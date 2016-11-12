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بيان من الديوان الملكي

12 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
بيان من الديوان الملكي
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صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

بيان من الديوان الملكي
إلحاقاً بالبيان الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.فقد تقرر أن تكون الصلاة عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وسيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – في قصر خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438 هـ ولمدة ثلاثة أيام.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ،وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون .



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    مواطن يرفع العزاء للأسرة الكريمة

    الله يرحمه ويثبته عند السؤال.. أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وألهمكم الصبر والسلوان، .
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  2. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:3582

    ولدالشيوخ

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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  3. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    الله يرحمك ياتركي بن عبدالعزيز امير بأخلاقه ومشهود له بالكرم وإنالله وإنا اليه راجعون .
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  4. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    الله يرحمه
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  5. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    منصور الزهراني

    الله يغفر له ويرحمه ويرحمنا جميعاً إذا صرنا إلى ماصار إليه
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  6. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    رؤية 2060

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  7. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    عربي من أم واحدة!

    تغمده الله بواسع رحمته، كان من الكرام بالفطرة، وكرمه طبع وسجية غير متكلفة، شهد له بها أهل المغرب ومصر والمملكة.
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  8. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ماركتو

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته ..كان أمير طيب جداً بعيد عن الصخب..تخلّى عن المناصب وعن الدنيا وبهرجتها .. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه رياض جنانه.
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  9. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ابومحمد

    الله يغفر له ويرحمه انا لله وانا اليه راجعون
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  10. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    الوقع غير

    رحمه الله كان رجل كريم *****
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  11. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    السلام عليكم

    تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ،وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون .
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  12. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    ابو الأمجاد

    رحمه الله واسكنه فسيح الجنان واطال الله في اعمار ولاة امر هذه البلاد المباركه على طاعة الله جل وعلى
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