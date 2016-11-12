حسن الناقور يغضب جماهير النصر!

صحيفة المرصد:أثار عضو شرف نادي الهلال ،حسن الناقور غضب الجماهير النصراوية بعدما قاد حملة واسعة للتصويت للنجم السنغالي موسى سو نجم فريق فنربخشه التركي كأفضل هدف في دوريات العالم هذا الأسبوع على حساب المحترف الباراجوياني بصفوف العالمي فيكتور أيالا.
وقال الناقور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “لاعب مسلم حريص على أداء العمرة كل عام يستحق الدعم .. الصديق موسى سو يشكركم جميعا من خلال انستجرامي وسنواصل التصويت… يستاهل موسى سو .. يا شباب نبي التصويت لموسى سو … الاختيار الأول” ، وفقاً لموقع النادي .
أضاف : ” الأصدقاء موسى سو وديمبا با أثناء زيارتهم لنا في المملكة … دعمكم لموسى سو ” مرفقا صورة لموسى سو وديمبا با خلال زيارتهم للمملكة للمشاركة في المباراة الخيرية تحت رعاية جمعية رفقاء الخيرية بين نجوم العالم المسلمين ونجوم السعودية.
@CNNFC لاعب مسلم حريص على اداء العمره كل عام يستحق الدعم pic.twitter.com/15tomfgiZs
— حسن الناقور#Nagoor18 (@HasanAlnaqour) November 9, 2016
ياشباب نبي التصويت لموسى سو … الاختيار الاول https://t.co/ROZVfa1vVF
— حسن الناقور#Nagoor18 (@HasanAlnaqour) November 9, 2016
تعليقات ( 16 )
سمير الي مبيعرفش يكزبت14 انتبه لاتكتب بمعرف بسمه
عبداللهمن وين. نا قو. ر مسكين. عناد فيه. جماهير. الإنديه الأخرى لن تصوت لموسى. بس كم ناقور بيصوت له
اسمر عبرتعليق ٨ على صغيره يارصيف جده
حظيظ الحبوالله مادرينا عنه هو وتصويه وناديه نادي ابوصياح اي نادي الفرع المتزعق ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الازديفريق رؤساءه وجماهيره مبغوضين من الشعب كله مثل اليهوود بالمنطقه
ابوفيصلوخير ياطير ياتعليق 6عشان تبرر للفقراويه ايه نعم كلانا مع موسى سو ولان نصوت لغيره نسينا ياجماهير الفقر يالحالميه يوم رحتو تشجعون سدني يافريق **يابو 23بطوله هههه
سيدنيو الله هالناقور لا اغضبنا ولا درينا عنه واول مرة اسمع عنه.
ابن الصويدرةسامحونا يأهل حلب فقد انشغلنا بأشياء تافهه مثلنا وأكثر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
مستشاركالناقور مطرود من الاهلي وراح للهلال ولا جاب لهم الا باص الطالبات ويبي يصير رئيس للهلال بعيده عن أشكالك رح للطحالب***
أوركيد🌺ي2 رجل يعجب ف شكل رجل آخر زمن🤔
wadكفو يالزعماء..جحفله في محلها ولا مكان لبنو فقرون
راكاااانالقصه والجل اخذ من حته الواد
عبدالعزيزاتوقع لو المنافس غير النصراوي ماراح نسمع هالتصريح ولا راح حتى تفكر تصوت لسو ابوطبيع مايخلي طبعه