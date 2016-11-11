تعرف على حقيقة قصة رؤيا الرسول التي أشعلت الجدل على تويتر

صحيفة المرصد:أشعلت قصة الرؤيا، التي بُثت عبر قناة بداية، موجة غضب واستنكار من رواد موقع “تويتر”. وجاءت القصة في مقطع فيديو، لاقى انتشارًا واسعًا.

وذكر المستشار أحمد بن جار الله عبر قناة بداية في برنامج “زد رصيدك” بـ”فقرة بيت الحكمة” حديثًا عن الرؤيا مع الضيوف، وقال: “ببركتك رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – البارحة، وقال لي إن قضيت عن هذا الرجل دَينه قضينا عنك دينك يوم القيامة”؛ الأمر الذي أشعل المتابعين الذين استنكروا هذه القصة، وأنها لا أساس لها من الصحة، واجتهاد غير صائب.

موجة الغضب التي صاحبت المقطع المنتشر دفعت المستشار أحمد بن جار الله إلى أن يقدم اعتذاره عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، وقال: “أعتذر أحبتي لإيراد القصة، والكمال لله – عز وجل -، والقناة ليس لها علاقة بهذا الأمر. أسعدكم الله، وأتشرف بملاحظاتكم” ، وفقاً لموقع سبق.

وقال سامي الجعوني، المدير التنفيذي لقناة بداية، عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “نفيدكم بأن قصة الرؤيا التي ذُكرت من أحد ضيوف بيت الحكمة اجتهاد خاطئ منه، مع حرصنا على كل ما يظهر على الشاشة من سلامة المنهج والفَهْم”.