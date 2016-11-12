عضو شورى : رشدوا الاستحمام واستخدموا غسالات الفتحات الأمامية

صحيفة المرصد : طالب عضو الشورى ورئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس الدكتور علي بن سعد الطخيس المواطنين والمقيمين في المملكة باقتناء غسالات الملابس أمامية التحميل.

وأضاف: «إنها تحافظ على المياه وتحد من الهدر»، لافتاً إلى أن غسالات الملابس التي تزود بالمياه من الأعلى تعتبر الأكثر هدراً للمياه، وهو ما يتسبب في مشكلة مائية مستقبلاً، خصوصا أن المملكة ذات طبيعة صحراوية، وشدد على ضرورة أن يمتد الترشيد إلى كثير من الأدوات المستخدمة في المنازل، من بينها «دشوش» الاستحمام المرشدة، التي لا تشعر مستخدمها بنقص المياه، وفي الوقت نفسه ذات جودة عالية، ولها «حنفيات» تحتوي على أدوات ترشيد ضرورية حسب صحيفة “عكاظ”.

وأوضح الطخيس أن صناديق الطرد القديمة بحاجة إلى تركيب أكياس بلاستيكية، تسمى أكياس «إزاحة» تعبأ بالماء وتوضع داخل الصندوق، وتوفر في مياه السيفونات قدر حجمها.