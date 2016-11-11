شاهد: جنود الحشد الشعبي يقتلون طفلاً عراقيًا.. و”دبابة” تسوي جثته بالأرض

صحيفة المرصد: قتل جنود الحشد الشعبي “الشيعي” طفلاً سنيًا بالعراق بعد سحله، ثم وضعوه تحت دبابة تابعة لهم لتساوي جثته بالأرض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو قالوا إنه يخص الطفل السني الذي قتله جنود الحشد الشعبي في قرية جنوب الموصل “التي تدور فيها المعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا منذ أسبوع عن الأحداث في محيط مدينة الموصل، أكدت فيه أن قوات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم في حق آلاف المدنيين الفارين من مناطق المعارك خصوصًا في “الفلوجة والشرقاط والحويجة”.