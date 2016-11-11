بالفيديو : ترامب يتلقى لكمة من مصارع محترف !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو يتعرض للضرب في مشهد تمثيلي، خلال أحد العروض على حلبة المصارعة الحرة.

ووجه المصارع ستيف أوستن، ضربة وهمية لترامب على مستوى البطن، قبل أن يسقطه على الأرض بطريقة استعراضية، تحت تصفيق وتشجيع الجماهير الحاضرة.

وانتشر فيديو آخر لترامب، خلال مشاركته في مهرجان المصارعة “راسلمينيا 23” عام 2009، حينها دخل في رهان مع المصارع الأمريكي السابق فينس ماكمان، ينص على حلق المنتصر لشعر الخاسر في الرهان على من هو الذي سينتصر في النزال بين المصارعين بوب لاشلي وأوماغا.

وكان إلى جانب ترامب المصارع بوب لاشلي، بينما كان إلى جانب ماكمان المصارع أوماغا، خلال مواجهة أقيمت ضمن منافسات “ريسلمانيا 23″ تحت عنوان ” معركة المليارديرات “.

وانتصر بوب لاشلي على أوماغا، وتم تنفيذ الرهان، حيث حلق ترامب شعر ماكمان كاملا، في لقطة مباشرة أمام جماهير الـ “WWE”.