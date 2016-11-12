عضو شورى : رشدوا الاستحمام واستخدموا غسالات الفتحات الأمامية

صحيفة المرصد : طالب عضو الشورى ورئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس الدكتور علي بن سعد الطخيس المواطنين والمقيمين في المملكة باقتناء غسالات الملابس أمامية التحميل.
وأضاف: «إنها تحافظ على المياه وتحد من الهدر»، لافتاً إلى أن غسالات الملابس التي تزود بالمياه من الأعلى تعتبر الأكثر هدراً للمياه، وهو ما يتسبب في مشكلة مائية مستقبلاً، خصوصا أن المملكة ذات طبيعة صحراوية، وشدد على ضرورة أن يمتد الترشيد إلى كثير من الأدوات المستخدمة في المنازل، من بينها «دشوش» الاستحمام المرشدة، التي لا تشعر مستخدمها بنقص المياه، وفي الوقت نفسه ذات جودة عالية، ولها «حنفيات» تحتوي على أدوات ترشيد ضرورية حسب صحيفة “عكاظ”.
وأوضح الطخيس أن صناديق الطرد القديمة بحاجة إلى تركيب أكياس بلاستيكية، تسمى أكياس «إزاحة» تعبأ بالماء وتوضع داخل الصندوق، وتوفر في مياه السيفونات قدر حجمها.
تعليقات ( 52 )
البشري الجنوبيليش شايف المواطن عنده قصر وبرك سباحه******
سعودي غلبااانالحمد لله مجلس الشورى نسف كل المشاكل والمعوقات حقت الدوله باقي بس الغسالات طيب اي شركه تنصحنا نشتريها
معيضانا اقترح عدم الاستحمام إلا يوم في الشهر وعدم غسل الملابس إلا مرة في الشهر وعدم الشرب إلا من واحدة في اليوم لترشيد الاستهلاك في الماء..اش رايكم في هذا الاقتراح
الخالديوالله من الفضاووه اللي عندهم
زائرتعليق مخالف
رؤيةتعليق مخالف
مواطنتعليق مخالف
علي العمريلا حولا. ايش نقول. لهذا. هذا. ****
مواطنهالحل محطات تحليه بالطاقه الشمسيه ولا العرب متربين على ثقافة هدر الماء حتى اجدادنا فالصحراء يتوضو 5 مرات وغير الجنابه وباقي الثراث كانو يغرفو من البير ومحتفلين وما استبعد كان عندهم مسبح لكل قبيله ههههه
عدد التعليقات:5705
المنتصر باللهتعليق مخالف
عودنا على طير ياليتعليق مخالف
ابو عبدالعزيزتعليق مخالف
متنور خلقةشركة أرامكو هي السبب الرئيس في هدر الماء لاستخراج النفط والآن أصبحنا ندفع فاتورتين بسببها من البدلات فاتورة انخفاظ النفط وفاتورة الماء ومن المفترض أن تقوم مشكورة بتوزيع غسالات وبالمجان على المواطنين
عدد التعليقات:5705
المنتصر باللهتعليق مخالف
عدد التعليقات:5705
المنتصر باللهأعضاء مجلس الشورى لو يتم تقفيله وتحويل مايصرف لهم من رواتب ومخصصات إلى الضمان الاجتماعي والجميعات الخيرية كان اربح للمواطن لأن وجوده خساره في كل ماتعنيه كلمة خساره وأنا أعرف أن هذا مطلب مهم من المواطن
الهمدانيحاسدين المساكين الضعوف على غسيل ملابسهم واجسادهم بالماء روحوا شوفوا اللى يملكون البرك هالمسابح في قصورهم ومن يملك بحيرات في استراحاتهم هي جات على النظافة اللى تقولوا انها من الايمان ؟خخخخخخخخخخخ
وشك وشكوماذا عن استخدام الرسيفرات العاديه وHD وتأثيرها على الاقتصاد في الكهرباء
ابو شلشبيوتنا ولله الحمد اقتصاديه لابعد الحدود حمامين ومطبخ ولا يوجد عندنا نوافير ولا مسابح ولا حدائق واستهلاكنا للمياه للضرورة فقط وليس للترفيه
ابو منصورتعليق (١٢) الفتحات الاماميه مطلوبه..😰 إي والله أنها مطلوبة ومرغوبة وهل فيه احد يستغني عن الفتحات الأمامية ؟!!!!؟
ابو منصورالله يعين عليكم يا بعض أعضاء مجلس الشورى..أقول تعال بني مالك وفيفا والله ياكميات مياه امطار وسيول مهدرة والدولة للأسف لم تستفد منها، والا سد بيش والله المياه فيه عفنت وما احد استفاد منه، حتى مزارعنا
سعيدطيب انت المسبح الي في قصرك ايش رايك تلغيه و٣ خدامات الي عندك خليهم وحده عشان يقل الصرف في الماء
سهلتعليق مخالف
نحن****ناقشو شئ يفيد الناس
بلاغ من الرياسة اكرر بلاغ من الرياسةوما تنسيش يا ثلاجة الطخيس تجيبي معاك شوية بيض حباري ولما تروُحي حدُيك شوية كفته لبعض اعضاء مجلس الشورى تعالج كل الأمراض .
بلاغ من الرياسة اكرر بلاغ من الرياسةنداء عاجل. من ثـــــــلاجـــــــة الرئيس السيس الى غــــســـــالــــة الدكتور الطخيس : أرجو زيارتي في أي وقت لنتمكن من تقريب وجهات النظر فيما بيننا ويصب في مصلحة مواطني شعبينا العزيزين... حـــــــوٍل
من تحت الماءافتحوا لنا دورات مياه عامه
العريف مناحيقلم الدجل مو شغلك واحترم نفسك نعم لترشيد في كل شي نموت من العطش او الجوع من انت ايوها ****انت من***
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفالأسره. السعوديه. تتمثل. في. الملك. هو الأب. لكل. مواطن. والمواطنين. جميعهم. باختلاف. انتماءاتهم. اخوه. تختلط. دماءهم. في الحد الجنوبي. للدفاع. عن. بيتهم الكبير. وعن. اخوانهم. المواطنين. فالبلد. أسره
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفاذا كنت. مسافرا. وتدخل. الطائره. اجواء. السعوديه. اشعر. أني. دخلت. منزلي. اللي. احافظ. عليه. بدمي. وروحي. وطني. يا أغلى. وطن
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفيا مواطن. الطرق. المدارس. كل. مافي. الوطن. هو ملكك. فحافظ. على. ملكك.
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفبعض أفراد المجتمع. يذهب. للنزهة. يجعل. اطفاله. يعيثون بمرافق. البلد. الفساد. اما في بيته. الخاص. لا وممكن. يضرب. اطفاله. مع ان الوطن. هو. بيتك. الكبير.
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفيا دكتور علي. بعض المواطنين. يعتبر. الوطن. بيته. الكبير. فهو. حريص. عليه. وعلى. موارده. كما. يحرص. على. منزله. والآخر. مع الأسف. لا يهتم. يعتبر. نفسه. غريب. يرمي. النفايات. في الطريق. يهدر المياه
عدد التعليقات:15345
قلم الحقيقهلم يعد ينقصه سوى شراء غسالة وتغيير ثلاجة في وطنه. أين سكنه أين وظيفته رواتبه العالية التي تكفيه لسد حاجاته ومشترياته. أين علاجه في مستشفيات راقية وكبيرة داخل بلده.كثيرة هموم المواطن لكنك لاتعلم عنها.
المهاجر13انا لله وانا اليه راجعون. مجلس شورى او وكاله اعلان ودعايه للغسالات الله المستعان
عدد التعليقات:15345
قلم الحقيقهلست أنت الأول ولن تكون الأخير .فقد سبقك من قبلك وسيأتي من بعدك فالمواطن السعودي أصبح أشبه بكرة التنس كل يضربه من جهته ليتلقفه الآخر ويعطيه المزيد. خلصت هموم المواطن طلباته واحتباجاته ونواقصه الضرورية.
تعليق 12 ابو سعدصبحك بالخير ورزقك الله*** إن شاء الله.
خلصنا من الحصين جانا الطعيسشراء غسالة جديدة ذات فتحة امامية بمواصفات توفير الماء لا يقل ثمنها عن 3000 ريال واستهلاكها يفوق الغسالة ذات الفتحة العلوية نظرت من زاوية المياه ولم تنظر من زاوية الثمن والكهرباء.
ابوسعدالفتحات الاماميه مطلوبه
أبو خالدفاضي هالعضو ماوراءه شغل.
نوافكان حيل اجعل فاتورةالماء90هلله
عدد التعليقات:11241
إنسان منصفيا دكتور. علي. كلامك. درر. لكن. مع الأسف. بعض. أفراد. المجتمع. اناني. يريد. الهدر. فقط. سواء. ماء. او. وقت. او مال. هم فنانين. في الهدر. وفِي النهايه. يشتكي. العوز. فقر. العقول. مشكله.
عدد التعليقات:15345
قلم الحقيقهطبيعي أمركم .تذرون الملح على جراح المواطنين القاتلة. هذه مهمتكم التي جلبتم من أجلها لاأأأأأأأأأأكثر.ماهي أنواع الغسالات التي تستخدمها في قصرك الملك.مؤكد لايوجد.تستخدم الطشوت لغسيل ملابسك بطريقة يدوية.
مريمالغسابة اللاوماتيك تصرف ماء اكثر من العاديه بكثير اسال مجرب مرة للغسيل ومره للتشطيف وتاخذ ماء زاااائد .
الشنفرهالله لايطخسنا شر البليه مايطخس!!!
الاصريننص دوره ههههههههه
المنضبطكلام مكرر قيل قديما وقالوا انهم وزعوا الاكياس وبعض ادوات الترشيد ولم نر شيئا منها .. هي افكار تتحول الى مشروع وينفذ المشروع ولكنه لا يصل للمستهدف بطريقة صحيحة ومن ثم يضيع كل هذا التعب والصرف
عزامفيه غسالات فتحات خلفيه هههههه مافيه
ام صفوانهههههه شر البليه مايضحك عضو مجلس شورى ويتكلم عن الغسيل خلصت مشاكل وهموم الناس