التحفظ على “جثمان زينة” في مستشفي دبي .. والسبب مواطن سعودي

صحيفة المرصد : توفيت خادمة أوغندية أثناء سفرها من الرياض إلى بلادها عبر مطار دبي، فيما رفض مواطن التكفل بنقل جثمان الخادمة التي عملت لديه لمدة عامين، على الرغم من وجود الجثمان بمستشفى دبي منذ أسبوعين.

وكشفت وزارة الخارجية الأوغندية، وفقاً لما أوردت صحيفة “خليج تايمز”، أنها تسعى للوصول إلى مكتب العمل الذي مكّن العاملة من الحصول على عقد عمل في المملكة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الخادمة زينة ناجاني، البالغة من العمر 23 عاماً، حصلت على عقد للعمل في المملكة كخادمة منزلية لدى إحدى الأسر، مؤكدة أنها كانت تعاني من مشاكل في القلب إلى جانب إصابتها بمرض السرطان.

وبيّنت أن ناجاني استقلت طائرة في أكتوبر الماضي من الرياض عن طريق دبي؛ كي تعود لذويها في أوغندا؛ بسبب معاناتها مع المرض، غير أنها أصيبت بأزمة قلبية في المطار استدعت نقلها إلى المستشفى وتوفيت هناك.

وأوضحت أن جثمان الخادمة مازال في دبي؛ نظراً لأن عائلتها غير قادرة على التكفل بنفقات نقل الجثمان، كما أن الأسرة التي كانت تعمل زينة لديها، تقول إنها غير مستعدة لتحمل النفقات.