الشيعي أبن الجحش الشعبي هل كان سيلقنه الشهاده أم أنه سيقوم بالتمثيل بجثته وسحله. وهو يردد يالثارات الحسين ؟ ؟
عدد التعليقات:4347
العنيدهذا عدو الله وعدو المسلمين !! لاوالله ماقوله تشهد ،،
رحمهاين انت يا كلب الاخوان انزل !!
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳جنودنا قلوبهم رحيمة الدليل ماقتلو الحوثي اللي يصارع الموت وقالو له أنطق الشهادة
🐳○°(⛵ريما Rima⛵)○°🐳الله يهديكم وشلون تقولون تشهد وهو حوثي مشرك يقتل المسلمين
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم احفظ جنودنا البواسل في كل مكان اللهم سدد رميهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم اللهم من أراد بهذا البلد وأهله شرا اللهم اكشف ستره وافضحه وأرنا فيه عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز اللهم آمين
مشهد مؤثرمخالف للنشر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينمفتاح 23 للتصحيح قصدك اليهودي الذي كان يؤذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزاره النبي حين مرض اليهودي وطلب النبي من أبن اليهودي أن ينطق الشهاده فنظر الولد لأبيه فقال له أبيه اليهودي أطع أبا القاسم ..
الحقبانيعلم هذا ؟؟؟ فخر لكل سعودي يحيب واطنه ؟؟ الحمدلله اللهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦الى جهنم بإذن الله وبئس المصير ياخدم وعملاء ومرتزقة ايران ياروافض يامشررركين
مفتاح علبه تونهسنة المصطفى صلى الله علية وسلم لما احتظر اليهودي دعاه للاسلام والشهادة ونطق بها اليهودي وقال المصطفى الحمد لله الذي انقذه بي من النار
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦الحوثيين روافض مشررركين .. الله يهديهم للحق
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦عاشوا جنودنا الأبطال حفظهم الله ونصرهم الله على عصابة الحوثي الارهابية المجرمه
زيادمخالف للنشر
شافياللهم رد كيد الحوثيين و اعواهم في نحورهم اللهم اجعل موتهم في النار و حيهم طيار و شتت شملهم و فرق جمعهم يا كريم ياحليم
عدد التعليقات:7884
Alhrmanهو مات
سعودمخالف للنشر
Ymni mahbobمخالف للنشر
Ymni mahbobمخالف للنشر
عدد التعليقات:9057
اللامي10( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )
عفاف اللحيانيكلي فخر في رجال بلدي السعوديه أحفاد الصحابه حفظكم رب العزه ولجلاله يا أبطال
عدد التعليقات:9057
اللامي10ليست بغريبه على جنود التوحيد
رحمهثوره كلاب الاخوان لم ينزل احد ....... الاخوان في زباله
مرسي الزهرانيالله يرحمه ويتقبله شهيد.
في المشمشالحوثيين يشتمون الصحابة ويهدمون المساجد الله ينتقم منهم
الى داعش والروافض وأبناء عمومتهم اللبراليةهذا ديننا وهذا ماتربينا عليه سنة الله ورسوله ........نحب وطننا نضحي بالغالي من اجله ...نردد دوما الله ثم المليك والوطن ... وهدفنا واحد حماية الحرمين .... اما انتم يا أعداء الله أهدافكم واضحة فخسئتم...
Ymni mahbobاستغفر الله....
محب ارامكواالله اكبر عدو لنا ويحرص عليه اخواننا الابطال وتذكيره الشهاده يدل على صدق مع الله وحمايه للدين والوطن والمليك كفوا هذا معتقد اهل السنه الصحيح
خالد الزهرانيايش تكبير ذكرتونا الله ب يصلحكم بس
سعد1نصركم الله ياايطال السنه والتوحيد..ياحماة الدين والوطن قبلة المسلمين..نعم هنا التكبير ﻻنامت اعين الجبناء والله اكبر
ليه كيذاماشاء الله هذا طبع السعوديين