بالفيديو: شاهد كيف أجبر “الجبير” الحاضرين على السخرية من شخص أراد إحراجة في ندوة بلندن؟

صحيفة المرصد: قلب وزير الخارجية عادل الجبير الطولة على شخص أراد إحراجه أثناء ندوة في معهد تشاثام هاوس بلندن، ليجعل الحاضرين يسخرون من الأخير بسبب سؤاله.
ورد الجبير بذكاء وسخرية على شخص أراد إحراجه بسؤاله عن تأخر المملكة لـ 300 سنة في تعيين وزير خارجية من خارج العائلة المالكة، ليقول وزير الخارجية “لم يكن هنالك مسمى “وزير خارجية” قبل 300 سنة أساسا، ليقابل رده بالضحك والتصفيق”.
وقدم الجبير ندوة في المعهد اللندني العريق، في 7 سبتمبر الماضي، وناقش فيها أولويات السياسة الخارجية للسعودية.
تعليقات ( 13 )
إستشاري صحهكذا الرجال وهكذا الدبلوماسيين وكم نحتاج مثلك يا الجبير ...بارك الله فيك ....أكثر ردودك ترفع الرأس ....تحية وتقدير .
أوركيد🌺ي لبى قلبك💗أنا ماذبحني غير الفگر والدهاء وسرعة البديهة ماشاء الله تبارك الله فدييييتك وفديت منطوقك ي عسسسل آنت😘
ابو محمدالمشكلة ان السائل عربي واتوقع انه اما فلسطيني او عراقي
الصريح ٢٢٢٢٢٢بيض الله وجهك بهت الذي كفر
ابوعلاويماشاء الله عليه اجادته اللغة الانجليزية بطلاقه وعمله في السفار السعودية في واشنطن لفترة طويلة يجعله يخرج ببراعه ودبلوماسيه من اي موقف محرج يواجهه دون تكلف ولف ودوران في الاجابة
راكاااانسبحان الله رد الله كيده في نحره بسبب بسيط وانا متأكد انه كان يقصد 30 سنه ويبدوا ان السؤال معد من صحيفته ولكنه سمعه خطاء وسأله خطاء ايضآ فبدلآ ان يقول 30 عام قال 300 عام الله اعمى قلبه وبصيرته خخخخخخ
بريداويقبل سعود الفيصل كان عمر السقاف هو وزير الخارجية
شاآآآايب من جبل عسيرنسأل الله له التوفيق والسداد. .كل العداوات قد ترجى مودتها .. الا عداوة من عداك من حسدِ.
جاسممخالف
نجممحنك نسئل الله لة التوفيق فالدنيا والاخرة
ليش لاتلميذ سعود الفيصل رحمه الله
بوزهراء القطيفيبيض الله وجهك والله في ردك على هذا المعتوه رد في الصميم مثل رد القراء على قلم الخرطي خنبوق لحماقته وتسلط بلسان الخونه عباد المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة
علي العمريبدون. تعليق