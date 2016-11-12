«إيفانكا» ابنة الرئيس الأمريكي تشغل السوشيال ميديا وتقفز لـ«الترند»

صحيفة المرصد : أطل وجه الحسناء الأمريكية إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشكل طاغ وجذاب منذ عشية انتخاب والدها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، على (السوشيال ميديا) في الخليج والعالم العربي قاطبا.

وتحضر حسناء البيت الأبيض ليس بوصفها ابنة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بلاد الحداثة وجمهورية النظرية التي تقود العالم، بل لأنها تمتلك جاذبية وجمالا وقواما فاتنا من وجهة نظر المغردين، ساهم في جذب المتلقي العربي الذي لم يتساءل عن موقف والدها الرئيس الجديد تجاه الشرق الأوسط وتجاه المنطقة العربية التي تعيش حالة من التشظي في هذه المرحلة.. فلم يجدوا أمامهم سوى الإعجاب والتفاعل وصناعة «البرودكاست» عن الحسناء هنا وهناك حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.

وضجّت حسابات مستخدمي تطبيق «واتساب» بصور منوعة لها حملت عبارات إعجاب وغزل وتهانٍ، بل إن الأمر بلغ بالمعجبين أن صنعوا هاشتاقا على موقع التواصل الشهر «تويتر» تحت وسم حمل اسم: #بنت_ترامب، وصل حتى صباح أمس الأول إلى الترند العالمي نظير التفاعل معه وحجم المشاركات التي تدفقت فيه، واستعرض فيه المغردون العرب والخليجيون حياة «إيفانكا» الخاصة والحديث عن جمالها، وكتب آخرون تغريدات غزلية، ما أثار بعض النساء المغردات اللاتي أعربن عن استغرابهن لهذا الاهتمام! منبهات بأن معشوقة العرب حسناء البيت الأبيض تعتبر سيدة متزوجة ولديها أطفال ويجب احترام ذلك! بينما تندر البعض باهتمامات المغردين السطحية، على حد قولهم.