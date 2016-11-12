سعودي تنبأ بفوز ترمب قبل 10 أشهر : ترامب رجل طيب ويحب الأصدقاء !

صحيفة المرصد: لفت المهندس التقني السعوديين فيصل الخميسي اهتمام النشطاء عبر مواقع التواصل عقب تغريدات تنبأ بها بنتيجة التصويت النهائي بين دونالد ترمب وهيلاري كلينتون قبل السباق الرئاسي بـ(10) أشهر.
الخميسي وعبر حديثه لـ”العربية نت” نصح دول الخليج بالمسارعة في فتح خطوط اتصال مع ترامب. موضحاً في سياق حديثه بأن ترمب رجل طيب القلب، ويحب الأصدقاء، وقال:” هذا النوع من الشخصيات إن لم تكن على علاقة شخصية معه لن تنجح وتصل لمبتغاك.
وأضاف “ترمب لابد أن تبقى صديقه، فهو سهل يحسبها بالربح والخسارة، وهو جاهل في السياسة الخارجية وطبق فارغ إلى الآن، وعيبه الوحيد أنه يشخصن الأمور ولا ينسى بسرعة”.
وأوضح الخميسي الذي شارك ضمن فريق عمل أجرى اختبارات تقنية لـ”تويتر” أن قصته مع الانتخابات الأميركية بدأت في العام (2008) وتحديداً مع الحملة الانتخابية للرئيس أوباما، وقال:” تنبأت بفوزه وحصل ذلك بنسب قريبة”، مضيفاً:” أعمل هذه التحليلات لنفسي، ولا أطمح من ورائها لشيء ولكن الغريب أن الناس مؤخراً التقطوها وتداولوها ثم انتشرت”.
وعن المعايير التي بنى عليها تنبؤاته ذكر الخميسي بأنه لا يعتمد على الاعلام، لأنه غير محايد على حد وصفه، وأضاف:” أفضل مصدر لمعرفة توجه الشعب الأميركي قراءة التعليقات على المقالات في الوسائل الاعلامية، هذا المكان الوحيد الغير مزيف، فهي عفوية وتعطيك انطباع عن الناس بما تفكر وبماذا، حتى تويتر فيه أشياء مزيفة، ورواد الفيسبوك حاولوا أن يساعدوا كلينتون على الفوز”.
تعليقات ( 15 )
مواطنمشاكل الأمريكيين هجرة المكسكين والسوريين لهم وحصولهم ع الوظائف والعلاج ع حساب المواطن الامريكي وترامب وعد بطردهم وبناء حأجز ع الحدود وع حساب المكسيك حتى يحصل الأمريكيين ع الوظائف والعلاج فصوتوا لترامب
مواطنمقال الأخ فيصل واقعي الإعلام انحاز لكلينتون بسبب المال بينما ترامب ذهب بنفسه للولايات وسمع مشاكلهم وكانت ابرزها المهاجرين المكسكيين ل امريكا وحصولهم ع الوظائف والعلاج على حساب المواطن الامريكي
وحدة الرصد والمتابعةياكثر المتنبأين عندنا وياكثر المتنبأت الله يكفينا شر انفسنا وشر النعمة التي زودت التنبأت في مجتمعنا الظاهر ان الدعوة مدحدره وهذي تنبأتي!!!!!
سواليف عربيهانا يامحاكيكم تنبأت بفوز سيدي فخامة الرئيس تراب اطال الله في عمره وجعله ذخر للعرب والمسلمين قبل 30 سنة وقلت لربعي وقتها بيطلع من ظهر الشيخ رولاند واحد فارس اسمه تراب يعني موهوب غريبة على العرب تنبأتهم
من شبوة اليمنيهاتمنى ان الاقي سيرة عن العظماء امثال الشيخ محمد عبدالوهاب وابن عثيمين والظاهر بيبرس ومحمود الدين زنكي والشيخ احمد ديدات والملك فيصل ملك السعوديه وملك العراق الملك فيصل ال ثاني وصدام هؤلا هم التاريخ
فتى ابهم اثنين المرشحين وش اللي تنبأ
أوركيد🌺أجل توتي طيب ويحب الاصدقاء .. أنت والله اللي طيب و ع نياتك وشلون عرفت أنه طيب هل عاشرته وتعاملت معاه🤔وتقول ويحب الاصدقاء المحبة ف القلوب💗مايعلم بها إلارب العالمين واحياناً تبان من خلال تصرفات الشخص.
أوركيد🌺ي لييييل التنبؤات كل من لقى نفسه فاضي قال تنبأت😛 تراها صدف ع قولهم طب رفلا وافق عافية لا أكثر ولاأقل😂
سعود(( قراءة التعليقات على المقالات في الوسائل الاعلامية، هذا المكان الوحيد الغير مزيف فهي عفوية وتعطيك انطباع عن الناس بما تفكر وبماذاحتى تويتر فيه أشياء مزيفة))..في الصميم وكلام منطقي 100% هذا الشاب ذكي
الحقبانيعلم ان متوقعه ان سوف يفوز بالرياءسه قبل 44 سنه علم
فارس الزهرانيهي مجرد تخمينات وفراسه لدى القليل من الناس واحساس داخلي قوي وقد يصيب وقد يخطئ ولهذا توقعت فوز ترامب منذو ترشحه وقلتها عبر صحيفة المرصد والله اعلم
ابن الصويدرةاللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
فهد العرمانيكاهن!!!!!!