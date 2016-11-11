شاهد: جنود الحشد الشعبي يقتلون طفلاً عراقيًا.. و”دبابة” تسوي جثته بالأرض

صحيفة المرصد: قتل جنود الحشد الشعبي “الشيعي” طفلاً سنيًا بالعراق بعد سحله، ثم وضعوه تحت دبابة تابعة لهم لتساوي جثته بالأرض.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو قالوا إنه يخص الطفل السني الذي قتله جنود الحشد الشعبي في قرية جنوب الموصل “التي تدور فيها المعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا منذ أسبوع عن الأحداث في محيط مدينة الموصل، أكدت فيه أن قوات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم في حق آلاف المدنيين الفارين من مناطق المعارك خصوصًا في “الفلوجة والشرقاط والحويجة”.
تعليقات ( 12 )
عليمخالف للنشر
ابوسلطانالى متى العالم ساكت على هذه الماسى ضد السنه في العراق اين سنه العراق
احمد ال محيااالهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز
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قمرانلعنة الله عليكم
فاهمهؤلاء هم الشيعه الجعفريه حاقدين قلبهم ملئ بالحقد الدفين ينبغي الحذرمنهم فهم أهل تقيه وعندهم أن أهل السنه كلهم دواعش مثلما قال ذاك الشخص في موضوع سابق كيف تعرف الداعشي قال بأسمه يقصد أسماء الصحابه يتبع
ريميالله يهلكهم ربي يمهل ولايهمل
وتلك الايام....مخالف للنشر
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((للعلوج سفالات ينفذها...من آل صفيون مأبون ومحتقرُ...ففي المدائن_ تهجيرٌ وتصفية ٌ.....وجيش إبليس لا يبقي ولايذرُ......والحقد الوغد للأعجام منتقمٌ.......وخائن العُرب للشيطان يعتذرُ))))
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wadالحشد الشيعي الصقوي الايراني..وليس الحشد الشعبي..لان العراق يتكون من اغلبية سنيه واقلية صفويه وتركمانيه وكرديه..وامريكا زورت الحقائق ان الصفويه اغلبية بالعراق لتسليمهم الحكم