صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

بيان من الديوان الملكي

إلحاقاً بالبيان الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.فقد تقرر أن تكون الصلاة عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وسيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – في قصر خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ ولمدة ثلاثة أيام.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ،وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون .