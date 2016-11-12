رصد وتحليل تجاوزات «التواصل الاجتماعي» عبر وحدة خاصة في «الداخلية»

صحيفة المرصد : صرح اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.
ووفقا لصحيفة “الإقتصادية” أضاف ان الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في “تويتر” أو “السناب شات” وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 23 )
مواطنهالامن العام !!اش دخله فالاداب العامه مافهمت المفروض تخصصهم امني وليس اخلاقي قديها الهيئه نقلت شغلها اونلاين وقاعدين يقفطو فالخلق وبعدين مالمقصود بجريمه اخلاقيه قانونا لكي نعلم الامور التي تجرم قانوناَ
loovivoolيعني انتهت معرفات***** من تويتر ؟
ابوانس07بداية طيبة نتمنى تشديد الرقابة على وسائل التواصل وتشديد العقوبة ايضا لمن تسول له نفسه استخدام هذه الوسائل بطريقة غير مشروعة ومخلة بالاداب . شكرا وزارة الداخلية
محقمن يقول من اختصاص الإعلام سيكون هناك إهمال كبير والدليل على ذلك أن بعض الإعلاميين تطاولو على المجتمع والأعراض والقيم ولم تحاكمهم الإعلام أمثال بعض الكتاب
محقسؤال ابغى من المعلقين إجابة مقنعة وواضحة هل التعليقات هنا في الصحف الإلكترونية يشملها هذا النظام ***
المحاميةطيب لازم تكبرون السجون الحالية و تزيدون عددها إلى آلاف. خلكم مستعدين!!
انـــــــــــابالتوفيق
مجاهدانتبهوا من أنفسكم خلاص وقت الدلع راح. . وزارة الداخلية ماعندها مزح أي واحد عنده تعليقات ومقاطع ينزلها ينتبه وخاصة مجموعات الواتساب والسنابات 👐
فهدالله يقويكم وخذو على ايديهم عالم همج
الفاهمشيسووون معاهم وزارة الداخليه اذا الله ضلهم مالهم من هاد الا الله