صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
تعليقات ( 19 )
شجاعنسأل الله له الرحمة والمغفره اللهم اسكنه فسيح جناتك وتجاوز عنه اللهم عاملة بما انت اهله ولا تعاملة بماهو اهله اللهم الهم اهلة وذويه الصبر والسلوان واجعلنا واياهم من الراشدين
عدد التعليقات:758
ساميةإنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اللهم اجعل عن يمينه نوراً حتّى تبعثه آمناً مطمئنّاً في نورٍ من نورك آمين يارب العالمين.
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦رحم الله الأمير تركي وغفر الله له ولأموات المسلمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون
محمدالله يرحمه ويسكنه الجنة
عدد التعليقات:3575
ولدالشيوخاللهم اغفر لنا وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين اجمعين..
صادقانا لله وانا اليه راجعون
العابرتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون
سعدرحمه الله وغفر له ولوالدينا وللمسلمين
Ksbالله يرحمه و يرحم اموات المسلمين
مجبر رجل القعسيالله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم
جيهانتغمده الله بواسع رحمته ورحم الله جميع موتى المسلمون
سعد بن فهدالله يرحمه ويغفرله
أبجد هوزرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
من شبوة اليمنيهالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين عزئنا الى الاسرة المالكه والشعب السعوديه
من شبوة اليمنيهالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين عزئنا الى الاسرة المالكه والشعب السعوديه
ابن الصويدرةالله يرحمه ويغفرله