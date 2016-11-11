سعرها 100 مليون دولار .. تعرف بالصور على طائرة “ترامب” الأكثر رفاهية في العالم

صحيفة المرصد:وصل سعر طائرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخاصة من طراز (بوينج 757-200) إلى 100 مليون دولار اشتراها في منتصف عام 2011 خلفاً لطائرته القديمة (بيونج 727) مزودة بمحركين RB211 من طراز (رولز رويس) قادرة على حمل 43 راكباً ووفقا لموقع “بيزنس انسايدر” أجرى عليها بعض التعديلات الباهظة يوجد بها غرفة نوم رئيسية فاخرة و شاشة كبيرة وقد لا تصدق أنّ الحمام الرئيسي مُزود بتجهيزات مطلية بذهب 24 قيراطاً وليس هذا فحسب، فحتى أحزمة الأمان مطلية بالذهب، ما يجعلها ضمن قائمة الطائرات الأكثر رفاهية في العالم.