شاهد .. فيديو مرعب لثعبان عملاق يبتلع تمساحا كبيرا وهو حي

صحيفة المرصد:نشر حساب يحمل اسم ojatro على موقع «يوتيوب»، فيديو مرعبا ومثيرا يظهر خلاله ثعبان الأناكوندا العملاق وهو يلتهم تمساحا صخما ويبتلعه بالكامل وهو حي.
ويظهر في الفيديو الثعبان العملاق وهو يحاول الإمساك بضحيته والالتفاف حوله حتى فتح فمه بشكل مرعب ليتمكن من ابتلاع التمساح من رأسه حتى ذيله، بينما تحاول الضحية المقاومة حتى اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى حتى ابتلعه العملاق كاملا لتتضخم معدته بما يتناسب مع التمساح الكبير الذي ابتلعه كاملا وهو حي.
تعليقات ( 12 )
نايفقلم الخنبقه الرافضي بلع حوثي
عربي من أم واحدة!البراءة والهضامة بتعليق( رحمـــه )رقم2*تقول: التسماح لا يزال رضيع*التماسيح لا ترضع،تخرج من البيضة الى المستنقع حيث الحشرات والخنافس لاترضع
اول حاحامزمز عليه
سمير نجدتعليق رقم 11 اسعد الله اوقاتك ، الهالة الإعلامية لترامب و انه ضد العرب و المسلمين ، كانت لهدف جمع الأصوات وقت الإنتخابات ، و الخوف من الله و النصر للإسلام و المسلمين ، فلا نعطي الموضوع اكثر من حقه .
عدد التعليقات:15336
قلم الحقيقهداعشـــــــــــــــــي التهم أخوانـــــــــــــــــــي,
Ymni mahbobتمنيت ان التمساح كبير لكانت هذه الحيه في عالم الموتى....
عدد التعليقات:7890
Alhrmanمشهد مؤلم للارحام ننصح الحوامل بعدم المتابعه
..اخشى ان يفعل ترامب بالعرب مثله ..
الهمدانيترى اكل التمساح حلال
رحمهالتمساح لا يزال رضيع ولو كان كبير لصعب السيطرة عليه
هذه نوع من أنواع السحالي والله أعلملوكانت تمساح لتأثرت بمخالب التمساح بعد فكيه