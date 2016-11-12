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منع موظفين القضاء من التواصل مع الخصوم عبر هواتفهم

12 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص
منع موظفين القضاء من التواصل مع الخصوم عبر هواتفهم
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صحيفة المرصد : منعت وزارة العدل منسوبي الدوائر القضائية من التواصل مع الخصوم والمراجعين عبر هواتفهم الشخصية، بعد رصد الوزارة ممثلة بالمحكمة العامة بالرياض ذلك، الأمر الذي تنتج عنه آثار سلبية، كما يعد إخلالا برسالة المرفق العدلي الذي يؤكد على إيصال العدالة للجميع.

وطبقا لمصادر موثوقة حسب صحيفة “مكة” فإن الوزارة أكدت على كل موظفي الدوائر القضائية أن ذلك يعد إخلالا بمقتضى المادة الثامنة لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة.

فيما شددت المحكمة على ضرورة الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة، وأنه يجب إفهام المراجع بالاتصال على الأرقام الخاصة بالدائرة حال رغبته في الاستفسار.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    مستشارك

    المشكله اذا الهواتف متعطله
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  2. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    يلدرم

    تعليق مخالف
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  3. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    محمدالجعيد

    قرار سليم 100% بعض الموظفين يستغلون حاجات النساء او طلب رشاوي من المراجعين
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  4. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    .لن .

    مفروض اي موظف حكومي ما يزود بتلفوته الشخصي اي خصم او مراجع لاي سبب يكون هناك جهة استعلمات في المحكمة تزود ووتصل على الشخص المطلوب وتبلغه وترد على استفساره هذا الصح ويكون في جد واتقان في العمل .
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  5. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    مريم

    ايها المدعي و(المدعى عليه) اعنا على نفسك وانضبط بالمواعيد وتعال للمحكمه فاهم دعواك ومحرره بفلاش حتى لاتقع في سب انت سببه. كاتب ضبط
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  6. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    اغلبية هوات الدوائر لايردون وان ردو وحولوك ماحد يرد يعني خاااااصه اغلب المحاكم - طيب اذا تواصلو بهواتفهم الشخصيه بتطيح المحكمه على من فيها؟ ياخي التيسير مطلوب
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  7. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    خلهم يتواصلون وجها لوجه اول وبعدها امنعوهم اغلبهم غير متواجد لامن القضاه ولامن الموظفين والقضايا سنين والموطن يمتر المحاكم والله يعينه
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