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بعد رحلة حياة “مثيرة للجدل” .. وفاة الداعية “محمد سرور” عن عمر يناهز ال 80

12 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص
بعد رحلة حياة “مثيرة للجدل” .. وفاة الداعية “محمد سرور” عن عمر يناهز ال 80
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صحيفة المرصد : توفي الداعية السوري المثير للجدل محمد سرور زين عابدين عن عمر يناهز الـ 80 عاماً، بعد حياة مليئة بالجدل والتأثير على الجماعات الإسلامية، فالداعية السوري الذي ترك بلاده عقب “أزمة الإخوان”، لجأ إلى السعودية، وشكلت فترة مكوثه في المملكة التي امتدت لسبعة أعوام، انتشارا واسعاً له.

اصطدم محمد سرور منذ وقت مبكر مع الإخوان المسلمين في جوانب تكتيكية رغم أنه ابن الجماعة، وأكثر انتقادهم، واستطاع أن يؤسس تيار حركي عريض ينسب إليه في التسمية والمنهج “التيار السروري”، واستطاع أن يجمع بين مدرسة الإخوان الحركية الطامحة للوصول إلى السلطة والعباءة السلفية، ويبدو أن الحركة باتت مزيجاً معقداً في تيارات الإسلام السياسي حسب صحيفة “عكاظ”.

خلال فترة مكوثه في السعودية، باتت نبرته مزعجة للسلطات السعودية، خصوصاً وأن الطريقة “القطبية” تشكلت عند بعض طلبته، وبدا منظماً وله أهداف حركية، حتى أنه اعترف في مراجعاته التلفزيونية بـ”السرورية” وأن التيار منظم وله أهداف.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    رحمه

    المذهب السروري والمذهب القرضاوي سيموتون
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  2. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    سوط الحق

    تعليق مخالف
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  3. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    أبو فارس

    رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له. ***أنه أول من نبه إلى خطورة المد المجوسي الفارسي، وخطورة الثورة الخمينية. والكل يعرف كتابه المهم "وجاء دور المجوس" والذي كتبه باسم مستعار.
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  4. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    سوط الحق

    هذا عاش في السعودية لسنوات وهو صاحب المذهب " السروري " والذي يجمع فكر الإخوان ومنهج قطب مع السلفية الجهادية فكره منحرف***ا ..
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  5. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص

    سامر

    انا شايف بعض الناس يقدس بعض الشيوخ انا لايهمني اي واحد مهما كان علمه سواء مسيس او غيره انا مسلم واركان الاسلام خمسه والحرام بين والحلال بين احزن عندما ارى ناس تقدس ناس هذا ولي هذا دجال قدوتي رسول الله
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  6. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    الرأي العام

    رحمك الله ياشيخ غفر الله ذنبك
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  7. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    ام معاذ الطايفية

    رحمك الله ايها الشيخ الجليل .كعادة العظماء يتركون الجهلة يتكلمون فيهم ويعرضون.واعرض عن الجاهلين.
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  8. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    أحمد

    رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته
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  9. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    الحمد لله وإن شاء الله باقي جماعته يذهبون أدراج الرياح
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  10. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص

    مجاهد

    الحمد لله الذي اراح البلاد منه أو اراحه من البلاد. ونتمنى أن يموت حزبه وتياره من بعده إلى الأبد
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  11. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص

    فهد

    الله يرجك يا خنبقه امورك واضحه
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  12. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    مالك

    ياخنبوقة يارخمه ياعدو الله فكنا من شرك . الله يصيلك بالسرطان ويفكنا منك
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  13. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 5:42 ص
    عدد التعليقات:12865

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=xHqydDw8QKY ....من أقوى بيانته عن عاصفة الحزم
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  14. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 5:38 ص

    الحقباني

    علم ارجو عدم تكرار خطاء في ستقبال هولا ؟؟؟؟؟؟رحمه؟؟؟؟؟؟؟ اشعلوا فتيل الثورات في بلدانهم ؟؟؟؟وجاءوا بلحى الدين والتدين الى السعوديه ليعملوا ثورات اخرى ؟؟؟؟؟؟؟ علم
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  15. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 5:36 ص
    عدد التعليقات:12865

    برق الحرم

    ((((((( ان لله وان اليه راجعون ...رحمه الله رحمة واسعة ................وتقبله القبول الحسن )))))))
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  16. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    .....

    الله يرحمه ويغفر له وجميع اموات المسلمين
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  17. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    رحمه

    بلاءنا وبلاء الامه هم الاخوان السروريون المنافقون
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  18. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 5:29 ص

    رحمه

    السروريون فرع الاخوان المنافقون الحربي
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  19. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 5:28 ص

    رحمه

    يلبسون لباس التقوى والدين واللحيه الطويله ولسانهم سياسس ومعارضيت لاي قرارات حكوميه موتوا
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  20. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 5:26 ص

    رحمه

    حرضوا الشباب على الخروج على الحاكم بحجه الحور العين ولكن ابناءهم يدرسون ويتنعمون من خيرات وطبيعه اوروبا ويموتون كما يكون اي كائن حي
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  21. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 5:24 ص

    رحمه

    اشعلوا فتيل الثورات في بلدانهم وجاءوا بلحى الدين والتدين الى السعوديه ليعملوا ثورات اخرى
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  22. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 5:23 ص

    رحمه

    كل مجرم وراءه اخوان المنافقون
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  23. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 5:22 ص

    رحمه

    الحمدلله الذي اراحنا منه
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