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حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض

11 نوفمبر, 2016 , 22:54 م
حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض
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صحيفة المرصد: تعرَّض شابين من جنسية يمنية، ترافقهما فتاة سعودية لحادث مروع بالعاصمة الرياض فَجْر اليوم الجمعة على طريق الشيخ جابر، عقب انحراف السيارة، واصطدامها بحواجز خرسانية وشاحنة؛ ما أدى لتعرُّض سائق المركبة والشاب الآخر والفتاة لإصابات متفرقة.

ووفقًا لـ “سبق” قالت المصادر: “في بداية الحادث، وعند نقل المصابين للمستشفى، لم تتم ملاحظة الفتاة؛ إذ توقع الجميع أنها شاب نظرًا لقَصّة الشعر، وملابسها الشبابية، وعند إجراء الإسعافات الأولية بالمستشفى اتضح أنها فتاة، لا يتجاوز عمرها العشرين عامًا”.

وأوضحت المصادر أن الفتاة وسائق المركبة حالتاهما حرجتان؛ ولا يزالان في قِسم العناية المركزة، فيما تعرَّض الشاب الآخر لإصابة متوسطة، هذا وأحالت الجهات المرورية ملف الحادث للجهات الأمنية بعد إنهاء الإجراءات المرورية، فيما تتواصل تحقيقات الجهات الأمنية حول الحادث.



تعليقات ( 115 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 115
    12 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    مواطنه

    ادعولهم بالسلامه ودعو الخلق للخالق يا اصحاب الفضيله ردودكم لحالها توضح انتو من اي طينه وعقلياتكم المريضه
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  2. 114
    12 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    113 معروفه اجندتهم واهدافهم بركات السيستاني لكن المشكله في المخفات اللي عندنا اللي يردون عليهم
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  3. 113
    12 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    مرصدي

    آخر الزمان ، واقع مؤلم ، عاشق الدمام ، Ymni . 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  4. 112
    12 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ابو فيصل

    العمالة من كل الجنسيات تعمل فى توصيل المشاوير فى المدن والقرى.وكلهم على كفالات ومع ذالك يملكون سيارات خاصة ويعملون بهذة المهنةالغير مرخصة وغالبيتهم بمعرفة الكفيل حيث يتنازل عن الراتب او جزء منة.
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  5. 111
    12 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    أوركيد🌺

    [[ حادث وفضيحة ]] نسأل الله لنا ولقارئ الرسالة📩ولجميع المسلمين حسن الخاتمة🙌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 110
    12 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    خالد ابو ديمه

    يارب سترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 109
    12 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    أوركيد🌺

    ( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )
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  8. 108
    12 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    ت92وانتم يالرجال مالكم ماضي اسود !!!!ومو ملعوب فيكم ماشاء الله يارب تكتب الجميع نساءك الصبر والثبات
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  9. 107
    12 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الله يهديهم ويهدي شباب المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 106
    12 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الله يحسن خواتمنا ولا يبتلينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 105
    12 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    أوركيد🌺

    الحوادث والمفاجأت الغير متوقعة😱هذي اللي مايحسبون حسابها اللي مستمرين ف غيهم وأصرارهم ع تصرفاتهم الرعناء... ويأبى الله إلاأن يتم نوره ويظهر الحق....( يمهل ولايهمل ) ولايظلم ربك أحدا🤔تعيها أذن👂وااعية
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  12. 104
    12 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    محمد العنزي

    محد يجبر احد على الردي لكن اللي يبيع نفسه برخيص يلقى ****
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  13. 103
    12 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    العتيبي

    الواجب تسريحهم لليمن اكلين خيرات البلد ولاسلمنا من شرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 102
    12 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ابوسجى

    احسنوا تربية بناتكم ولاتلقوا باللوم على الآخرين هذا هو الأساس والتحصين المنيع الله يستر بناتنا وبنات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 101
    12 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    فهدالجويان

    الي عنده زيدي على كفالة يطرده خروج نهائي لانهم ناوين ينشرون خرابهم في البلد اطردوهم للجحيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 100
    12 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    من حائل

    خوش والله هذا وعيالنا ذبحوا عشانهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 99
    12 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    شيعي برونزي

    خخخخخخ التعليقات فله حيلكم بينكم ويقلون عنا عنصريين خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  18. 98
    12 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ابوساره

    شكل ابويمن كان ملتهي بالتبويس الله لا يبلانا ويرفع عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 97
    12 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    فيصل

    لبس وقصة ولادي تبي تستر على نفسها وأبى الله الا ان يفضحهم في نار جهنم أبو بطنك انت وهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 96
    12 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    من شبوة اليمنيه

    ابو مصلح اقول على شحم ياخنبقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 95
    12 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    007

    شوفوا الاسواق وتعرفون اتوقع كلن عنده عيون إلا الاعمى!
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  22. 94
    12 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    زائر

    اخواني المعلقين مع احترامي وتقديري لكم ادعوالله ان يحرم وجيهكم ووجيه والديكم عن النار ادعوالله لهم بشفاء فواله انهم اخذو جزائهم من ربهم وغض النظر عن الجنسيه فقد يرجعو الى الحياه ويتوبو الى الله ربهم
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  23. 93
    12 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    شلولخ

    الشره ماهي علي ابو يمن الشره علي دخلهم البلد
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  24. 92
    12 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    82 ماهو شرط ياكثر اللي اكلو مقالب فيهن والعكس المشكلة الانفلات الحاصل من البنات يأثر بالسمعة العامة لهن والنتيجة عزوف عن الزواج كيف يتأكد ان مالها ماضي اسود ومستهلكة وملعوب فيها مع اللي نشوفة منهن
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  25. 91
    12 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    راكاان

    قلم الحقيقه مسجل خروج نهائي بعد هالخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 90
    12 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    أبو مصلفح الرياض

    اللي علق بااسمي 76 الله لايسامحك ولايوفقك أنا عندي معجبات هنا وانت تخرب علي وتشوه سمعتي لاتستهين بدعوتي عليك لأنك انتحلت شخصيتي المحبوبة هنا الله لايوفقك يعني انك بتضيرني الآن ياوحش هههه اشبع بها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 89
    12 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    فهدالجويان

    هانت رساله لكل زييييدي خروجكم من المملكه قريب باذن الله لمو عفشكم واذهبو للجحيم ليس متحسف عليكم نحن نريد ان نطهر ارضنا من الحثاله والقاذورات والنجاسه اذهبو وتعلفو مثل الحمير في ارضكم
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  28. 88
    12 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    يمني جدة

    جميل جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 87
    12 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    اهدا لكل من يسب ويشتم ويحب الفتنه

    اللهم ارنا فيه عجائب قدرته اللهم شُل أركانه وجمد الدماء في عروقه الله ابتليه بسرطان ينخر جسده وبحادث مروري يحوّله الى اشلاء اللهم فجر مخه وابتليه بجميع الأمراض المزمنة الله يفقده بصره يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 86
    12 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    خالد 22

    ياغريب خلك اديب
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  31. 85
    12 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    كما تدين تدان

    محد قال لي // الخَبِيثَات للخبيثين اللي لها ماضي وتتمشى مع يمني بيآخذها واحد كان يتمشى مع مغربيات وروسيات في دبي والمغرب والبحرين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 84
    12 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    2+2=5

    انتو زعلانين من البنت واهلها ولا من اليمنين يعني لو كان سعودي ماكنتو بتزعلو منة
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  33. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    اببببباااااي

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعليها وعلى من هم على شاكلتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    خالد

    الزيدي طولها قسم شي يقهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    twe

    الله يمهل ولا يهمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    وبعدبن مع اليمنيين

    يفترض فيهم التزام الادب طالما هم لاجئون لكن قتل وسرقة ومخدرات وسرقات وانفلات اخلاقي. الى متى؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    الواصله

    من حقين المشاوير الخاصه ما أستبعد هذولاء اللي تاركينهم يوصلون الفتيات مصيبه ما تعرفون حجمها ودي أعرف كيف بكل سهوله اي فتاة تركب مع اي شاب وبضغطة زر بس وعااااادي عند الجميع ودي افهم كيف صار عادي كيف ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  38. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    زائر

    الله يطيح حظج يمريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الزيود يستخدمون السحر واكيد البنت في غير وعيها فكتب السحر تباع علني عندنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    عبدالرحمن بو كرشه

    مغرر فيها اقسم بالله هالزيود خطر محدق والله علا مااقول شهيد يستخدمون كل مايطري ولايطري علا بالك وأقلها السحر وخلافه لأسباب وضيعه اتمنئ التفاته حاده وجاده وتقليص أعدادهم هاذا رايي الحر والسلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  41. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    عبدالرحمن بو كرشه

    مغرر فيها اقسم بالله هالزيود خطر محدق والله علا مااقول شهيد يستخدمون كل مايطري ولايطري علا بالك وأقلها السحر وخلافه لأسباب وضيعه اتمنئ التفاته حاده وجاده وتقليص أعدادهم هاذا رايي الحر والسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    محد قال لي

    ويوم يجي العريس طايح الحظ يتقدم يلاقي لستة طلبات واشتراطات وهو بالاخير اللي بيتورط ههههههههه وهي مع يمني يتمشون ياذاك 😀😃😇😯😀
    لا يعجبني(32) اعجبني(6)
  43. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    مـ،ـاݛــے

    فقدت السيطرة ودخلت الاشياء ف بعضها حريم وجنسيات وسواقين وبياعين واختلاط وخلوات ومطلقات ومعنسات ومتحررات وعزابية وبرامج تواصل وقنوات وقله حياء وانعدام التدين وشذوذات ومخدرات وصاحبات وجهل وتفريط وووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    فهد

    اللهم استر عوراتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    محد قال لي

    ههههههه مدري اعلق والا اسكت .. يماني ؟؟ ومسترجله ؟؟ واقل من عشرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    زياد

    وش قبيلتها..
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  47. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:4349

    العنيد

    لاحول ولاقوة الا بالله ،، (اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض) .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الله يصلحهم اليمنيين ذولي تلاقيهم ضحكوا ع البنت وقالوا لها إنهم أردنيين مثلي أنا إذا حسيت إن اللي قدامي سعودي قصمنجي ولا بدوي ماأقول إني سعودي ممكن تفضحني كلمة ولا جملة أقوول إني من النشامى أردني
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    بوعلي

    لو اليمانى فيه خير كان ماباع اليمن وعاره للفرس وجالس يبتز بنات الناس بس قليل الاصل معروف مثل الثعلب المراوغ الجاليه اليمنيه هنا طفح الكيل لايوجد فيهم فائده اكبره همه حزمة قات وتخب عليه
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  50. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:4349

    العنيد

    بما أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد فليس لدي تعليق الا أن قلوبنا تفطرت من هالأخبار! الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا ع كثير ممن خلق تفضيلا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    الله يعين

    فخار يكسر بعضه الله يسترنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليقات البعض مريضة أسأل الله إن يشفيهم حبيبي وشلووونك شو خلى لعيوناك عموما هانت ياجماعة الخير البيك قرب بيفتح فرع في الخرج وانت رايح هناك مر على مثلثات الخرج وحديقة اليحوانت عندهم وش حليلها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  53. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    راكاااان

    يارب استر اعراضنا واعراض المسلمين بالدنيا ولأخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم الشعب السعودي العظيم علامكم ياالربع هذا الشخص مايمثل إلا نفسه لو ع يدي والله مايتعالج يرتمي ع الحدود هو واللي معه ماله داعي التعميم وبعدين مو كل اليمنيين هوية زائر أنظري إلي يافتاة مواليد
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  55. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    اقول احمدوا ربكم ع العافيه واتركوا خلق الله الله الي يحاسب كلن يحاسب نفسه قبل يحاسب
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  56. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    خالد

    هي جت على اليمنية بس شوفو السوريين ايش مسوين بالبلد من العلاقات مع *** والزتا والفضايح والمخدرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  57. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    نبرة صدي

    السعوديين صارو بنغاليه مايدورن عن حريمهم وقريباتهم ههههههههههه
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  58. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ابو يمن وغيره

    من الوافدين والله لو عليهم رقابه وفيه احد يسأله عن اثباته والله ما تاجرؤون على عمل المنكر في بلدنا ،، روح الدول الاخرى حتى امريكا بلد الحرية والمجون كل الأجانب يمشي مثل الصاروخ من العمل للبيت فقط.
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  59. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    محمد

    لى المعلقين الي يدافعون ويقولو اقاربها اقروا اخبر زين وفتحو عيونكم ؟؟ حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض؟؟؟ يفضح فتاة سعودية مختفية من اهلها تفهمون والا لا
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  60. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    سن توب

    المتشبه سويميه ام سارة يردح بالتعليقات متخفي مثل تعليق 48 ويدافع عن الزيود ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    جاسم

    اللهم افضحهم على الملاء وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم العنهم في السماء قبل الارض اللهم شل اركانهم وجمد الدماء في عروقهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  62. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    آخر الزمان

    حققوا مع اهلها وينهم عنها ليش مهملينها وين والدها عنها مشغول في الجوالات والاستراحات ؟؟ وين والدتها عنها برضوا مشغوله في الجوالات والزيارات والاسواق ؟؟ وين اشقائها عنها نفس الشي مشغولين في السفريات ؟
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  63. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    34

    ش رايك احسن شي نخلي مدينة نسا ومدينة رجال ؟؟؟منت صويحي حمدالله على نعمة العقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:207

    1=1

    يا أخوان اليمنيين شعب 20 مليون فيهم الطيب الدين المحترم الشريف وفيهم سفالة وزبالة مجتمع فلا نخلط بين الطيب والبطال لأن البطال لايمثل مجتمع محترم بل البطال يمثل نفسه ومحيطه القذر
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  65. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    ابو راشد

    يمكن أقاربها يمكن أمها يمنيه وهذولا خوالها لا تستعجلون في رمي الأحكام بدون معرفة الحقيقة نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    الهاشمي

    اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    العاصي

    ياناس تقووو الله لا تشمتون في عباد الله قولو الله لايبلانا ويستر على عورتنا وعورات المسلمين ويحفظ لنا الامن ولامان حنا في نعمه ولابد نحمدالله وندعي الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ولااة امرنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:11232

    إنسان منصف

    انا لا الوم البنت،،،، اكثر من اليمنيين ،،، وتجراهم ،،، المفروض تسفير فورا
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  69. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ملينا من شي اسمه تحقيق وبعد التحقيق
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  70. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    اسمرعبر

    شعرها قصير ولبسها ولادي ؟؟ بويه ذي الظاهر انها تعلم ابويمن المرجلة ههههه الله لا يبلانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  71. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    اسمرعبر

    شعرها قصير ولبسها ولادي ؟؟ بويه ذي الظاهر انها تعلم ابويمن المرجلة ههههه الله لا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    طلال الرحيلي

    لا تلومنا ابو يمن لوم الفتاة وين أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    زائر خبير

    النساء جاهلاً ت وكلمه تجيبها وكلمه توديهاولازم من مراقبتهم ولاتنغرون وراء لأدعات بتحرير المراءه هم ذمه فى عنق كل مسلم يخاف الله ولايام والحوادث تثبت ذالك كل يوم الدين والالتزام به يحمى بنات المسلمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  74. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:11232

    إنسان منصف

    اليمنيين،،،، تجرأوا ،،،، حتى وصلوا للمحارم،،،،،إنذار !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    سيارات حديثه جديده

    تطوير سيارات حديثه سياحيه مثلا سياره شجريه سياره قمريه سياره على شكل نبات جميل لان المركب الهنئ من علامات السعاده ايضا الالوان مثلا لون النحله وهكذا لعالم جديد للسيارات السياحيه
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  76. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    واقع مؤلم

    بعض الاباء والاخوة يطاردون ورى الاجنبيات في كل البلدان في الداخل والخارج وهذه النتيجة : كما تدين تدان...وبعض البنات تلقى ابوها واخوانها في كل اجازة مسافرين برا يطاردون ورى الاجنبيات...عفو تعف نساءكم.
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  77. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    الاسم:

    الله المستعان ارجو من المسئولين من وزاره العمل والدوله انشاء مولات للنساء فقط او عدم وجود عاملين ذكور في مستلزمات نسائيه ونتمنا مولات للنساء فقط لتقضي وتخدم البطاله النسائيه
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  78. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    سماح

    لانعلم قد تكون قريبتهم حتى وان اختلفت الجنسية لايجوز رمي التهم بدون استيظاح
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  79. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:207

    1=1

    إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم لاتواخذنا فيما عمل السفهاء منا . هذا عقاب بالدنيا وفضيحة بالدنيا لها وللراعي الذي لم يتق الله ولم يخافه بالحفاظ على أولاده وبناته ويربيهم تربية دينية فكيف بعقاب الآخرة.
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  80. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش والداعشيات....
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  81. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    اليماني قلب محلات بيع اغراض الرحلات الى معسلات وقيرو وغيرة وشارع قابوس فيه عدة محلات تجد الشباب طوابير يشترون منه معسلات يفتح الفجر ويسكر ١٢ليلا
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  82. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    صدق الي قال بقر
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  83. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    تركي2

    بصراحة هالجنسية ما عندهم رجولة ولا مروئة العرب أبد زي البهيمة تمشية شهواته الا من رحم الله. واتوقع أهل عدن أفضل فكريا واخلاقيا من باقي المناطق
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  84. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  85. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    12

    لن تعودي لن تعودي خخخخخ
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  86. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    وطني الحبيب ولا احب سوااه

    والله ثم والله ان مضرتهم اكثر من فايدتهم خبث وسرقات واجرام وحقد اتوقع نص اليمنهً في جيزان والرياض ابتلشنا فيهم يحاربونا ولسا نستضيفهمً احقر ماعرفت هالجاليه ولكن قربت نهايتهم
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  87. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    Ymni mahbob

    لماذا البنت ***كله عشان تطلع معهم....لكن الله كشفها وفضحها امام الملا....
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  88. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    فهدالجويان

    قذارة حثالة المجتمع من الذيود تسببت في اغراء بعض المراهقات بالكلام المعسول والمال يجب اخراجهم من المملكه ورميهم في مقابر اليمن فهم خطر كبير وعدم التساهل معهم ومن لديه عماله يخرجلهم نهائي تفادي من شره
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  89. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    14

    قبح الله منطقك ماتدري عن شي وحكمت بقتلها يابهيمة
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  90. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    يمني جنتل

    اشتي اتزوج سعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  91. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    إذا كان النظام يريد بل راضي بمثل هذه الافعال أيش بيد المواطن ..الزيود جراذي العرب ..بل انهم خباث ونظمنا ضدنا عوذا
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  92. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    Ymni mahbob

    كم من يمني عاش عيشه هنيه انتو تفكرون هم جالسين يبون الرواتب بس ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  93. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    الهمداني

    ياجماعة فكروا بعقل لو لم يكون الشباب من الجنسية اليمنية بيكونوا من جنسية ثانية او حتى سعوديين انتم زعلانين على انهم يمنيين او زعلانين من السالفة نبي نفهم يعني اذا مع سعوديين عادي يرضيكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عيب
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  94. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    اليماني يطارد ورا البنات يتركون زوجاتهم سنين وهم يبحثون في الغربه عن ا*** ومطاردت البنات وزوجاتهم محفوظات عند اهلهم لاكن عندنا يعيث في البنات تهديد وابتزاز
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  95. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    مجرة التبانة

    ربما تكون *** من نفس الطينه حسبنا الله ونعم الوكيل ، في حالة كانت*** تسحب جنسية اهلها جميعا لتشويههم سمعتنا ويرحلوا لبلاد الاجداد ماناقصنا هم يغثونا بترهاتهم الرجعية***
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  96. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    الى الهمداني. السعوديه تلقاها. *** زيديه. او ابوها سعودي شيبه ٩٠. وامها زيديه.
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  97. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    Ymni mahbob

    البنت تطلع وتسوي الهوايل وفي الاخير يقولون اطردو اليمنين ههههه شكلها تحب ابو خبير اليمني.....
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  98. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    هل جملة باب مشرع تعني بأن الباب مفتوح دائما، و هل نقول مُشْرَعٌ أم مُشَرَّعٌ.
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  99. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    [email protected]

    ياحكومتنا الرشيده اذا لم يتم الحزم وانزال اقسى العقوبه لن يرتدع احد والدعوا من جفره لدحديرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  100. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    عاشق سراب

    احفرو قبرها ****
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  101. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    يمني عاشق الدمام

    والسعوديين ملائكة مانشوفهم بالأسواق؟؟
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  102. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    عاطل بس متفائل بالبساطة

    ياشعب وياحكووومة ترى حرام كذا وهالجاهلات السخيفات ذنوبهم نتحمل جزء كبير منها نبي حل تكفوووون
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  103. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    حسن

    ابويمن انت فاقد الشهامه والرجوله ولن تعلو قدرك ياوغد
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  104. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    ابوبنيان

    تبصيم وترحيل
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  105. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    احمد عسيري

    ان القلب يتوجع والعين تدمع والفسادمنع القطر ايه الآباء من لايستحق ان يكون اب فليتق الله كيف ينجب ولايرعى من أنجب احتضنوا بناتكم واتقوا الله فيهن أحرصوا ولاتخونوا ولكن الرعاية منك والحافظ الله جل جلاله
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  106. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    عاشق سراب

    لو تموت احسن ايش موقف أهلها ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  107. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    Ksb

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    يمني

    طلع السعودي الحسود
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  109. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    الهمداني

    لا حد يتهم الناس بالباطل امسكوا بناتكم ولا تتكلمون في الناس
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  110. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    فيصل القحطاني

    الزيود من أخطر واحقر المقيمين لدينا.. كل همه*****.. فاقدين الشهامة والرجولة.. يجب تنظيف البلد منهم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  111. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    العويد

    لاحول ولاقوة الا بالله ، اللهم اهدي ضال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    مرزوق

    ابو يمن الخبيث ينشر الفساد والخراب حسبي الله عليهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  113. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    عاشق سراب

    أبو يمن ماجا يمسكها بشعرها . هي الملعونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  114. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    عاشق سراب

    عاقبها الله . **** الله يخلف على الاهل وفظيحتهم بين العربان ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  115. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    Nasser7777

    ابويمن جالس يسعا في الارض فساد تارك ديرته ومعاه بطاقة الزياره ولا احد هامه لا وبعد خطف وخرابيط ....ولوه سعودي كان قامت على راسه القيامه اطردو الاجانب المستهترين وانا حددت المستهترين لاحد يتفلسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)

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