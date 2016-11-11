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ما حقيقة اغتصاب “ سعد لمجرد ” راقصتين استعراضيتين في تونس !

11 نوفمبر, 2016 , 20:09 م
ما حقيقة اغتصاب “ سعد لمجرد ” راقصتين استعراضيتين في تونس !
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صحيفة المرصد:أوضح موقع “بابوبي” الساخر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تورط الصيف الماضي، بتونس في محاولة اغتصاب راقصتين استعراضيتين بلجيكيتين، بعد أن دخل عليهن وهو عارٍ في غرفتهن بأحد الفنادق، بعد انتهائه من سهرة فنيّة.

و أشار الموقع الى أن حالة من الفوضى وقعت بالفندق بعد استغاثة الراقصتين البلجيكيتين، ما دفع بمدير أعمال الفنان المغربي الى محاولة إرغام الراقصتين على عدم الإبلاغ عن الأمر لدى السفارة البلجيكية ومنح لهن مبلغ 50 ألف يورو مقابل صمتهن.وفقاً لادعاء الموقع نفسه.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    جيهان

    لا تحاولو حتى لو قتل لو اغتصب اطفال برضو الجمهور معاه وبصفه لانه مشهور--خلاص تاكدت اي احد مشهور له حصانه من الجمهور اجرم اغتصب نحن بصفك
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  2. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:7890

    Alhrman

    ىش هالسوالف اغتصب ولا ما اغتصب وش علينا منه
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  3. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    العويد

    راعي تخابيط,, الله يصلحه ويهديه ويفك اسره
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  4. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    على ذمة موقع بابوبي - يعني الرجال صاحب سوابق - الله يتوب عليه - وان شاء الله ان هذه القضية تعطية درس ويتوب من الحرام ومطاردة النسوان.
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  5. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    ابوخالد الدمام

    نحمد الله على كل حال
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  6. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    مرسيدس

    هذى ***النساء موفنان الله يهديه
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