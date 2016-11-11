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بالفيديو: شاهد لحظة أسر قناص حوثي وتجريده من أسلحته

11 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
بالفيديو: شاهد لحظة أسر قناص حوثي وتجريده من أسلحته
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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح جنود سعوديين من حرس الحدود في أسر قناص حوثي، وقاموا بتجريده من أسلحته ومعداته التي تضم رشاشا وعدة عسكرية كاملة.

جاء ذلك خلال المواجهات الشرسة التي جرت بين جنود حرس الحدود وميليشيات الحوثي صباح اليوم الجمعة، وظهر الجنود الستة وهم حول القناص الحوثي بعد القبض عليه.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    حمد

    مخالف للنشر
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  2. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    كفوووو ينطح كفووووو - الله يحميكم يا رجال أمننا من كل شر وينصركم على اعداء الدين والوطن -
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  3. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    محمد

    هذه اخلاق المسلم الله يخفظ جنودنا البواسل وينصرهم
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  4. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    خالد القحطاني

    وش تريدون فيه كان قتلتوه مصيره يطلق سراحه ويقاتلكم مره أخرى لو هو في موقفكم ماوفركم أتركو عنكم الطبيه الزائده
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  5. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    عفاف اللحياني

    شكرآ لرجال القوات البريه الملكيه السعوديه جميع الشعب السعودي المخلص يفتخر فيكم يا أبطال
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  6. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    متميز

    بارك الله فيكم عليكم بالكفار الروافض لكن ينبغي ان يكون هناك حشد سني يساعدكم والله يطول في اعماركم هذي الاخبار لي تسر
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  7. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    مخالف للنشر
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  8. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    مخالف للنشر
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  9. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    واضح

    احرقوه وهو عايش او اذبحوه بفطا جبنة كرفت مصدي او بكسرة قزاز المهم عزرو فيه
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  10. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    محمدالجعيد

    فرغ الذخيرة كلها في راس الكلب ابن الكلب
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