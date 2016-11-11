إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية في جازان

صحيفة المرصد:أصدرت الدوائر التنفيذية بالمحاكم العامة بمنطقة جازان هذا الأسبوع قرارات عاجلة بضرورة إطلاق جميع العسكريين الموقوفين في قضايا مطالبات مالية وذلك نظراً لظروف المرابطة في الحد الجنوبي ولمشاركتهم في الدفاع عن الوطن, وذلك بعد تعليمات وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى”وليد الصمعاني”.

ووفقا لصحيفة الرياض “وجة علي زعلة” رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالص الشكر والتقدير لوزير العدل على هذه الخطوة الحكيمة,مثمناً على سرعة تجاوب قضاة التنفيذ بمنطقة جازان مما ساهم في سرعة إخلاء سبيل الموقوفين.