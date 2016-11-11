ما حقيقة اغتصاب “ سعد لمجرد ” راقصتين استعراضيتين في تونس !

صحيفة المرصد:أوضح موقع “بابوبي” الساخر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تورط الصيف الماضي، بتونس في محاولة اغتصاب راقصتين استعراضيتين بلجيكيتين، بعد أن دخل عليهن وهو عارٍ في غرفتهن بأحد الفنادق، بعد انتهائه من سهرة فنيّة.

و أشار الموقع الى أن حالة من الفوضى وقعت بالفندق بعد استغاثة الراقصتين البلجيكيتين، ما دفع بمدير أعمال الفنان المغربي الى محاولة إرغام الراقصتين على عدم الإبلاغ عن الأمر لدى السفارة البلجيكية ومنح لهن مبلغ 50 ألف يورو مقابل صمتهن.وفقاً لادعاء الموقع نفسه.