تركي الفيصل لترامب: لا تلغِ الاتفاق النووي مع إيران

صحيفة المرصد-رويترز: أعرب الأمير تركي الفيصل عن اعتقاده بأنه لا ينبغي على الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أن يلغي الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، لكن في المقابل يجب عليه أن يوبّخ طهران بسبب “أنشطتها المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط.

وكانت الدول الخليجية قد راقبت بانزعاج توصّل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى اتفاق مع أكبر خصم لها في المنطقة بشأن البرنامج النووي الإيراني العام الماضي، وحذرت من أن ذلك قد يشجع إيران في مسعاها للهيمنة الإقليمية من خلال وسائل من بينها جماعات تعمل بالوكالة عنها لإذكاء صراعات إقليمية.

وقال ترامب الذي فاز في الانتخابات الأميركية، الأربعاء الماضي، إنه سيلغي الاتفاق النووي الذي جرى التوصّل إليه العام الماضي، بيد أنه أدلى ببيانات أخرى متناقضة بشأن هذا الاتفاق. وتنفي إيران من جهتها أن تكون فكّرت على الإطلاق في تطوير أسلحة ذرية.

وقال الأمير تركي الفيصل، وهو رئيس سابق للمخابرات السعودية وسفير سابق للمملكة لدى كل من واشنطن ولندن: “لا أعتقد أنه يجب عليه أن يلغيه (الاتفاق النووي)، لقد جرى العمل عليه سنوات عديدة والإجماع العام في العالم – وليس في الولايات المتحدة فقط – هو أنه حقق هدفاً وهو فجوة لمدة 15 عاماً في البرنامج الذي شرعت فيه إيران لتطوير أسلحة نووية”.