بالفيديو : من أهدى لجين عمران منزلها في الإمارات ؟ و مي العيدان : من أين لك هذا ؟

صحيفة المرصد:أكّدت الاعلاميّة السعودية لجين عمران خلال حديثٍ تلفزيوني أنّها “ثابرت طوال 12 عاماً لتصل إلى ثروتها الحاليّة”، مشدّدةً على أنّها “هي من اشترت منزلها، ولم يكن هديّة من أي أحد” ، وفقاً لمجلة لها .
من جهتها، ردّت الممثّلة الكويتيّة مي العيدان على تصريح لجين، وكتبت: “الأستاذة لجين عمران تقول انها بعد ١٢ سنة اشترت بيتها بالامارات من مجهودها.. قيمة البيت ملايين الدراهم.”
وأضافت: “والاعلامية الكبيرة أمل عبدالله بعد مشوار ٥٨ سنة لا تملك منزل ملكها وتعيش في بيت ملك الدولة بصفة أجار والبيوت بالكويت أرخص من الامارات… طب من أين لكي هذا يا هذا عشان نفهم وتدخل بمخنا دام لا هوا هدية لا مني ولا مناك.”
تعليقات ( 49 )
محد قال لي12 سنه نقول بمعدل شهريآ توفر 10 الاف درهم يعني في 12 سنه تساوي مليون واربعمائه واربعون الف درهم ممكن اخذت قرض وكملت المبلغ لازم نسلك لها ولانظلمها بان نقول غير كذا .. ههههههههههههه مس لجين خانوم😃😃
عليحسد
محمدالغامديياجماعه لجين تقول استخدمت أدواتها أنتم ماتفهمو كل واحد حر في أدواته
بس فعلاًيعني مبالغ مثل كذا وسيارة فاذهة ومنزل قصر وفي دبي اعتقد الموضوع بحاجة لتوضيح. او السكوت وبلاش الظهور خارج نطاق العمل. سفرات وصور فيسبوك مالها داعي والستر زين بالامور الخاصة ماهي دعاية واعلام او اعلان😉
وانت طيبياعيدان چم راتبچ 🤔
خلك بعيد حبك يزيد 😊عزيزتي مي العيدان هناك فرق بين من يوفر في الصرف وبين من يبذر ويبذخ المال ويأخذ قروض لسفرتاه لندن وباريس أتنمى وصلت الرساله .
يمقنرفعت يدها للسماء ودعت ربها وممكن***
مت قاعدحنا طوال الشرب لنا في وظايفنا فوق 30 سنه نخدم الدوله وماقدرنا نملك صنادق ... هيا بنمشيها لك هالمره يامسز لجين .... بس لاتعودينها
معيضاعتقد دغمان له دور في الموضوع
عدد التعليقات:7890
Alhrmanكثير موظفين برواتب متدنيه ملكو بيوت وناس رواتبهم اضعاف مضاعفه مستاجرين ويرددون وري العمري لحد يشري بينهار العقار الهدف متي وضعته ستصل له قلتو لي كم يسوي بيته ! يمكن تبيعه علي تقسيط عشرين سنه 25 سنه طي
سلطان البيشيللأسف أن هؤلاء***اصبحوا يتصدرون عالمنا ...
لاراالله يهنيهم والله يعوض علينا
ابو معاذاشتغل الحسد
كازمرلجين لاجمال ولا ملح مدري وش معجبكم فيها
طنطلمن الطيب اللي يجيب اكبر شنب
أوركيد🌺ي29 حن مايهمنا طريقة تفكيرك لكن حاول تتثقف وتسمي الاشياء ب الاسماء الحديثة ترى العرب طلعوا سطح القمر🌙 وأنت مازلت ع سطح بيتكم😂
س / من أهدى لجين و مي منزل فيى الإمارات ؟ج / الذي أهداهما المنزل كائن حي إذا تكلم قال مااااااااء
مخاوي الثعابينانا باق اقولها ومبسوط وتحسمني للاشياء الحلوه
مخاوي الثعابينانا تفكيري كذا يا اوركيد كله ساخن
أوركيد🌺ي22 أنت وين راح فكرك😴هم يعنون السيور اللي تمسك البنطلون👖ويحطها ع أكتافه.... بعدين الكلمة اللي أنت تعنيها شبه مندثرة مايقولها إلاشخص عايش ع الأطلال من الزمن القديم.
وافق شنٌ طبقةيعني قال من شاهدك قال 🤔😂
يالطيفطيب نحسب مكتسبته لوجين عمران على مر (١٢)سنه ونشوف كم تطلع تجيب بيت مع مصروفاتها ولا لاء
العابرأخيرا خنبوقة طلع أخوها و يعرف أخلاقها طابق شن طبقة و باين أنها صرفت عليه كثير لترضيه
مخاوي الثعابينعادل امام يفتكر التونسية مثل الا يمثل معهم قليلين تربية لكنها انجبرت ع حظنه وريحة البصل
مخاوي الثعابينالحين ابو حمالة من جد هو يلبسها من ****الناس ابراهيم عيسى عندي شعور انه والا بس خلاص مالها داعي
مخاوي الثعابينخنبوووووقي الخليج العربي وش درسوك عنه انه وش اسمه
الهاشميوانت وش دخلك من اين لها هذا ؟!
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالحمد الدولار اليوم 20جنية
عدد التعليقات:15335
قلم الحقيقهحمدآ لله أن لجين بعيدة عن الأخونجية والا قالو هاتوها حاكموها واسجنوها واجلدوها مايحتاج لادليل ولا برهان قالت مي العيدان.وأضافو عليه متبرجة خارجة عن وصايتنا وأفكارنا وسلطتنا .لانريد اعلاميات بل سجينات.
نصف القمرمدري وش يحسون به، لا زين ولا فكر ولا علم ولا منطق ولا ذوق ولا منفعة للناس
عدد التعليقات:15335
قلم الحقيقه*** يامي العيدان وأنتي تعرفينه أعلني عنه صراحة وهاتي دلائلك وبراهينك والا عليك الصمت دون الضرب تحت الحزام.أنتي اعلامية مولودة في مستنقع مشاكل وتبحثين عنها عكس لجين انسانة لاتحب تهاجم أحد وطيبة.
موجودطيب كذا ينزل اسمها من وزارة الإسكان قرض وارض المفروض خطته بأ سم اسيل
بدرمثلها مثل احلام هل سئلتي احلام من أين لك هذا الكثير من المتبرجات و الفنانات والإعلاميات يملكون الملاين
ابو نواسلا ارى امرأة الا وتقع منزلا من قلبي الا لجين كلما شاهدتها ازدت نفورا ***
خالد الزهرانيصدقتك يالجين
سارونهاكرها موووت
الهمداني5-سهيل// الفلوس اللي جمعتها خلال 12 سنة راحت أقساط في عمليات التجميل((يبدو لي ان الطبيب المعالج درجة ثانية ماطلع معه شي يستاهل غير الثقافة الكبيرة والمتينة))
محب المرصد***الله يستر ع اهالينا وع المسلمين يارب
سهيلالفلوس اللي جمعتها خلال 12 سنة راحت أقساط في عمليات التجميل والماركات والبيت بجهدها ***
فاهممنزل مبارك وقراي سورة البقرة فية والمعوذات
الهمدانيالحرمة كدت وتعبت ليل نهار تكد لحد 12 سنة وجابت بيت كبير وعصري بدولة العقار فيها موله نار يبدو ان ثقافة لجين قوية ومتينة ودرت ملايين خلال 12 س يعني كل شهر مليون الله قوي عبدتك التقية لجين ورزق ثقافتها
ابوخالد الدمامفلوسها وهي حره ، لجين مثابره وناجحه ، ومي العيدان خليك في نفسك واتركي الحسد والتلميح
خالد 22مي العيدان اللي بيته من زجاج لايحذف الناس بالطوب انتي يامي اشهر من نار على علم