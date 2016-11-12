شاهد: سيارة مطلية بالذهب وسط موكب ضخم.. ونشطاء: “تخص ترامب”

صحيفة المرصد-خاص: تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب من السيارات قالوا إنه يخص الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وظهر في الفيديو سيارة من نوعٍ غريب مطلية بالذهب، وسط موكب ضخم من السيارات، أكد متابعون أنه يخص “ترامب”، ولم يتسن لـ”المرصد” التأكد من صحة الفيديو المنشور.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد فاز في الانتخابات الأمريكية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد أن صوت أعضاء المجمع الانتخابي لصالحه بواقع 276 صوتًا، بينما كان ترامب في حاجة إلى 270 صوتًا فقط لدخول البيت الأبيض.