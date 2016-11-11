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إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية في جازان

11 نوفمبر, 2016 , 17:03 م
إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية في جازان
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صحيفة المرصد:أصدرت الدوائر التنفيذية بالمحاكم العامة بمنطقة جازان هذا الأسبوع قرارات عاجلة بضرورة إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية وذلك نظراً لظروف المرابطة في الحد الجنوبي ولمشاركتهم في الدفاع عن الوطن, وذلك بعد تعليمات وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى”وليد الصمعاني”.

ووفقا لصحيفة الرياض “وجة علي زعلة” رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالص الشكر والتقدير لوزير العدل على هذه الخطوة الحكيمة,مثمناً على سرعة تجاوب قضاة التنفيذ بمنطقة جازان مما ساهم في سرعة إخلاء سبيل الموقوفين.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:12847

    برق الحرم

    (((((( يستحقون جنودنا الابطال ..........كل تقدير و تشريف ...........ومهما قدم لهم لن يوفي حقهم .... فهم دروعنا القائمة على الحدود المضحين بارواحهم)))))
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  2. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    اسد

    العسكر له اولويه في كل المجالات والا يتفسلفون تراك راقد ولاتدري وش الموجود علي الحد وداخل البلد من حفضهم للامن والاعراض وجعل ماحد يسدد لذالك العسكري فالمقام الاول تحية لكل عسكري داخل البلد وعلى الحد
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  3. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    الثبات الثبات

    نعوذ بالله من التولي من يوم الزحف
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  4. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    من حائل

    المفروض كل العسكريين يشملهم بجنيع انحاءالمملكه
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  5. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    Saad

    شئ جيد ولكن مين الذي سيسدد عنهم
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  6. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    بدر

    مخالف للنشر
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  7. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:7884

    Alhrman

    كذلك السوابق تعيق انخراط المسجون في الوظائف وقد تجعله منه سوابق مع مرتبه الشرف
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  8. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:7884

    Alhrman

    كملو المعروف اطلقو جميع المساجين في مملكتنا الحبيبه والله انه لمنظر تدمع له العين عندما تشاهد النساء والاطفال عند بوابات السجن في انتظار موعد الزياره والامنيه الثانيه الاحكام البديله تحتاج تفعيل
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  9. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    الحقباني

    علم تحيه من اصدر او بد فكر بشان هذ شان علم
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  10. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    محق

    اشكر هذا الوزير الشهم الذي يملك حس وطني عظيم لأنه مطوع ودين ووفي يقدر الرجال الأبطال الذين يدافعون عن حدود بلاد الحرمين نرفع لك القبعة على وفاءك لبلادك ورجال الحد
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