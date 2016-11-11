بالفيديو: شاهد لحظة أسر قناص حوثي وتجريده من أسلحته

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح جنود سعوديين من حرس الحدود في أسر قناص حوثي، وقاموا بتجريده من أسلحته ومعداته التي تضم رشاشا وعدة عسكرية كاملة.
جاء ذلك خلال المواجهات الشرسة التي جرت بين جنود حرس الحدود وميليشيات الحوثي صباح اليوم الجمعة، وظهر الجنود الستة وهم حول القناص الحوثي بعد القبض عليه.
تعليقات ( 10 )
حمدمخالف للنشر
😎مرصداوي عنيد😎كفوووو ينطح كفووووو - الله يحميكم يا رجال أمننا من كل شر وينصركم على اعداء الدين والوطن -
محمدهذه اخلاق المسلم الله يخفظ جنودنا البواسل وينصرهم
خالد القحطانيوش تريدون فيه كان قتلتوه مصيره يطلق سراحه ويقاتلكم مره أخرى لو هو في موقفكم ماوفركم أتركو عنكم الطبيه الزائده
عفاف اللحيانيشكرآ لرجال القوات البريه الملكيه السعوديه جميع الشعب السعودي المخلص يفتخر فيكم يا أبطال
متميزبارك الله فيكم عليكم بالكفار الروافض لكن ينبغي ان يكون هناك حشد سني يساعدكم والله يطول في اعماركم هذي الاخبار لي تسر
واضحاحرقوه وهو عايش او اذبحوه بفطا جبنة كرفت مصدي او بكسرة قزاز المهم عزرو فيه
محمدالجعيدفرغ الذخيرة كلها في راس الكلب ابن الكلب