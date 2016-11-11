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جامعة طيبة توضح السبب وراء رفض قبول طالبة حصلت على نسبة 99.9% في الثانوية العامة

11 نوفمبر, 2016 , 18:50 م
جامعة طيبة توضح السبب وراء رفض قبول طالبة حصلت على نسبة 99.9% في الثانوية العامة
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صحيفة المرصد: كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن أسباب عدم قبول الطالبة التي حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪‏ في الثانوية العامة، مؤكدة أن عدم قبولها يعود إلى أن نظام الجامعة يعتمد على النسب الموزونة وليست نسبة الثانوية العامة، مبينة أن الطالبة حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪‏ في الثانوية ونسبة موزونة بلغت ٨٦٪‏.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، أن الطالبة تقدمت بطلب عبر نظام الترشيح الإلكتروني بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٣هـ واستكملت جميع خطوات التسجيل وسجلت الرغبات الأكاديمية، ولكنها غيرت الترشيح لاحقاً إلى جامعة طيبة فرع ينبع بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩هـ ولم تُدخل الرغبات الخاصة بها مرة أخرى لاختيار البرنامج الأكاديمي.

وأضاف بيان الجامعة أن الطالبة كذلك لم تؤكد رغبتها بالقبول الإلكتروني وهو ما تسبب بعدم قبولها في جامعة طيبة فرع ينبع، ثم أرسلت طلباً إلكترونياً تُبدي رغبتها في العودة مرة أخرى للالتحاق بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة، وأبلغتها الجامعة بعدم وجود مقاعد شاغرة.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    الشهراني

    الجامعات اصبحت ملاذ لاصحاب السلطه والمناصب واصبح اولادهم وبناتهم معيدين في الجامعات ع حساب ابناء الوطن..اين مكافحةالفساد عنهم.. جامعة**** مثال لذلك
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  2. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    إمرأه

    كأن لسان حال تلبعض يقول بلا مواطنه بلا بطيخ
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  3. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    الستيني

    طالبه ٩٩٪‏ المفترض الجامعات تتسابق وتتنافس لتكون من طلابها ، حسبنا الله ونعم الوكيل
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  4. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    نظام الجامعة يقول كلن على قد وزنة الاجتماعي يعني وش وزنك بالمجتمع
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  5. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    العويد

    على هامان يافرعون
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  6. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    خيرنا لغيرنا

    مسكينة يا بنت الوطن مالك حظ ... لو انها اجنبية كان قبلوها بالجامعة حتى لو كانت نسبتها خرطي ... وبنت الوطن في البيت مهمشه ...والاجنبيات مزاحمات بنات الوطن في كل شي ...في الجامعات والوظايف والازواج!!
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  7. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:15322

    قلم الحقيقه

    حسبي الله ونعم الكيل في كل من جلس حجر عثرة في طريق السعوديات في كل مامن شأنه تحقيق طموحهم وتطلعاتهم داخل وطنهم.واذا تخرجت وأرادت الوظيفة طلع عليها الأخونجي باسطوانته ممنوع والمتصحر الولي لازم توقيعه.
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  8. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    قال موزونة قال !!! بلا موز بلا بطيخ ... الجامعة كلها اجانب والواسطة تخلي اللي ماهو موزون موزون ونص واللي وراه ظهر يستحيل ينام مبطوح
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  9. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    مخالف للنشر
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  10. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    حطمو آمالها بأنظمتهم وقوانينهم وأغلقوا الباب في وجهها دون إيجاد حلول لها ولو كانوا ابنائهم لما عرقولوا مسيرتهم التعليمية ولابتكروا لهم الحلول حسبي الله ونعم الوكيل
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  11. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    مصمم

    مثل قصة الارنب والسحلفة // السحلفة سجلت ونقبلت والأرنبة جالسة تطامر
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  12. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    بدر

    ياحبيبي لو انها اجنبيه تم قبولها فورا ولكنها سعوديه ممنوعه من دخول الجامعه وهذا اللي حاصل بالجامعات بنات البلد في بيوتهن والاجنبيات اخذوا جميع الجامعات واي واحد له احد بالجامعه اي جامعه يتاكد من ذلك
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