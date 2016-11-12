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كشف حقيقة احتجاز رجل أمن من قبل عمالة وافدة بالدمام – فيديو

12 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص
كشف حقيقة احتجاز رجل أمن من قبل عمالة وافدة بالدمام – فيديو
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صحيفة المرصد:كشفت شرطة المنطقة الشرقية حقيقة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز عمالة وافدة رجل أمن بالدمام احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة العقيد زياد الرقيطي، إنه عند الساعة الرابعة من مساء الاثنين الماضي ورد بلاغ لشرطة الدمام عن وجود تجمع لعمالة من جنسيات متعددة أمام مقر الشركة التي يعملون بها، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأوضح أنه تمت مباشرة البلاغ وفض التجمع وتوجيههم لمقر سكنهم، وإشعار مكتب العمل بالواقعة، نافياً وجود أي حالات احتجاز أو إصابات.



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