الممثل التركي” بوراك” في السعودية وتفاعل نسائي يشعل تويتر!

صحيفة المرصد: أثار نبأ وصول الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، صاحب المسلسل الرومانسي “حب أعمى” إلى المملكة السعودية انتباه السيدات على تويتر. وكان “بوراك” قد انتهى لتوه من الموسمين الثاني والثالث من المسلسل الشهير “حريم السلطان”.

وبمراجعة التريندات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصدر “#بوراك_في_جدة” التريندات طوال اليوم، وكان لافتًا الحضور النسائي والاهتمام الكبير بوجود الممثل التركي في السعودية.

وفي السياق، قالت إحدى الفتيات في تعليقها على وصول براك لجدة: “يابنات انا باخذ القدوع والقهوه وبروح جده الحقوني وجيبو الخاروف والحاشي ويابنات جده انصبو الخيام وشبو النار”، فيما ردت عليها أخرى: “بقول لكم سر قاله لي شخصياً بس لا تعلمون احد تراه يدور قاتل اوزان بس تكفووونن لا تعلمون امير”.

وكان “بوراك” قد قام بزيارة إلى دولة الكويت قبل مجيئه إلى جدة استغرقت يومين، رافقته فيها حبيبته الممثلة فخرية أفجين سفيرة علامة لوريال في تركيا.