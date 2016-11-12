رصد وتحليل تجاوزات «التواصل الاجتماعي» عبر وحدة خاصة في «الداخلية»

صحيفة المرصد : صرح اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.

ووفقا لصحيفة “الإقتصادية” أضاف ان الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في “تويتر” أو “السناب شات” وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.