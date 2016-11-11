لماذا نقل أوباما تمثال لوثر كينج إلى مكتبه ؟

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر بنقل تمثال مارتين لوثر كينج، زعيم الأمريكيين الأفارقة حتى عام 1968، إلى مكتبه البيضاوي قبل زيارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الخميس.
وتعرض أوباما لانتقادات بسبب نقل التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل، خارج المكتب البيضاوي ليضع تمثال لوثر كينج الذي قاد نضال الأمريكيين الأفارقة ضد التفرقة العنصرية بسبب لونهم حتى قتل عام 1968.
لكن أوباما رد على الانتقادات بأنه لو وضع أكثر من تمثال داخل المكتب البيضاوي سيدوا الأمر فوضوي، مضيفًا: “هل يفكر أي شخص بأن هذا التمثال سيظل داخل المكتب البيضاوي بعد يناير القادم” في إشارة إلى بداية ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تعليقات ( 7 )
سود الليالي قادمهأعتقد والله أعلم أن أمريكا ومعها دول كثيره ستنتهي في عام 2017 وأقلها بحروب أهليه .... تذكروا كلامي
الهمدانيعود ثقاب لو وضع تمثال بودا لكان أكثر حكمة لأن سيادة العالم تتجه في السنوات القادمة إلى الصين/اذا ارادتها الصين فلا تاخذها غير بحرب عالمية لا تصدق الصحف واذا حدثت حرب عالمية كل شي بيتغير حتى انت نفسك
الهمدانيحن لا نأيد التماثيل نأيد الصور وتصاوير فقط
عود ثقابلو وضع تمثال بودا لكان أكثر حكمة لأن سيادة العالم تتجه في السنوات القادمة إلى الصين
أوباما لديه حب شديد لسلطهوبعدين للاسف الرئيس هذا فيه خباثه لا يعلم بها الا الله ، هو مسوي الحركه هذي حتى يوهم الافارقه في امريكا انه هو الوحيد الذي حافظ عليهم من العنصريه ، ونسي ان منطقتنا انتشرت فيها العنصرية بسب سياساته .
خالد 22ماينفع يالناقه لك 8سنوات وانت ماسويت للسودشئ هذا اللي فالح فيه تجيب تمثال