تعرف على حقيقة قصة رؤيا الرسول التي أشعلت الجدل على تويتر

صحيفة المرصد:أشعلت قصة الرؤيا، التي بُثت عبر قناة بداية، موجة غضب واستنكار من رواد موقع “تويتر”. وجاءت القصة في مقطع فيديو، لاقى انتشارًا واسعًا.
وذكر المستشار أحمد بن جار الله عبر قناة بداية في برنامج “زد رصيدك” بـ”فقرة بيت الحكمة” حديثًا عن الرؤيا مع الضيوف، وقال: “ببركتك رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – البارحة، وقال لي إن قضيت عن هذا الرجل دَينه قضينا عنك دينك يوم القيامة”؛ الأمر الذي أشعل المتابعين الذين استنكروا هذه القصة، وأنها لا أساس لها من الصحة، واجتهاد غير صائب.
موجة الغضب التي صاحبت المقطع المنتشر دفعت المستشار أحمد بن جار الله إلى أن يقدم اعتذاره عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، وقال: “أعتذر أحبتي لإيراد القصة، والكمال لله – عز وجل -، والقناة ليس لها علاقة بهذا الأمر. أسعدكم الله، وأتشرف بملاحظاتكم” ، وفقاً لموقع سبق.
وقال سامي الجعوني، المدير التنفيذي لقناة بداية، عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “نفيدكم بأن قصة الرؤيا التي ذُكرت من أحد ضيوف بيت الحكمة اجتهاد خاطئ منه، مع حرصنا على كل ما يظهر على الشاشة من سلامة المنهج والفَهْم”.
اعتذر احبتي من ايراد القصة، والكمال لله عز وجل ، والقناة ليس لها علاقة بهذا الامر، اسعدكم الله واتشرف بملاحظاتكم.
— م أحمد بن جارالله (@418Ahmad) November 11, 2016
تعليقات ( 58 )
الشنفرهالقصه هذي ذكرها شيخ سوري ومن ثم ذكرها هذا الاخ في قناة بدايه ولكن ليش العجب من هذه القصه فالصلاه على الرسول غيرت حياة كثيرمن الناس واللي متنكد في حياته يدمن الصلاه على النبي وتنقلب حياته الى جنه خضراء
إمرأهللأسف باتت بعض القنوات تعرف كيف تحقق شهره ومكسب مادي طالما انهم محافظين على المظهر اللي يعجب فئه معينه سطحية تفكير ورؤيه
الواصلهدام فيه عقول بتصدق يبقى فيه ناس بتخترع
سنافيقصة صوفية شيعية بامتياز ..
انااللهم اني اسالك ان تحفظ وطننا من كل سوء وان لا ترينا فيه اي مكروه
مسلممليون شيئ يحث كل يوم امامكم وأولها الغيبه والبهتان والكذب ولم نرى هشتاقات بهذا الخصووص...تدرون ليه ..لانه اصبحة ثقافة مجتمعية يومية واعاااادي...ولم يبقى الا ..قل أو لا تقل...للاسف الامم تضحك الى الان
سار888قناتكم أكثر مشاهديها حريم لذلك لانستغرب منكم هذا القصه ألسينمائه
مسمارصدقت يا تعليق 24. لافض فوك
marاسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
marاسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
marاسأل الله لنا وله المغفره وان يتةب علينا وعليه كلنا خطاؤون وانكان الحديث صحيحا القاءل عن الرسول/من كذب علي متعمدا فليتبواءمقعده من النار/ نسأل الله العفو والعافيه
ام صفوانالصلا القناه بكبرها مالها داعي كلها كذب وهياط واشكره وجمع تبرعات
Ymni mahbobعطوني داعشي رجال....
المحمدونراجي رحمه ربه عائله المحمدون نصره لنبينا محمد او المحمديه واسم امراه مثلا واحده اسمها محمديه وذلك لاعطاء المراه في الاسلام نرجو سماع واحده اسمها محمديه وهو اقتباس ولتتبع سيره نبينا محمدالحبيب
الراصدقناة بدايه هههههههه ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تباً لك
علي العمريانا. شفت. ابو. جهل. وسولفت. معه. ساعه
المﻻحظات هي1 من أين لك هذا 2 من أين لك مستشار 3 من أين أتيت بحرف ( م ) قبل اﻹسم 4 كيف تجرأت بهذا 5 لماذا إخترت الموقع هذا 6 لما تقمصت الصفة هذه 7 هل بدماغك فكر .
Ymni mahbobتكلمو على ال بيت النبي قلنا ما عليه هم يبغضونهم وعديناها ......لكن تتكلم على خير من وطأ على هذه الارض فلا نسمح لك ي اخونجي **** الله على من يبغض محمد وال محمد صلوات الله عليهم ....
AMS.fكلها قصص المطاوعة الى في المحاضرات كذب في كذب . تليف من رسم الخيال.
Ymni mahbobمخالف
الهمدانيعادي متعودين على صواريخهم وارانبهم
🍉زائر المساء✋🍉🕟تعليقاتكم قد تكون اجتهاد منكم فلماذا لا تجتهدون في مناصحة تارك الصلاة وشارب الخمر ومن يتبع الهوى ويخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
Ymni mahbob**** على الدواعش يفترون على الرسول بالكذب عليهم غضب الله....
ليبرالي منافقحدثني احد اﻻخوه زار شارع الأهرامات في مصر وشارع المعارض في البحرين يقول وهو يجهش بالبكاء ناس تتصدق على الفقراء لوجه الله وارتفاع أصوات القرآن ويقول من الدهشه أغلب المحﻻت تسجيﻻت اسﻻميه والمساجد بكثره
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهأخونجية كذابين على الله ودينه والناس أجمعين. مالقو لهم أحد يوقفهم عند حدهم وحدودهم ماخذين الوطن عندهم كأنه ملعب كرة قدم يمشطونه رايحين جايين. ولالقو لهم أحد يقول لهم وين رايحين ياولد.العبو هذا وقتكم.
عدد التعليقات:383
♨ليالي نجد ♨من يوم سمعت المقطع عرفت انها من الاسرائليات . ولكن هذه من سقطات قناة بداية وياليتها تكون النهايه لها
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهأو قال زار رئيسه المسجون والمعتقل في مصر كان بعد صدقناه ههههههه طبعآ بالحلم ولا بالحقيقه ماهو بكفـــــــــــــــــو ولايقدر بعيدة على شواربه.
ليلمهايط ولالقي الي يعرفه قدره****
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهيعني لو قال شاهد الرئيس التركي كان طلع صادق وصدقناه ههههههههه
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهخطبتك عطها وتوجه بها لخويك الأخونجي الكذوب.
يالطيفاساس وش جاب السالفه اجل كل واحد يتكلم ويقول انا اسف انت مستشار يعني مقلتها كذا الى لك قصد
فارس نحدوالله اني من سمعت كلامه ما اقتنعت سبحان الله
عبداللهت 12/ إذا ذكرت الرسول فتأدب معه واثني عليه بما يحب الله عز وجل أن يثنى على نبيه وقل صلى الله عليه وسلم أما الرسول الكريم والرسول الأعظم فهذه مصطلحات صفوية مجوسية ما أنزل الله بها من سلطان
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقههذا لو أنه ليس على الهواء مباشرة صوت وصورة كان نفى الخبر من أساسه وقال جحيد وأمر بعيد. لاصار مني ولاتكلمت ولاهرجن كذابين يلفقون علي اتهاماتهم الباطلة. مثل خويه الداعية المشهور ن صادوه على الهواء .
حسنينقناه والله انها افسدت البنات تتاجر بالدين بشويه شباب سمج
راجي رحمة ربهسبحانك ربي تحاربون قناه بداية ولا تحاربون قناه mbc وتتهموها بأنها تفسد اهلكم وبيوتكم تظلمون أنفسكم اتقوا الله وميزوا بين الخير والشر ففرق بين الضلال والهدى اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه آمين يارب
أبو سحااابالذنب ليس ذنب الميتشار الذنب ذنب من اختلق القصة من قديم وافتراها وان كنت أرى أنها قد تحدث وقد تكون صحيحة فالناس لا زالوا يرون الرسول في رؤاهم ويحاولون تفسيرها فهل نقول لا يمكن ذلك
قصيميقناة تافهه تتحدث باسم الالتزام والدين
زايرحتى رسول الله ماسلم من كذبكم اما تخافون الله
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهصدق تلوكون الدين بألسنتكم وتضحكون على السذج المهابيل تحت رايته . لاتستحون لامن ربكم ولا من أنفسكم. لكن الشرهة على من يتبعكم ويصدقكم ويدربي راسه مثل الطلي ولا الخروف وراكم.
مواطناحذفو قناة بداية قد وصل بهم الكذب علي الرسول صلي الله علية وسلم
عدد التعليقات:7890
Alhrmanالله هو سبحانه من يعفو البعض يدخل بشركيات ندرس التوحيد من اولي ولا هو نافع بنا
خرخرينوهذه القناة بدأت تنحرف عن المسار الصحيح بشكل كبير وأصبحت خطر على البنات وعلى الأسر فحذاري حذاري من برامجهم الشبابية فالبنات لهن نظرة أخرى في متابعتهم فالرجل الشهم لا يرضى لأهله متابعتهم
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهولالقيت الا الرسول الأعظم تكذب عليه. طيب دور لك أخونجي وفرقعه بكذبة وقل عنه سافر لتركيا وهو مسافر لقطر للدعوة والارشاد .
زايراعتذرة من الناس ولم تتعذر من رسول الله الذي كذبت عليه --------السلام ابتلا في جهله
الكذب الجائز الذي يراد منه اﻹصﻻح يكون : سرآلكن أبن حساب اﻷمور قبل وقوعها
مبعد ماكشف الكذب والبهتات قامو يتعذرون ليش من اول ماتعذرتو ياهل القرنقش
سميني بسمكيا الربع اللي عنده غيره على اهل يحذفه ها القناه نن بيته هاي القناه فتنه وتهدم البيوت وضعت ها الشباب للعرض مثل عرض الازياء يتملحًون باصواتهم وبي ثيابهم المخصله حسبي الله ونعم الوكيل من يغطون فسقهم بدين
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهالأخونجي يعمل مابداله لاأحد يحاسبه ولاأحد يحاكمه. لايمكن أخونجي يحاكم أخونجي ويجلبه و يسحبه للقضاء. سمنهم في دقيقهم.
مسماربعض الناس عليهم شطحات اقرب ماتكون لافلام كرتون وماندري ايش القصد من ايراد قصص خياليه هل هو الفراغ ام الكذب الجائز الذي يراد به الصلاح
عائله ال محمدلنصره نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يود تسميه عائلته ال محمد او تغييرها ايضا مواقع باسم نبينا محمد مطاعم محلات تجاريه اي شئ
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهيعني القصة من أساسها كذب في كذب . وعليه لايجب أن يمر كذب قائلها مرور الكرام زبل يحاسب على فريته ويقدم للقضاء الشرعي ليقول كلكته فيه خصوصآ أنه افترى على الرسول الكريم وهو اثم عظيم يستوجب السجن والجلد.
عدو داعشصار مثل اعتذار مو شغلك
معبرقناه بدايه قناه التميلح كلهم شباب ويتميلحون في الشاشه