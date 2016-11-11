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سعرها 100 مليون دولار .. تعرف بالصور على طائرة “ترامب” الأكثر رفاهية في العالم

11 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
سعرها 100 مليون دولار .. تعرف بالصور على طائرة “ترامب” الأكثر رفاهية في العالم
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صحيفة المرصد:وصل سعر طائرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخاصة من طراز (بوينج 757-200) إلى 100 مليون دولار اشتراها في منتصف عام 2011 خلفاً لطائرته القديمة (بيونج 727) مزودة بمحركين RB211 من طراز (رولز رويس) قادرة على حمل 43 راكباً ووفقا لموقع “بيزنس انسايدر” أجرى عليها بعض التعديلات الباهظة يوجد بها غرفة نوم رئيسية فاخرة و شاشة كبيرة وقد لا تصدق أنّ الحمام الرئيسي مُزود بتجهيزات مطلية بذهب 24 قيراطاً وليس هذا فحسب، فحتى أحزمة الأمان مطلية بالذهب، ما يجعلها ضمن قائمة الطائرات الأكثر رفاهية في العالم.

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تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    يستاهل ترامب ... حاسدينه ليه ؟؟؟ ماشراها من ثروات وخيرات الشعب الأمريكي ... شراها من حُر ماله من تعبه وشقاه !!!! بطلوا حسد ياحسوديه ... أصحيتم عنا القطر
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  2. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    اللهم احفظنا بحفظك

    وش يبي بالوظيفه هذا المعتوه
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  3. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    مابلاش

    سعرها رخيص مقارنه باليخت ابو 550 مليون دولار اللي كنت بأشتريه وليته يطير مثل هالطياره ...
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  4. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    الزهراني9512

    لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
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  5. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    ؟؟

    انشاء الله يصيبها خلل وتسقط وفيها ترامب ويموت موته شنيعه
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  6. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    بديع

    درامب مسكين لا يملك حزام الأمان في الآخرة الاسلام والإيمان اللذان ينجيان من الخلود السرمدي في النار فليس في النار طيارة ولا قصر مشيد )
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  7. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    Ymni mahbob

    اذكرو الله وصلو على النبي العين حق...ماء شاء الله تبارك الله.....
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  8. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    متأمل

    ترامب عاش مرفه .. ولن يرضى بغير الرفاه وكلٌ بما فيه ينضح .. توقعي أن الحالة الاقتصادية العالمية ستعود للبزنس والرفاه .. وسيتبع سياسة الحروب الاقتصادية ، والحروب العسكرية أحدى وسائلها . ترامب صقر شيهان
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  9. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    Ymni mahbob

    والله يستاهل قاهر الدواعش....
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  10. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    طنطل

    مخالف
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  11. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    متأمل

    إذكروا الله وسموا بالرحمن ، يرزق من يشاء بغير حساب، تفتكروا شيوخ المال عندنا وبس .فيه واحد في بالي هالحين عينه عليها وسيشتريها قريبا والبنت إياها معاها .يا سلم الطايرة بكيت غصبا بكيت على ترمبو وبنته
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  12. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 21:18 م
    عدد التعليقات:2385

    توووووونسية

    من يمتلك كل هذه المليارات والرفاهيات ومعهم جنون العظمة لن ينجح كرئيس وسيكون السبب في إسقاط الامراطورية التي يمتلكها قوة اسمها العم سام بأي اماريكا مع هذا المجنون *****
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  13. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    عبدالله

    العجيب إن اللبراليين كانوا ناوين يبايعون كلنتون لأنها راح تناصر حقوق المرأة وفجأة وبقدرت قادر صاروا يبايعون ترامب والأعجب من ذلك يصفون كلنتون بالإخوانجة هههههههههه قدتوا خيبة منيلة بستين نيلة
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  14. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    مواطن

    وين طيارات ربعنا المهايطيه
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  15. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    تبون النضره السياسية صح

    اذا ترامب لم يحسن التصرف وخاصة مع حلفاء امريكا ،،فصدقوني حيحصل نفس مصير مرسي في مصر ، سيعزلونه بالقوة الجبرية . الحقيقه نضرتي لترامب ليست جيده ، هذا الرجل مليار دير وسيتقوقع في البيت الأبيض .بدون حراك
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  16. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    11 / 2 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!

    لا تفوتك الجزيرة في 11 / 2 مش هتئدر تغمض عينك
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  17. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    11 / 2 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!

    بح انتظر عودة كلنتون
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  18. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    11 / 11 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!

    كلينتون بح يا أخوان !! ترامب com
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  19. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 20:59 م
    عدد التعليقات:346

    الديدحان

    الشيخ ترامب .
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  20. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    سبحان من قسم الحظوظ .. فلا عتاب ولا ملامة. أعمى وأعشى ثم ذو بصرٍ .. وزرقاااء اليمامة.
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  21. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    العويد

    المثل المصري ربنا بيعطي الحلق للي ماله اذان
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  22. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    اوباما

    أمس مسوي نفسه فاهم الدنيا وما فيها ، حتى ما أخذ صورة مع ترامب ،، اوباما مسكين ما يدري ان ترامب جاي بطائرته الخاصة للبيت الأبيض ، ونسي كذلك ان ترامب مليار دير .
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  23. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    11 / 11 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!

    11 نفر
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  24. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    شرحبيل

    راح أوباما أبو حسين وجانا ترمب أبو حسن الطائره بصراحه روعه****
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  25. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    violety

    رحنا من رئيس كوريا الشمالية طحنا في ترامب ,, تجمعوا الله يستر
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  26. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    الهاشمي

    كله ربا لو حلال ما وصل ٠٪‏ من ذا اشغلتونا بالمعتوه ذا
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  27. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    الهمداني

    بفلوسه وتعبه وكده في عالم العقار و المراهنات لكن شوف غيره من وين له؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  28. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 20:49 م
    عدد التعليقات:15335

    قلم الحقيقه

    مرعبـــــــــــــــة مثل صاحبهـــــــــا.
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