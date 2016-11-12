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الديون تعجل برحيل «كحيلان»

12 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص
الديون تعجل برحيل «كحيلان»
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن عدم التزام بعض أعضاء شرف نادي النصر بدفع المبالغ التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الأخير، قد يعجل برحيل الأمير فيصل بن تركي «كحيلان» من مدة الرئاسة نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

إذ يطالب عدد من اللاعبين بمستحقات مالية تفوق الـ 30 مليونا إضافة لثلاثة رواتب متأخرة، وهذه المطالبات المالية عجزت إدارة النادي عن توفيرها في المرحلة الماضية، في ظل شح الموارد المالية وضعف العروض الاستثمارية، التي لا توازي مصاريف النادي الشهرية والبالغة عشرة ملايين ريال تقريبا بين رواتب جهاز الكرة بالكامل والعاملين في النادي، والتي تتحملها في المقام الأول إدارة النادي، بعد إبرامها عقودا خيالية مع عدد من اللاعبين المحليين، وفشلها في إقناع لجنة الاحتراف في تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين في المرحلة القادمة وفقا لصحيفة “عكاظ”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    يالطيف

    ابي افهم الديون قبل كحيلان ولابعد كحيلان
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  2. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    تركي2

    والله يا الرواتب عندنا عالية ما توازي مستوي اللعب السعودي
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  3. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    ااببووححمموودد

    حلم بعض جماهير الجار .. مثل حلم ابليس بالجنة !!
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  4. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    الدوله خفضت انتم ماتقدرون تخفضون السعوديون النصف ويخب عليهم والاجانب نسبه ضرايب زي الدول الاخري
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  5. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    علي

    انظمه فاسده
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  6. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    سعد بن فهد

    خلاص انتها زمن الدفع الطائل الامراء ورجال الاعمال والشيوخ وقفو دعم الاندية بسخاء مثل اول الان وضعو اموالهم في امور اخرى وليس الكورة اذا دفع عشرة الاف وتخب على الاعبين في السابق من 30 الف الى 50 الف
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  7. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    (منصف)

    4 لاعبين اجانب ولاعبين محليين ومدرب اجنبي برواتب خيالية .. اكيد بيصير فيه ديون .. وليت الاندية تحقق سي يبرر هذا الهدر المالي .. الحقوا اعماركم سنبن البذخ راحت
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  8. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    مستشارك

    الاهلي افضل فريقي التزام له اكثر من 3شهور لم يصرف رواتب والهلال له اكثر من 5 شهور والشباب له اكثر من 9 شهور والاتحاد له اكثر من 6 شهور المشكله ليست بالنصر فقط عامه وهذا دليل لضعف الرياضه عامه
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  9. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    ابو صالح

    الدليل على النقص الحاصل بالنادي في كل شي اي موضوع يتكلمون عنه لازم يذكرون الهلال ... وهذا يدل على عدم الثقه .. وان النادي مقبل على الافلاس... لانه فقر بفقر.
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  10. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    ادارة الناصر قبل مشكلة الديون

    تجاوزة على هيئة الشباب والرياضة ،، بقول رئيس النصر لا يعترف بالجنة توثيق البطولات ،، اين كانت إدارة النصر لمدة سنه ونصف ليش ما وثقة بطولتها ، إدارة النصر تركة الشهر القانوني للاعتراض وراحت تشكك وترفض؟
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  11. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    الترشيحي

    بعد ماخربت مالطه يورط الفريق في ديون ويمشي يفترض اي رئيس نادي يترشح لرئاسة النادي يدفع شيك بمبلغ كبير يكون زي التأمين واذا خرج من النادي ما عليه شي ياخذ شيكه
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  12. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    مجاهد

    😁😁😁 لي ساعه اقرأ الديوان تعجل برحيل كحيلان وأقول في نفسي الجمله فيها خطأ . . حتى اكتشفت إن العبارة ● هي هكذا >> ■ الديون تعجل برحيل كحيلان 😎. يالله إني أعوذ بك من مضار السهر
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  13. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    نصرواي الدرعيه

    ****الامر مفروغ منه لكن الشاهد من الامر اللاعبين اخذو رواتبهم كامله وبعدين النصر عند عقد من رعاة مافضخ قلوبكم الا النصر وش ذنبنا اذالهلال ماوصل العالميه
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  14. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    ✍آلـ,ـڒٍعـ,ـيـ,ـمـ,ـ ✍

    ت 1 انت صاحي من يرضى يكون ف الهلال عضوشرف وينزل لي نادي مثل النصر اكيد تمزح انت الواحد يناظرفوق مو تحت والهلال دايم فووووق
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  15. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    زائر

    خبر عاجل نصراوي كبير يعرض على حسن الناقور الانضمام لاعضاء شرف النادي مع وعد باعطاءه منصب اداري كبير السنة القادمه
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