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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

12 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 1٬186
  • 77
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الوطن-خالد

11

الوطن-هنداوي

 



تعليقات ( 77 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    👀

    القناص2
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  2. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    ( ريما Rima )🍎

    حسب دراسة📝 نفسية💸انفاقك للأموال على الآخرين يجلب سعادة 😊أكبر من انفاقها على نفسك'''''''''تعليق والله هذه مو دراسه بل هذه الصدقة اللي حث عليها الدين الإسلامي قال دراسة😂 ومو شرط فقط فلوس بطعام..إلخ
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  3. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    اوركيد خاله سوداء ترتدي نظاره مقعره ياويل اللي يمسك شعره تسدد له ضربه خطافيه 😂😂😂😂 امزح
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  4. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    القناص2

    الحكمه اجسلت الضعفاء فى مجالس الملوك البعض تريد ان تناقشه بهدوء واحترام لكن يرد بحده كأنك تعرفه من سنوات وانت عدوه اللدود
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  5. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    حقاااني...

    حقاني اتخيلو عصل شعر وجهه خفيف اصفراني/ماشاءالله عليك كأنك شفتني ... هههههه الله يسعد قلبك ويديم بهجتك والبسمة ما تفارق حياااتك
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  6. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    فيونكه عصلا طويله بيضاء وعيونه صغار وانف طويل وعصبيه جدا جدا
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  7. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    أوركيد🌺

    أنا أنسانة أعشق الهدوء والراحة🕯طبعي كذا☺️أحب أحط رأسي ع المخدة وأنام قريرة العين😌لاطالب ولامطلوب خلي الإنجاب والقلق لك ومن يعز علاك يكفي الغثاء اللي فاكينهم بالشوارع والصحف لإزعاع خلق الله.
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  8. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    ريما اتخيله قصيره وحركاته سريعه ومتوسطة البياض والجمال
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  9. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    ( ريما Rima )🍎

    شكرا اخينا حقاااني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    حقاااني...

    إذا اسودت الدنيا في وجهك، وشعرت بألم الانقباض في صدرك، تذكر أن بعد الليل لابد أن يشرق الصباح، وتذكر أن مع العسر يسرًا
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  11. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    ( ريما Rima )🍎

    معلومة 😢حوالي مليار أنسان ينامون وهم جائعون🍝 😩
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  12. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    👀

    خخخخخ صوتوا وبعد تخيلوا
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  13. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    حقاااني...

    ( ريما Rima )🍎 السلام عليكم/...وعليكم السلاااام...حياااك الله اختنا
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  14. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    أوركيد🌺

    أنا لو إني ب أنجب صفوة الخلق والصحابة والخلفاء الراشدين ماعندي مشكلة لكن أتعب نفسي وأهلك صحتي وأضيع وقتي ف الإزعاع وحده رده وقلق ومسؤولية وباكر عقوق وجرائم ويدعون عليُه ويش اللي حادني؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    👀

    🌀المعقب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    👀

    🌀حقاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    حقاااني...

    من قواعد التميز : لا تدع أي شخص تقابله يرحل دون أن يكون أفضل حالًا وأكثر سعادة من ذي قبل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    حقاني اتخيلو عصل شعر وجهه خفيف اصفراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    حقاااني...

    عقلك ثروة وهو أغلى ما تملك، فأعمل على تنمية ثروتك : إقرأ، اكتب ، إعمل، تفاعل بإيجابية مع الحياة ومع نفسك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    ونت صادق نبي نتخيل شكل بعض انا اتخيل المتعقب خال وطويل وكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    حقاااني...

    «ربما لم يكونوا بحاجة إلي ، ولكن ربما العكس؛ سأجعل نفسي متاحًا لهم فالناجحون يبحثون دائمًا عن الفرص لمساعدة الآخرين»
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    ( ريما Rima )🍎

    السلام عليكم🌝
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    حقاااني...

    كن وفياً في التعامل مع أحبابك وقت الخصام، احفظ لهم أسرارهم وأحاديثهم وأمورهم الخاصة، لا تتكلم بما يثير النفوس ويزعجها، كن راقياً دائماً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    المعقب صوت واحد ✋
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    حقاااني...

    اجعل كلماتك تجلب الراحة والهدوء للآخرين ، تجلب لهم الفرح والتفاؤل بالله ، تفتح لهم أبواب الأمل ، وتجعلهم يؤمنون حقاًّ أن العالم جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    👀

    🌀ولد الشيوخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    👀

    🌀المنتصربالله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  28. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    حقاااني...

    التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم و طباعهم و أخلاقهم يحتاج إلى " صبر " وأحياناً إلى " تغافل " متعمد لتستمر علاقتك بهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    حقاااني...

    دامه ماسأل عني ليش أسأل عنه عبارة هدمت كثير من العلاقات الجميلة تغلب على هواااك واذهب لاقاربك فهي فرصة لكسر الحواجز والعفو وصفاء النفوس وستشعر بالرضا والسعادة بإذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    👀

    🌀اوركيد
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  31. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    👀

    🌀فيونكة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  32. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    👀

    مندون زعل نبي نتسلى بدل الهواش ونبدا باللي بالصفحه هالحين ومب مسموح الا بتصويت واحد ،،بأمانه 👀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    حقاااني...

    فن التعامل مع الآخرين في ثلاث عبارات قرآنيه : خذ العفو ، و أمر بالعرف ، وأعرض عن الجاھلين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    حقاااني...

    أحيانا ستجد أن الكلمات التي تخرج من فمك ليست ماتريد قولها فمشاعرك وأحاسيسك لها دور كبير, هدئ نفسك قبل أن تتحدث وسيسهل التحكم بكلماتك ومشاعرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    حقاااني...

    أعد النظر في أفكارك تجاه الحياة، واستعد ابتسامتك المشرقة، فمهما كان ماضيك مليئا بالمشاكل، فإن المستقبل مفعم بالأمل عامر بالفرص.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    حقاااني...

    احرص على نقد الفعل لا الفاعل والفكرة لا الشخص، واستخدم عند النقد الضمير أنا أكثر من الضمير أنت واترك أي كلمة تستهدف شخصية الآخر لا فكرته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    حقاااني...

    عش حياتك يوما بيوم، انس إخفاقات الأمس واحتمالات نجاح الغد. ركز فقط على القيام بكل ما تستطيع القيام به اليوم لتجعل غدك كما تتمنى أن يكون.
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  38. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    👀

    نبي تقييم عن المعلقين والمعلقات من امس ابي اشوف اكثر شعبيه وحب بعد هواشكم ع بسمه وحرمان منو موافقني؟ب👎👍🏻 ،،حطوا معرفات ونصوت 👽
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  39. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    حقاااني...

    تحتاج إلى خمسة أمور في حياتك كي تنجح: الثقة في نفسك، والإصرار على التنفيذ، والتفاؤل كل يوم وعدم مقارنة ذاتك مع أحد وتجاهل المحبطين
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  40. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    حقاااني...

    مساء الخيرااات جميعا
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  41. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    ولد شيوخ حكمك امس على المعلقين حكم ظالم وانا احكم عليك بالزواج العرفي من هيفاء 😂😂😂😂 امزح
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  42. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    وينها فيه ريما بلعت العافيه من امس يوم هددها معقب خخخخخخ
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  43. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    فيونكه يالصقه حلي عن اوركيده 😕
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  44. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    🎀💫

    أوركيد-متاكدة إنك إنسية-😂😂😂-الحين نحب أطفال الناس -وشلون تشيلين الفكرة -من راسك -أجيبك عند جدتي -يوم وتقلب مخك -بس لاتدعين وتقولين تقلعي
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  45. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    أوركيد🌺

    ي29 الإجابة ي فونكهههه😂 .. أنا شايلة فكرة "الإنجاب" من رأسي ياليت تبلغين زميلاتك وأكون شاكرة ومقدرة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:3582

    ولدالشيوخ

    نعم عدم وضع الاطفال فـ الأحضان اثناء القياده ويذكر ان اليوم السبت في حجره..؟ ويوم الجمعه! بدايه موفقه هذا المساء.؟! اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينﷺ..
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  47. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    أوركيد🌺

    😴(( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ))...❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️
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  48. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    🎀💫

    سورة يوسف عليه السلام -فيها عبر وفوائد كثيرة -نستفيد منها -اقرؤها بتدبر
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  49. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    🎀💫

    أوركيد -يعقوب عليه السلام -لما أمر أبناؤه -مايدخلون من باب واحد -ليه ياترى -وضحي الله يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    أوركيد🌺

    آعزائي المشاهدين - - - قال عز وجل ( قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ ) تأملوها جيداً😴..........لاتفصح عن أحلامك وأمانيك ف "الحساد" مُنصتين👂
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  51. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    🎀💫

    أوركيد -على أي قناة -لوسمحت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    أوركيد🌺

    آحبائي المشاهدين - يقول تعالى ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ ) ..... ف الله مطلّع وقادر .... ف اطمئن😌 ( ولايستخفنك الذّين لايوقنون )👌
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  53. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:3582

    ولدالشيوخ

    مساء الخير على الاخوة المحترمين.. مشرفنا هذا المساء اعضاء وزوار صحيفة المرصد المبدعين. اسعد الله جميع اوقاتكم وايام سعيده قادمه اتمناها لي ولكم ويسعد مساكم..
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  54. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين☺️يقول تعالى ( وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ )📝.. اليست هذه الآية كفيلة بردع كل من تسول له نفسه تبييت ( الخطط والمؤمرات ) للإضرار بالآخرين?🤔
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  55. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:3582

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    🎀💫

    تعليق 21/توكه ماتصير لي - تصير عمتك أنت -نسيت عمتك
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  57. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    فيونكه وش تصير لك توكه ؟ 😊
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  58. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    أوركيد🌺

    آحبآئي المشاهد- : ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ) فهل هناك شخص عاقل😴بعد قراءة هذه الآية يخشى "تدابير" البشر؟ هل يستطيع مخلوق أمره بيد الله أن يؤذي غيره بدون إرادة الخالق🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    أوركيد🌺

    🙌 اللهم في گل صباح يصبح هذا الوجه☺️فيه فأگرمه بعظيم غفرانك و يسر طريقه و سخر له الطيبين من خلقك و أشرح صدره بذكرك ولا تجعل في يومه سوء إلا دفعته ولا ذنباً إلا غفرته يا أرحم الراحمين .. آآآمين
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  60. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    أوركيد🌺

    حبيبي آلمشاهدين#آسسسعد الله صبآاحي☀️ بالخير والمسرات😊🌷🌱
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    أوركيد🌺

    يقول النبي ﷺ : ” إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ مِن الصلاة فيه ،، فإن صلاتكم معروضة عليّ “ ،، صلوا على الحَبيب مُحَمد ﷺ 🌿🎋
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  62. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    على خطى العرب كنا نمشي ولقينا كنز مدفون في جنوب الحره صوب مهد الذهب من كان له هذا الكنز يجي يستلمه مني أنا شخصيا علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    يقول أدولف هتلر والله إني أعلم أنه لا يحبني غير كلبي ويقول المنتصر بالله والله إني أعلم أنه لا يحبني غير أمي وأبي فقط لاغير أما البقيه حب مصلحه ومجامله فقط لاغير ياقوم 🌹⚘🌷💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    القناص 2 أهل الضعون لا يكون شيابين أو قوم بن عدوووووووووس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    وين هيفاء وباقي القروب يا القناص 2 وين المزن 💞⚘🌷🌹💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    القناص2

    رعى الله خلان تقافت ضعونهم/ اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيق اسائله/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    القناص2

    جربت الايام مثلي من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر والحالى/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    القناص2

    اني احبك عندما تبكينا/ احبك وجهك غائما وحزينا/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    🎀💫

    لا يالقناص -كلامك صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    القناص2

    سقراط / من اجل امي احترمت جميع اللنساء/ عندنا البعض يقول حتى اليوم الحرمه الله يكرمك ومنهم من يقول الحرمه ولايستحي ويعرف انه يحقر امه واخته
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  71. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    🎀💫

    القناص2 - هاذي المرأة العظيمة -هي الأم نور العين والقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    🎀💫

    هي صادقه -الصغار يحتاجون -تجديد ملابسهم -لانهم يكبرون ويستهلكون -ملابسهم من الغسل-الله يعين الامهات -وبعض الامهات -تلبس الصغار ملابس اللي اكبر -اذا كانت كويسه
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  73. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    ليس من الضروري ان يكون كلامي مقبولا من الضروري ان يكون صادقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    القناص2

    يخاطبني السفيه بكل قبح /فأكره ان اكون له مجيبا
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  75. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    القناص2

    المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان نكره وكيف نضحك عندما نريد ان بكى وكيف نبتسم عندما نتئلم/
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  76. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    🎀💫

    ياليت يخلون المخالفة3000-للي يحط الطفل ابوسنتين-في حجره وهو يسوق
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  77. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    🎀💫

    الترفيه بالأكل -يصيرون بالونات -وهم مايدرون -خسارة مال وصحة
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