شاهد .. فيديو مرعب لثعبان عملاق يبتلع تمساحا كبيرا وهو حي

صحيفة المرصد:نشر حساب يحمل اسم ojatro على موقع «يوتيوب»، فيديو مرعبا ومثيرا يظهر خلاله ثعبان الأناكوندا العملاق وهو يلتهم تمساحا صخما ويبتلعه بالكامل وهو حي.

ويظهر في الفيديو الثعبان العملاق وهو يحاول الإمساك بضحيته والالتفاف حوله حتى فتح فمه بشكل مرعب ليتمكن من ابتلاع التمساح من رأسه حتى ذيله، بينما تحاول الضحية المقاومة حتى اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى حتى ابتلعه العملاق كاملا لتتضخم معدته بما يتناسب مع التمساح الكبير الذي ابتلعه كاملا وهو حي.