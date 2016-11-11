الممثل التركي” بوراك” في السعودية وتفاعل نسائي يشعل تويتر!

صحيفة المرصد: أثار نبأ وصول الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، صاحب المسلسل الرومانسي “حب أعمى” إلى المملكة السعودية انتباه السيدات على تويتر. وكان “بوراك” قد انتهى لتوه من الموسمين الثاني والثالث من المسلسل الشهير “حريم السلطان”.
وبمراجعة التريندات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصدر “#بوراك_في_جدة” التريندات طوال اليوم، وكان لافتًا الحضور النسائي والاهتمام الكبير بوجود الممثل التركي في السعودية.
وفي السياق، قالت إحدى الفتيات في تعليقها على وصول براك لجدة: “يابنات انا باخذ القدوع والقهوه وبروح جده الحقوني وجيبو الخاروف والحاشي ويابنات جده انصبو الخيام وشبو النار”، فيما ردت عليها أخرى: “بقول لكم سر قاله لي شخصياً بس لا تعلمون احد تراه يدور قاتل اوزان بس تكفووونن لا تعلمون امير”.
وكان “بوراك” قد قام بزيارة إلى دولة الكويت قبل مجيئه إلى جدة استغرقت يومين، رافقته فيها حبيبته الممثلة فخرية أفجين سفيرة علامة لوريال في تركيا.
تعليقات ( 90 )
(⛵ريما___ Rima⛵)والله صدقتي يا زينب ويمكن إشاعات هذا اللي يبونه اعداءنا لكي تزداد التغريدات وذهاب الجمهور لمكان تواجده بالأماكن العامة ❗ولكي يقولون بأننا نريد التحرر
بالصميملو غضّ الرجال أبصارهم عن النساء المتبرجات لغضّت نساءهم أبصارهن عن الرجال ولكن : من دق باب الناس دقو بابه او كما تدين تدان !!
مرصديههلا شكرا 👍
أوركيد🌺بعض النساء من زود الشفاحة الظاهر زود ع عيونها معاها مجهر🔎 تتفحص ملامح الرجال ومطلقة لبصرها العنان ومأخذة الموضوع عادي وكأنها تنظر لأحد محارمها .. ونعم التربية الله يخلف ع زوجك إذا أنتِ متزوجة.
(⛵ريما___ Rima⛵)والله ننظر لوجه( الرجل) بالصور مثل المرأة مثل اللي الآن __فضول
عفو تعف نسائكميالي تتغزلون بالممثلات والفنانات وتلاحقون الفنانات وعارضات الأزياء في تويتر والسناب شات حتى في الخارج تلاحقون الاجنبيات ترا بناتكم مثلكم عسى ما تشوفون ممثلة الا طحتوا فيها مغازل ومدح "كما تدين تدان"
زينب ...لايوجد اهتمام نسائي. ولا شي ..اتركوا الكذب. ...ماعمرنا سمعنا فيه. ..ومعظم مجتمعاتنا لاتهتم بالتمثيل والممثلين ...واحنا مستهدفين في عقيدتنا ووطنا...
(⛵ريما___ Rima⛵)هل هو اخونجي ✏ جاء على هواه لأن 😂
احمد عسيريالسيدة هي امرأة متزوجة محصنة وقذفها من الكبائر والمراهقات هن من يبحثن عن أشكال الفساد في صورة ممثل اومغني فالتعميم بانهن سيدات بلدي حكم جائر نساء بلدي عفيفات طاهرات لا يعنيهن هذا ومن على شاكلته في شيء
(⛵ريما___ Rima⛵)معناة المرء مع من أحب هو ⬅اذا عملت بعمل من تحب تحشر معه____لأن حتى النصارى يحبون أنبياء لكن لن يحشرون معهم إلا إذا صارو مسلمين وعملو بعمل الأنبياء
أوركيد🌺ي73 بعد تمقلتي ف الرجال وتفحصتيه قلتي وسيم ماشاء الله تبارك الله وبكذا راح يعفيك رب العالمين من عقوبة إطلاق البصر والنظر ف شخص غير محرم🤔
...نظفوا جده من الأجانب. .واسحبوا الجنسيه من المجنسين الذين لا يحترمون ديننا ولا عاداتنا. وامنعوا زواج السعودي من اجنبيات.خلفوا لنا متمردين وسوف لن تروا قذرات ولا فلتانات.
(⛵ريما___ Rima⛵)هذا التركي وين حلاه ❗
هلاالعنود ، سمر ، زائره . 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
ريموسيم جداً ماشاءالله تبارك الله
(⛵ريما___ Rima⛵)والله ما أعرفه والحمدلله ___هذا وش اللي معجبكن به وحتى لو معجبكن وشوله تغردن وتقلن هذا الكلام تبنه يشوف تغريداتكن ❗
سيفمخالف
أبو محمدمخالف
سيفمخالف
ابو فيصلهذا يكشف مدى ضعف التربية الاسرية ..ماهو دور الاب والام والاخ . والحمد اللة ا نها ليست ظاهرة وانما محدودة فى اماكن معينة. وعلى الدوائر المعنية ان تمنع استقبال هذة العينات الا ان اتت للعمرة او الحج.
أوركيد🌺قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المرءُ مع من أحبَّ»💗.................ومن أحب قوماً حُشر معهم.
ابو فيصلهذا يكشف مدى ضعف التربية الاسرية ..ماهو دور الاب والام والاخ . والحمد اللة ا نها ليست ظاهرة وانما محدودة فى اماكن معينة. وعلى الدوائر المعنية ان تمنع استقبال هذة العينات الا ان اتت للعمرة او الحج.
سيفمخالف
زائركل التعليقات المستأنثة لأسمر غبر المريض النفسي
فيصليمعلقين انتم مصدقين ان التعليقات اناث لا والله انهم رجال حاقدين عليكم هم اجانب
سيفارتفاع كبير في نسبه الطلاق و ارتفاع مخيف 😨 في نسبه العنوسه لكن ليست كل من ترتدي *****
ابببببااااايوتفاعل نسائي عبارة جميلة تبشرني بالصحوة في بلادي وعفاف النساء وهمتهن العالية في انجاب جيل سيصنع حياة جميلة مفعمة بالحيوية ويستطيع ان ينافح لحقوقه ويذود عن بلاده مبروك لنا جميعا ما وصلت اليه المرأة هنا
أوركيد🌺ي38 أجل تقولين: جدة بتنور .........) ع أساس أحد العلماء ولا أحد الدعاة اللي بينفعون الإسلام والمسلمين🤔تكرم جدة وجميع مدننا ومحافظاتنا عن هالأشكال ومن ع شاكلتهم.
اللهم جنبنا الفتن...قال تعالى :- كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
قلمة الحقيقهيويلي ويلاااااااه ابكم اخطفوه وزوجونيه صدق اهل العقول براحه ذبحتونا بمعرفاتكم الزرقاء تحاولون ضرب هاذا الشعب ببعضه بعيده عنكم يخبثاء الهمداني****
عكاش ابوعجرهالسؤال هو جاي بلحاله والا خويته معه؟ في الكويت كانت معه وهي ليست زوجته، كيف؟
سيفتتوقعون ليش نسبه العنوسه مرتفعه السبب الحقيقي لذلك ان النساء ****
هههههبشروا الاخونجيات خخخخ
سيفالحقيقه التي لايمكن لاحد ان ينكرها وحتي الميت في قبرة يعرفها *****
عفاف اللحيانيلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أسترني في الدنيا ولأخره ونعوذ بك من ساوس شياطين الإنس
أوركيد🌺أجل المسلسل الرومانسي “حب أعمى” ...) لوجينا للحقيقة مافيه أعمى غير هالنساء المراهقات ( صغيرات العقول ) بذمتكم هذي أشكال تعطونها إهتمام؟
زائرهمهبوله للي تقول حلو راجعي اقرب عياده نفسيه جليلت الحياء
العنوداذا هاذا زين الله يخلف علا حظكم
مـ،ـاݛــےماهو من زين وجهه والله شف خشمة فقط انه ممثل ومشهور اذبحهن عند المشهور حتى ابو جركل ما وفرنة
سمرههههههه تفاعل نسائي فقط للمعرفات الزرقاء انا سمر شنبي كبير يشباب لا تطيرون بلعجه نمزح معكم والله غشمره نبي نطق بكم
زائرهيا لبى بس الصراحه منت محتاج علبة فازلين مثل ذا اللي عندنا الشهبان من تمرغهم في رمال الصحرا والنفود ****
رؤيةشغل مخابراتي بإمتياز ...... وواضح هدف من يريد إحضاره ... حسبي الله ونعم الوكيل
همسات انثىتعليق 42 الله لا يسامحك علا كلمتك حريقه تحرقك انت والحلاق التركي الله لا يسامحكم تينتقم منكم ي اهل المعرفات الفتنه الله ينتقم منكم
لماذا فقط تفاعل نسائي !!؟!؟!هههههههههه لماذا تفاعل نسائي فقط !؟!
ابتساممن زين المزاج والله
عبدالرحمن بو كرشهالحريم ناقصات دين وعقل ماسبب كل هاذا الاهتمام اتمنا عدم قطع التعليق السبب معروف واتمنا ظبط الانفلات من جد مسخره اتمنئ تنظيم عشان مايصير فوضئ
قَالَ الله تَعَالَىوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
😎مرصداوي عنيد😎اصلاً الشرهه مع عليه - الشرهه على النسوان الليبراليات والعلمانيات - الواتي جالسين يسعون لتشويه سمعة بنات البلد المحافضات.
سمرجدة بتنور بوجود الزين هذه الوسامة والا بلاش عليه وجه يفتح النفس وجسم حلو وعضلات مفتوله ونظرات عيونه دمار شامل اخ بس
راكاااانمثل البنات هذولي ماتئمن عقولهم مع قطوا ماهو مع بشر ..اخس على هل****
جنوبية..🌻🌻طيب وين في جدة بيحضر نبي نعرف وين ومتى بالضبط
العنوديا لبييه مزيون ويفتن😍 بس الثقل صنعه يابنات تراه معرس ياريت نبتعث ع تركيا ونتعرف ع الحضارة العثمانية😩
مخاوي الثعابينما جذب الا امثاله****
ابو مشعل العالميوالله مؤسف تنقلون مثل هذا الخبر سمعة بنات بلدنا صارت زي شرب المويه والمفروض ما ينقل مثل هذا الخبر ونبين ان بنات بلدنا ملهوفه اقل شي استروا عليهم وهذي سمعة بلد للاسف بس يحصل هذا
تعليق 21والله الحكومة التركة والشعب التركي اثبتوا انه أصدقاء وحلفاء وأرجل من اغلب العرب ، هل تعلم ان تركيا البلد المسلم الوحيد جالس يحارب معنا في العراق وسوريا ( يعني السعودية وتركيا وقطر فقط.
زائرهمخالف
ابوصفوقوكأن عنوان الخبر يقول البنات ميتين فيه وهو في الاصل مااحد درى عنه
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةالله يعلم السر واخفى
مـ،ـاݛــےكلتشن كلتشن كلتشن قــــ 🤘🏻
مسلماعتقد انه جاي ياخذ عمرة..فقولو لسفهاء انثبرو وعأقلو
عيد........................يا أمة ضحكت من جهلها الأمم سادات كل أناس من نفوسهم ..........................وسادة المسلمين الأعبد القزم
السعوديةبغمض عيوني وأكسر البرواز ****
عدد التعليقات:1229
نبرااسصراحه ما اعرفه واول مره اشوفه،،الاتراك مبدعين في شغلتين الحلاقه والتمثيل.
اللهم صلى على محمد وعلى الهبوجرك احلى منه بمية مره لكن **** ايام القدوع
من ناحيتي اناياراعي الليموزين وصلوه سياحة إلى حي غليل بعد الساعة 12 ليلا
فاتن حمامةالى فريدة شوقي استحي على وجهك خنبوقة ابو معرفات
محمدفريدة شوقي قلم الكيكة خنبوقة هاذا الممثل تركي اخواني كيف تروح تقابله ياابو شنب دكر ههههههه
الوالييللا يا بنات كل وحدة تلمع ركبها وتصف طابور واللي لها كرش تلفها بشطرطون أو تتنقع بسطل خل لمدة ثلاثة أيام بلياليهن قبل يوم الحفلة
الغامديلعن الله بشارالاسد
العويدالي اختشوا ماتوا
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
بنت ابويوخير واذا جاء السعوديه غبار خطوه رجل سعودي تسواه وتسوا طوائفه مايهتم لامره الاا التافهات وناقصات عقل اللهم كملنا بعقولنا ياالله
فريدة شوقيبروح جده اشوفه وآخذ سيلفي معاه هذولا الأتراك ماشاءالله وسيمين وأجسامهم روعة على الاقل نشوف شي جديد غير الكرش والسروال والفنيلة
سواححقاره
عاشق سرابمايبي **** عنده جميلات الكون في تركيا
سواحتفاهه
عاشق سرابحريم ماقد شافو رجال مشفوحين قليلات حياء ؟
الهمدانيوكان لافتًا الحضور النسائي والاهتمام الكبير بوجود الممثل التركي في السعودية(((لكم التعليق // معكم المايك هههههههه)))