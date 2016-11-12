«إيفانكا» ابنة الرئيس الأمريكي تشغل السوشيال ميديا وتقفز لـ«الترند»

صحيفة المرصد : أطل وجه الحسناء الأمريكية إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشكل طاغ وجذاب منذ عشية انتخاب والدها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، على (السوشيال ميديا) في الخليج والعالم العربي قاطبا.
وتحضر حسناء البيت الأبيض ليس بوصفها ابنة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بلاد الحداثة وجمهورية النظرية التي تقود العالم، بل لأنها تمتلك جاذبية وجمالا وقواما فاتنا من وجهة نظر المغردين، ساهم في جذب المتلقي العربي الذي لم يتساءل عن موقف والدها الرئيس الجديد تجاه الشرق الأوسط وتجاه المنطقة العربية التي تعيش حالة من التشظي في هذه المرحلة.. فلم يجدوا أمامهم سوى الإعجاب والتفاعل وصناعة «البرودكاست» عن الحسناء هنا وهناك حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.
وضجّت حسابات مستخدمي تطبيق «واتساب» بصور منوعة لها حملت عبارات إعجاب وغزل وتهانٍ، بل إن الأمر بلغ بالمعجبين أن صنعوا هاشتاقا على موقع التواصل الشهر «تويتر» تحت وسم حمل اسم: #بنت_ترامب، وصل حتى صباح أمس الأول إلى الترند العالمي نظير التفاعل معه وحجم المشاركات التي تدفقت فيه، واستعرض فيه المغردون العرب والخليجيون حياة «إيفانكا» الخاصة والحديث عن جمالها، وكتب آخرون تغريدات غزلية، ما أثار بعض النساء المغردات اللاتي أعربن عن استغرابهن لهذا الاهتمام! منبهات بأن معشوقة العرب حسناء البيت الأبيض تعتبر سيدة متزوجة ولديها أطفال ويجب احترام ذلك! بينما تندر البعض باهتمامات المغردين السطحية، على حد قولهم.
تعليقات ( 37 )
راجحيا تعليق36 فديتة يا ناس بس ابي أغيظك شوي لكن لو رجعنا لصح ما اموت الا فيك وبنت بلدي يا سعودية بس امزح معاك شوي يا اشوي بشوي يا مائي وألفي
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْالله يخذ امريكه وتراب
راجحيا تعليق 33 ****اكيد غيرانة يا ***البنت الامريكية منجو ا*** بختصار مزة ايش دخلك
🎀💫وش هالتعليقات -وش هالفكر-وش هالعقليات -الحمد لله والشكر -معظمكم عليكم -علامة❌-سواء صادقين -ولا كذابين -تفشلون مالت
بومحمدلو قسمنا الجمال مئة جزء فهي سوف تحصل على 20 جزء. جمالها عادي وطبيعي
مصممما اعتقد بالسعودية وحدة شعرها كذا
الهمدانيتستاهل لقب ملكة واكثر وتستاهل انها تحكم على البيض والسود لكن كون والدها رئيس فهي بنت رئيس ليس اكثر ولا اقل ولو كانت في مكان اخر وابوها رئيس لصارت رئيسة خخخخخخخخخخخخ
مصمممبرووووووك طلعتم وحده حسنااااء
صريحخضراء الدمن
يلدرماذا فتنت أباها فخامة الرئيس الذي صرح بهذا
زائرهبه 👍
يوسف# نطالب _بحجب _ تويتر _الانستقرام _السناب شات_وتساب_لان العرب وبالذات الخليجين نساء ورجال حرام يكون معهم جوال _فضحونا _وخاصة ان هذه التطبيقات افسدت عقول واخلاق الجنسين .
بلوتوعالم فاضيه تعيش تخبطات الجهل والفراغ
رسولكم قدوة لكمأخواني المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشد حياءً من العذراء في خدرها
هبهت ٤ ، قمة التناقض 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي .
مجاهدهذي العنقاء👀 رقبتها طويله 🙌 شوفة عينك وحظ غيرك
هدفام الركب 🐽
هدففراولة أمريكي 🍓🍓وهذا حال عندنا***
هدفالموزة موزة والجمال جمال مو انتي يا*** هذي فراولة أمريكي ****من كل مكان
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
غليصمزة غير جمال غير قوام غير يا لبى ما تخبى
الليلكي👤بعد فوز ترامب..ذهب الروس للبحث عن ملفات أمواله و سنداته..فيما بحث البريطانيون على اصول أجداده..وبحث الفرنسيون على فضائحه..بينما بحث الاسرائليون على اصوله الدينية.و بحث العرب على صور إبنته وزوجته 😂😂
خبيرعالم ****ن رجال ونساء ايضا وشي يفشل ومخزي والله ما تلقى رجل امريكي او اوروبي يتكلم في بنت ترامب ونفس الشي ما تلقى بنت امريكيه او اوربيه تتكلم في بوراك التركي ،******
زائرهالرجال ناقصين عقل ودايم يركضون خلف شهواتهم حتى المتزوجة ما خلوها في حالها
خبيرفي الخليج والعالم العربي قاطبا !!!!!!!!!!!!!! هاذا يدل على تخلف بعض رجال العرب بملاحقه النساء وتخلف ايضا بعض نساء العرب بملاحقه الرجال خصوصا الخليجيين وعلى رأسهم نحن
قمة التناقضضجت حسابات الرجال بالغزل والإعجاب ب بنت ترامب ويزعلون اذا نسائهم وبناتهم تغزلوا بالممثلين الاتراك
بقايا مشاعر.....♡ترامب وعايلته اشغل الراي العام العربي ..العرب اهتمو بجمال الفتياة والسياسين اهتمو بجنون الاب والنساء هزينات على هيلاري
جنوبية..🌻🌻آثار إعجابهم النساء مستغربات!! والله ماهمني أي رجال يعجب بالفنانات ماعلي إلا من رجلي وابوي تاج راسي كل واحد بيدخل قبره لحاله بعض الأخبار عجيبة قال أثارت اهتمام النساء قال هذا الي ناقص
جنوبية..انشغلو الرجال بالمتبرحات الكافرات فاانشغلو نسائهم ***استمرو وسيستمرون بناتكم لا أحد يزعل اذا تمادو البنات في ملاحقة بوراك وأمثاله هذه أبوها يكره المسلمين وصلت ترند
مؤيدالله يشفيكم.. ياليت تشغلوا نفسكم ووقتكم بما هو أهم
فارس الزهرانيالسلام عليكم .. صباح الخير . تفاهه في تفاهه والعالم العربي او من عمل الهاشتاق تافه بامتياز
اسمرعبرمتوقع من اول انها بتكون محط أنظار إعلام العالم لجمالها وتصرفاتها و وضعها الاجتماعي