سعرها 100 مليون دولار .. تعرف بالصور على طائرة “ترامب” الأكثر رفاهية في العالم

صحيفة المرصد:وصل سعر طائرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخاصة من طراز (بوينج 757-200) إلى 100 مليون دولار اشتراها في منتصف عام 2011 خلفاً لطائرته القديمة (بيونج 727) مزودة بمحركين RB211 من طراز (رولز رويس) قادرة على حمل 43 راكباً ووفقا لموقع “بيزنس انسايدر” أجرى عليها بعض التعديلات الباهظة يوجد بها غرفة نوم رئيسية فاخرة و شاشة كبيرة وقد لا تصدق أنّ الحمام الرئيسي مُزود بتجهيزات مطلية بذهب 24 قيراطاً وليس هذا فحسب، فحتى أحزمة الأمان مطلية بالذهب، ما يجعلها ضمن قائمة الطائرات الأكثر رفاهية في العالم.
تعليقات ( 28 )
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبيستاهل ترامب ... حاسدينه ليه ؟؟؟ ماشراها من ثروات وخيرات الشعب الأمريكي ... شراها من حُر ماله من تعبه وشقاه !!!! بطلوا حسد ياحسوديه ... أصحيتم عنا القطر
اللهم احفظنا بحفظكوش يبي بالوظيفه هذا المعتوه
مابلاشسعرها رخيص مقارنه باليخت ابو 550 مليون دولار اللي كنت بأشتريه وليته يطير مثل هالطياره ...
الزهراني9512لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
؟؟انشاء الله يصيبها خلل وتسقط وفيها ترامب ويموت موته شنيعه
بديعدرامب مسكين لا يملك حزام الأمان في الآخرة الاسلام والإيمان اللذان ينجيان من الخلود السرمدي في النار فليس في النار طيارة ولا قصر مشيد )
Ymni mahbobاذكرو الله وصلو على النبي العين حق...ماء شاء الله تبارك الله.....
متأملترامب عاش مرفه .. ولن يرضى بغير الرفاه وكلٌ بما فيه ينضح .. توقعي أن الحالة الاقتصادية العالمية ستعود للبزنس والرفاه .. وسيتبع سياسة الحروب الاقتصادية ، والحروب العسكرية أحدى وسائلها . ترامب صقر شيهان
Ymni mahbobوالله يستاهل قاهر الدواعش....
طنطلمخالف
متأملإذكروا الله وسموا بالرحمن ، يرزق من يشاء بغير حساب، تفتكروا شيوخ المال عندنا وبس .فيه واحد في بالي هالحين عينه عليها وسيشتريها قريبا والبنت إياها معاها .يا سلم الطايرة بكيت غصبا بكيت على ترمبو وبنته
عدد التعليقات:2385
توووووونسيةمن يمتلك كل هذه المليارات والرفاهيات ومعهم جنون العظمة لن ينجح كرئيس وسيكون السبب في إسقاط الامراطورية التي يمتلكها قوة اسمها العم سام بأي اماريكا مع هذا المجنون *****
عبداللهالعجيب إن اللبراليين كانوا ناوين يبايعون كلنتون لأنها راح تناصر حقوق المرأة وفجأة وبقدرت قادر صاروا يبايعون ترامب والأعجب من ذلك يصفون كلنتون بالإخوانجة هههههههههه قدتوا خيبة منيلة بستين نيلة
مواطنوين طيارات ربعنا المهايطيه
تبون النضره السياسية صحاذا ترامب لم يحسن التصرف وخاصة مع حلفاء امريكا ،،فصدقوني حيحصل نفس مصير مرسي في مصر ، سيعزلونه بالقوة الجبرية . الحقيقه نضرتي لترامب ليست جيده ، هذا الرجل مليار دير وسيتقوقع في البيت الأبيض .بدون حراك
11 / 2 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!لا تفوتك الجزيرة في 11 / 2 مش هتئدر تغمض عينك
11 / 2 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!بح انتظر عودة كلنتون
11 / 11 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!كلينتون بح يا أخوان !! ترامب com
عدد التعليقات:346
الديدحانالشيخ ترامب .
شاآآآايب من جبل عسيرسبحان من قسم الحظوظ .. فلا عتاب ولا ملامة. أعمى وأعشى ثم ذو بصرٍ .. وزرقاااء اليمامة.
العويدالمثل المصري ربنا بيعطي الحلق للي ماله اذان
اوباماأمس مسوي نفسه فاهم الدنيا وما فيها ، حتى ما أخذ صورة مع ترامب ،، اوباما مسكين ما يدري ان ترامب جاي بطائرته الخاصة للبيت الأبيض ، ونسي كذلك ان ترامب مليار دير .
11 / 11 دعوات الإخوان للتظاهر "فشنك" !!11 نفر
شرحبيلراح أوباما أبو حسين وجانا ترمب أبو حسن الطائره بصراحه روعه****
violetyرحنا من رئيس كوريا الشمالية طحنا في ترامب ,, تجمعوا الله يستر
الهاشميكله ربا لو حلال ما وصل ٠٪ من ذا اشغلتونا بالمعتوه ذا
الهمدانيبفلوسه وتعبه وكده في عالم العقار و المراهنات لكن شوف غيره من وين له؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:15335
قلم الحقيقهمرعبـــــــــــــــة مثل صاحبهـــــــــا.