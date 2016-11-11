لماذا أصبحت هذه الصورة أكثر تداولا على تويتر؟

صحيفة المرصد: جلس ستة من المشاركين في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي في مكان بسيط يحمل بين طياته العراقة والأصالة معًا في نسيج واحد يُعيد الماضي بقوة إلى الواجهة، خصوصًا وأن المكان امتاز بالديكور الخلاب الذي يجمع بين لونين هما الطيني والأبيض.

الأشخاص يجلسون في ضيافة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأخذت لهم هذه الصورة بعفوية تامة، وهو ما جعل وسائل الإعلام تتناقل الصورة بكثافة وينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا “تويتر”.

وبحسب تقرير أعده “العربية نت” عن الصورة، فإن ما جعلها تنتشر بسرعة هو البساطة والعفوية التامة، التي تعكس روح الشباب وتطلعاته إلى المستقبل، خصوصًا وأن هؤلاء هم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

أضف إلى ما سبق، اللونين الرائعين وهما “ألوان الطين والأبيض”، واللذين كانا موجودين في الصورة وأضفيا عليها نوعا من الأناقة، بجانب أن الصورة كان يوجد بها أدوات الزينة العربية الأصيلة في خلفية الصورة.