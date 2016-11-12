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رصد وتحليل تجاوزات «التواصل الاجتماعي» عبر وحدة خاصة في «الداخلية»

12 نوفمبر, 2016 , 5:53 ص
رصد وتحليل تجاوزات «التواصل الاجتماعي» عبر وحدة خاصة في «الداخلية»
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صحيفة المرصد : صرح اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.

ووفقا لصحيفة “الإقتصادية” أضاف ان الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في “تويتر” أو “السناب شات” وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    مواطنه

    الامن العام !!اش دخله فالاداب العامه مافهمت المفروض تخصصهم امني وليس اخلاقي قديها الهيئه نقلت شغلها اونلاين وقاعدين يقفطو فالخلق وبعدين مالمقصود بجريمه اخلاقيه قانونا لكي نعلم الامور التي تجرم قانوناَ
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  2. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    loovivool

    يعني انتهت معرفات***** من تويتر ؟
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  3. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    انتقدالتخصص كل ماينشر اعلاميامسؤلية هية الإعلام (لإعلام المشاهد والمسموع والمقروء والمكتوب )وبكل العالم هذاتخصصهم الشرطه والأمن عندهم أشغال ومهمات كثىراقول حولو مايخص الإعلام للإعلام يستلمون رواتب
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  4. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    شف امانات البلديات نجحت في تحديد التخصصات الخياط خياط والبنشري بنشتري والخبزخباز والمطعم مطعم الخ والتراخيص معلقه بجدران الدكاكين والمحلات(((((((((((((((((كلن فيما يخصه من اختصاصه ولب عمله ))))))))))
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  5. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    ابوانس07

    بداية طيبة نتمنى تشديد الرقابة على وسائل التواصل وتشديد العقوبة ايضا لمن تسول له نفسه استخدام هذه الوسائل بطريقة غير مشروعة ومخلة بالاداب . شكرا وزارة الداخلية
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  6. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    الصحيح كلن فيما يخصه الهيه تكون شرطة اداب بلباسهم العادي وخبرتهم الطويله احيانا يفرجون عن اشياءتكون من مبداءالستروخبرتهم الطويله التراكميه بهذاالمجال مهم الان شغلهم مبلغ فقط لااعيدوهم لتخصصهم ذلك افضل
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  7. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    كل اداره فيما يخصها هية الاعلام او غيرها مسؤله بتوعية الناس عامه لاءن الثقافات تختلف بمختلف الفئات العمريه هل كل البشرمثقفون بمختلف الفئات العمريه لاوألف لافالاحترازوالاحتياط بالتوعية مسؤلية الاعلام
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  8. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    كل اداره فيما يخصها هية الاعلام او غيرها مسؤله بتوعية الناس عامه لاءن الثقافات تختلف بمختلف الفئات العمريه هل كل البشرمثقفون بمختلف الفئات العمريه لاوألف لافالاحترازوالاحتياط بالتوعية مسؤلية الاعلام
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  9. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    محق 12كون صاحبة التخصص هي وزارة الاعلام أوهية الإعلام لم تحاكم كمااشرت انت هي مسؤوليتها ولب عملهاوصلب عملهالماذاهية سوق المال فض المنازعات بالأوراق الماليه نجحت وعاقبت الهاموروالهويمر لايا12هذاليس عذر
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  10. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    ت12 فعلا صحيح يوجد بعض الكتاب للاسف انهم سعوديين أساءو للمجتمع وأساءو للقيم وأساءو لنساء البلد بالسب والشتم والاحتقار والانتقاص منهن ببعض الالفاظ والعبارات ولم يحاكمو
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  11. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    تراخيص وزارة الاعلام اوهية الاعلام صلب تخصصهامسؤله كلياعن اي وسيله اعلاميه للناشروالمنشوراي كلاهمامسؤلان هذاصلب تخصصها الإعلام يستلمون رواتب والامربالمعروف يستلمون رواتب والصواب القرارات ((كلن بميخصه)
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  12. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    محق

    من يقول من اختصاص الإعلام سيكون هناك إهمال كبير والدليل على ذلك أن بعض الإعلاميين تطاولو على المجتمع والأعراض والقيم ولم تحاكمهم الإعلام أمثال بعض الكتاب
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  13. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    محق

    سؤال ابغى من المعلقين إجابة مقنعة وواضحة هل التعليقات هنا في الصحف الإلكترونية يشملها هذا النظام ***
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  14. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    هية الامربالمعروف حولوها للاءمن العام والاعلام والمطبوعات حولوها للاءمن العام ياعمي صلو عالنبي هناك تداخل بالاختصاصات الصحيح تكون هية الامرشرطة الاداب بلباسهم العادي ومستقلين والاعلام مستقلين اناانتقد
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  15. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    اذن تحذيرمن مساعدمديرالأمن العام لشؤن الأمن للانتباه بأن فيه لجنه خاصه تدقق محتويات السناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي وظهوره بالاءقتصاديه ممتازنبي قناة الاءخباريه الاءمبسي حتى تصل الرساله للبيوت عام
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  16. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    كان الله بعون رجالنا البواسل في كل مكان لكن للاءمانه فيمااراه ان ان هناك تداخل بالاءختصاص واي أعلام اووسيله اعلاميه هو من اختصاص الإعلام فقط ولاسواهم هذاعبء على الأمن العام كل أعلام مسؤلية وزارة اعلام
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  17. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    المحامية

    طيب لازم تكبرون السجون الحالية و تزيدون عددها إلى آلاف. خلكم مستعدين!!
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  18. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    اذن تحذيرمن مساعدمديرالأمن العام لشؤن الأمن للانتباه بأن فيه لجنه خاصه تدقق محتويات السناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي وظهوره بالاءقتصاديه ممتازنبي قناة الاءخباريه الاءمبسي حتى تصل الرساله للبيوت عام
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  19. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    اذن تحذيرمن مساعدمديرالأمن العام لشؤن الأمن للانتباه بأن فيه لجنه خاصه تدقق محتويات السناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي وظهوره بالاءقتصاديه ممتازنبي قناة الاءخباريه الاءمبسي حتى تصل الرساله للبيوت عام
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  20. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    انـــــــــــا

    بالتوفيق
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  21. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    مجاهد

    انتبهوا من أنفسكم خلاص وقت الدلع راح. . وزارة الداخلية ماعندها مزح أي واحد عنده تعليقات ومقاطع ينزلها ينتبه وخاصة مجموعات الواتساب والسنابات 👐
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  22. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    فهد

    الله يقويكم وخذو على ايديهم عالم همج
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  23. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    الفاهم

    شيسووون معاهم وزارة الداخليه اذا الله ضلهم مالهم من هاد الا الله
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