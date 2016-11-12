شاهد.. أبرز صور الأمير الراحل تركي بن عبدالعزيز بصحبة خادم الحرمين وولي ولي العهد

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددًا من الصور التي جمعت بين الأمير تركي بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية فجر اليوم، بصحبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاءات وجولات رسمية، معربين عن حزنهم الشديد لوفاة الأمير تركي الثاني.

وتداول النشطاء بعضًا من سيرة الأمير تركي بن عبدالعزيز، ومناقبه وصوره وسط تغريدات ملأتها الدعاء له بالرحمة والمغفرة سائلين الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة.

يشار إلى أن الأمير تركي ولد في عام 1932م، وتولي منصب وزير الدفاع والطيران من عام 1969 في عهد الملك فيصل وحتى بداية عهد الملك فهد 1983م، وسمي بـ”تركي الثاني” لأنه ولد بعد وفاة أخيه الأكبر تركي الأول، الذي توفي عام 1918.