نيمار والمولد وإلتون!

• ثلاثية نصبها نيمار وزملاؤه في مرمى منتخب الأرجنتين فتساءلت مع المتسائلين هل ميسي برشلونة هو ميسي الأرجنتين، أم أن هناك أصلا وصورة للحكاية يا شباب.

• نيمار لاعب فذ لكنه بحسابات عشاق ميسي أقل أن يوضع بجواره في برواز النجومية.

• التاريخ لا يمكن أن نكتب عبره رقما ونترك رقما كما فعلت لجنة التوثيق بتاريخ رياضتنا، ولهذا فإن أرقام ميسي مع البرشا ليست كافية لوضعه إلى جانب الأسطورة مارادونا الذي كتب على كل السطور مع أندية ومنتخب الأرجنتين.

• ونيمار ليس في منافسة مع ميسي بقدر ما يبحث عن أرقام بجوار بيليه ورونالدو وروماريو ولهذا لا تغلطوا في الحساب إن أردتم البحث في فسيفساء كرة القدم.

• لقد أسس برازيل نيمار أمام أرجنتين ميسي للأصل والصورة في كلاسيكو الأرض وإن كنت أرى أن الأرجنتين هي من ثوابت كرة القدم في العالم وإن غفا جيل ميسي.

• هناك على نفس الملعب الذي انتحرت عليه الأشواق في ليلة سباعية ألمان شفت في مرمى السلساو كاد نيمار أن يردها في مرمى الأرجنتين لولا احترامه للتاريخ أولاً وصديقه ميسي ثانياً.

• تصدر البرازيل مجموعته وترك للأرجنتين التأرجح بين الخامس والسادس.

(2)

• بين طوكيو وهيروشيما لنا منتخب هناك نبحث من خلاله عن حلم طال انتظاره.

• إعلامنا لم ينقل لنا أكثر من أن الجو بارد ومعجب ياباني يتصور مع فهد المولد.

• في ظل هذا الحراك الذي نعيشه كثر خير الإعلام، وأقصد من يتابع المنتخب ويقدم لنا هاتين الصورتين.

• وسط قلة الاهتمام سأل صحفي زميله عن رأيه في تغييب المنتخب إعلاميا، فقال أفضل دون أن يحدد نوعية الأفضلية.

(3)

• إلتون ممنوع من اللعب في دورينا إلا بورقة موافقة من نادي الفتح، وهذا شيء طيب وممتاز، لكن هل لجنة الاحتراف استندت على لائحة أم عُرف؟

• أخشى أن هذا القرار استند إلى نظام عمل وعمال وليس إلى لائحة.

(4)

• كل شيء جميل في الشتاء عدا ارتجاف الفقراء.

نقلا عن “عكاظ”