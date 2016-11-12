حسن الناقور يغضب جماهير النصر!

صحيفة المرصد:أثار عضو شرف نادي الهلال ،حسن الناقور غضب الجماهير النصراوية بعدما قاد حملة واسعة للتصويت للنجم السنغالي موسى سو نجم فريق فنربخشه التركي كأفضل هدف في دوريات العالم هذا الأسبوع على حساب المحترف الباراجوياني بصفوف العالمي فيكتور أيالا.

وقال الناقور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “لاعب مسلم حريص على أداء العمرة كل عام يستحق الدعم .. الصديق موسى سو يشكركم جميعا من خلال انستجرامي وسنواصل التصويت… يستاهل موسى سو .. يا شباب نبي التصويت لموسى سو … الاختيار الأول” ، وفقاً لموقع النادي .

أضاف : ” الأصدقاء موسى سو وديمبا با أثناء زيارتهم لنا في المملكة … دعمكم لموسى سو ” مرفقا صورة لموسى سو وديمبا با خلال زيارتهم للمملكة للمشاركة في المباراة الخيرية تحت رعاية جمعية رفقاء الخيرية بين نجوم العالم المسلمين ونجوم السعودية.

@CNNFC لاعب مسلم حريص على اداء العمره كل عام يستحق الدعم pic.twitter.com/15tomfgiZs — حسن الناقور#Nagoor18 (@HasanAlnaqour) November 9, 2016