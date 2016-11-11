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شاهد .. فيديو مرعب لثعبان عملاق يبتلع تمساحا كبيرا وهو حي

11 نوفمبر, 2016 , 21:45 م
شاهد .. فيديو مرعب لثعبان عملاق يبتلع تمساحا كبيرا وهو حي
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صحيفة المرصد:نشر حساب يحمل اسم ojatro على موقع «يوتيوب»، فيديو مرعبا ومثيرا يظهر خلاله ثعبان الأناكوندا العملاق وهو يلتهم تمساحا صخما ويبتلعه بالكامل وهو حي.

ويظهر في الفيديو الثعبان العملاق وهو يحاول الإمساك بضحيته والالتفاف حوله حتى فتح فمه بشكل مرعب ليتمكن من ابتلاع التمساح من رأسه حتى ذيله، بينما تحاول الضحية المقاومة حتى اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى حتى ابتلعه العملاق كاملا لتتضخم معدته بما يتناسب مع التمساح الكبير الذي ابتلعه كاملا وهو حي.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    نايف

    قلم الخنبقه الرافضي بلع حوثي
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  2. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ههههههه رخمه تقول التمساح رضيع هههههه رضيع هههههههه
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  3. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    عربي من أم واحدة!

    البراءة والهضامة بتعليق( رحمـــه )رقم2*تقول: التسماح لا يزال رضيع*التماسيح لا ترضع،تخرج من البيضة الى المستنقع حيث الحشرات والخنافس لاترضع
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  4. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    اول حاحا

    مزمز عليه
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  5. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    سمير نجد

    تعليق رقم 11 اسعد الله اوقاتك ، الهالة الإعلامية لترامب و انه ضد العرب و المسلمين ، كانت لهدف جمع الأصوات وقت الإنتخابات ، و الخوف من الله و النصر للإسلام و المسلمين ، فلا نعطي الموضوع اكثر من حقه .
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  6. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:15336

    قلم الحقيقه

    داعشـــــــــــــــــي التهم أخوانـــــــــــــــــــي,
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  7. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    Ymni mahbob

    تمنيت ان التمساح كبير لكانت هذه الحيه في عالم الموتى....
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  8. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:7890

    Alhrman

    مشهد مؤلم للارحام ننصح الحوامل بعدم المتابعه
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  9. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    ..

    اخشى ان يفعل ترامب بالعرب مثله ..
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  10. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الهمداني

    ترى اكل التمساح حلال
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  11. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    رحمه

    التمساح لا يزال رضيع ولو كان كبير لصعب السيطرة عليه
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  12. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    هذه نوع من أنواع السحالي والله أعلم

    لوكانت تمساح لتأثرت بمخالب التمساح بعد فكيه
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