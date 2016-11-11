حادث مروري مروع يفضح اختفاء فتاة سعودية مع شابين يمنيين بالرياض

صحيفة المرصد: تعرَّض شابين من جنسية يمنية، ترافقهما فتاة سعودية لحادث مروع بالعاصمة الرياض فَجْر اليوم الجمعة على طريق الشيخ جابر، عقب انحراف السيارة، واصطدامها بحواجز خرسانية وشاحنة؛ ما أدى لتعرُّض سائق المركبة والشاب الآخر والفتاة لإصابات متفرقة.

ووفقًا لـ “سبق” قالت المصادر: “في بداية الحادث، وعند نقل المصابين للمستشفى، لم تتم ملاحظة الفتاة؛ إذ توقع الجميع أنها شاب نظرًا لقَصّة الشعر، وملابسها الشبابية، وعند إجراء الإسعافات الأولية بالمستشفى اتضح أنها فتاة، لا يتجاوز عمرها العشرين عامًا”.

وأوضحت المصادر أن الفتاة وسائق المركبة حالتاهما حرجتان؛ ولا يزالان في قِسم العناية المركزة، فيما تعرَّض الشاب الآخر لإصابة متوسطة، هذا وأحالت الجهات المرورية ملف الحادث للجهات الأمنية بعد إنهاء الإجراءات المرورية، فيما تتواصل تحقيقات الجهات الأمنية حول الحادث.