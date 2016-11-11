بالفيديو : من أهدى لجين عمران منزلها في الإمارات ؟ و مي العيدان : من أين لك هذا ؟

صحيفة المرصد:أكّدت الاعلاميّة السعودية لجين عمران خلال حديثٍ تلفزيوني أنّها “ثابرت طوال 12 عاماً لتصل إلى ثروتها الحاليّة”، مشدّدةً على أنّها “هي من اشترت منزلها، ولم يكن هديّة من أي أحد” ، وفقاً لمجلة لها .

من جهتها، ردّت الممثّلة الكويتيّة مي العيدان على تصريح لجين، وكتبت: “الأستاذة لجين عمران تقول انها بعد ١٢ سنة اشترت بيتها بالامارات من مجهودها.. قيمة البيت ملايين الدراهم.”

وأضافت: “والاعلامية الكبيرة أمل عبدالله بعد مشوار ٥٨ سنة لا تملك منزل ملكها وتعيش في بيت ملك الدولة بصفة أجار والبيوت بالكويت أرخص من الامارات… طب من أين لكي هذا يا هذا عشان نفهم وتدخل بمخنا دام لا هوا هدية لا مني ولا مناك.”