جامعة طيبة توضح السبب وراء رفض قبول طالبة حصلت على نسبة 99.9% في الثانوية العامة

صحيفة المرصد: كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن أسباب عدم قبول الطالبة التي حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪ في الثانوية العامة، مؤكدة أن عدم قبولها يعود إلى أن نظام الجامعة يعتمد على النسب الموزونة وليست نسبة الثانوية العامة، مبينة أن الطالبة حصلت على نسبة ٩٩.٩٩٪ في الثانوية ونسبة موزونة بلغت ٨٦٪.
وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، أن الطالبة تقدمت بطلب عبر نظام الترشيح الإلكتروني بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٣هـ واستكملت جميع خطوات التسجيل وسجلت الرغبات الأكاديمية، ولكنها غيرت الترشيح لاحقاً إلى جامعة طيبة فرع ينبع بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩هـ ولم تُدخل الرغبات الخاصة بها مرة أخرى لاختيار البرنامج الأكاديمي.
وأضاف بيان الجامعة أن الطالبة كذلك لم تؤكد رغبتها بالقبول الإلكتروني وهو ما تسبب بعدم قبولها في جامعة طيبة فرع ينبع، ثم أرسلت طلباً إلكترونياً تُبدي رغبتها في العودة مرة أخرى للالتحاق بجامعة طيبة فرع المدينة المنورة، وأبلغتها الجامعة بعدم وجود مقاعد شاغرة.
تعليقات ( 12 )
الشهرانيالجامعات اصبحت ملاذ لاصحاب السلطه والمناصب واصبح اولادهم وبناتهم معيدين في الجامعات ع حساب ابناء الوطن..اين مكافحةالفساد عنهم.. جامعة**** مثال لذلك
إمرأهكأن لسان حال تلبعض يقول بلا مواطنه بلا بطيخ
الستينيطالبه ٩٩٪ المفترض الجامعات تتسابق وتتنافس لتكون من طلابها ، حسبنا الله ونعم الوكيل
العويدعلى هامان يافرعون
خيرنا لغيرنامسكينة يا بنت الوطن مالك حظ ... لو انها اجنبية كان قبلوها بالجامعة حتى لو كانت نسبتها خرطي ... وبنت الوطن في البيت مهمشه ...والاجنبيات مزاحمات بنات الوطن في كل شي ...في الجامعات والوظايف والازواج!!
عدد التعليقات:15322
قلم الحقيقهحسبي الله ونعم الكيل في كل من جلس حجر عثرة في طريق السعوديات في كل مامن شأنه تحقيق طموحهم وتطلعاتهم داخل وطنهم.واذا تخرجت وأرادت الوظيفة طلع عليها الأخونجي باسطوانته ممنوع والمتصحر الولي لازم توقيعه.
مصمممثل قصة الارنب والسحلفة // السحلفة سجلت ونقبلت والأرنبة جالسة تطامر
بدرياحبيبي لو انها اجنبيه تم قبولها فورا ولكنها سعوديه ممنوعه من دخول الجامعه وهذا اللي حاصل بالجامعات بنات البلد في بيوتهن والاجنبيات اخذوا جميع الجامعات واي واحد له احد بالجامعه اي جامعه يتاكد من ذلك