بالفيديو: شاهد لحظة أسر قناص حوثي وتجريده من أسلحته

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح جنود سعوديين من حرس الحدود في أسر قناص حوثي، وقاموا بتجريده من أسلحته ومعداته التي تضم رشاشا وعدة عسكرية كاملة.

جاء ذلك خلال المواجهات الشرسة التي جرت بين جنود حرس الحدود وميليشيات الحوثي صباح اليوم الجمعة، وظهر الجنود الستة وهم حول القناص الحوثي بعد القبض عليه.