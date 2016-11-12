بعد رحلة حياة “مثيرة للجدل” .. وفاة الداعية “محمد سرور” عن عمر يناهز ال 80

صحيفة المرصد : توفي الداعية السوري المثير للجدل محمد سرور زين عابدين عن عمر يناهز الـ 80 عاماً، بعد حياة مليئة بالجدل والتأثير على الجماعات الإسلامية، فالداعية السوري الذي ترك بلاده عقب “أزمة الإخوان”، لجأ إلى السعودية، وشكلت فترة مكوثه في المملكة التي امتدت لسبعة أعوام، انتشارا واسعاً له.
اصطدم محمد سرور منذ وقت مبكر مع الإخوان المسلمين في جوانب تكتيكية رغم أنه ابن الجماعة، وأكثر انتقادهم، واستطاع أن يؤسس تيار حركي عريض ينسب إليه في التسمية والمنهج “التيار السروري”، واستطاع أن يجمع بين مدرسة الإخوان الحركية الطامحة للوصول إلى السلطة والعباءة السلفية، ويبدو أن الحركة باتت مزيجاً معقداً في تيارات الإسلام السياسي حسب صحيفة “عكاظ”.
خلال فترة مكوثه في السعودية، باتت نبرته مزعجة للسلطات السعودية، خصوصاً وأن الطريقة “القطبية” تشكلت عند بعض طلبته، وبدا منظماً وله أهداف حركية، حتى أنه اعترف في مراجعاته التلفزيونية بـ”السرورية” وأن التيار منظم وله أهداف.
تعليقات ( 23 )
رحمهالمذهب السروري والمذهب القرضاوي سيموتون
سوط الحقتعليق مخالف
أبو فارسرحمه الله رحمة واسعة، وغفر له. ***أنه أول من نبه إلى خطورة المد المجوسي الفارسي، وخطورة الثورة الخمينية. والكل يعرف كتابه المهم "وجاء دور المجوس" والذي كتبه باسم مستعار.
سوط الحقهذا عاش في السعودية لسنوات وهو صاحب المذهب " السروري " والذي يجمع فكر الإخوان ومنهج قطب مع السلفية الجهادية فكره منحرف***ا ..
سامرانا شايف بعض الناس يقدس بعض الشيوخ انا لايهمني اي واحد مهما كان علمه سواء مسيس او غيره انا مسلم واركان الاسلام خمسه والحرام بين والحلال بين احزن عندما ارى ناس تقدس ناس هذا ولي هذا دجال قدوتي رسول الله
الرأي العامرحمك الله ياشيخ غفر الله ذنبك
ام معاذ الطايفيةرحمك الله ايها الشيخ الجليل .كعادة العظماء يتركون الجهلة يتكلمون فيهم ويعرضون.واعرض عن الجاهلين.
أحمدرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته
مجاهدالحمد لله الذي اراح البلاد منه أو اراحه من البلاد. ونتمنى أن يموت حزبه وتياره من بعده إلى الأبد
فهدالله يرجك يا خنبقه امورك واضحه
مالكياخنبوقة يارخمه ياعدو الله فكنا من شرك . الله يصيلك بالسرطان ويفكنا منك
عدد التعليقات:12865
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=xHqydDw8QKY ....من أقوى بيانته عن عاصفة الحزم
الحقبانيعلم ارجو عدم تكرار خطاء في ستقبال هولا ؟؟؟؟؟؟رحمه؟؟؟؟؟؟؟ اشعلوا فتيل الثورات في بلدانهم ؟؟؟؟وجاءوا بلحى الدين والتدين الى السعوديه ليعملوا ثورات اخرى ؟؟؟؟؟؟؟ علم
عدد التعليقات:12865
برق الحرم((((((( ان لله وان اليه راجعون ...رحمه الله رحمة واسعة ................وتقبله القبول الحسن )))))))
.....الله يرحمه ويغفر له وجميع اموات المسلمين
رحمهبلاءنا وبلاء الامه هم الاخوان السروريون المنافقون
رحمهالسروريون فرع الاخوان المنافقون الحربي
رحمهيلبسون لباس التقوى والدين واللحيه الطويله ولسانهم سياسس ومعارضيت لاي قرارات حكوميه موتوا
رحمهحرضوا الشباب على الخروج على الحاكم بحجه الحور العين ولكن ابناءهم يدرسون ويتنعمون من خيرات وطبيعه اوروبا ويموتون كما يكون اي كائن حي
رحمهاشعلوا فتيل الثورات في بلدانهم وجاءوا بلحى الدين والتدين الى السعوديه ليعملوا ثورات اخرى
رحمهكل مجرم وراءه اخوان المنافقون
رحمهالحمدلله الذي اراحنا منه