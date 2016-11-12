سعودي تنبأ بفوز ترمب قبل 10 أشهر : ترامب رجل طيب ويحب الأصدقاء !

صحيفة المرصد: لفت المهندس التقني السعوديين فيصل الخميسي اهتمام النشطاء عبر مواقع التواصل عقب تغريدات تنبأ بها بنتيجة التصويت النهائي بين دونالد ترمب وهيلاري كلينتون قبل السباق الرئاسي بـ(10) أشهر.

الخميسي وعبر حديثه لـ”العربية نت” نصح دول الخليج بالمسارعة في فتح خطوط اتصال مع ترامب. موضحاً في سياق حديثه بأن ترمب رجل طيب القلب، ويحب الأصدقاء، وقال:” هذا النوع من الشخصيات إن لم تكن على علاقة شخصية معه لن تنجح وتصل لمبتغاك.

وأضاف “ترمب لابد أن تبقى صديقه، فهو سهل يحسبها بالربح والخسارة، وهو جاهل في السياسة الخارجية وطبق فارغ إلى الآن، وعيبه الوحيد أنه يشخصن الأمور ولا ينسى بسرعة”.

وأوضح الخميسي الذي شارك ضمن فريق عمل أجرى اختبارات تقنية لـ”تويتر” أن قصته مع الانتخابات الأميركية بدأت في العام (2008) وتحديداً مع الحملة الانتخابية للرئيس أوباما، وقال:” تنبأت بفوزه وحصل ذلك بنسب قريبة”، مضيفاً:” أعمل هذه التحليلات لنفسي، ولا أطمح من ورائها لشيء ولكن الغريب أن الناس مؤخراً التقطوها وتداولوها ثم انتشرت”.

وعن المعايير التي بنى عليها تنبؤاته ذكر الخميسي بأنه لا يعتمد على الاعلام، لأنه غير محايد على حد وصفه، وأضاف:” أفضل مصدر لمعرفة توجه الشعب الأميركي قراءة التعليقات على المقالات في الوسائل الاعلامية، هذا المكان الوحيد الغير مزيف، فهي عفوية وتعطيك انطباع عن الناس بما تفكر وبماذا، حتى تويتر فيه أشياء مزيفة، ورواد الفيسبوك حاولوا أن يساعدوا كلينتون على الفوز”.