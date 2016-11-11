إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية في جازان

صحيفة المرصد:أصدرت الدوائر التنفيذية بالمحاكم العامة بمنطقة جازان هذا الأسبوع قرارات عاجلة بضرورة إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية وذلك نظراً لظروف المرابطة في الحد الجنوبي ولمشاركتهم في الدفاع عن الوطن, وذلك بعد تعليمات وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى”وليد الصمعاني”.
ووفقا لصحيفة الرياض “وجة علي زعلة” رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالص الشكر والتقدير لوزير العدل على هذه الخطوة الحكيمة,مثمناً على سرعة تجاوب قضاة التنفيذ بمنطقة جازان مما ساهم في سرعة إخلاء سبيل الموقوفين.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:12847
برق الحرم(((((( يستحقون جنودنا الابطال ..........كل تقدير و تشريف ...........ومهما قدم لهم لن يوفي حقهم .... فهم دروعنا القائمة على الحدود المضحين بارواحهم)))))
اسدالعسكر له اولويه في كل المجالات والا يتفسلفون تراك راقد ولاتدري وش الموجود علي الحد وداخل البلد من حفضهم للامن والاعراض وجعل ماحد يسدد لذالك العسكري فالمقام الاول تحية لكل عسكري داخل البلد وعلى الحد
الثبات الثباتنعوذ بالله من التولي من يوم الزحف
من حائلالمفروض كل العسكريين يشملهم بجنيع انحاءالمملكه
Saadشئ جيد ولكن مين الذي سيسدد عنهم
بدرمخالف للنشر
عدد التعليقات:7884
Alhrmanكذلك السوابق تعيق انخراط المسجون في الوظائف وقد تجعله منه سوابق مع مرتبه الشرف
عدد التعليقات:7884
Alhrmanكملو المعروف اطلقو جميع المساجين في مملكتنا الحبيبه والله انه لمنظر تدمع له العين عندما تشاهد النساء والاطفال عند بوابات السجن في انتظار موعد الزياره والامنيه الثانيه الاحكام البديله تحتاج تفعيل
الحقبانيعلم تحيه من اصدر او بد فكر بشان هذ شان علم
محقاشكر هذا الوزير الشهم الذي يملك حس وطني عظيم لأنه مطوع ودين ووفي يقدر الرجال الأبطال الذين يدافعون عن حدود بلاد الحرمين نرفع لك القبعة على وفاءك لبلادك ورجال الحد