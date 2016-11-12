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عضو شورى : رشدوا الاستحمام واستخدموا غسالات الفتحات الأمامية

12 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص
عضو شورى : رشدوا الاستحمام واستخدموا غسالات الفتحات الأمامية
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صحيفة المرصد : طالب عضو الشورى ورئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس الدكتور علي بن سعد الطخيس المواطنين والمقيمين في المملكة باقتناء غسالات الملابس أمامية التحميل.

وأضاف: «إنها تحافظ على المياه وتحد من الهدر»، لافتاً إلى أن غسالات الملابس التي تزود بالمياه من الأعلى تعتبر الأكثر هدراً للمياه، وهو ما يتسبب في مشكلة مائية مستقبلاً، خصوصا أن المملكة ذات طبيعة صحراوية، وشدد على ضرورة أن يمتد الترشيد إلى كثير من الأدوات المستخدمة في المنازل، من بينها «دشوش» الاستحمام المرشدة، التي لا تشعر مستخدمها بنقص المياه، وفي الوقت نفسه ذات جودة عالية، ولها «حنفيات» تحتوي على أدوات ترشيد ضرورية حسب صحيفة “عكاظ”.

وأوضح الطخيس أن صناديق الطرد القديمة بحاجة إلى تركيب أكياس بلاستيكية، تسمى أكياس «إزاحة» تعبأ بالماء وتوضع داخل الصندوق، وتوفر في مياه السيفونات قدر حجمها.



تعليقات ( 52 )

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  1. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    اتحدى واحد يعددلي فقط خمسه اسماء من اعضاء الشورى...
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  2. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    البشري الجنوبي

    ليش شايف المواطن عنده قصر وبرك سباحه******
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  3. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    سعودي غلبااان

    الحمد لله مجلس الشورى نسف كل المشاكل والمعوقات حقت الدوله باقي بس الغسالات طيب اي شركه تنصحنا نشتريها
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  4. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    معيض

    انا اقترح عدم الاستحمام إلا يوم في الشهر وعدم غسل الملابس إلا مرة في الشهر وعدم الشرب إلا من واحدة في اليوم لترشيد الاستهلاك في الماء..اش رايكم في هذا الاقتراح
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  5. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    الخالدي

    والله من الفضاووه اللي عندهم
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  6. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    زائر

    تعليق مخالف
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  7. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    رؤية

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  8. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    مواطن

    تعليق مخالف
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  9. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    علي العمري

    لا حولا. ايش نقول. لهذا. هذا. ****
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  10. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    مواطنه

    الحل محطات تحليه بالطاقه الشمسيه ولا العرب متربين على ثقافة هدر الماء حتى اجدادنا فالصحراء يتوضو 5 مرات وغير الجنابه وباقي الثراث كانو يغرفو من البير ومحتفلين وما استبعد كان عندهم مسبح لكل قبيله ههههه
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  11. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:5705

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  12. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    عودنا على طير يالي

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  13. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    ابو عبدالعزيز

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  14. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    متنور خلقة

    شركة أرامكو هي السبب الرئيس في هدر الماء لاستخراج النفط والآن أصبحنا ندفع فاتورتين بسببها من البدلات فاتورة انخفاظ النفط وفاتورة الماء ومن المفترض أن تقوم مشكورة بتوزيع غسالات وبالمجان على المواطنين
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  15. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص
    عدد التعليقات:5705

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  16. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص
    عدد التعليقات:5705

    المنتصر بالله

    أعضاء مجلس الشورى لو يتم تقفيله وتحويل مايصرف لهم من رواتب ومخصصات إلى الضمان الاجتماعي والجميعات الخيرية كان اربح للمواطن لأن وجوده خساره في كل ماتعنيه كلمة خساره وأنا أعرف أن هذا مطلب مهم من المواطن
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  17. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    الهمداني

    حاسدين المساكين الضعوف على غسيل ملابسهم واجسادهم بالماء روحوا شوفوا اللى يملكون البرك هالمسابح في قصورهم ومن يملك بحيرات في استراحاتهم هي جات على النظافة اللى تقولوا انها من الايمان ؟خخخخخخخخخخخ
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  18. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    وشك وشك

    وماذا عن استخدام الرسيفرات العاديه وHD وتأثيرها على الاقتصاد في الكهرباء
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  19. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    ابو شلش

    بيوتنا ولله الحمد اقتصاديه لابعد الحدود حمامين ومطبخ ولا يوجد عندنا نوافير ولا مسابح ولا حدائق واستهلاكنا للمياه للضرورة فقط وليس للترفيه
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  20. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    ابو منصور

    تعليق (١٢) الفتحات الاماميه مطلوبه..😰 إي والله أنها مطلوبة ومرغوبة وهل فيه احد يستغني عن الفتحات الأمامية ؟!!!!؟
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  21. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    ابو منصور

    الله يعين عليكم يا بعض أعضاء مجلس الشورى..أقول تعال بني مالك وفيفا والله ياكميات مياه امطار وسيول مهدرة والدولة للأسف لم تستفد منها، والا سد بيش والله المياه فيه عفنت وما احد استفاد منه، حتى مزارعنا
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  22. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    سعيد

    طيب انت المسبح الي في قصرك ايش رايك تلغيه و٣ خدامات الي عندك خليهم وحده عشان يقل الصرف في الماء
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  23. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    سهل

    تعليق مخالف
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  24. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    نحن

    ****ناقشو شئ يفيد الناس
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  25. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    اسمع يعضو الشرف لاتحسب فقط السعوديين معهم 12مليون وافد لا فعند متخاطبنا بالترشيد فعرف ان الوافدة تسرف من المياه والكهرباء والخدمات اضعاف ميسرفه المواطن فهم كما جوج و فلاتغفل بخطابك وتلوم المواطن
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  26. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    بلاغ من الرياسة اكرر بلاغ من الرياسة

    وما تنسيش يا ثلاجة الطخيس تجيبي معاك شوية بيض حباري ولما تروُحي حدُيك شوية كفته لبعض اعضاء مجلس الشورى تعالج كل الأمراض .
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  27. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    بلاغ من الرياسة اكرر بلاغ من الرياسة

    نداء عاجل. من ثـــــــلاجـــــــة الرئيس السيس الى غــــســـــالــــة الدكتور الطخيس : أرجو زيارتي في أي وقت لنتمكن من تقريب وجهات النظر فيما بيننا ويصب في مصلحة مواطني شعبينا العزيزين... حـــــــوٍل
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  28. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    من تحت الماء

    افتحوا لنا دورات مياه عامه
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  29. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    العريف مناحي

    قلم الدجل مو شغلك واحترم نفسك نعم لترشيد في كل شي نموت من العطش او الجوع من انت ايوها ****انت من***
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  30. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    الأسره. السعوديه. تتمثل. في. الملك. هو الأب. لكل. مواطن. والمواطنين. جميعهم. باختلاف. انتماءاتهم. اخوه. تختلط. دماءهم. في الحد الجنوبي. للدفاع. عن. بيتهم الكبير. وعن. اخوانهم. المواطنين. فالبلد. أسره
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  31. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    اذا كنت. مسافرا. وتدخل. الطائره. اجواء. السعوديه. اشعر. أني. دخلت. منزلي. اللي. احافظ. عليه. بدمي. وروحي. وطني. يا أغلى. وطن
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  32. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    يا مواطن. الطرق. المدارس. كل. مافي. الوطن. هو ملكك. فحافظ. على. ملكك.
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  33. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    بعض أفراد المجتمع. يذهب. للنزهة. يجعل. اطفاله. يعيثون بمرافق. البلد. الفساد. اما في بيته. الخاص. لا وممكن. يضرب. اطفاله. مع ان الوطن. هو. بيتك. الكبير.
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  34. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    يا دكتور علي. بعض المواطنين. يعتبر. الوطن. بيته. الكبير. فهو. حريص. عليه. وعلى. موارده. كما. يحرص. على. منزله. والآخر. مع الأسف. لا يهتم. يعتبر. نفسه. غريب. يرمي. النفايات. في الطريق. يهدر المياه
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  35. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    لم يعد ينقصه سوى شراء غسالة وتغيير ثلاجة في وطنه. أين سكنه أين وظيفته رواتبه العالية التي تكفيه لسد حاجاته ومشترياته. أين علاجه في مستشفيات راقية وكبيرة داخل بلده.كثيرة هموم المواطن لكنك لاتعلم عنها.
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  36. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    المهاجر13

    انا لله وانا اليه راجعون. مجلس شورى او وكاله اعلان ودعايه للغسالات الله المستعان
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  37. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    لست أنت الأول ولن تكون الأخير .فقد سبقك من قبلك وسيأتي من بعدك فالمواطن السعودي أصبح أشبه بكرة التنس كل يضربه من جهته ليتلقفه الآخر ويعطيه المزيد. خلصت هموم المواطن طلباته واحتباجاته ونواقصه الضرورية.
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  38. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    تعليق 12 ابو سعد

    صبحك بالخير ورزقك الله*** إن شاء الله.
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  39. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    خلصنا من الحصين جانا الطعيس

    شراء غسالة جديدة ذات فتحة امامية بمواصفات توفير الماء لا يقل ثمنها عن 3000 ريال واستهلاكها يفوق الغسالة ذات الفتحة العلوية نظرت من زاوية المياه ولم تنظر من زاوية الثمن والكهرباء.
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  40. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    فعلا موضوعك سيكون حديث الساعه لانه يعتبر حدث ولابد من دعوة التلفزيونات والصحافه والاذاعات لمناقشة طرحك! ياخي قل شي يفيد المواطن وخل الفلاشات والبهرجه تعبنا من حب الذات وتلميعها
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  41. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    ابوسعد

    الفتحات الاماميه مطلوبه
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  42. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    أبو خالد

    فاضي هالعضو ماوراءه شغل.
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  43. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    نواف

    كان حيل اجعل فاتورةالماء90هلله
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  44. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    يا دكتور. علي. كلامك. درر. لكن. مع الأسف. بعض. أفراد. المجتمع. اناني. يريد. الهدر. فقط. سواء. ماء. او. وقت. او مال. هم فنانين. في الهدر. وفِي النهايه. يشتكي. العوز. فقر. العقول. مشكله.
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  45. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    طبيعي أمركم .تذرون الملح على جراح المواطنين القاتلة. هذه مهمتكم التي جلبتم من أجلها لاأأأأأأأأأأكثر.ماهي أنواع الغسالات التي تستخدمها في قصرك الملك.مؤكد لايوجد.تستخدم الطشوت لغسيل ملابسك بطريقة يدوية.
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  46. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    مريم

    الغسابة اللاوماتيك تصرف ماء اكثر من العاديه بكثير اسال مجرب مرة للغسيل ومره للتشطيف وتاخذ ماء زاااائد .
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  47. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    الشنفره

    الله لايطخسنا شر البليه مايطخس!!!
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  48. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    يعني اخذ في الابريق ولا في طاسه؟طيب والغساله اللي نعبيها من فوق نرميها؟موافق بس وزع على كل شخص غساله من النوع اللي تقصد -ياسيدي انا مع عدم الاسراف ولكن ليس بالصوره التي ذكرت-كل من يبي شهره لام المواطن
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  49. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    الاصرين

    نص دوره ههههههههه
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  50. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    المنضبط

    كلام مكرر قيل قديما وقالوا انهم وزعوا الاكياس وبعض ادوات الترشيد ولم نر شيئا منها .. هي افكار تتحول الى مشروع وينفذ المشروع ولكنه لا يصل للمستهدف بطريقة صحيحة ومن ثم يضيع كل هذا التعب والصرف
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  51. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    عزام

    فيه غسالات فتحات خلفيه هههههه مافيه
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  52. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    ام صفوان

    هههههه شر البليه مايضحك عضو مجلس شورى ويتكلم عن الغسيل خلصت مشاكل وهموم الناس
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