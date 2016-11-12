منع موظفين القضاء من التواصل مع الخصوم عبر هواتفهم

صحيفة المرصد : منعت وزارة العدل منسوبي الدوائر القضائية من التواصل مع الخصوم والمراجعين عبر هواتفهم الشخصية، بعد رصد الوزارة ممثلة بالمحكمة العامة بالرياض ذلك، الأمر الذي تنتج عنه آثار سلبية، كما يعد إخلالا برسالة المرفق العدلي الذي يؤكد على إيصال العدالة للجميع.
وطبقا لمصادر موثوقة حسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة أكدت على كل موظفي الدوائر القضائية أن ذلك يعد إخلالا بمقتضى المادة الثامنة لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة.
فيما شددت المحكمة على ضرورة الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة، وأنه يجب إفهام المراجع بالاتصال على الأرقام الخاصة بالدائرة حال رغبته في الاستفسار.
تعليقات ( 7 )
مستشاركالمشكله اذا الهواتف متعطله
يلدرمتعليق مخالف
محمدالجعيدقرار سليم 100% بعض الموظفين يستغلون حاجات النساء او طلب رشاوي من المراجعين
.لن .مفروض اي موظف حكومي ما يزود بتلفوته الشخصي اي خصم او مراجع لاي سبب يكون هناك جهة استعلمات في المحكمة تزود ووتصل على الشخص المطلوب وتبلغه وترد على استفساره هذا الصح ويكون في جد واتقان في العمل .
مريمايها المدعي و(المدعى عليه) اعنا على نفسك وانضبط بالمواعيد وتعال للمحكمه فاهم دعواك ومحرره بفلاش حتى لاتقع في سب انت سببه. كاتب ضبط