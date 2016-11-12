عضو شرف “ناد شهير بجدة” أمام دائرة القصاص بتهمة قتل “زوجته المسيار”

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن عضو شرف نادٍ شهير في جدة،سوف يمثل الأسبوع القادم، أمام دائرة القتل والقصاص للنظر في الحق الخاص، في اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة تزوجها سرا (زواج مسيار) إثر تعاطيهما الهيروين المخدر، وذلك قبل سنوات عدة.
وبحسب ما أوردت صحيفة عكاظ تم إعادة حبس المتهم مجددا في أول جلسة عقدتها للنظر في الحق الخاص من خلال دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة. وكان المدعي العام اتهم عضو الشرف بالتسبب في وفاة زوجته واعتبر ذلك من قبيل القتل العمد وذلك على خلفية شربهما المسكر وتعاطي الكوكايين المخدر والحشيش المخدر والاعتداء بالضرب على زوجته المتوفاة وإهمال إسعافها في الوقت المناسب مع علمه بسوء حالتها الصحية وإخفاء مسرح الواقعة بغسله مكان الحادثة.
ويأتي النظر في الحق الخاص في أعقاب تبرئته من القتل في الحق العام وإطلاق سراحه والاكتفاء بسجنه عامين لإدانته بتعاطي المخدرات.
وطبقا للائحة الاتهام فقد أقر المتهم في استجوابه أنه تزوج المتوفاة منذ سنوات عدة دون عقد رسمي وأنه ليلة وفاتها تعاطى الكوكايين.
وذكرت الصحيفة إن لائحة الاتهام تكونت من ست صفحات تضمنت أمورا أسرية خاصة ودعاوى متبادلة بين أسرة القتيلة والمتهم والذي يقبع في السجن لمحاكمته في الحق الخاص.
ورد المتهم على اتهامه من أسرة المتوفاة بأنه كان يقوم بتعنيفها دائما بالقول إنهما كانا على خلافات طبيعية وما يحصل بينهما خلافات عائلية ويتماسكان بالأيدي أحيانا، نافيا أن يكون قد تسبب في وفاتها بأي طريقة، مبينا أن المتوفاة سقطت ليلة الحادثة بشكل مفاجئ خلال وجودها معه في سهرة بمنزله، متمسكا بحكم البراءة السابق في الحق العام.
تعليقات ( 12 )
الحقبانيعلم ان لم اسمع راس كبير او همور قطع راس من صحاب المخدرات ليش هل هو غير موجوده او عليه غائم علم
فهدالمخدرات سبب المشاكل جزو المروجين دمرو الشباب امشي ونا خايف رغم التفتيشات لاكن الخوف ملازمني من كثر ما اشوف المفلسعين والحوادث والمضاربات والسرعه الجنونيه
عليياشماتة ام جلال فينا زواج مسيار يااولاد المسيار
فهداخبار مخيفه اللهم استرنا كل شويه ونسمع قتل و قتيل ومخدرات وسطو ووووو
فهدهذي نهايه المسيار انتبهوا يا حريم الي يقول لك ابيك مسيار اطرديه واكرشيه واتفلي بوجهه لان لو ماسويتيها فيه بعد زواج المسيار بيسويها فيك
sar-al-saدناءه المحدثات وانحطاط الافعال التجمعيه لكليهما انتج حادثه الوفاه واظن ماصدر من حكم سابق اذا تضمن ديه فهو مصيب ان كان حقا له سبب غي مباشر فيها والرجوع الى الحق فضيله والله المستعان
قونداالحكم والله اعلم ظالم لهذه الزوجه والله المستعان
بن عواضالحمد لله الذي عافانا من ماابتلاهم به وفضلنا على كثيراً من عباده تفضيلا!!!! ياجماعه الوضع ماهو طبيعي الناس وش صابها اعوذ بالله
بن عواضاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الصبيانيياجماعة الخير ايش حصل في الدنيا والله العظيم اني انام في بيتي واناخائف اطلع لدوام خائف اروح السوق مع اهلي خائف كل شوي نسمع عن مصيبة اكبرمن الثانية ياالله انك تستر عليناوعلى المسلمين ياالله انا في وجهك
أوركيد🌺عليه من الله مايستحق من يصنع ويروج لهذه السموم التي أذهبت العقول وشتت الأسر وأرتكبت بسببها العديد من الجرائم وايضاً السحرة عليهم من الله مايستحقون فسحرهم لايقل خطورة عن المخدرات ف تدمير العقول