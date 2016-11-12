شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 77 )
👀القناص2
( ريما Rima )🍎حسب دراسة📝 نفسية💸انفاقك للأموال على الآخرين يجلب سعادة 😊أكبر من انفاقها على نفسك'''''''''تعليق والله هذه مو دراسه بل هذه الصدقة اللي حث عليها الدين الإسلامي قال دراسة😂 ومو شرط فقط فلوس بطعام..إلخ
القناص2الحكمه اجسلت الضعفاء فى مجالس الملوك البعض تريد ان تناقشه بهدوء واحترام لكن يرد بحده كأنك تعرفه من سنوات وانت عدوه اللدود
حقاااني...حقاني اتخيلو عصل شعر وجهه خفيف اصفراني/ماشاءالله عليك كأنك شفتني ... هههههه الله يسعد قلبك ويديم بهجتك والبسمة ما تفارق حياااتك
أوركيد🌺أنا أنسانة أعشق الهدوء والراحة🕯طبعي كذا☺️أحب أحط رأسي ع المخدة وأنام قريرة العين😌لاطالب ولامطلوب خلي الإنجاب والقلق لك ومن يعز علاك يكفي الغثاء اللي فاكينهم بالشوارع والصحف لإزعاع خلق الله.
( ريما Rima )🍎شكرا اخينا حقاااني
حقاااني...إذا اسودت الدنيا في وجهك، وشعرت بألم الانقباض في صدرك، تذكر أن بعد الليل لابد أن يشرق الصباح، وتذكر أن مع العسر يسرًا
( ريما Rima )🍎معلومة 😢حوالي مليار أنسان ينامون وهم جائعون🍝 😩
👀خخخخخ صوتوا وبعد تخيلوا
حقاااني...( ريما Rima )🍎 السلام عليكم/...وعليكم السلاااام...حياااك الله اختنا
أوركيد🌺أنا لو إني ب أنجب صفوة الخلق والصحابة والخلفاء الراشدين ماعندي مشكلة لكن أتعب نفسي وأهلك صحتي وأضيع وقتي ف الإزعاع وحده رده وقلق ومسؤولية وباكر عقوق وجرائم ويدعون عليُه ويش اللي حادني؟
👀🌀المعقب
👀🌀حقاني
حقاااني...من قواعد التميز : لا تدع أي شخص تقابله يرحل دون أن يكون أفضل حالًا وأكثر سعادة من ذي قبل.
حقاااني...عقلك ثروة وهو أغلى ما تملك، فأعمل على تنمية ثروتك : إقرأ، اكتب ، إعمل، تفاعل بإيجابية مع الحياة ومع نفسك.
حقاااني...«ربما لم يكونوا بحاجة إلي ، ولكن ربما العكس؛ سأجعل نفسي متاحًا لهم فالناجحون يبحثون دائمًا عن الفرص لمساعدة الآخرين»
( ريما Rima )🍎السلام عليكم🌝
حقاااني...كن وفياً في التعامل مع أحبابك وقت الخصام، احفظ لهم أسرارهم وأحاديثهم وأمورهم الخاصة، لا تتكلم بما يثير النفوس ويزعجها، كن راقياً دائماً
حقاااني...اجعل كلماتك تجلب الراحة والهدوء للآخرين ، تجلب لهم الفرح والتفاؤل بالله ، تفتح لهم أبواب الأمل ، وتجعلهم يؤمنون حقاًّ أن العالم جميل
👀🌀ولد الشيوخ
👀🌀المنتصربالله
حقاااني...التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم و طباعهم و أخلاقهم يحتاج إلى " صبر " وأحياناً إلى " تغافل " متعمد لتستمر علاقتك بهم .
حقاااني...دامه ماسأل عني ليش أسأل عنه عبارة هدمت كثير من العلاقات الجميلة تغلب على هواااك واذهب لاقاربك فهي فرصة لكسر الحواجز والعفو وصفاء النفوس وستشعر بالرضا والسعادة بإذن الله
👀🌀اوركيد
👀🌀فيونكة
👀مندون زعل نبي نتسلى بدل الهواش ونبدا باللي بالصفحه هالحين ومب مسموح الا بتصويت واحد ،،بأمانه 👀
حقاااني...فن التعامل مع الآخرين في ثلاث عبارات قرآنيه : خذ العفو ، و أمر بالعرف ، وأعرض عن الجاھلين.
حقاااني...أحيانا ستجد أن الكلمات التي تخرج من فمك ليست ماتريد قولها فمشاعرك وأحاسيسك لها دور كبير, هدئ نفسك قبل أن تتحدث وسيسهل التحكم بكلماتك ومشاعرك
حقاااني...أعد النظر في أفكارك تجاه الحياة، واستعد ابتسامتك المشرقة، فمهما كان ماضيك مليئا بالمشاكل، فإن المستقبل مفعم بالأمل عامر بالفرص.
حقاااني...احرص على نقد الفعل لا الفاعل والفكرة لا الشخص، واستخدم عند النقد الضمير أنا أكثر من الضمير أنت واترك أي كلمة تستهدف شخصية الآخر لا فكرته
حقاااني...عش حياتك يوما بيوم، انس إخفاقات الأمس واحتمالات نجاح الغد. ركز فقط على القيام بكل ما تستطيع القيام به اليوم لتجعل غدك كما تتمنى أن يكون.
👀نبي تقييم عن المعلقين والمعلقات من امس ابي اشوف اكثر شعبيه وحب بعد هواشكم ع بسمه وحرمان منو موافقني؟ب👎👍🏻 ،،حطوا معرفات ونصوت 👽
حقاااني...تحتاج إلى خمسة أمور في حياتك كي تنجح: الثقة في نفسك، والإصرار على التنفيذ، والتفاؤل كل يوم وعدم مقارنة ذاتك مع أحد وتجاهل المحبطين
حقاااني...مساء الخيرااات جميعا
🎀💫أوركيد-متاكدة إنك إنسية-😂😂😂-الحين نحب أطفال الناس -وشلون تشيلين الفكرة -من راسك -أجيبك عند جدتي -يوم وتقلب مخك -بس لاتدعين وتقولين تقلعي
أوركيد🌺ي29 الإجابة ي فونكهههه😂 .. أنا شايلة فكرة "الإنجاب" من رأسي ياليت تبلغين زميلاتك وأكون شاكرة ومقدرة.
عدد التعليقات:3582
ولدالشيوخنعم عدم وضع الاطفال فـ الأحضان اثناء القياده ويذكر ان اليوم السبت في حجره..؟ ويوم الجمعه! بدايه موفقه هذا المساء.؟! اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينﷺ..
أوركيد🌺😴(( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ))...❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️🔒❤️
🎀💫سورة يوسف عليه السلام -فيها عبر وفوائد كثيرة -نستفيد منها -اقرؤها بتدبر
🎀💫أوركيد -يعقوب عليه السلام -لما أمر أبناؤه -مايدخلون من باب واحد -ليه ياترى -وضحي الله يسعدك
أوركيد🌺آعزائي المشاهدين - - - قال عز وجل ( قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ ) تأملوها جيداً😴..........لاتفصح عن أحلامك وأمانيك ف "الحساد" مُنصتين👂
🎀💫أوركيد -على أي قناة -لوسمحت
أوركيد🌺آحبائي المشاهدين - يقول تعالى ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ ) ..... ف الله مطلّع وقادر .... ف اطمئن😌 ( ولايستخفنك الذّين لايوقنون )👌
عدد التعليقات:3582
ولدالشيوخمساء الخير على الاخوة المحترمين.. مشرفنا هذا المساء اعضاء وزوار صحيفة المرصد المبدعين. اسعد الله جميع اوقاتكم وايام سعيده قادمه اتمناها لي ولكم ويسعد مساكم..
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين☺️يقول تعالى ( وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ )📝.. اليست هذه الآية كفيلة بردع كل من تسول له نفسه تبييت ( الخطط والمؤمرات ) للإضرار بالآخرين?🤔
عدد التعليقات:3582
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
🎀💫تعليق 21/توكه ماتصير لي - تصير عمتك أنت -نسيت عمتك
أوركيد🌺آحبآئي المشاهد- : ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ) فهل هناك شخص عاقل😴بعد قراءة هذه الآية يخشى "تدابير" البشر؟ هل يستطيع مخلوق أمره بيد الله أن يؤذي غيره بدون إرادة الخالق🤔
أوركيد🌺🙌 اللهم في گل صباح يصبح هذا الوجه☺️فيه فأگرمه بعظيم غفرانك و يسر طريقه و سخر له الطيبين من خلقك و أشرح صدره بذكرك ولا تجعل في يومه سوء إلا دفعته ولا ذنباً إلا غفرته يا أرحم الراحمين .. آآآمين
أوركيد🌺حبيبي آلمشاهدين#آسسسعد الله صبآاحي☀️ بالخير والمسرات😊🌷🌱
أوركيد🌺يقول النبي ﷺ : ” إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ مِن الصلاة فيه ،، فإن صلاتكم معروضة عليّ “ ،، صلوا على الحَبيب مُحَمد ﷺ 🌿🎋
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهعلى خطى العرب كنا نمشي ولقينا كنز مدفون في جنوب الحره صوب مهد الذهب من كان له هذا الكنز يجي يستلمه مني أنا شخصيا علم
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهيقول أدولف هتلر والله إني أعلم أنه لا يحبني غير كلبي ويقول المنتصر بالله والله إني أعلم أنه لا يحبني غير أمي وأبي فقط لاغير أما البقيه حب مصلحه ومجامله فقط لاغير ياقوم 🌹⚘🌷💞
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهالقناص 2 أهل الضعون لا يكون شيابين أو قوم بن عدوووووووووس
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهوين هيفاء وباقي القروب يا القناص 2 وين المزن 💞⚘🌷🌹💞
القناص2رعى الله خلان تقافت ضعونهم/ اخيلهم اقفو ولاعنهم شفيق اسائله/
القناص2جربت الايام مثلي من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر والحالى/
القناص2اني احبك عندما تبكينا/ احبك وجهك غائما وحزينا/
🎀💫لا يالقناص -كلامك صحيح
القناص2سقراط / من اجل امي احترمت جميع اللنساء/ عندنا البعض يقول حتى اليوم الحرمه الله يكرمك ومنهم من يقول الحرمه ولايستحي ويعرف انه يحقر امه واخته
🎀💫القناص2 - هاذي المرأة العظيمة -هي الأم نور العين والقلب
🎀💫هي صادقه -الصغار يحتاجون -تجديد ملابسهم -لانهم يكبرون ويستهلكون -ملابسهم من الغسل-الله يعين الامهات -وبعض الامهات -تلبس الصغار ملابس اللي اكبر -اذا كانت كويسه
القناص2ليس من الضروري ان يكون كلامي مقبولا من الضروري ان يكون صادقا
القناص2يخاطبني السفيه بكل قبح /فأكره ان اكون له مجيبا
القناص2المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان نكره وكيف نضحك عندما نريد ان بكى وكيف نبتسم عندما نتئلم/
🎀💫ياليت يخلون المخالفة3000-للي يحط الطفل ابوسنتين-في حجره وهو يسوق
🎀💫الترفيه بالأكل -يصيرون بالونات -وهم مايدرون -خسارة مال وصحة