ما حقيقة اغتصاب “ سعد لمجرد ” راقصتين استعراضيتين في تونس !

صحيفة المرصد:أوضح موقع “بابوبي” الساخر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تورط الصيف الماضي، بتونس في محاولة اغتصاب راقصتين استعراضيتين بلجيكيتين، بعد أن دخل عليهن وهو عارٍ في غرفتهن بأحد الفنادق، بعد انتهائه من سهرة فنيّة.
و أشار الموقع الى أن حالة من الفوضى وقعت بالفندق بعد استغاثة الراقصتين البلجيكيتين، ما دفع بمدير أعمال الفنان المغربي الى محاولة إرغام الراقصتين على عدم الإبلاغ عن الأمر لدى السفارة البلجيكية ومنح لهن مبلغ 50 ألف يورو مقابل صمتهن.وفقاً لادعاء الموقع نفسه.
تعليقات ( 6 )
جيهانلا تحاولو حتى لو قتل لو اغتصب اطفال برضو الجمهور معاه وبصفه لانه مشهور--خلاص تاكدت اي احد مشهور له حصانه من الجمهور اجرم اغتصب نحن بصفك
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Alhrmanىش هالسوالف اغتصب ولا ما اغتصب وش علينا منه
العويدراعي تخابيط,, الله يصلحه ويهديه ويفك اسره
😎مرصداوي عنيد😎على ذمة موقع بابوبي - يعني الرجال صاحب سوابق - الله يتوب عليه - وان شاء الله ان هذه القضية تعطية درس ويتوب من الحرام ومطاردة النسوان.
ابوخالد الدمامنحمد الله على كل حال
مرسيدسهذى ***النساء موفنان الله يهديه