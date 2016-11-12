  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

«ساما»: تصنيف 25 شكلا لجرائم «غسل الأموال» .. والتبرع بـ «هللات الزبائن» شبهة

12 نوفمبر, 2016 , 5:34 ص
«ساما»: تصنيف 25 شكلا لجرائم «غسل الأموال» .. والتبرع بـ «هللات الزبائن» شبهة
  • 1٬334
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : أكد مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”،أنه تم تصنيف 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة، وفقاً لما أكده مسؤول في المؤسسة.

وبحسب صحيفة “الإقتصادية” أضاف المسؤول، أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى “جريمة غسل الأموال تابعة”, نظرا لأن بعض الجرائم تحتاج نوعا آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية.

وأشار المسؤول إلى أن الأعمال التي جرى تصنيفها، تضمنت الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية، كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري, علاوة على التهرب الضريبي, الرشوة, التزييف, التزوير, القرصنة والابتزاز, الاختطاف وحجز الرهائن, القوادة وإعداد مساكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي, السطو المسلح والسلب, النصب والاحتيال.

كما صنفت المؤسسة، كلا من تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها, تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    سامر

    اتمنى ان يتعاون المواطن معى الجهات المعنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    قانونا لا يحق الجمع بين عقوبتين جزاء عن فعل واحد هناك عقوبات في انظمة مستقلة صدرت بهذا الشان فليس المهم العقوبات وسجن الناس الاهم الوقاية ومعالجة الاسباب الداعية لذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص

    جميعها لها انظمة عقوبات مستقلة ولا يحق الجمع بين عقوبتين لنفس الجرم فضمها لغسيل الاموال تعارض مع انظمة اخرى مثل هذا التخبط يسبب ربكة لجهات التحقيق ويؤثر على انجاز العدالة لذا فالاجراء غير سليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم