منع موظفين القضاء من التواصل مع الخصوم عبر هواتفهم

صحيفة المرصد : منعت وزارة العدل منسوبي الدوائر القضائية من التواصل مع الخصوم والمراجعين عبر هواتفهم الشخصية، بعد رصد الوزارة ممثلة بالمحكمة العامة بالرياض ذلك، الأمر الذي تنتج عنه آثار سلبية، كما يعد إخلالا برسالة المرفق العدلي الذي يؤكد على إيصال العدالة للجميع.

وطبقا لمصادر موثوقة حسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة أكدت على كل موظفي الدوائر القضائية أن ذلك يعد إخلالا بمقتضى المادة الثامنة لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة.

فيما شددت المحكمة على ضرورة الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة، وأنه يجب إفهام المراجع بالاتصال على الأرقام الخاصة بالدائرة حال رغبته في الاستفسار.