حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض

صحيفة المرصد: تعرَّض شابين من جنسية يمنية، ترافقهما فتاة سعودية لحادث مروع بالعاصمة الرياض فَجْر اليوم الجمعة على طريق الشيخ جابر، عقب انحراف السيارة، واصطدامها بحواجز خرسانية وشاحنة؛ ما أدى لتعرُّض سائق المركبة والشاب الآخر والفتاة لإصابات متفرقة.
ووفقًا لـ “سبق” قالت المصادر: “في بداية الحادث، وعند نقل المصابين للمستشفى، لم تتم ملاحظة الفتاة؛ إذ توقع الجميع أنها شاب نظرًا لقَصّة الشعر، وملابسها الشبابية، وعند إجراء الإسعافات الأولية بالمستشفى اتضح أنها فتاة، لا يتجاوز عمرها العشرين عامًا”.
وأوضحت المصادر أن الفتاة وسائق المركبة حالتاهما حرجتان؛ ولا يزالان في قِسم العناية المركزة، فيما تعرَّض الشاب الآخر لإصابة متوسطة، هذا وأحالت الجهات المرورية ملف الحادث للجهات الأمنية بعد إنهاء الإجراءات المرورية، فيما تتواصل تحقيقات الجهات الأمنية حول الحادث.
تعليقات ( 115 )
مواطنهادعولهم بالسلامه ودعو الخلق للخالق يا اصحاب الفضيله ردودكم لحالها توضح انتو من اي طينه وعقلياتكم المريضه
مرصديآخر الزمان ، واقع مؤلم ، عاشق الدمام ، Ymni . 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي . للتنبيه
ابو فيصلالعمالة من كل الجنسيات تعمل فى توصيل المشاوير فى المدن والقرى.وكلهم على كفالات ومع ذالك يملكون سيارات خاصة ويعملون بهذة المهنةالغير مرخصة وغالبيتهم بمعرفة الكفيل حيث يتنازل عن الراتب او جزء منة.
أوركيد🌺[[ حادث وفضيحة ]] نسأل الله لنا ولقارئ الرسالة📩ولجميع المسلمين حسن الخاتمة🙌
خالد ابو ديمهيارب سترك
أوركيد🌺( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )
جنوبية..🌻🌻الله يحسن خواتمنا ولا يبتلينا
أوركيد🌺الحوادث والمفاجأت الغير متوقعة😱هذي اللي مايحسبون حسابها اللي مستمرين ف غيهم وأصرارهم ع تصرفاتهم الرعناء... ويأبى الله إلاأن يتم نوره ويظهر الحق....( يمهل ولايهمل ) ولايظلم ربك أحدا🤔تعيها أذن👂وااعية
محمد العنزيمحد يجبر احد على الردي لكن اللي يبيع نفسه برخيص يلقى ****
العتيبيالواجب تسريحهم لليمن اكلين خيرات البلد ولاسلمنا من شرهم
ابوسجىاحسنوا تربية بناتكم ولاتلقوا باللوم على الآخرين هذا هو الأساس والتحصين المنيع الله يستر بناتنا وبنات المسلمين
فهدالجويانالي عنده زيدي على كفالة يطرده خروج نهائي لانهم ناوين ينشرون خرابهم في البلد اطردوهم للجحيم
من حائلخوش والله هذا وعيالنا ذبحوا عشانهم
شيعي برونزيخخخخخخ التعليقات فله حيلكم بينكم ويقلون عنا عنصريين خخخخخخ
ابوسارهشكل ابويمن كان ملتهي بالتبويس الله لا يبلانا ويرفع عنهم
فيصللبس وقصة ولادي تبي تستر على نفسها وأبى الله الا ان يفضحهم في نار جهنم أبو بطنك انت وهي
من شبوة اليمنيهابو مصلح اقول على شحم ياخنبقه
007شوفوا الاسواق وتعرفون اتوقع كلن عنده عيون إلا الاعمى!
زائراخواني المعلقين مع احترامي وتقديري لكم ادعوالله ان يحرم وجيهكم ووجيه والديكم عن النار ادعوالله لهم بشفاء فواله انهم اخذو جزائهم من ربهم وغض النظر عن الجنسيه فقد يرجعو الى الحياه ويتوبو الى الله ربهم
شلولخالشره ماهي علي ابو يمن الشره علي دخلهم البلد
راكاانقلم الحقيقه مسجل خروج نهائي بعد هالخبر
أبو مصلفح الرياضاللي علق بااسمي 76 الله لايسامحك ولايوفقك أنا عندي معجبات هنا وانت تخرب علي وتشوه سمعتي لاتستهين بدعوتي عليك لأنك انتحلت شخصيتي المحبوبة هنا الله لايوفقك يعني انك بتضيرني الآن ياوحش هههه اشبع بها
فهدالجويانهانت رساله لكل زييييدي خروجكم من المملكه قريب باذن الله لمو عفشكم واذهبو للجحيم ليس متحسف عليكم نحن نريد ان نطهر ارضنا من الحثاله والقاذورات والنجاسه اذهبو وتعلفو مثل الحمير في ارضكم
يمني جدةجميل جدا
اهدا لكل من يسب ويشتم ويحب الفتنهاللهم ارنا فيه عجائب قدرته اللهم شُل أركانه وجمد الدماء في عروقه الله ابتليه بسرطان ينخر جسده وبحادث مروري يحوّله الى اشلاء اللهم فجر مخه وابتليه بجميع الأمراض المزمنة الله يفقده بصره يارب
خالد 22ياغريب خلك اديب
كما تدين تدانمحد قال لي // الخَبِيثَات للخبيثين اللي لها ماضي وتتمشى مع يمني بيآخذها واحد كان يتمشى مع مغربيات وروسيات في دبي والمغرب والبحرين
2+2=5انتو زعلانين من البنت واهلها ولا من اليمنين يعني لو كان سعودي ماكنتو بتزعلو منة
ابببببااااايحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعليها وعلى من هم على شاكلتهم .
خالدالزيدي طولها قسم شي يقهر
tweالله يمهل ولا يهمل
وبعدبن مع اليمنيينيفترض فيهم التزام الادب طالما هم لاجئون لكن قتل وسرقة ومخدرات وسرقات وانفلات اخلاقي. الى متى؟
الواصلهمن حقين المشاوير الخاصه ما أستبعد هذولاء اللي تاركينهم يوصلون الفتيات مصيبه ما تعرفون حجمها ودي أعرف كيف بكل سهوله اي فتاة تركب مع اي شاب وبضغطة زر بس وعااااادي عند الجميع ودي افهم كيف صار عادي كيف ؟
زائرالله يطيح حظج يمريكا
أبو مصلفح الرياضالزيود يستخدمون السحر واكيد البنت في غير وعيها فكتب السحر تباع علني عندنا
عبدالرحمن بو كرشهمغرر فيها اقسم بالله هالزيود خطر محدق والله علا مااقول شهيد يستخدمون كل مايطري ولايطري علا بالك وأقلها السحر وخلافه لأسباب وضيعه اتمنئ التفاته حاده وجاده وتقليص أعدادهم هاذا رايي الحر والسلام
عبدالرحمن بو كرشهمغرر فيها اقسم بالله هالزيود خطر محدق والله علا مااقول شهيد يستخدمون كل مايطري ولايطري علا بالك وأقلها السحر وخلافه لأسباب وضيعه اتمنئ التفاته حاده وجاده وتقليص أعدادهم هاذا رايي الحر والسلام
محد قال ليويوم يجي العريس طايح الحظ يتقدم يلاقي لستة طلبات واشتراطات وهو بالاخير اللي بيتورط ههههههههه وهي مع يمني يتمشون ياذاك 😀😃😇😯😀
مـ،ـاݛــےفقدت السيطرة ودخلت الاشياء ف بعضها حريم وجنسيات وسواقين وبياعين واختلاط وخلوات ومطلقات ومعنسات ومتحررات وعزابية وبرامج تواصل وقنوات وقله حياء وانعدام التدين وشذوذات ومخدرات وصاحبات وجهل وتفريط وووو
فهداللهم استر عوراتنا
محد قال ليههههههه مدري اعلق والا اسكت .. يماني ؟؟ ومسترجله ؟؟ واقل من عشرين
زيادوش قبيلتها..
عدد التعليقات:4349
العنيدلاحول ولاقوة الا بالله ،، (اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض) .
أبو مصلفح الرياضالله يصلحهم اليمنيين ذولي تلاقيهم ضحكوا ع البنت وقالوا لها إنهم أردنيين مثلي أنا إذا حسيت إن اللي قدامي سعودي قصمنجي ولا بدوي ماأقول إني سعودي ممكن تفضحني كلمة ولا جملة أقوول إني من النشامى أردني
بوعليلو اليمانى فيه خير كان ماباع اليمن وعاره للفرس وجالس يبتز بنات الناس بس قليل الاصل معروف مثل الثعلب المراوغ الجاليه اليمنيه هنا طفح الكيل لايوجد فيهم فائده اكبره همه حزمة قات وتخب عليه
عدد التعليقات:4349
العنيدبما أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد فليس لدي تعليق الا أن قلوبنا تفطرت من هالأخبار! الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا ع كثير ممن خلق تفضيلا !!
الله يعينفخار يكسر بعضه الله يسترنا
أبو مصلفح الرياضتعليقات البعض مريضة أسأل الله إن يشفيهم حبيبي وشلووونك شو خلى لعيوناك عموما هانت ياجماعة الخير البيك قرب بيفتح فرع في الخرج وانت رايح هناك مر على مثلثات الخرج وحديقة اليحوانت عندهم وش حليلها
راكاااانيارب استر اعراضنا واعراض المسلمين بالدنيا ولأخره
أبو مصلفح الرياضالسلام عليكم الشعب السعودي العظيم علامكم ياالربع هذا الشخص مايمثل إلا نفسه لو ع يدي والله مايتعالج يرتمي ع الحدود هو واللي معه ماله داعي التعميم وبعدين مو كل اليمنيين هوية زائر أنظري إلي يافتاة مواليد
خالدهي جت على اليمنية بس شوفو السوريين ايش مسوين بالبلد من العلاقات مع *** والزتا والفضايح والمخدرات
نبرة صديالسعوديين صارو بنغاليه مايدورن عن حريمهم وقريباتهم ههههههههههه
ابو يمن وغيرهمن الوافدين والله لو عليهم رقابه وفيه احد يسأله عن اثباته والله ما تاجرؤون على عمل المنكر في بلدنا ،، روح الدول الاخرى حتى امريكا بلد الحرية والمجون كل الأجانب يمشي مثل الصاروخ من العمل للبيت فقط.
محمدلى المعلقين الي يدافعون ويقولو اقاربها اقروا اخبر زين وفتحو عيونكم ؟؟ حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض؟؟؟ يفضح فتاة سعودية مختفية من اهلها تفهمون والا لا
سن توبالمتشبه سويميه ام سارة يردح بالتعليقات متخفي مثل تعليق 48 ويدافع عن الزيود ههههه
جاسماللهم افضحهم على الملاء وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم العنهم في السماء قبل الارض اللهم شل اركانهم وجمد الدماء في عروقهم
آخر الزمانحققوا مع اهلها وينهم عنها ليش مهملينها وين والدها عنها مشغول في الجوالات والاستراحات ؟؟ وين والدتها عنها برضوا مشغوله في الجوالات والزيارات والاسواق ؟؟ وين اشقائها عنها نفس الشي مشغولين في السفريات ؟
34ش رايك احسن شي نخلي مدينة نسا ومدينة رجال ؟؟؟منت صويحي حمدالله على نعمة العقل
عدد التعليقات:207
1=1يا أخوان اليمنيين شعب 20 مليون فيهم الطيب الدين المحترم الشريف وفيهم سفالة وزبالة مجتمع فلا نخلط بين الطيب والبطال لأن البطال لايمثل مجتمع محترم بل البطال يمثل نفسه ومحيطه القذر
ابو راشديمكن أقاربها يمكن أمها يمنيه وهذولا خوالها لا تستعجلون في رمي الأحكام بدون معرفة الحقيقة نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر
الهاشمياللهم لا بلاء
العاصيياناس تقووو الله لا تشمتون في عباد الله قولو الله لايبلانا ويستر على عورتنا وعورات المسلمين ويحفظ لنا الامن ولامان حنا في نعمه ولابد نحمدالله وندعي الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ولااة امرنا
عدد التعليقات:11232
إنسان منصفانا لا الوم البنت،،،، اكثر من اليمنيين ،،، وتجراهم ،،، المفروض تسفير فورا
حسبنا الله ونعم الوكيلملينا من شي اسمه تحقيق وبعد التحقيق
اسمرعبرشعرها قصير ولبسها ولادي ؟؟ بويه ذي الظاهر انها تعلم ابويمن المرجلة ههههه الله لا يبلانا
اسمرعبرشعرها قصير ولبسها ولادي ؟؟ بويه ذي الظاهر انها تعلم ابويمن المرجلة ههههه الله لا يبلانا
طلال الرحيليلا تلومنا ابو يمن لوم الفتاة وين أهلها
زائر خبيرالنساء جاهلاً ت وكلمه تجيبها وكلمه توديهاولازم من مراقبتهم ولاتنغرون وراء لأدعات بتحرير المراءه هم ذمه فى عنق كل مسلم يخاف الله ولايام والحوادث تثبت ذالك كل يوم الدين والالتزام به يحمى بنات المسلمين
عدد التعليقات:11232
إنسان منصفاليمنيين،،،، تجرأوا ،،،، حتى وصلوا للمحارم،،،،،إنذار !!
سيارات حديثه جديدهتطوير سيارات حديثه سياحيه مثلا سياره شجريه سياره قمريه سياره على شكل نبات جميل لان المركب الهنئ من علامات السعاده ايضا الالوان مثلا لون النحله وهكذا لعالم جديد للسيارات السياحيه
واقع مؤلمبعض الاباء والاخوة يطاردون ورى الاجنبيات في كل البلدان في الداخل والخارج وهذه النتيجة : كما تدين تدان...وبعض البنات تلقى ابوها واخوانها في كل اجازة مسافرين برا يطاردون ورى الاجنبيات...عفو تعف نساءكم.
الاسم:الله المستعان ارجو من المسئولين من وزاره العمل والدوله انشاء مولات للنساء فقط او عدم وجود عاملين ذكور في مستلزمات نسائيه ونتمنا مولات للنساء فقط لتقضي وتخدم البطاله النسائيه
سماحلانعلم قد تكون قريبتهم حتى وان اختلفت الجنسية لايجوز رمي التهم بدون استيظاح
عدد التعليقات:207
1=1إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم لاتواخذنا فيما عمل السفهاء منا . هذا عقاب بالدنيا وفضيحة بالدنيا لها وللراعي الذي لم يتق الله ولم يخافه بالحفاظ على أولاده وبناته ويربيهم تربية دينية فكيف بعقاب الآخرة.
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش والداعشيات....
تركي2بصراحة هالجنسية ما عندهم رجولة ولا مروئة العرب أبد زي البهيمة تمشية شهواته الا من رحم الله. واتوقع أهل عدن أفضل فكريا واخلاقيا من باقي المناطق
Ymni mahbobمخالف
12لن تعودي لن تعودي خخخخخ
وطني الحبيب ولا احب سوااهوالله ثم والله ان مضرتهم اكثر من فايدتهم خبث وسرقات واجرام وحقد اتوقع نص اليمنهً في جيزان والرياض ابتلشنا فيهم يحاربونا ولسا نستضيفهمً احقر ماعرفت هالجاليه ولكن قربت نهايتهم
Ymni mahbobلماذا البنت ***كله عشان تطلع معهم....لكن الله كشفها وفضحها امام الملا....
فهدالجويانقذارة حثالة المجتمع من الذيود تسببت في اغراء بعض المراهقات بالكلام المعسول والمال يجب اخراجهم من المملكه ورميهم في مقابر اليمن فهم خطر كبير وعدم التساهل معهم ومن لديه عماله يخرجلهم نهائي تفادي من شره
14قبح الله منطقك ماتدري عن شي وحكمت بقتلها يابهيمة
يمني جنتلاشتي اتزوج سعوديه
عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفانإذا كان النظام يريد بل راضي بمثل هذه الافعال أيش بيد المواطن ..الزيود جراذي العرب ..بل انهم خباث ونظمنا ضدنا عوذا
Ymni mahbobكم من يمني عاش عيشه هنيه انتو تفكرون هم جالسين يبون الرواتب بس ....
الهمدانيياجماعة فكروا بعقل لو لم يكون الشباب من الجنسية اليمنية بيكونوا من جنسية ثانية او حتى سعوديين انتم زعلانين على انهم يمنيين او زعلانين من السالفة نبي نفهم يعني اذا مع سعوديين عادي يرضيكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عيب
مجرة التبانةربما تكون *** من نفس الطينه حسبنا الله ونعم الوكيل ، في حالة كانت*** تسحب جنسية اهلها جميعا لتشويههم سمعتنا ويرحلوا لبلاد الاجداد ماناقصنا هم يغثونا بترهاتهم الرجعية***
Ymni mahbobالبنت تطلع وتسوي الهوايل وفي الاخير يقولون اطردو اليمنين ههههه شكلها تحب ابو خبير اليمني.....
[email protected]ياحكومتنا الرشيده اذا لم يتم الحزم وانزال اقسى العقوبه لن يرتدع احد والدعوا من جفره لدحديرا
عاشق سراباحفرو قبرها ****
يمني عاشق الدماموالسعوديين ملائكة مانشوفهم بالأسواق؟؟
عاطل بس متفائل بالبساطةياشعب وياحكووومة ترى حرام كذا وهالجاهلات السخيفات ذنوبهم نتحمل جزء كبير منها نبي حل تكفوووون
حسنابويمن انت فاقد الشهامه والرجوله ولن تعلو قدرك ياوغد
ابوبنيانتبصيم وترحيل
احمد عسيريان القلب يتوجع والعين تدمع والفسادمنع القطر ايه الآباء من لايستحق ان يكون اب فليتق الله كيف ينجب ولايرعى من أنجب احتضنوا بناتكم واتقوا الله فيهن أحرصوا ولاتخونوا ولكن الرعاية منك والحافظ الله جل جلاله
عاشق سرابلو تموت احسن ايش موقف أهلها ؟؟
Ksbحسبنا الله ونعم الوكيل
يمنيطلع السعودي الحسود
الهمدانيلا حد يتهم الناس بالباطل امسكوا بناتكم ولا تتكلمون في الناس
فيصل القحطانيالزيود من أخطر واحقر المقيمين لدينا.. كل همه*****.. فاقدين الشهامة والرجولة.. يجب تنظيف البلد منهم..
العويدلاحول ولاقوة الا بالله ، اللهم اهدي ضال المسلمين
مرزوقابو يمن الخبيث ينشر الفساد والخراب حسبي الله عليهم
عاشق سرابأبو يمن ماجا يمسكها بشعرها . هي الملعونه
عاشق سرابعاقبها الله . **** الله يخلف على الاهل وفظيحتهم بين العربان ؟
Nasser7777ابويمن جالس يسعا في الارض فساد تارك ديرته ومعاه بطاقة الزياره ولا احد هامه لا وبعد خطف وخرابيط ....ولوه سعودي كان قامت على راسه القيامه اطردو الاجانب المستهترين وانا حددت المستهترين لاحد يتفلسف