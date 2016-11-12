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الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود

12 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 4:31 ص

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
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  2. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 4:13 ص

    شجاع

    نسأل الله له الرحمة والمغفره اللهم اسكنه فسيح جناتك وتجاوز عنه اللهم عاملة بما انت اهله ولا تعاملة بماهو اهله اللهم الهم اهلة وذويه الصبر والسلوان واجعلنا واياهم من الراشدين
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  3. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص
    عدد التعليقات:758

    سامية

    إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اللهم اجعل عن يمينه نوراً حتّى تبعثه آمناً مطمئنّاً في نورٍ من نورك آمين يارب العالمين.
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  4. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    رحم الله الأمير تركي وغفر الله له ولأموات المسلمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون
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  5. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    محمد

    الله يرحمه ويسكنه الجنة
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  6. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص
    عدد التعليقات:3575

    ولدالشيوخ

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين اجمعين..
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  7. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    صادق

    انا لله وانا اليه راجعون
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  8. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    العابر

    تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون
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  9. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    سعد

    رحمه الله وغفر له ولوالدينا وللمسلمين
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  10. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    Ksb

    الله يرحمه و يرحم اموات المسلمين
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  11. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    مجبر رجل القعسي

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم
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  12. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    جيهان

    تغمده الله بواسع رحمته ورحم الله جميع موتى المسلمون
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  13. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويرحم اموات جميع المسلمين آمين يارب العالمين
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  14. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويرحم اموات جميع المسلمين آمين يارب العالمين
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  15. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    سعد بن فهد

    الله يرحمه ويغفرله
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  16. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    أبجد هوز

    رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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  17. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين عزئنا الى الاسرة المالكه والشعب السعوديه
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  18. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين عزئنا الى الاسرة المالكه والشعب السعوديه
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  19. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    ابن الصويدرة

    الله يرحمه ويغفرله
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