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بالفيديو : من أهدى لجين عمران منزلها في الإمارات ؟ و مي العيدان : من أين لك هذا ؟

11 نوفمبر, 2016 , 20:20 م
بالفيديو : من أهدى لجين عمران منزلها في الإمارات ؟ و مي العيدان : من أين لك هذا ؟
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صحيفة المرصد:أكّدت الاعلاميّة السعودية لجين عمران خلال حديثٍ تلفزيوني أنّها “ثابرت طوال 12 عاماً لتصل إلى ثروتها الحاليّة”، مشدّدةً على أنّها “هي من اشترت منزلها، ولم يكن هديّة من أي أحد” ، وفقاً لمجلة لها .

من جهتها، ردّت الممثّلة الكويتيّة مي العيدان على تصريح لجين، وكتبت: “الأستاذة لجين عمران تقول انها بعد ١٢ سنة اشترت بيتها بالامارات من مجهودها.. قيمة البيت ملايين الدراهم.”

وأضافت: “والاعلامية الكبيرة أمل عبدالله بعد مشوار ٥٨ سنة لا تملك منزل ملكها وتعيش في بيت ملك الدولة بصفة أجار والبيوت بالكويت أرخص من الامارات… طب من أين لكي هذا يا هذا عشان نفهم وتدخل بمخنا دام لا هوا هدية لا مني ولا مناك.”

0135856564

#لجين_عمران تعترف الفيلا ليست هدية من احد

A video posted by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum) on



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    محد قال لي

    12 سنه نقول بمعدل شهريآ توفر 10 الاف درهم يعني في 12 سنه تساوي مليون واربعمائه واربعون الف درهم ممكن اخذت قرض وكملت المبلغ لازم نسلك لها ولانظلمها بان نقول غير كذا .. ههههههههههههه مس لجين خانوم😃😃
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  2. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    علي

    حسد
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  3. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    محمدالغامدي

    ياجماعه لجين تقول استخدمت أدواتها أنتم ماتفهمو كل واحد حر في أدواته
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  4. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    بس فعلاً

    يعني مبالغ مثل كذا وسيارة فاذهة ومنزل قصر وفي دبي اعتقد الموضوع بحاجة لتوضيح. او السكوت وبلاش الظهور خارج نطاق العمل. سفرات وصور فيسبوك مالها داعي والستر زين بالامور الخاصة ماهي دعاية واعلام او اعلان😉
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  5. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    وانت طيب

    ياعيدان چم راتبچ 🤔
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  6. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    عزيزتي مي العيدان هناك فرق بين من يوفر في الصرف وبين من يبذر ويبذخ المال ويأخذ قروض لسفرتاه لندن وباريس أتنمى وصلت الرساله .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    يمقن

    رفعت يدها للسماء ودعت ربها وممكن***
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  8. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    مت قاعد

    حنا طوال الشرب لنا في وظايفنا فوق 30 سنه نخدم الدوله وماقدرنا نملك صنادق ... هيا بنمشيها لك هالمره يامسز لجين .... بس لاتعودينها
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  9. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    معيض

    اعتقد دغمان له دور في الموضوع
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  10. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:7890

    Alhrman

    كثير موظفين برواتب متدنيه ملكو بيوت وناس رواتبهم اضعاف مضاعفه مستاجرين ويرددون وري العمري لحد يشري بينهار العقار الهدف متي وضعته ستصل له قلتو لي كم يسوي بيته ! يمكن تبيعه علي تقسيط عشرين سنه 25 سنه طي
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  11. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    سلطان البيشي

    للأسف أن هؤلاء***اصبحوا يتصدرون عالمنا ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    لارا

    الله يهنيهم والله يعوض علينا
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  13. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    ابو معاذ

    اشتغل الحسد
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    كازمر

    لجين لاجمال ولا ملح مدري وش معجبكم فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    طنطل

    من الطيب اللي يجيب اكبر شنب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    أوركيد🌺

    ي29 حن مايهمنا طريقة تفكيرك لكن حاول تتثقف وتسمي الاشياء ب الاسماء الحديثة ترى العرب طلعوا سطح القمر🌙 وأنت مازلت ع سطح بيتكم😂
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  17. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    س / من أهدى لجين و مي منزل فيى الإمارات ؟

    ج / الذي أهداهما المنزل كائن حي إذا تكلم قال مااااااااء
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  18. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    مخاوي الثعابين

    انا باق اقولها ومبسوط وتحسمني للاشياء الحلوه
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  19. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    بعدين يامي العيدان ليه ماسألتي المسؤلين في دولتك الموقرة عن عدم تقديرهم للأعلامية امل عبدالله والا ليه ما ساعدتها اختها سعاد اللي تأخذ الملايين من المسلسلات ..هياط فاضي وحسد قبيح وقهر من النجاح
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  20. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    مخاوي الثعابين

    انا تفكيري كذا يا اوركيد كله ساخن
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  21. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    أوركيد🌺

    ي22 أنت وين راح فكرك😴هم يعنون السيور اللي تمسك البنطلون👖ويحطها ع أكتافه.... بعدين الكلمة اللي أنت تعنيها شبه مندثرة مايقولها إلاشخص عايش ع الأطلال من الزمن القديم.
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  22. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    بعدين يامي العيدان ليه ماسألتي المسؤلين في دولتك الموقرة عن عدم تقديرهم للأعلامية امل عبدالله والا ليه ما ساعدتها اختها سعاد اللي تأخذ الملايين من المسلسلات ..هياط فاضي وحسد قبيح وقهر من النجاح
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  23. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    مخالف
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  24. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    وافق شنٌ طبقة

    يعني قال من شاهدك قال 🤔😂
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  25. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    يالطيف

    طيب نحسب مكتسبته لوجين عمران على مر (١٢)سنه ونشوف كم تطلع تجيب بيت مع مصروفاتها ولا لاء
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  26. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    العابر

    أخيرا خنبوقة طلع أخوها و يعرف أخلاقها طابق شن طبقة و باين أنها صرفت عليه كثير لترضيه
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  27. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    مخاوي الثعابين

    عادل امام يفتكر التونسية مثل الا يمثل معهم قليلين تربية لكنها انجبرت ع حظنه وريحة البصل
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  28. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    مخاوي الثعابين

    الحين ابو حمالة من جد هو يلبسها من ****الناس ابراهيم عيسى عندي شعور انه والا بس خلاص مالها داعي
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  29. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    مخاوي الثعابين

    خنبوووووقي الخليج العربي وش درسوك عنه انه وش اسمه
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  30. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    الهاشمي

    وانت وش دخلك من اين لها هذا ؟!
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  31. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    ياخي ليه تزعلون ..مذيعي القنوات المصرية الخاصة يتقاضون مبالغ بالملايين وهم رجال وبرامجهم كلها سب وحش في بعض وفي الدول .واحد زي بوحمالة يتقاضي 5ملايين في السنة .تتكاثرون عليها وهي في MBC
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  32. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد الدولار اليوم 20جنية
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  33. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 20:54 م
    عدد التعليقات:15335

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله أن لجين بعيدة عن الأخونجية والا قالو هاتوها حاكموها واسجنوها واجلدوها مايحتاج لادليل ولا برهان قالت مي العيدان.وأضافو عليه متبرجة خارجة عن وصايتنا وأفكارنا وسلطتنا .لانريد اعلاميات بل سجينات.
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  34. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    نصف القمر

    مدري وش يحسون به، لا زين ولا فكر ولا علم ولا منطق ولا ذوق ولا منفعة للناس
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  35. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 20:47 م
    عدد التعليقات:15335

    قلم الحقيقه

    *** يامي العيدان وأنتي تعرفينه أعلني عنه صراحة وهاتي دلائلك وبراهينك والا عليك الصمت دون الضرب تحت الحزام.أنتي اعلامية مولودة في مستنقع مشاكل وتبحثين عنها عكس لجين انسانة لاتحب تهاجم أحد وطيبة.
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  36. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    موجود

    طيب كذا ينزل اسمها من وزارة الإسكان قرض وارض المفروض خطته بأ سم اسيل
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  37. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    ويش دخلك فيها ناقص تعرفي ملابسها ومقاساتها البنت تعمل في الاعلام قطاع خاص وليس قطاع عام واجتهدت وشرت بيت الله يرزقها اذا بقينا على هاللقافة احتمال تصير حروب اهلية في العالم العربي وصلنا مرحله صععبة
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  38. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    بدر

    مثلها مثل احلام هل سئلتي احلام من أين لك هذا الكثير من المتبرجات و الفنانات والإعلاميات يملكون الملاين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    ابو نواس

    لا ارى امرأة الا وتقع منزلا من قلبي الا لجين كلما شاهدتها ازدت نفورا ***
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  40. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    خالد الزهراني

    صدقتك يالجين
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  41. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    سارونه

    اكرها موووت
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    الهمداني

    5-سهيل// الفلوس اللي جمعتها خلال 12 سنة راحت أقساط في عمليات التجميل((يبدو لي ان الطبيب المعالج درجة ثانية ماطلع معه شي يستاهل غير الثقافة الكبيرة والمتينة))
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  43. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    مخالف للنشر
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  44. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    محب المرصد

    ***الله يستر ع اهالينا وع المسلمين يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    سهيل

    الفلوس اللي جمعتها خلال 12 سنة راحت أقساط في عمليات التجميل والماركات والبيت بجهدها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    فاهم

    منزل مبارك وقراي سورة البقرة فية والمعوذات
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  47. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    الهمداني

    الحرمة كدت وتعبت ليل نهار تكد لحد 12 سنة وجابت بيت كبير وعصري بدولة العقار فيها موله نار يبدو ان ثقافة لجين قوية ومتينة ودرت ملايين خلال 12 س يعني كل شهر مليون الله قوي عبدتك التقية لجين ورزق ثقافتها
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  48. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    ابوخالد الدمام

    فلوسها وهي حره ، لجين مثابره وناجحه ، ومي العيدان خليك في نفسك واتركي الحسد والتلميح
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  49. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    خالد 22

    مي العيدان اللي بيته من زجاج لايحذف الناس بالطوب انتي يامي اشهر من نار على علم
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