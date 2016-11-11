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بالفيديو : ترامب يتلقى لكمة من مصارع محترف !

11 نوفمبر, 2016 , 19:33 م
بالفيديو : ترامب يتلقى لكمة من مصارع محترف !
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو يتعرض للضرب في مشهد تمثيلي، خلال أحد العروض على حلبة المصارعة الحرة.

ووجه المصارع ستيف أوستن، ضربة وهمية لترامب على مستوى البطن، قبل أن يسقطه على الأرض بطريقة استعراضية، تحت تصفيق وتشجيع الجماهير الحاضرة.

وانتشر فيديو آخر لترامب، خلال مشاركته في مهرجان المصارعة “راسلمينيا 23” عام 2009، حينها دخل في رهان مع المصارع الأمريكي السابق فينس ماكمان، ينص على حلق المنتصر لشعر الخاسر في الرهان على من هو الذي سينتصر في النزال بين المصارعين بوب لاشلي وأوماغا.

وكان إلى جانب ترامب المصارع بوب لاشلي، بينما كان إلى جانب ماكمان المصارع أوماغا، خلال مواجهة أقيمت ضمن منافسات “ريسلمانيا 23″ تحت عنوان ” معركة المليارديرات “.

وانتصر بوب لاشلي على أوماغا، وتم تنفيذ الرهان، حيث حلق ترامب شعر ماكمان كاملا، في لقطة مباشرة أمام جماهير الـ “WWE”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    ماعليكم منه

    ويعني ووشو ذا ترمب؟!؟!؟ حنا باذن الله منصورين ومحفوظين بدينا واخلاقنا وتماسكنا وطاعتنا لله ورسوله واولي الامر منا، الحمدلله اللي رزقنا ملك صالح مايجي ترمب ظفره ،، دام عزك ياوطن دام خيرك ياوطن 💚🇸🇦💚
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  2. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    4 هههههه يا اخي طفت ***متى صار افضل رئيس وهو ما مسك بعده 😂😂😂😂
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  3. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    4 شكلك من جماعه ابوشيخه المعتوه ...بعده ماصار رئيس وين طلع افضل رئيس
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  4. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    **** صليبي والله يستر من الجاي ماتحملنا الي سواه اوباما وهو يدعي ان امه مسلمه ويحب المسلمين كيف بالي علننا يقول المسلمين برى امريكيا
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  5. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    يقولون

    بالعامية ماحد يأصل للقمة مجانا ، لا تستهزون بترامب ،، الزير سالم بعد قتل كليب جلس يسكر ويبكي ردح من الزمن ،، وحتى قومه قالو هذا زير نساء وليس رجل حرب ، ولكن لديه روح الفارس المقدام ، و قاد حروب طاحنه
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  6. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    علي العمري

    اقسم. انه. افضل. ريئس. مر. علي امريكا. انسان. عاش. حياته. صح 🤘🤘🤘🤘
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  7. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    رحمه

    ترامب جاته تهاني من عبدربه وعلي و الحوثي وعلي البيض. ولاعاد عرف من الرئيس الصدق قام اتصل لاوباما وقال له الحين من هو الرئيس اليمني اللي تتعامل معه قال اوبما انا لي 8 سنوات جننوا امي تبغي تعرف في يومين
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  8. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    عود ثقاب

    الظاهر هالأمرد ما جمع ثروتة إلا من طرق ملتوية ..! الكل يدبغ فيه ويعطيه فلوس هههههههههههههه
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  9. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    تركي

    امخيطين في الظهر تقحف امركب
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