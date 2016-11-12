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التحفظ على “جثمان زينة” في مستشفي دبي .. والسبب مواطن سعودي

12 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص
التحفظ على “جثمان زينة” في مستشفي دبي .. والسبب مواطن سعودي
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صحيفة المرصد : توفيت خادمة أوغندية أثناء سفرها من الرياض إلى بلادها عبر مطار دبي، فيما رفض مواطن التكفل بنقل جثمان الخادمة التي عملت لديه لمدة عامين، على الرغم من وجود الجثمان بمستشفى دبي منذ أسبوعين.

وكشفت وزارة الخارجية الأوغندية، وفقاً لما أوردت صحيفة “خليج تايمز”، أنها تسعى للوصول إلى مكتب العمل الذي مكّن العاملة من الحصول على عقد عمل في المملكة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الخادمة زينة ناجاني، البالغة من العمر 23 عاماً، حصلت على عقد للعمل في المملكة كخادمة منزلية لدى إحدى الأسر، مؤكدة أنها كانت تعاني من مشاكل في القلب إلى جانب إصابتها بمرض السرطان.

وبيّنت أن ناجاني استقلت طائرة في أكتوبر الماضي من الرياض عن طريق دبي؛ كي تعود لذويها في أوغندا؛ بسبب معاناتها مع المرض، غير أنها أصيبت بأزمة قلبية في المطار استدعت نقلها إلى المستشفى وتوفيت هناك.

وأوضحت أن جثمان الخادمة مازال في دبي؛ نظراً لأن عائلتها غير قادرة على التكفل بنفقات نقل الجثمان، كما أن الأسرة التي كانت تعمل زينة لديها، تقول إنها غير مستعدة لتحمل النفقات.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    المهاجر13

    انا لله وانا اليه راجعون..ايش سار في الدنبا كم بكلف نقلها لاهلها .مستشفي وسعودي لو تناصفوا المبلغ وكسبوا اجرها هالمسلمه..الان تبدا مشاكل الدول بسبب انانيه انسان الله المستعان
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  2. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    (منصف)

    يرجع للعقد فهو شريعة المتعاقدين .. اذا كان فيه شي يلزم الكفيل بتحمل النفقات بعد منحها خروج نهائي فعليه الالتزام بذلك .. غير كذا مالهم شي ورحمها الله .. وبلاش فلسفة ياقلم الخنبقة
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  3. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    لاحول يعني لوطلعوكم في برنامج كان تلفزيوني اولقاء صحفي قلتم نحن مستعدين هذا ميحث عليه ديننا ولان تبارؤن ولاكنها خدمت عندكم وتحملتكم وبتقولون الكلمه المشهورخدمتنا بفلوسنا بعض الاحيان تكون الانسانيه راب
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  4. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    معيض

    اعتقد ان سفارة بلادها هي المسؤولة عنها و عن نقلها الي بلادها حيث أن كفيلها انتهى من إجراءاتها و غادرت المملكة
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  5. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    ابو مشعلاني،،،،

    اذا المبلغ مقدور عليه ادفعه و احتسب الاجر. لعلها دفعت بلا عنك وعن عيالك.
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  6. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    مفقود

    اكيد العائلة*** السعوديين اتقياء مايسوونها :)
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  7. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    العرب متدينون جدا ****جدا
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  8. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    ابوخالد الدمام

    الأخ قلم الحقيقه أول مره اوجه لك رساله ، أرجو أن تكون منصف في تعليقك إرجع للنظام يا اخي كون الكفيل انهى الاجراءات واستلمت الاقامه من المنفذ تنتهي مسؤوليته، لاترمي الناس بالاتهامات الباطله والله يهديك
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  9. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    ابو العز

    سفارة بلدها هي المسؤولة .. بدون اي فلسفة
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  10. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    الهمداني

    في مثل خليجي لا اعتقد *** يعرفوه يقول((الفقير ولد عم ......؟؟؟ اللذي يعرف يكمل المثل))
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  11. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    عبدالله

    المواطن غير مسؤل عن الخادمة لانها سافرت ووصلت الى مطار دبي ثانيا سفارة بلدها هي المسؤله عنها او الشركة الناقلة او حكومة الامارات ، بس على طول حملتوا المواطن علشان ماله ظهر يحميه؟؟؟؟؟!!!!!!!
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  12. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    الرأي العام

    المواطن لا يتحمل المسئولية سفارة بلدها ترحلها
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  13. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    احمد.... ksa

    طالما خرجت من السعوديه وسلمت اقامتها بالمطار الكفيل غير مسئول الكفيل مو شركه تامين دوليه.. تتحملها سفارتها او المطار او الخطوط المسافره فيها
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  14. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    هذا شغل سفارة بلدها ولكن قلم ايران يدس السم بالعسل
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  15. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    يجب عمل شيء لله فالحالة إنسانية

    نعم لا يوجد ما يبرر عدم تقديم المساعدة لتلك العاملة المتوفاة واسرتها الفقيرة.
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  16. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    Saad

    16/شكلك ***ضد السعودية مثل إعلام ايران ونسيت ان الركاب مؤمن عليهم
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  17. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    الهمداني

    هذا مصير الفقير حتى في موته مايتهنى ولا يرتاح
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  18. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    Saad

    16/ انت تتجاوز الأنظمة حتى لو راح الكفيل الى دبي ليس له اي صفة قانونية على المرأة وشركات الطيران تأمن على الركاب وهي المسئولة والمطار يأخذ رسوم على الركاب بمقابل وانت دائما عدو على السعودي في كل شئ
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  19. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    مستشارك

    ياجماعة تكلفة نقل الجثمان مكلفه وعاليه بالاضافه الى التذكره ، ادب وخلقا المفروض سفارة بلدها تتلوى نقلها على غرار ماتعمل به الدول لكن الظاهر سفارة بلدها ماهي قادره
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  20. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    مواطنه

    يعني يكفي انها دخلت البلد بالاحتيال ولا مايقبلو عندنا عماله مريضه سرطان وقلب العتب على دولتها الي من خلالها زورو اوراق سلامتها الصحيه فيه خير المواطن سفرها ولا المفروض فيها عقوبه وترحيل ع حساب سفارتها
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  21. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    يامواطنة /// ارتقو بحسكم العاطفي .ارتقو بأخلاقكم من خلال تعاملكم مع الآخرين. شاهدو الله قبل أن تشاهدون انسان مريض ومرض خبيث وخطير وقاتل .تحملونه مشقة السفر وعنائه لمسافة طويلة رياض - دبي - أوغندا.
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  22. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    ابو منصور

    نظاما لم يعد له علاقة بالخادمة بمجرد الخروج النهائي،ومبارحة أراضي السعودية.والمفترض في هذه الحالة أن ترحل عن طريق سفارتها أو تدفن في المكان الذي توفيت فيه ويشعر أهلها وسفارتها .والله يرحمها
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  23. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    خالد الزهراني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    يامواطنة ////// المسألة ليست تركيب غلط على مواطن سعودي أو خلافه. المسألة هنا تأتي في باب أخلاق المسلم والخوف من الله قبل كل شيء ثم الرحمة والتعامل بانسانية لعاملة مريضة خدمت لديه مهما كانت جنسيتها..
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  25. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    مواطنه

    يا قلم الحقيقه اصبحت قلم العنصريه بالعافيه تركب الغلط للسعودي لعلمك مافي قانون يلزمه لانه اخلى مسؤليته قانونيا وبعدين ليش ماوصفت سفارة بلدها بلا انسانيه بما انهم اخلو مسؤليتهم لبني جلدتهم ...!
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  26. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    sar-al-sa

    الدوله التي توفيت فيها-ادبيا وانسانيا-ينبغي ان توصل الجثمان الى الباد المنتميه اليه فكفيلها ادى ماعليه والخطوط ليست مسؤوله عن موتها والدوله هذا ضمن مسؤولياتها والله المستعان
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  27. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    يامواطنه / لو كان كفيلها يملك ذرة احساس أو اهتمام في الخادمة المريضة لديه كان حجز لها على متن خطوط بلدها أو خطوط أخرى بوقت كافي نحو ديارها مباشرة مؤكد سيجد. لكن لايأتي بيوم أو يومين ثم يجد له حجز.
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  28. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    محمد

    وممكن يكون مجوسي من .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    والله العظيم وأكاد أجزم في الأمر أن كفيلها ماتجاوز شخصين.اما أنه أخونجي أو أنه متصحر. هذه سوالفهم وطريقة تعاملهم مع البشر.لأنهم ناس غير راقين في فكرهم ولافي فعلهم وليس لديهم رحمة تذكر.شغالة في حريقة.
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  30. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    دكتور نفسي

    جيبوا لنا من المغرب افضل..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    مواطنه

    ياقلم الحقيقه خليك منصف ولا شكلك ماعمرك ركبت طياره مو بكيفه الكفيل يحدد خط الرحله الدوليه ترانزيت من دبي بذات للرحلات الطويله لاتوجد رحلات مباشره شييك على خطوط الطيران اذا ماتصدقني
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  32. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    جيم

    بكم اشتريت الليكات على تعليقك يا قلم الحقيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    مواطنه

    المفروض سفارة بلدها تتكفل ماهي مسؤلية رب عملها السابق عمل الي عليه وشترالها تذاكر وهي ماتت فالطريق وراحت الرحله عليها عاد هذي مسؤلية سفارتها او تدفن فالدوله الي اتوفت فيها تحملوالسعودي المسؤليه بأي حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    اللي يقول وشــــ دخل كفيلها في الموضوع ؟؟. هو يتحمل جزء كبير في هذا الأمر. كيف يجعلها تسافر لبلدها مرورآ بدبي وتقطع كل هذه المسافة وربما التوقف هناك وهو يعلم بمرضهها ثم ينفض يدينه منها ويقول ماله شغل.
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  35. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    ابو معاذ

    ت 3 كلامك صحيح وبعض العرب تهذري وتنابح على فشوش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    ابوخالد الدمام

    وش دخل كفيلها ، الكفيل سوا ماعليه وسفرها نظاماً وتوفت على ارض دبي وهم المسؤولين عنها والله يرحمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص
    عدد التعليقات:15345

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على كفيلها
    لا يعجبني(19) اعجبني(2)
  38. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    احساس خالد

    كفيلها ماله دخل ان كان نقل جثمانها إبتغاء الإجر وأما القانون لايجبره يتم إرسال جثتها عن طريق سفارة بلادها وهي من تتحمل النفقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    محمد الحربي

    اين اهل الخير اين المسلمون هل انتهوا من الوجود لوكنت املك المال الان لنقلتها الى الله المشتكى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    Saad

    نظاميا الخادمة خرجت من السعودية وليس على الكفيل ولا مكتب التوظيف شئ ولكن انسانيا واسلاميا اكرام الميت دفنه سواء بنقل جثمانة او دفنه في الامارات من فاعلي الخير والانسانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  41. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص
    عدد التعليقات:11241

    إنسان منصف

    سفارة. بلدها. هي. اللي. تتكفل. بنقل. الجثمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    علي

    ادفنوها في دبي وخلاص اكرام الميت دفنه
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