بالفيديو: أم أمريكية تضحي بنفسها لتنقذ طفلها من كلاب ضارية

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لأم تنقذ طفلها من هجوم ضاري لكلبين مجهولين أمام منزلهما،بدأت الأحداث عندما سمعت الأم صراخ طفلها ذو العامين أمام المنزل فهرعت إليه لتتفاجئ بالكلبين يهجمان عليه فحالت بينه و بينهما وحاولت أن تأخذه داخل المنزل إلا أنها لم تجد مفتاح المنزل و ظلت تصيح لطلب المساعدة و تصرخ و من حسن حظهما أن وصلت جارتها بعصا و أبعدتهما عنهما حتى دخلا المنزل و اتصلت ب 911 حيث قبضوا على الكلبين و يتم التحري عن سبب تواجدهما و علق زوجها الذي كان في عمله وقت الحادث أن زوجته بطلة و هو شاهد الفيديو ولكن سيمسحه لعدم قدرته على مشاهدته مجددا، حاليا الطفل يتلقى العلاج بمستشفى كاليفورنيا بعده جروح و خدوش شديدة و إصابة بوجهه ستحتاج لعملية تجميل و الأم تتلقى العلاج لجروح سطحية بسيطة.
تعليقات ( 5 )
متنححيث قبضوا على الكلبين و يتم التحري عن سبب تواجدهما---) ياعيني وفي بعض الدول الــمبنيه على الرويه المستقبليه يـــرد عليك المؤظف بكل برود هذا من اختصاص جهه اخرى
اول حاحاشف ذيل الكلب طالع لفوق معناته والف عليه ويلعب معه
عدد التعليقات:7890
Alhrmanوش معني الولد وتاركين الام شكل الموضوع فيه
سبحان اللهالله يرحمك ياامي كم بكيت يوم شفت حنان الام يارب رحمتك نرجو