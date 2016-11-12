بالفيديو: شاهد كيف أجبر “الجبير” الحاضرين على السخرية من شخص أراد إحراجة في ندوة بلندن؟

صحيفة المرصد: قلب وزير الخارجية عادل الجبير الطولة على شخص أراد إحراجه أثناء ندوة في معهد تشاثام هاوس بلندن، ليجعل الحاضرين يسخرون من الأخير بسبب سؤاله.

ورد الجبير بذكاء وسخرية على شخص أراد إحراجه بسؤاله عن تأخر المملكة لـ 300 سنة في تعيين وزير خارجية من خارج العائلة المالكة، ليقول وزير الخارجية “لم يكن هنالك مسمى “وزير خارجية” قبل 300 سنة أساسا، ليقابل رده بالضحك والتصفيق”.

وقدم الجبير ندوة في المعهد اللندني العريق، في 7 سبتمبر الماضي، وناقش فيها أولويات السياسة الخارجية للسعودية.