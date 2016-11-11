لماذا نقل أوباما تمثال لوثر كينج إلى مكتبه ؟

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر بنقل تمثال مارتين لوثر كينج، زعيم الأمريكيين الأفارقة حتى عام 1968، إلى مكتبه البيضاوي قبل زيارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الخميس.

وتعرض أوباما لانتقادات بسبب نقل التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل، خارج المكتب البيضاوي ليضع تمثال لوثر كينج الذي قاد نضال الأمريكيين الأفارقة ضد التفرقة العنصرية بسبب لونهم حتى قتل عام 1968.

لكن أوباما رد على الانتقادات بأنه لو وضع أكثر من تمثال داخل المكتب البيضاوي سيدوا الأمر فوضوي، مضيفًا: “هل يفكر أي شخص بأن هذا التمثال سيظل داخل المكتب البيضاوي بعد يناير القادم” في إشارة إلى بداية ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.