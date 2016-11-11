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تعرف على حقيقة قصة رؤيا الرسول التي أشعلت الجدل على تويتر

11 نوفمبر, 2016 , 21:45 م
تعرف على حقيقة قصة رؤيا الرسول التي أشعلت الجدل على تويتر
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صحيفة المرصد:أشعلت قصة الرؤيا، التي بُثت عبر قناة بداية، موجة غضب واستنكار من رواد موقع “تويتر”. وجاءت القصة في مقطع فيديو، لاقى انتشارًا واسعًا.

وذكر المستشار أحمد بن جار الله عبر قناة بداية في برنامج “زد رصيدك” بـ”فقرة بيت الحكمة” حديثًا عن الرؤيا مع الضيوف، وقال: “ببركتك رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – البارحة، وقال لي إن قضيت عن هذا الرجل دَينه قضينا عنك دينك يوم القيامة”؛ الأمر الذي أشعل المتابعين الذين استنكروا هذه القصة، وأنها لا أساس لها من الصحة، واجتهاد غير صائب.

موجة الغضب التي صاحبت المقطع المنتشر دفعت المستشار أحمد بن جار الله إلى أن يقدم اعتذاره عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، وقال: “أعتذر أحبتي لإيراد القصة، والكمال لله – عز وجل -، والقناة ليس لها علاقة بهذا الأمر. أسعدكم الله، وأتشرف بملاحظاتكم” ، وفقاً لموقع سبق.

وقال سامي الجعوني، المدير التنفيذي لقناة بداية، عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “نفيدكم بأن قصة الرؤيا التي ذُكرت من أحد ضيوف بيت الحكمة اجتهاد خاطئ منه، مع حرصنا على كل ما يظهر على الشاشة من سلامة المنهج والفَهْم”.



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    الشنفره

    القصه هذي ذكرها شيخ سوري ومن ثم ذكرها هذا الاخ في قناة بدايه ولكن ليش العجب من هذه القصه فالصلاه على الرسول غيرت حياة كثيرمن الناس واللي متنكد في حياته يدمن الصلاه على النبي وتنقلب حياته الى جنه خضراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    إمرأه

    للأسف باتت بعض القنوات تعرف كيف تحقق شهره ومكسب مادي طالما انهم محافظين على المظهر اللي يعجب فئه معينه سطحية تفكير ورؤيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    الواصله

    دام فيه عقول بتصدق يبقى فيه ناس بتخترع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    سنافي

    قصة صوفية شيعية بامتياز ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    انا

    اللهم اني اسالك ان تحفظ وطننا من كل سوء وان لا ترينا فيه اي مكروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    مسلم

    مليون شيئ يحث كل يوم امامكم وأولها الغيبه والبهتان والكذب ولم نرى هشتاقات بهذا الخصووص...تدرون ليه ..لانه اصبحة ثقافة مجتمعية يومية واعاااادي...ولم يبقى الا ..قل أو لا تقل...للاسف الامم تضحك الى الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    سار888

    قناتكم أكثر مشاهديها حريم لذلك لانستغرب منكم هذا القصه ألسينمائه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    من كذب علي متعمدا ... وهنا يقصد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم سواءاً بالرواية عنه او بوضع القصص عنه او ماشابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    مسمار

    صدقت يا تعليق 24. لافض فوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    mar

    اسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    mar

    اسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    mar

    اسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ام صفوان

    الصلا القناه بكبرها مالها داعي كلها كذب وهياط واشكره وجمع تبرعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    Ymni mahbob

    عطوني داعشي رجال....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    المحمدون

    راجي رحمه ربه عائله المحمدون نصره لنبينا محمد او المحمديه واسم امراه مثلا واحده اسمها محمديه وذلك لاعطاء المراه في الاسلام نرجو سماع واحده اسمها محمديه وهو اقتباس ولتتبع سيره نبينا محمدالحبيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    الراصد

    قناة بدايه هههههههه ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تباً لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    علي العمري

    انا. شفت. ابو. جهل. وسولفت. معه. ساعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    المﻻحظات هي

    1 من أين لك هذا 2 من أين لك مستشار 3 من أين أتيت بحرف ( م ) قبل اﻹسم 4 كيف تجرأت بهذا 5 لماذا إخترت الموقع هذا 6 لما تقمصت الصفة هذه 7 هل بدماغك فكر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    Ymni mahbob

    تكلمو على ال بيت النبي قلنا ما عليه هم يبغضونهم وعديناها ......لكن تتكلم على خير من وطأ على هذه الارض فلا نسمح لك ي اخونجي **** الله على من يبغض محمد وال محمد صلوات الله عليهم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    AMS.f

    كلها قصص المطاوعة الى في المحاضرات كذب في كذب . تليف من رسم الخيال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    Ymni mahbob

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    الهمداني

    عادي متعودين على صواريخهم وارانبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    فلم الخفيفه وابن الوطن مسنين او هم من القواعد من النسا عجايز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    تعليقاتكم قد تكون اجتهاد منكم فلماذا لا تجتهدون في مناصحة تارك الصلاة وشارب الخمر ومن يتبع الهوى ويخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    Ymni mahbob

    **** على الدواعش يفترون على الرسول بالكذب عليهم غضب الله....
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ليبرالي منافق

    حدثني احد اﻻخوه زار شارع الأهرامات في مصر وشارع المعارض في البحرين يقول وهو يجهش بالبكاء ناس تتصدق على الفقراء لوجه الله وارتفاع أصوات القرآن ويقول من الدهشه أغلب المحﻻت تسجيﻻت اسﻻميه والمساجد بكثره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 22:37 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    أخونجية كذابين على الله ودينه والناس أجمعين. مالقو لهم أحد يوقفهم عند حدهم وحدودهم ماخذين الوطن عندهم كأنه ملعب كرة قدم يمشطونه رايحين جايين. ولالقو لهم أحد يقول لهم وين رايحين ياولد.العبو هذا وقتكم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  28. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:383

    ♨ليالي نجد ♨

    من يوم سمعت المقطع عرفت انها من الاسرائليات . ولكن هذه من سقطات قناة بداية وياليتها تكون النهايه لها
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  29. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    أو قال زار رئيسه المسجون والمعتقل في مصر كان بعد صدقناه ههههههه طبعآ بالحلم ولا بالحقيقه ماهو بكفـــــــــــــــــو ولايقدر بعيدة على شواربه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  30. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    ليل

    مهايط ولالقي الي يعرفه قدره****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    يعني لو قال شاهد الرئيس التركي كان طلع صادق وصدقناه ههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    خطبتك عطها وتوجه بها لخويك الأخونجي الكذوب.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    يالطيف

    اساس وش جاب السالفه اجل كل واحد يتكلم ويقول انا اسف انت مستشار يعني مقلتها كذا الى لك قصد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    فارس نحد

    والله اني من سمعت كلامه ما اقتنعت سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    عبدالله

    ت 12/ إذا ذكرت الرسول فتأدب معه واثني عليه بما يحب الله عز وجل أن يثنى على نبيه وقل صلى الله عليه وسلم أما الرسول الكريم والرسول الأعظم فهذه مصطلحات صفوية مجوسية ما أنزل الله بها من سلطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    هذا لو أنه ليس على الهواء مباشرة صوت وصورة كان نفى الخبر من أساسه وقال جحيد وأمر بعيد. لاصار مني ولاتكلمت ولاهرجن كذابين يلفقون علي اتهاماتهم الباطلة. مثل خويه الداعية المشهور ن صادوه على الهواء .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  37. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    حسنين

    قناه والله انها افسدت البنات تتاجر بالدين بشويه شباب سمج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    راجي رحمة ربه

    سبحانك ربي تحاربون قناه بداية ولا تحاربون قناه mbc وتتهموها بأنها تفسد اهلكم وبيوتكم تظلمون أنفسكم اتقوا الله وميزوا بين الخير والشر ففرق بين الضلال والهدى اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه آمين يارب
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  39. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    قناة بداية كانت بدايتها ممتازة وحافظت على استقطاب الكثير من المشاهدين الذين يستمتعون بما تقدمه من برامج هادفة والآن برامجها تهريجا وضياع أوقات وأعتقد أنها بداية النهاية لها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    أبو سحاااب

    الذنب ليس ذنب الميتشار الذنب ذنب من اختلق القصة من قديم وافتراها وان كنت أرى أنها قد تحدث وقد تكون صحيحة فالناس لا زالوا يرون الرسول في رؤاهم ويحاولون تفسيرها فهل نقول لا يمكن ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    قصيمي

    قناة تافهه تتحدث باسم الالتزام والدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  42. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    زاير

    حتى رسول الله ماسلم من كذبكم اما تخافون الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    صدق تلوكون الدين بألسنتكم وتضحكون على السذج المهابيل تحت رايته . لاتستحون لامن ربكم ولا من أنفسكم. لكن الشرهة على من يتبعكم ويصدقكم ويدربي راسه مثل الطلي ولا الخروف وراكم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  44. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    مواطن

    احذفو قناة بداية قد وصل بهم الكذب علي الرسول صلي الله علية وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:7890

    Alhrman

    الله هو سبحانه من يعفو البعض يدخل بشركيات ندرس التوحيد من اولي ولا هو نافع بنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    خرخرينو

    هذه القناة بدأت تنحرف عن المسار الصحيح بشكل كبير وأصبحت خطر على البنات وعلى الأسر فحذاري حذاري من برامجهم الشبابية فالبنات لهن نظرة أخرى في متابعتهم فالرجل الشهم لا يرضى لأهله متابعتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  47. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    ولالقيت الا الرسول الأعظم تكذب عليه. طيب دور لك أخونجي وفرقعه بكذبة وقل عنه سافر لتركيا وهو مسافر لقطر للدعوة والارشاد .
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  48. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    زاير

    اعتذرة من الناس ولم تتعذر من رسول الله الذي كذبت عليه --------السلام ابتلا في جهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    الكذب الجائز الذي يراد منه اﻹصﻻح يكون : سرآ

    لكن أبن حساب اﻷمور قبل وقوعها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    م

    بعد ماكشف الكذب والبهتات قامو يتعذرون ليش من اول ماتعذرتو ياهل القرنقش
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  51. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    سميني بسمك

    يا الربع اللي عنده غيره على اهل يحذفه ها القناه نن بيته هاي القناه فتنه وتهدم البيوت وضعت ها الشباب للعرض مثل عرض الازياء يتملحًون باصواتهم وبي ثيابهم المخصله حسبي الله ونعم الوكيل من يغطون فسقهم بدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  52. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    الأخونجي يعمل مابداله لاأحد يحاسبه ولاأحد يحاكمه. لايمكن أخونجي يحاكم أخونجي ويجلبه و يسحبه للقضاء. سمنهم في دقيقهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  53. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    لو فيه محاكم أول من يقدم لها أنت ياخنبقه تقدح في الدين والمتدينين والنظام وتمجد اعداء البلد وجعلت منهم خليفة المسلمين وهو مثلك عربيد آخر واحد يفك فمه ويبدي مشورته انتي ياخنبقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    مسمار

    بعض الناس عليهم شطحات اقرب ماتكون لافلام كرتون وماندري ايش القصد من ايراد قصص خياليه هل هو الفراغ ام الكذب الجائز الذي يراد به الصلاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    عائله ال محمد

    لنصره نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يود تسميه عائلته ال محمد او تغييرها ايضا مواقع باسم نبينا محمد مطاعم محلات تجاريه اي شئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    يعني القصة من أساسها كذب في كذب . وعليه لايجب أن يمر كذب قائلها مرور الكرام زبل يحاسب على فريته ويقدم للقضاء الشرعي ليقول كلكته فيه خصوصآ أنه افترى على الرسول الكريم وهو اثم عظيم يستوجب السجن والجلد.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  57. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    عدو داعش

    صار مثل اعتذار مو شغلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    معبر

    قناه بدايه قناه التميلح كلهم شباب ويتميلحون في الشاشه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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