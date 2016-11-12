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حسن الناقور يغضب جماهير النصر!

12 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص
حسن الناقور يغضب جماهير النصر!
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صحيفة المرصد:أثار عضو شرف نادي الهلال ،حسن الناقور غضب الجماهير النصراوية بعدما قاد حملة واسعة للتصويت للنجم السنغالي موسى سو نجم فريق فنربخشه التركي كأفضل هدف في دوريات العالم هذا الأسبوع على حساب المحترف الباراجوياني بصفوف العالمي فيكتور أيالا.

وقال الناقور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “لاعب مسلم حريص على أداء العمرة كل عام يستحق الدعم .. الصديق موسى سو يشكركم جميعا من خلال انستجرامي وسنواصل التصويت… يستاهل موسى سو .. يا شباب نبي التصويت لموسى سو … الاختيار الأول” ، وفقاً لموقع النادي .

أضاف : ” الأصدقاء موسى سو وديمبا با أثناء زيارتهم لنا في المملكة … دعمكم لموسى سو ” مرفقا صورة لموسى سو وديمبا با خلال زيارتهم للمملكة للمشاركة في المباراة الخيرية تحت رعاية جمعية رفقاء الخيرية بين نجوم العالم المسلمين ونجوم السعودية.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    سمير الي مبيعرفش يكزب

    ت14 انتبه لاتكتب بمعرف بسمه
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  2. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    عبدالله

    من وين. نا قو. ر مسكين. عناد فيه. جماهير. الإنديه الأخرى لن تصوت لموسى. بس كم ناقور بيصوت له
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  3. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    اسمر عبر

    تعليق ٨ على صغيره يارصيف جده
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  4. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    حظيظ الحب

    والله مادرينا عنه هو وتصويه وناديه نادي ابوصياح اي نادي الفرع المتزعق ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  5. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    الازدي

    فريق رؤساءه وجماهيره مبغوضين من الشعب كله مثل اليهوود بالمنطقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    ابوفيصل

    وخير ياطير ياتعليق 6عشان تبرر للفقراويه ايه نعم كلانا مع موسى سو ولان نصوت لغيره نسينا ياجماهير الفقر يالحالميه يوم رحتو تشجعون سدني يافريق **يابو 23بطوله هههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  7. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    سيدني

    و الله هالناقور لا اغضبنا ولا درينا عنه واول مرة اسمع عنه.
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  8. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    ابن الصويدرة

    سامحونا يأهل حلب فقد انشغلنا بأشياء تافهه مثلنا وأكثر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  9. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    مستشارك

    الناقور مطرود من الاهلي وراح للهلال ولا جاب لهم الا باص الطالبات ويبي يصير رئيس للهلال بعيده عن أشكالك رح للطحالب***
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  10. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    أوركيد🌺

    ي2 رجل يعجب ف شكل رجل آخر زمن🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    الرجل اول شي قال اللاعب صديقي والرجال حلف بالله في قناة ٢٤ الرياضيه انه ماشاف اسامي اللاعبين الثانين ولادرى ان فيه لاعب للنصر موجود ومن حلف فصدقوه الشي الثاني لنفرض انه يعلم ذالك لاعب النصر ماهو سعودي
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  12. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    الرجل اول شي قال اللاعب صديقي والرجال حلف بالله في قناة ٢٤ الرياضيه انه ماشاف اسامي اللاعبين الثانين ولادرى ان فيه لاعب للنصر موجود ومن حلف فصدقوه الشي الثاني لنفرض انه يعلم ذالك لاعب النصر ماهو سعودي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    لوكان العكس ان لاعب النصر هو المسلم لما صوت له يانقور
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    wad

    كفو يالزعماء..جحفله في محلها ولا مكان لبنو فقرون
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  15. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    راكاااان

    القصه والجل اخذ من حته الواد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    عبدالعزيز

    اتوقع لو المنافس غير النصراوي ماراح نسمع هالتصريح ولا راح حتى تفكر تصوت لسو ابوطبيع مايخلي طبعه
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