مفاجأة.. ترامب وكلاي تجمعهما صداقة 35 سنة.. وهذا سر خلافهما؟ (صور)

صحيفة المرصد: قد تفاجئ حينما تعلم أن دونالد ترمب الرئيس الأميركي المنتخب، وأسطورة الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلاي، كان يجمعهما علاقة صداقة قوية وممتدة على مدار أكثر من 35 عاماً ولهما الكثير من الصور في مناسبات عدة بل إن ترمب حصل على جائزة كلاي التشجيعية عام 2007.

وحينما توفي “كلاي” هذا العام عن عمر يناهز 74 عاماً. غرد ترامب ليرثيه بعد وفاته واصفاً إياه بأنه كان بطلا عظيما وسنفتقده جميعاً. ونشر صوراً له مع محمد علي كلاي في حفلة زواجه الثاني عام 2005، وفي عدد من المناسبات العامة والخيرية الأخرى.

كما وصفه ترمب بأن شخصية كلاي على الحلبة كانت تختلف كثيراً عن شخصيته خارجها فهو على الحلبة كان شرساً، لكنه خارجها كان من ألطف الرجال الذين عرفتهم بل كان مرهف الحس وشاعراً رائعاً وإنساناً كريماً.

ولكن تصريحات “ترامب” العدائية ضد المسلمين ودعوته إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، دعا “كلاي” آنذاك للرد عليه في بيان ناري اعتبره الكثيرون بمثابة لكمة قوية من كلاي لصديقه المرشح الجمهوري مؤكدا بأنه مسلم وليس هناك في الإسلام ما يبيح قتل الأبرياء بأي مكان في العالم، وأن المسلم المعتدل الذي يعرف صحيح دينه وهم الغالبية العظمى حول العالم يعرفون أن العنف الدموي الذي يطبقه الإرهابيون أمثال داعش يخالف تعاليم ديننا الإسلامي.

ووجه كلماته لترمب قائلا يجب على القادة السياسيين في الولايات المتحدة أن يشرحوا للناس حقيقة الدين الإسلامي وعدم استغلال بعض التصرفات من قبل بعض المتطرفين لكسب شعبية على حساب الغالبية المسلمة المعتدلة. وحينما سئل ترمب عن هذا البيان لصديقه محمد علي كلاي نفى لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن يكون كلاي كان يقصده قائلا “لا أعتقد أنه كان يقصدني ولم يذكر اسمي أو أي شيء يخصني”.