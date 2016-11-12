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«إيفانكا» ابنة الرئيس الأمريكي تشغل السوشيال ميديا وتقفز لـ«الترند»

12 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص
«إيفانكا» ابنة الرئيس الأمريكي تشغل السوشيال ميديا وتقفز لـ«الترند»
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صحيفة المرصد : أطل وجه الحسناء الأمريكية إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشكل طاغ وجذاب منذ عشية انتخاب والدها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، على (السوشيال ميديا) في الخليج والعالم العربي قاطبا.

وتحضر حسناء البيت الأبيض ليس بوصفها ابنة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بلاد الحداثة وجمهورية النظرية التي تقود العالم، بل لأنها تمتلك جاذبية وجمالا وقواما فاتنا من وجهة نظر المغردين، ساهم في جذب المتلقي العربي الذي لم يتساءل عن موقف والدها الرئيس الجديد تجاه الشرق الأوسط وتجاه المنطقة العربية التي تعيش حالة من التشظي في هذه المرحلة.. فلم يجدوا أمامهم سوى الإعجاب والتفاعل وصناعة «البرودكاست» عن الحسناء هنا وهناك حسب ما ورد بصحيفة “عكاظ”.

وضجّت حسابات مستخدمي تطبيق «واتساب» بصور منوعة لها حملت عبارات إعجاب وغزل وتهانٍ، بل إن الأمر بلغ بالمعجبين أن صنعوا هاشتاقا على موقع التواصل الشهر «تويتر» تحت وسم حمل اسم: #بنت_ترامب، وصل حتى صباح أمس الأول إلى الترند العالمي نظير التفاعل معه وحجم المشاركات التي تدفقت فيه، واستعرض فيه المغردون العرب والخليجيون حياة «إيفانكا» الخاصة والحديث عن جمالها، وكتب آخرون تغريدات غزلية، ما أثار بعض النساء المغردات اللاتي أعربن عن استغرابهن لهذا الاهتمام! منبهات بأن معشوقة العرب حسناء البيت الأبيض تعتبر سيدة متزوجة ولديها أطفال ويجب احترام ذلك! بينما تندر البعض باهتمامات المغردين السطحية، على حد قولهم.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    راجح

    يا تعليق36 فديتة يا ناس بس ابي أغيظك شوي لكن لو رجعنا لصح ما اموت الا فيك وبنت بلدي يا سعودية بس امزح معاك شوي يا اشوي بشوي يا مائي وألفي
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  2. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    يا تعليق34-**مالي شغل فيك -انا اقصد عيال وطني بس -ماأقصدك كفوك
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  3. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    الله يخذ امريكه وتراب
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  4. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    راجح

    يا تعليق 33 ****اكيد غيرانة يا ***البنت الامريكية منجو ا*** بختصار مزة ايش دخلك
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  5. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    🎀💫

    وش هالتعليقات -وش هالفكر-وش هالعقليات -الحمد لله والشكر -معظمكم عليكم -علامة❌-سواء صادقين -ولا كذابين -تفشلون مالت
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  6. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    بومحمد

    لو قسمنا الجمال مئة جزء فهي سوف تحصل على 20 جزء. جمالها عادي وطبيعي
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  7. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    مصمم

    ما اعتقد بالسعودية وحدة شعرها كذا
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  8. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    الهمداني

    تستاهل لقب ملكة واكثر وتستاهل انها تحكم على البيض والسود لكن كون والدها رئيس فهي بنت رئيس ليس اكثر ولا اقل ولو كانت في مكان اخر وابوها رئيس لصارت رئيسة خخخخخخخخخخخخ
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  9. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    مصمم

    مبرووووووك طلعتم وحده حسنااااء
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  10. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    صريح

    خضراء الدمن
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  11. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    يلدرم

    اذا فتنت أباها فخامة الرئيس الذي صرح بهذا
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  12. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    هي مزه وزوجها مز والظاهر ان قوامه خطييييير
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  13. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    زائر

    هبه 👍
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  14. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    يوسف

    # نطالب _بحجب _ تويتر _الانستقرام _السناب شات_وتساب_لان العرب وبالذات الخليجين نساء ورجال حرام يكون معهم جوال _فضحونا _وخاصة ان هذه التطبيقات افسدت عقول واخلاق الجنسين .
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  15. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    بلوتو

    عالم فاضيه تعيش تخبطات الجهل والفراغ
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  16. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    رسولكم قدوة لكم

    أخواني المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشد حياءً من العذراء في خدرها
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  17. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    هبه

    ت ٤ ، قمة التناقض 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي .
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  18. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    مجاهد

    هذي العنقاء👀 رقبتها طويله 🙌 شوفة عينك وحظ غيرك
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  19. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    هدف

    ام الركب 🐽
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  20. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    هدف

    فراولة أمريكي 🍓🍓وهذا حال عندنا***
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  21. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    هدف

    الموزة موزة والجمال جمال مو انتي يا*** هذي فراولة أمريكي ****من كل مكان
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  22. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    النساء ناقصين عقل ودين ودايم يركضون خلف شهواتهم حتى المتزوج ما خلوه في حاله
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  23. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    زائره الرجال ناقصين عقل ودايم يركضون خلف شهواتهم حتى المتزوجة ما خلوها في حالها - اللي من عينتك فقط
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  24. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
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  25. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    غليص

    مزة غير جمال غير قوام غير يا لبى ما تخبى
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  26. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    الليلكي👤

    بعد فوز ترامب..ذهب الروس للبحث عن ملفات أمواله و سنداته..فيما بحث البريطانيون على اصول أجداده..وبحث الفرنسيون على فضائحه..بينما بحث الاسرائليون على اصوله الدينية.و بحث العرب على صور إبنته وزوجته 😂😂
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  27. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    خبير

    عالم ****ن رجال ونساء ايضا وشي يفشل ومخزي والله ما تلقى رجل امريكي او اوروبي يتكلم في بنت ترامب ونفس الشي ما تلقى بنت امريكيه او اوربيه تتكلم في بوراك التركي ،******
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  28. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودايم يركضون خلف شهواتهم حتى المتزوجة ما خلوها في حالها
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  29. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    خبير

    في الخليج والعالم العربي قاطبا !!!!!!!!!!!!!! هاذا يدل على تخلف بعض رجال العرب بملاحقه النساء وتخلف ايضا بعض نساء العرب بملاحقه الرجال خصوصا الخليجيين وعلى رأسهم نحن
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  30. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    قمة التناقض

    ضجت حسابات الرجال بالغزل والإعجاب ب بنت ترامب ويزعلون اذا نسائهم وبناتهم تغزلوا بالممثلين الاتراك
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  31. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    ترامب وعايلته اشغل الراي العام العربي ..العرب اهتمو بجمال الفتياة والسياسين اهتمو بجنون الاب والنساء هزينات على هيلاري
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  32. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    جنوبية..🌻🌻

    آثار إعجابهم النساء مستغربات!! والله ماهمني أي رجال يعجب بالفنانات ماعلي إلا من رجلي وابوي تاج راسي كل واحد بيدخل قبره لحاله بعض الأخبار عجيبة قال أثارت اهتمام النساء قال هذا الي ناقص
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  33. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    ****كان ركبيت الرموش والاسفنج واصباغ الدنيا على وجهها ...هذه السيده راكده محترمه نفسها
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  34. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    جنوبية..

    انشغلو الرجال بالمتبرحات الكافرات فاانشغلو نسائهم ***استمرو وسيستمرون بناتكم لا أحد يزعل اذا تمادو البنات في ملاحقة بوراك وأمثاله هذه أبوها يكره المسلمين وصلت ترند
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  35. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 5:59 ص

    مؤيد

    الله يشفيكم.. ياليت تشغلوا نفسكم ووقتكم بما هو أهم
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  36. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص

    فارس الزهراني

    السلام عليكم .. صباح الخير . تفاهه في تفاهه والعالم العربي او من عمل الهاشتاق تافه بامتياز
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  37. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 5:48 ص

    اسمرعبر

    متوقع من اول انها بتكون محط أنظار إعلام العالم لجمالها وتصرفاتها و وضعها الاجتماعي
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