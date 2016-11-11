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الممثل التركي” بوراك” في السعودية وتفاعل نسائي يشعل تويتر!

11 نوفمبر, 2016 , 23:18 م
الممثل التركي” بوراك” في السعودية وتفاعل نسائي يشعل تويتر!
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صحيفة المرصد: أثار نبأ وصول الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، صاحب المسلسل الرومانسي “حب أعمى” إلى المملكة السعودية انتباه السيدات على تويتر. وكان “بوراك” قد انتهى لتوه من الموسمين الثاني والثالث من المسلسل الشهير “حريم السلطان”.

وبمراجعة التريندات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصدر “#بوراك_في_جدة” التريندات طوال اليوم، وكان لافتًا الحضور النسائي والاهتمام الكبير بوجود الممثل التركي في السعودية.

وفي السياق، قالت إحدى الفتيات في تعليقها على وصول براك لجدة: “يابنات انا باخذ القدوع والقهوه وبروح جده الحقوني وجيبو الخاروف والحاشي ويابنات جده انصبو الخيام وشبو النار”، فيما ردت عليها أخرى: “بقول لكم سر قاله لي شخصياً بس لا تعلمون احد تراه يدور قاتل اوزان بس تكفووونن لا تعلمون امير”.

وكان “بوراك” قد قام بزيارة إلى دولة الكويت قبل مجيئه إلى جدة استغرقت يومين، رافقته فيها حبيبته الممثلة فخرية أفجين سفيرة علامة لوريال في تركيا.



تعليقات ( 90 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 90
    12 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    للي معرفه اوركيد هل أنت (ي )تطبق ماتقول من آيات لأن محرم له عذاب يوم القيامة اللي يكتب آيات وينصح وماطبقها على نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 89
    12 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    والله صدقتي يا زينب ويمكن إشاعات هذا اللي يبونه اعداءنا لكي تزداد التغريدات وذهاب الجمهور لمكان تواجده بالأماكن العامة ❗ولكي يقولون بأننا نريد التحرر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 88
    12 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    بالصميم

    لو غضّ الرجال أبصارهم عن النساء المتبرجات لغضّت نساءهم أبصارهن عن الرجال ولكن : من دق باب الناس دقو بابه او كما تدين تدان !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 87
    12 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    مرصديه

    هلا شكرا 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 86
    12 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    أوركيد🌺

    بعض النساء من زود الشفاحة الظاهر زود ع عيونها معاها مجهر🔎 تتفحص ملامح الرجال ومطلقة لبصرها العنان ومأخذة الموضوع عادي وكأنها تنظر لأحد محارمها .. ونعم التربية الله يخلف ع زوجك إذا أنتِ متزوجة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 85
    12 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    والله ننظر لوجه( الرجل) بالصور مثل المرأة مثل اللي الآن __فضول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 84
    12 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    سبحان ألله هالحين مافيه ممثله أسلمت معكم ومن مغازلكم لوهي من الصومال وفجأة يوم صاروا بناتكم مثلكم طلع الدين باختصااااار هاذي حوبتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    عفو تعف نسائكم

    يالي تتغزلون بالممثلات والفنانات وتلاحقون الفنانات وعارضات الأزياء في تويتر والسناب شات حتى في الخارج تلاحقون الاجنبيات ترا بناتكم مثلكم عسى ما تشوفون ممثلة الا طحتوا فيها مغازل ومدح "كما تدين تدان"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    زينب ...

    لايوجد اهتمام نسائي. ولا شي ..اتركوا الكذب. ...ماعمرنا سمعنا فيه. ..ومعظم مجتمعاتنا لاتهتم بالتمثيل والممثلين ...واحنا مستهدفين في عقيدتنا ووطنا...
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  10. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    هل هو اخونجي ✏ جاء على هواه لأن 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    احمد عسيري

    السيدة هي امرأة متزوجة محصنة وقذفها من الكبائر والمراهقات هن من يبحثن عن أشكال الفساد في صورة ممثل اومغني فالتعميم بانهن سيدات بلدي حكم جائر نساء بلدي عفيفات طاهرات لا يعنيهن هذا ومن على شاكلته في شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    معناة المرء مع من أحب هو ⬅اذا عملت بعمل من تحب تحشر معه____لأن حتى النصارى يحبون أنبياء لكن لن يحشرون معهم إلا إذا صارو مسلمين وعملو بعمل الأنبياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    أوركيد🌺

    ي73 بعد تمقلتي ف الرجال وتفحصتيه قلتي وسيم ماشاء الله تبارك الله وبكذا راح يعفيك رب العالمين من عقوبة إطلاق البصر والنظر ف شخص غير محرم🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ...

    نظفوا جده من الأجانب. .واسحبوا الجنسيه من المجنسين الذين لا يحترمون ديننا ولا عاداتنا. وامنعوا زواج السعودي من اجنبيات.خلفوا لنا متمردين وسوف لن تروا قذرات ولا فلتانات.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    هذا التركي وين حلاه ❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    هلا

    العنود ، سمر ، زائره . 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    بناتكم مثلكم عسى ماتشوفون ممثله الا طحتوا فيها مغازل لييييش زعلانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    ريم

    وسيم جداً ماشاءالله تبارك الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    (⛵ريما___ Rima⛵)

    والله ما أعرفه والحمدلله ___هذا وش اللي معجبكن به وحتى لو معجبكن وشوله تغردن وتقلن هذا الكلام تبنه يشوف تغريداتكن ❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    سيف

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    أبو محمد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    سيف

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    ابو فيصل

    هذا يكشف مدى ضعف التربية الاسرية ..ماهو دور الاب والام والاخ . والحمد اللة ا نها ليست ظاهرة وانما محدودة فى اماكن معينة. وعلى الدوائر المعنية ان تمنع استقبال هذة العينات الا ان اتت للعمرة او الحج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    أوركيد🌺

    قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المرءُ مع من أحبَّ»💗.................ومن أحب قوماً حُشر معهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ابو فيصل

    هذا يكشف مدى ضعف التربية الاسرية ..ماهو دور الاب والام والاخ . والحمد اللة ا نها ليست ظاهرة وانما محدودة فى اماكن معينة. وعلى الدوائر المعنية ان تمنع استقبال هذة العينات الا ان اتت للعمرة او الحج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    وربي جميل يابختكم يابنات جدة بتشفونه على الطبيعة المهم افرشو دربه ورد وانتبهو عليه لا احد يزعله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    سيف

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    زائر

    كل التعليقات المستأنثة لأسمر غبر المريض النفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    فيصل

    يمعلقين انتم مصدقين ان التعليقات اناث لا والله انهم رجال حاقدين عليكم هم اجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    سيف

    ارتفاع كبير في نسبه الطلاق و ارتفاع مخيف 😨 في نسبه العنوسه لكن ليست كل من ترتدي *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    اببببباااااي

    وتفاعل نسائي عبارة جميلة تبشرني بالصحوة في بلادي وعفاف النساء وهمتهن العالية في انجاب جيل سيصنع حياة جميلة مفعمة بالحيوية ويستطيع ان ينافح لحقوقه ويذود عن بلاده مبروك لنا جميعا ما وصلت اليه المرأة هنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    أوركيد🌺

    ي38 أجل تقولين: جدة بتنور .........) ع أساس أحد العلماء ولا أحد الدعاة اللي بينفعون الإسلام والمسلمين🤔تكرم جدة وجميع مدننا ومحافظاتنا عن هالأشكال ومن ع شاكلتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    اللهم جنبنا الفتن...

    قال تعالى :- كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    قلمة الحقيقه

    يويلي ويلاااااااه ابكم اخطفوه وزوجونيه صدق اهل العقول براحه ذبحتونا بمعرفاتكم الزرقاء تحاولون ضرب هاذا الشعب ببعضه بعيده عنكم يخبثاء الهمداني****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    عكاش ابوعجره

    السؤال هو جاي بلحاله والا خويته معه؟ في الكويت كانت معه وهي ليست زوجته، كيف؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    سيف

    تتوقعون ليش نسبه العنوسه مرتفعه السبب الحقيقي لذلك ان النساء ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    ههههه

    بشروا الاخونجيات خخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    سيف

    الحقيقه التي لايمكن لاحد ان ينكرها وحتي الميت في قبرة يعرفها *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    عفاف اللحياني

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أسترني في الدنيا ولأخره ونعوذ بك من ساوس شياطين الإنس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    أوركيد🌺

    أجل المسلسل الرومانسي “حب أعمى” ...) لوجينا للحقيقة مافيه أعمى غير هالنساء المراهقات ( صغيرات العقول ) بذمتكم هذي أشكال تعطونها إهتمام؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    جايبينه لصرف وحرف الأنظار ... الله يذكرك بالخير يا دكتور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    زائره

    مهبوله للي تقول حلو راجعي اقرب عياده نفسيه جليلت الحياء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    العنود

    اذا هاذا زين الله يخلف علا حظكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    مـ،ـاݛــے

    ماهو من زين وجهه والله شف خشمة فقط انه ممثل ومشهور اذبحهن عند المشهور حتى ابو جركل ما وفرنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    سمر

    ههههههه تفاعل نسائي فقط للمعرفات الزرقاء انا سمر شنبي كبير يشباب لا تطيرون بلعجه نمزح معكم والله غشمره نبي نطق بكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    زائره

    يا لبى بس الصراحه منت محتاج علبة فازلين مثل ذا اللي عندنا الشهبان من تمرغهم في رمال الصحرا والنفود ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  48. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    رؤية

    شغل مخابراتي بإمتياز ...... وواضح هدف من يريد إحضاره ... حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  49. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    همسات انثى

    تعليق 42 الله لا يسامحك علا كلمتك حريقه تحرقك انت والحلاق التركي الله لا يسامحكم تينتقم منكم ي اهل المعرفات الفتنه الله ينتقم منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    لماذا فقط تفاعل نسائي !!؟!؟!

    هههههههههه لماذا تفاعل نسائي فقط !؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ابتسام

    من زين المزاج والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    عبدالرحمن بو كرشه

    الحريم ناقصات دين وعقل ماسبب كل هاذا الاهتمام اتمنا عدم قطع التعليق السبب معروف واتمنا ظبط الانفلات من جد مسخره اتمنئ تنظيم عشان مايصير فوضئ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  54. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    اصلاً الشرهه مع عليه - الشرهه على النسوان الليبراليات والعلمانيات - الواتي جالسين يسعون لتشويه سمعة بنات البلد المحافضات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  55. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    اخرهمي مفهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    سمر

    جدة بتنور بوجود الزين هذه الوسامة والا بلاش عليه وجه يفتح النفس وجسم حلو وعضلات مفتوله ونظرات عيونه دمار شامل اخ بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  57. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    راكاااان

    مثل البنات هذولي ماتئمن عقولهم مع قطوا ماهو مع بشر ..اخس على هل****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    جنوبية..🌻🌻

    طيب وين في جدة بيحضر نبي نعرف وين ومتى بالضبط
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  59. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    العنود

    يا لبييه مزيون ويفتن😍 بس الثقل صنعه يابنات تراه معرس ياريت نبتعث ع تركيا ونتعرف ع الحضارة العثمانية😩
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  60. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    مخاوي الثعابين

    ما جذب الا امثاله****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    ابو مشعل العالمي

    والله مؤسف تنقلون مثل هذا الخبر سمعة بنات بلدنا صارت زي شرب المويه والمفروض ما ينقل مثل هذا الخبر ونبين ان بنات بلدنا ملهوفه اقل شي استروا عليهم وهذي سمعة بلد للاسف بس يحصل هذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    تعليق 21

    والله الحكومة التركة والشعب التركي اثبتوا انه أصدقاء وحلفاء وأرجل من اغلب العرب ، هل تعلم ان تركيا البلد المسلم الوحيد جالس يحارب معنا في العراق وسوريا ( يعني السعودية وتركيا وقطر فقط.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    زائره

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    ابوصفوق

    وكأن عنوان الخبر يقول البنات ميتين فيه وهو في الاصل مااحد درى عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    الله يعلم السر واخفى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    مـ،ـاݛــے

    كلتشن كلتشن كلتشن قــــ 🤘🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    هذا ماتتمنون ولكن الحقيقه محد درى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    فريدة شوقي هو اسمر غبر اجل بتروح جده يا فرخ البرجستون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  69. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    مسلم

    اعتقد انه جاي ياخذ عمرة..فقولو لسفهاء انثبرو وعأقلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    عيد

    ........................يا أمة ضحكت من جهلها الأمم سادات كل أناس من نفوسهم ..........................وسادة المسلمين الأعبد القزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    السعودية

    بغمض عيوني وأكسر البرواز ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    البحر امامكم والعدو من خلفكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 23:40 م
    عدد التعليقات:1229

    نبرااس

    صراحه ما اعرفه واول مره اشوفه،،الاتراك مبدعين في شغلتين الحلاقه والتمثيل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    كل واحدة فيهم تعيب نفسها وتعيب اهلها وحمولتها وتعكس تربيتها ويش دخلنا فيهن قالوا لجحا البلللم في بيتك قال ويش علي دام ام درمان برا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    اللهم صلى على محمد وعلى اله

    بوجرك احلى منه بمية مره لكن **** ايام القدوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    من ناحيتي انا

    ياراعي الليموزين وصلوه سياحة إلى حي غليل بعد الساعة 12 ليلا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    فاتن حمامة

    الى فريدة شوقي استحي على وجهك خنبوقة ابو معرفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    محمد

    فريدة شوقي قلم الكيكة خنبوقة هاذا الممثل تركي اخواني كيف تروح تقابله ياابو شنب دكر ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    الوالي

    يللا يا بنات كل وحدة تلمع ركبها وتصف طابور واللي لها كرش تلفها بشطرطون أو تتنقع بسطل خل لمدة ثلاثة أيام بلياليهن قبل يوم الحفلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  80. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    الغامدي

    لعن الله بشارالاسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    العويد

    الي اختشوا ماتوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  83. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    بنت ابوي

    وخير واذا جاء السعوديه غبار خطوه رجل سعودي تسواه وتسوا طوائفه مايهتم لامره الاا التافهات وناقصات عقل اللهم كملنا بعقولنا ياالله
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  84. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    لاتلومونا اذا طلبا الزواج من اجنبيات
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  85. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    فريدة شوقي

    بروح جده اشوفه وآخذ سيلفي معاه هذولا الأتراك ماشاءالله وسيمين وأجسامهم روعة على الاقل نشوف شي جديد غير الكرش والسروال والفنيلة
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  86. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    سواح

    حقاره
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  87. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    عاشق سراب

    مايبي **** عنده جميلات الكون في تركيا
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  88. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    سواح

    تفاهه
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  89. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    عاشق سراب

    حريم ماقد شافو رجال مشفوحين قليلات حياء ؟
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  90. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    الهمداني

    وكان لافتًا الحضور النسائي والاهتمام الكبير بوجود الممثل التركي في السعودية(((لكم التعليق // معكم المايك هههههههه)))
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