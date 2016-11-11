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شاهد: جنود الحشد الشعبي يقتلون طفلاً عراقيًا.. و”دبابة” تسوي جثته بالأرض

11 نوفمبر, 2016 , 19:24 م
شاهد: جنود الحشد الشعبي يقتلون طفلاً عراقيًا.. و”دبابة” تسوي جثته بالأرض
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صحيفة المرصد: قتل جنود الحشد الشعبي “الشيعي” طفلاً سنيًا بالعراق بعد سحله، ثم وضعوه تحت دبابة تابعة لهم لتساوي جثته بالأرض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو قالوا إنه يخص الطفل السني الذي قتله جنود الحشد الشعبي في قرية جنوب الموصل “التي تدور فيها المعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا منذ أسبوع عن الأحداث في محيط مدينة الموصل، أكدت فيه أن قوات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم في حق آلاف المدنيين الفارين من مناطق المعارك خصوصًا في “الفلوجة والشرقاط والحويجة”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    علي

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  2. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    ابوسلطان

    الى متى العالم ساكت على هذه الماسى ضد السنه في العراق اين سنه العراق
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  3. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    احمد ال محيا

    االهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز
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  4. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    مفقود

    مخالف للنشر
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  5. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    قمران

    لعنة الله عليكم
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  6. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    لعن الله من اوقدها
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  7. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    فاهم

    هؤلاء هم الشيعه الجعفريه حاقدين قلبهم ملئ بالحقد الدفين ينبغي الحذرمنهم فهم أهل تقيه وعندهم أن أهل السنه كلهم دواعش مثلما قال ذاك الشخص في موضوع سابق كيف تعرف الداعشي قال بأسمه يقصد أسماء الصحابه يتبع
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  8. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    ريمي

    الله يهلكهم ربي يمهل ولايهمل
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  9. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    وتلك الايام....

    مخالف للنشر
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  10. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((للعلوج سفالات ينفذها...من آل صفيون مأبون ومحتقرُ...ففي المدائن_ تهجيرٌ وتصفية ٌ.....وجيش إبليس لا يبقي ولايذرُ......والحقد الوغد للأعجام منتقمٌ.......وخائن العُرب للشيطان يعتذرُ))))
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  11. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    مفقود

    مخالف للنشر
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  12. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    wad

    الحشد الشيعي الصقوي الايراني..وليس الحشد الشعبي..لان العراق يتكون من اغلبية سنيه واقلية صفويه وتركمانيه وكرديه..وامريكا زورت الحقائق ان الصفويه اغلبية بالعراق لتسليمهم الحكم
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