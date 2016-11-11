لماذا أصبحت هذه الصورة أكثر تداولا على تويتر؟

صحيفة المرصد: جلس ستة من المشاركين في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي في مكان بسيط يحمل بين طياته العراقة والأصالة معًا في نسيج واحد يُعيد الماضي بقوة إلى الواجهة، خصوصًا وأن المكان امتاز بالديكور الخلاب الذي يجمع بين لونين هما الطيني والأبيض.
الأشخاص يجلسون في ضيافة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأخذت لهم هذه الصورة بعفوية تامة، وهو ما جعل وسائل الإعلام تتناقل الصورة بكثافة وينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا “تويتر”.
وبحسب تقرير أعده “العربية نت” عن الصورة، فإن ما جعلها تنتشر بسرعة هو البساطة والعفوية التامة، التي تعكس روح الشباب وتطلعاته إلى المستقبل، خصوصًا وأن هؤلاء هم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.
أضف إلى ما سبق، اللونين الرائعين وهما “ألوان الطين والأبيض”، واللذين كانا موجودين في الصورة وأضفيا عليها نوعا من الأناقة، بجانب أن الصورة كان يوجد بها أدوات الزينة العربية الأصيلة في خلفية الصورة.
تعليقات ( 19 )
وتلك الايام....1+1=11....
خليفالله يخارجنا ويسمعنا خير
نجمونعم الشباب فالكم التوفيق
الله يسترباقي مصمصة باقي دول الخليج ..
واشيب قلبيالحقباني حاولت افك شفرة كلامك ماقدرت انت وش تقول
رحم الله فقيد الأمةالله يخارجنا. انت تريد وانا أريد والله يفعل مايريد. نسئل الله العلي القدير أن يقيض لهذه الأمة الخير.
من حائلمخالف
زائريزينها الله الوضع ماش
ونعم يابو سلمانعسى ايامك سنين . الله يكتب الخير على ايدكم يا شباب الخليج . اضن والله اعلم ان امر توطين الاتصالات قرار ارتجالي من محمد ابن سلمان والقادم افضل ان شاء الله . ان شاء الله تتغير احوالنا معه فقط نصبر شوي .
ابوبنيانالله يحفظ خليجنا من كيد المجوسي وذنبه الدحباشي
لماذا ؟؟؟الله المستعان وبس ...
احمداقووول في فمي كلاااااام ؟؟ بس خليني ساكت احسن
اللهم إذا قدرت فألطفهيا قولوا لنا لماذاااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟؟؟ يالله ياحلوين
من تحت الماءحق عمان وشجابوه معهم؟
ابورفيفاقول الله يزينها بس
007انقهر ياحوثي
الحقبانيعلم اتمان ان يكون هنا جتمع ضدي الاجنبي الانه يسرق ويسافر الي بلاده ثم يداخل دول اخر من دول مجلس التعاون الانه يسرق هنا في السعوديه ثم نهائي ثم يعوده الي قطر يعني يسرق هنا ثم هنا اتمان ان ينتبه لذلك عل
علي العمريالله. يستر. من. كل. شي.