بعد رحلة حياة “مثيرة للجدل” .. وفاة الداعية “محمد سرور” عن عمر يناهز ال 80

صحيفة المرصد : توفي الداعية السوري المثير للجدل محمد سرور زين عابدين عن عمر يناهز الـ 80 عاماً، بعد حياة مليئة بالجدل والتأثير على الجماعات الإسلامية، فالداعية السوري الذي ترك بلاده عقب “أزمة الإخوان”، لجأ إلى السعودية، وشكلت فترة مكوثه في المملكة التي امتدت لسبعة أعوام، انتشارا واسعاً له.

اصطدم محمد سرور منذ وقت مبكر مع الإخوان المسلمين في جوانب تكتيكية رغم أنه ابن الجماعة، وأكثر انتقادهم، واستطاع أن يؤسس تيار حركي عريض ينسب إليه في التسمية والمنهج “التيار السروري”، واستطاع أن يجمع بين مدرسة الإخوان الحركية الطامحة للوصول إلى السلطة والعباءة السلفية، ويبدو أن الحركة باتت مزيجاً معقداً في تيارات الإسلام السياسي حسب صحيفة “عكاظ”.

خلال فترة مكوثه في السعودية، باتت نبرته مزعجة للسلطات السعودية، خصوصاً وأن الطريقة “القطبية” تشكلت عند بعض طلبته، وبدا منظماً وله أهداف حركية، حتى أنه اعترف في مراجعاته التلفزيونية بـ”السرورية” وأن التيار منظم وله أهداف.