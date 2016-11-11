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بالفيديو: أم أمريكية تضحي بنفسها لتنقذ طفلها من كلاب ضارية

11 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
بالفيديو: أم أمريكية تضحي بنفسها لتنقذ طفلها من كلاب ضارية
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لأم تنقذ طفلها من هجوم ضاري لكلبين مجهولين أمام منزلهما،بدأت الأحداث عندما سمعت الأم صراخ طفلها ذو العامين أمام المنزل فهرعت إليه لتتفاجئ بالكلبين يهجمان عليه فحالت بينه و بينهما وحاولت أن تأخذه داخل المنزل إلا أنها لم تجد مفتاح المنزل و ظلت تصيح لطلب المساعدة و تصرخ و من حسن حظهما أن وصلت جارتها بعصا و أبعدتهما عنهما حتى دخلا المنزل و اتصلت ب 911 حيث قبضوا على الكلبين و يتم التحري عن سبب تواجدهما و علق زوجها الذي كان في عمله وقت الحادث أن زوجته بطلة و هو شاهد الفيديو ولكن سيمسحه لعدم قدرته على مشاهدته مجددا، حاليا الطفل يتلقى العلاج بمستشفى كاليفورنيا بعده جروح و خدوش شديدة و إصابة بوجهه ستحتاج لعملية تجميل و الأم تتلقى العلاج لجروح سطحية بسيطة.

On-the-mend: The little boy has since been released from hospital and is recovering at home with his family

He had to undergo plastic surgery for a laceration to his face

The little boy suffered extensive injuries



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    متنح

    حيث قبضوا على الكلبين و يتم التحري عن سبب تواجدهما---) ياعيني وفي بعض الدول الــمبنيه على الرويه المستقبليه يـــرد عليك المؤظف بكل برود هذا من اختصاص جهه اخرى
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  2. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    لأم تنقذ طفلها من هجوم ضاري لكلبين مجهولين ... ويامكثر المجهولين عندنا بالبلد
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  3. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    اول حاحا

    شف ذيل الكلب طالع لفوق معناته والف عليه ويلعب معه
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  4. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:7890

    Alhrman

    وش معني الولد وتاركين الام شكل الموضوع فيه
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  5. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    سبحان الله

    الله يرحمك ياامي كم بكيت يوم شفت حنان الام يارب رحمتك نرجو
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