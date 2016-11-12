صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
بيان من الديوان الملكي
إلحاقاً بالبيان الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.فقد تقرر أن تكون الصلاة عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وسيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – في قصر خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ ولمدة ثلاثة أيام.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ،وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
تعليقات ( 12 )
مواطن يرفع العزاء للأسرة الكريمةالله يرحمه ويثبته عند السؤال.. أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وألهمكم الصبر والسلوان، .
عدد التعليقات:3582
ولدالشيوخلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
عبدالعزيز زيد الهزانيالله يرحمك ياتركي بن عبدالعزيز امير بأخلاقه ومشهود له بالكرم وإنالله وإنا اليه راجعون .
منصور الزهرانيالله يغفر له ويرحمه ويرحمنا جميعاً إذا صرنا إلى ماصار إليه
رؤية 2060سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عربي من أم واحدة!تغمده الله بواسع رحمته، كان من الكرام بالفطرة، وكرمه طبع وسجية غير متكلفة، شهد له بها أهل المغرب ومصر والمملكة.
ماركتوالله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته ..كان أمير طيب جداً بعيد عن الصخب..تخلّى عن المناصب وعن الدنيا وبهرجتها .. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه رياض جنانه.
ابومحمدالله يغفر له ويرحمه انا لله وانا اليه راجعون
الوقع غيررحمه الله كان رجل كريم *****
السلام عليكمتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ،وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون .
ابو الأمجادرحمه الله واسكنه فسيح الجنان واطال الله في اعمار ولاة امر هذه البلاد المباركه على طاعة الله جل وعلى