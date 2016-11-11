جامعة طيبة توضح السبب وراء رفض قبول طالبة حصلت على نسبة 99.9% في الثانوية العامة

صحيفة المرصد: كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن أسباب عدم قبول الطالبة التي حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪‏ في الثانوية العامة، مؤكدة أن عدم قبولها يعود إلى أن نظام الجامعة يعتمد على النسب الموزونة وليست نسبة الثانوية العامة، مبينة أن الطالبة حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪‏ في الثانوية ونسبة موزونة بلغت ٨٦٪‏.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، أن الطالبة تقدمت بطلب عبر نظام الترشيح الإلكتروني بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٣هـ واستكملت جميع خطوات التسجيل وسجلت الرغبات الأكاديمية، ولكنها غيرت الترشيح لاحقاً إلى جامعة طيبة فرع ينبع بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩هـ ولم تُدخل الرغبات الخاصة بها مرة أخرى لاختيار البرنامج الأكاديمي.

وأضاف بيان الجامعة أن الطالبة كذلك لم تؤكد رغبتها بالقبول الإلكتروني وهو ما تسبب بعدم قبولها في جامعة طيبة فرع ينبع، ثم أرسلت طلباً إلكترونياً تُبدي رغبتها في العودة مرة أخرى للالتحاق بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة، وأبلغتها الجامعة بعدم وجود مقاعد شاغرة.