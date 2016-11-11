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لماذا أصبحت هذه الصورة أكثر تداولا على تويتر؟

11 نوفمبر, 2016 , 23:53 م
لماذا أصبحت هذه الصورة أكثر تداولا على تويتر؟
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صحيفة المرصد: جلس ستة من المشاركين في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي في مكان بسيط يحمل بين طياته العراقة والأصالة معًا في نسيج واحد يُعيد الماضي بقوة إلى الواجهة، خصوصًا وأن المكان امتاز بالديكور الخلاب الذي يجمع بين لونين هما الطيني والأبيض.

الأشخاص يجلسون في ضيافة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأخذت لهم هذه الصورة بعفوية تامة، وهو ما جعل وسائل الإعلام تتناقل الصورة بكثافة وينشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا “تويتر”.

وبحسب تقرير أعده “العربية نت” عن الصورة، فإن ما جعلها تنتشر بسرعة هو البساطة والعفوية التامة، التي تعكس روح الشباب وتطلعاته إلى المستقبل، خصوصًا وأن هؤلاء هم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

أضف إلى ما سبق، اللونين الرائعين وهما “ألوان الطين والأبيض”، واللذين كانا موجودين في الصورة وأضفيا عليها نوعا من الأناقة، بجانب أن الصورة كان يوجد بها أدوات الزينة العربية الأصيلة في خلفية الصورة.

الصورة



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    وتلك الايام....

    1+1=11....
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  2. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    خليف

    الله يخارجنا ويسمعنا خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    نجم

    ونعم الشباب فالكم التوفيق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    الله يستر

    باقي مصمصة باقي دول الخليج ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    واشيب قلبي

    الحقباني حاولت افك شفرة كلامك ماقدرت انت وش تقول
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  6. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    الله يخارجنا. انت تريد وانا أريد والله يفعل مايريد. نسئل الله العلي القدير أن يقيض لهذه الأمة الخير.
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  7. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    العرب حاقدين على دول الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    من حائل

    مخالف
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  9. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    زائر

    يزينها الله الوضع ماش
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  10. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ونعم يابو سلمان

    عسى ايامك سنين . الله يكتب الخير على ايدكم يا شباب الخليج . اضن والله اعلم ان امر توطين الاتصالات قرار ارتجالي من محمد ابن سلمان والقادم افضل ان شاء الله . ان شاء الله تتغير احوالنا معه فقط نصبر شوي .
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  11. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ابوبنيان

    الله يحفظ خليجنا من كيد المجوسي وذنبه الدحباشي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    لماذا ؟؟؟

    الله المستعان وبس ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  13. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    احمد

    اقووول في فمي كلاااااام ؟؟ بس خليني ساكت احسن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  14. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    اللهم إذا قدرت فألطف

    هيا قولوا لنا لماذاااااااااااااااااااااااا ؟؟؟؟؟؟ يالله ياحلوين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  15. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    من تحت الماء

    حق عمان وشجابوه معهم؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  16. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    ابورفيف

    اقول الله يزينها بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  17. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    007

    انقهر ياحوثي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    الحقباني

    علم اتمان ان يكون هنا جتمع ضدي الاجنبي الانه يسرق ويسافر الي بلاده ثم يداخل دول اخر من دول مجلس التعاون الانه يسرق هنا في السعوديه ثم نهائي ثم يعوده الي قطر يعني يسرق هنا ثم هنا اتمان ان ينتبه لذلك عل
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  19. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    علي العمري

    الله. يستر. من. كل. شي.
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